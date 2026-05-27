newstream.cz Money Kartou, hotově, nebo přes Revolut? Jak na dovolené platit, aby se z ní nestal kurzový horor

Kartou, hotově, nebo přes Revolut? Jak na dovolené platit, aby se z ní nestal kurzový horor

Kartou, hotově, nebo přes Revolut? Jak na dovolené platit, aby se z ní nestal kurzový horor
Veronika Kudrnová
Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první kávu u moře. Stačí špatně zvolený bankomat, platba v korunách místo v místní měně nebo karta, která má sice výběr zdarma, ale horší kurz. Přinášíme praktický návod, jak v zahraničí platit, vybírat hotovost a hlídat poplatky tak, aby peníze zůstaly raději na večeři než u bankomatu.

Na dovolené člověk obvykle řeší příjemnější věci než sazebník své banky. Jenže právě placení v zahraničí patří mezi drobné finanční pasti, které umí zbytečně ukrojit stovky až tisíce korun. Ne najednou, dramaticky a viditelně. Spíš po malých částkách: horší kurz tady, poplatek za bankomat tam, k tomu jedno nešťastné odkliknutí platby v korunách.

„Čím méně prostředníků, tím levnější platba,“ shrnuje základní platební pravidlo v zahraničí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. 

Největší past? Platba v korunách

Terminál nebo bankomat v zahraničí se často tváří, že vám chce pomoci. Nabídne: chcete zaplatit v místní měně, nebo rovnou v korunách? Pro Čecha je lákavé kliknout na koruny. Vidí známou měnu a má pocit jistoty.

Jenže právě tady bývá skrytý problém. Jde o takzvanou dynamickou měnovou konverzi, známou jako DCC. V takovém případě kurz neurčuje vaše banka, ale provozovatel terminálu nebo bankomatu. Česká bankovní asociace ve svých doporučeních upozorňuje, že u plateb i výběrů je bezpečnější volit místní měnu, protože při DCC může být kurz výrazně méně výhodný.

Další jednoduché pravidlo tak zní: v zahraničí plaťte a vybírejte vždy v místní měně. V eurozóně v eurech, v Polsku ve zlotých, v Maďarsku ve forintech, v Británii v librách. Když se na displeji objeví koruny, zbystřete.

Praktická rada

Rychlé pravidlo pro terminál

„Pay in local currency“ je většinou správně.

„Pay in CZK“ nebo „Convert to CZK“ je varování, že vám někdo nabízí vlastní kurz.

Když si nejste jistí, zvolte měnu země, ve které právě jste.

Karta je pohodlná, hotovost pořád užitečná

V řadě evropských zemí dnes kartou zaplatíte skoro všechno. Kavárnu, metro, vstupenku do muzea i zmrzlinu. V některých zemích, například ve Velké Británii, Švédsku nebo Norsku, je bezhotovostní placení běžnou normou i u drobných útrat, zatímco jinde nemusí obchodníci karty přijímat vůbec nebo mohou brát jen některé jejich typy. Cestovatelé by si proto měli před odjezdem ověřit podmínky v cílové destinaci a nespoléhat se jen na jeden způsob placení. Praktická kombinace je jednoduchá: karta na běžné platby, menší hotovost jako záloha a při platbě i výběru vždy volit místní měnu, nikoli české koruny, radí ČBA a připojuje další praktickou radu. Nenoste všechno na jednom místě. Ztratit peněženku se všemi kartami, hotovostí i doklady je dovolená, kterou nechce nikdo.

Hotovost má navíc i jednu nenápadnou výhodu, která nesouvisí s kurzem ani poplatky. Jak připomíná ekonom Lukáš Kovanda, lidé mají tendenci utrácet méně, když platí hotovostí. Bankovky v ruce působí jako přirozená brzda: jejich úbytek člověk vnímá citelněji než další bezkontaktní pípnutí kartou. Pár bankovek v peněžence tak na cestách neslouží jen jako rezerva pro trhy, spropitné nebo taxík, ale i jako malá pojistka proti impulzivním nákupům.

Kolik hotovosti vzít?

Do běžné evropské destinace stačí menší hotovost na první den, dopravu, spropitné a místa, kde neberou karty.

Do zemí mimo Evropu si předem ověřte, zda je lepší vzít místní měnu, eura, nebo dolary.

Hotovost rozdělte: něco do peněženky, něco do zavazadla nebo hotelového trezoru.

Debetka na běžné placení, kreditka na kauce

Debetní karta je karta k vašemu běžnému účtu. Platíte vlastními penězi. Hodí se na běžné nákupy, restaurace, vstupenky i výběry z bankomatu.

Kreditní karta funguje jinak. Platíte penězi banky a později je splácíte. Na dovolené se může hodit hlavně u hotelů a půjčoven aut, které často blokují kauci. Když použijete kreditku, blokace se nedotkne přímo peněz na vašem běžném účtu, ale úvěrového limitu.

Money

ČTK

Naopak vybírat kreditní kartou hotovost z bankomatu je většinou drahé. Poplatky bývají vyšší a úroky mohou začít naskakovat okamžitě. Na hotovost je lepší debetní karta.

Revolut, Wise a multiměnové účty: dobrý sluha, ne kouzelný štít

Kdo cestuje častěji, může využít fintechové služby typu Revolut nebo Wise, případně multiměnový účet u banky. Princip je jednoduchý: peníze si směníte předem, často za výhodnější kurz, a v zahraničí pak platíte rovnou z dané měny.

Výhoda je zřejmá hlavně u větších částek. Když během dovolené utratíte stovky eur, rozdíl v kurzu už není akademická debata, ale konkrétní peníze. Pozor ale na limity bezplatné směny, víkendové přirážky, limity výběrů a podmínky konkrétní služby.

A hlavně: i u chytré karty pořád platí stejné pravidlo. Pokud bankomat nebo terminál nabídne DCC, tedy platbu v korunách, odmítněte ji. Špatné kliknutí umí pokazit i jinak výhodné řešení.

Money

Lukáš Kovanda

Poplatky bank: „zdarma“ neznamená vždycky nejlevnější

U plateb kartou a výběrů z bankomatu v zahraničí se skládají tři věci. První je poplatek vaší banky za výběr. Druhou položkou je kurz, kterým banka transakci přepočítá do korun. A třetí může být poplatek provozovatele bankomatu v zahraničí, často označovaný jako surcharge fee.

Právě proto nemusí být nejlevnější banka ta, která má v sazebníku u výběru nulu. Pokud používá méně výhodný kurz nebo si účtuje směnnou přirážku, může klient ve výsledku zaplatit víc než u banky, která sice účtuje menší fixní poplatek, ale používá lepší přepočet.

Na poplatek provozovatele bankomatu upozorňuje více bank. Air Bank uvádí, že v EU účtuje za zahraniční výběr 35 korun a mimo EU 100 korun, ale další poplatek může požadovat provozovatel bankomatu. Moneta u účtu Tom Plus uvádí výběry v zahraničí zdarma, současně ale upozorňuje, že zahraniční provozovatel bankomatu může požadovat vlastní poplatek. Raiffeisenbank zase uvádí výběry ze všech bankomatů po světě zdarma, ale s výjimkou poplatků třetích stran.

Pozor na detail

Co znamená „výběr zdarma“

Vaše banka si nemusí účtovat nic. To ale ještě neznamená, že výběr bude bez nákladů.

Bankomat v zahraničí může přidat vlastní poplatek. Ten se má zobrazit před potvrzením transakce.

Když se vám poplatek nelíbí, výběr zrušte a najděte jiný bankomat.

Přehled: kolik si banky účtují za výběr v zahraničí

Následující tabulka vychází z veřejně dostupných sazebníků a informací bank. Je důležité ji číst jako orientační přehled k běžným debetním kartám a účtům. U některých bank záleží na tarifu, typu karty, počtu výběrů v měsíci nebo splnění podmínek účtu. Air Bank, ČSOB, Komerční banka, mBank, Creditas, Moneta, Raiffeisenbank, UniCredit, Partners Banka, Max banka a Oberbank mají pravidla uvedená ve svých sazebnících nebo produktových stránkách.

Poplatky bank za výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí
Banka EU / Evropa Mimo EU / vzdálenější země Na co si dát pozor
Air Bank 35 Kč 100 Kč S Výhodami za věrnost může banka poplatek vracet; existuje také placená služba pro výběry ze všech bankomatů. Provozovatel ATM může účtovat vlastní poplatek.
Banka CREDITAS 0 Kč 0 Kč Banka neúčtuje vlastní poplatek za výběr z bankomatu v ČR ani zahraničí; zahraniční provozovatel bankomatu může požadovat svůj poplatek.
Česká spořitelna Bankomaty skupiny Erste v zahraničí zdarma; jiné bankomaty typicky 40 Kč při výběru v EUR Typicky 125 Kč u výběru v ostatních měnách Záleží na typu účtu a měně výběru; provozovatel bankomatu může účtovat vlastní poplatek.
ČSOB 40 Kč u výběru EUR v zemích EU/EHP a ve vybraných evropských státech; v síti ČSOB/KBC může být zvýhodněně 100 Kč Sazba 100 Kč se týká zahraničních výběrů mimo uvedený evropský režim.
Fio banka Visa: 0 Kč; Mastercard: nejméně 2 výběry měsíčně zdarma, další 25 Kč Stejné podmínky podle typu karty U Fio je zásadní, zda má klient kartu Visa, nebo Mastercard; u Mastercard lze podle aktivity získat více výběrů zdarma.
Komerční banka Podle tarifu zdarma, dva výběry zdarma, nebo 49 Kč ve vybraných evropských státech Typicky 99 Kč; u vyšších tarifů může být zdarma KB rozlišuje vybrané evropské státy a ostatní země; podmínky se liší podle tarifu.
mBank U mKarty výběr od 1 500 Kč zdarma, jinak 29 Kč; u některých tarifů 3 výběry měsíčně zdarma, další 29 Kč Stejné pravidlo podle typu karty / tarifu Záleží na konkrétní kartě. Zlatá mKarta má výběry zdarma bez ohledu na výši výběru.
MONETA Money Bank 0 Kč u účtu Tom Plus 0 Kč u účtu Tom Plus MONETA výběr nezpoplatňuje, ale provozovatel bankomatu může účtovat surcharge fee.
Raiffeisenbank 0 Kč u běžných účtů s výběry ze všech bankomatů zdarma 0 Kč u běžných účtů s výběry ze všech bankomatů zdarma Banka upozorňuje, že se zdarma nevztahuje na poplatky účtované třetími stranami při výběru v zahraničí.
UniCredit Bank U účtů Open a Top zdarma; u Start zdarma od 2 000 Kč U účtů Open a Top zdarma; u Start zdarma od 2 000 Kč Provozovatelé bankomatů mohou účtovat vlastní poplatek; klient má být informován na obrazovce bankomatu.
Partners Banka 0 Kč 0 Kč Výběry hotovosti ze všech bankomatů doma i ve světě jsou podle banky zdarma; v zahraničí ale může poplatek účtovat provozovatel ATM.
Max banka 0 Kč 0 Kč Sazebník divize Max uvádí zdarma výběr v EUR v EU/EHP i výběr z bankomatu v zahraničí; provozovatel ATM může chtít vlastní poplatek.
J&T Banka První 3 výběry měsíčně v Evropě zdarma; 4. a další 30 Kč 100 Kč + 1 % Banka rozlišuje výběry v Evropě a mimo území států Evropy.
Oberbank 25 Kč 25 Kč Uvedeno pro běžné účty / debetní kartu Oberbank Mastercard; podmínky se mohou lišit podle konta.
PPF banka 45 Kč v ČR a EU/EHP 125 Kč + 0,5 % z vybírané částky v ostatních zemích U privátní banky je vhodné ověřit individuální podmínky ke konkrétní kartě a účtu.

Zdroj: veřejné sazebníky a produktové stránky bank, stav k 26. 5. 2026. Tabulka srovnává poplatky bank za výběr debetní kartou; nezahrnuje DCC, kurzovou marži banky ani případný poplatek provozovatele zahraničního bankomatu. U některých bank se cena liší podle tarifu, typu účtu, typu karty, počtu výběrů v měsíci nebo splnění podmínek věrnostního programu.

Jak vybírat hotovost, když už musíte

Bankomat v zahraničí není nepřítel. Jen je potřeba vybírat chytře. ČBA ve svých praktických radách doporučuje dávat přednost bankomatům provozovaným přímo bankami, protože bývají transparentnější než samostatně stojící bankomaty v turistických oblastech, na letištích nebo v obchodech.

Při výběru si vždy přečtěte obrazovku. Pokud bankomat ukáže vlastní poplatek, můžete transakci zrušit a jít jinam. Pokud nabídne přepočet do korun, odmítněte ho. A nevybírejte po malých částkách každý den. Fixní poplatek pak bolí víc.

Na displeji bankomatu

  • Local currency = většinou správná volba.
  • CZK conversion = často nevýhodný kurz.
  • Access fee / surcharge = poplatek provozovatele bankomatu.
  • Poplatek se vám nelíbí? Transakci zrušte.

Před cestou: pět minut, které mohou ušetřit peníze

Před odjezdem se vyplatí otevřít mobilní bankovnictví a zkontrolovat nastavení karty. Zní to nudně, ale je to rychlejší než pak řešit blokaci karty z hotelové recepce.

ČBA doporučuje uložit si ještě před cestou kontakt na banku pro okamžité zablokování karty, nastavit nižší limity pro výběry a platby a aktivovat notifikace o každé transakci v mobilním nebo internetovém bankovnictví. Zároveň připomíná, že u některých bank lze v aplikaci nebo internetovém bankovnictví blokovat výběry s DCC, a tím se chránit před nevýhodnou konverzí.

A pokud jedete do země, kde se kartami platí méně, vyřešte hotovost ještě doma. Směňujte peníze v českých bankách nebo směnárnách, kde jsou podmínky obvykle transparentnější, a u zemí s méně běžnou měnou si vezměte raději eura nebo dolary, které lze na místě snadněji směnit.

Checklist před odjezdem

  • Zkontrolujte limity na kartě.
  • Zapněte notifikace ke každé platbě.
  • Ověřte poplatky za výběr v zahraničí.
  • Zjistěte, zda jde blokovat DCC.
  • Uložte si číslo na blokaci karty.
  • Vezměte si ideálně dvě karty, uložené odděleně.
  • Připravte menší hotovost na první den.

A co bezpečnost?

Karta je bezpečnější než velká hotovost, ale jen když se s ní zachází rozumně. Nenechávejte ji mizet z dohledu, chraňte PIN, nepřipojujte se do mobilního bankovnictví přes pochybnou veřejnou Wi-Fi a u plateb sledujte notifikace. ČBA výslovně doporučuje dávat pozor i na digitální bezpečnost telefonu, protože v něm dnes mnoho lidí nosí nejen mobilní bankovnictví, ale i citlivé osobní údaje.

Když kartu ztratíte, okamžitě ji zablokujte. Většina bank to dnes umožňuje v aplikaci během pár vteřin. Proto se vyplatí mít v telefonu nejen aplikaci banky, ale i druhou možnost přístupu k penězům — další kartu, hotovost nebo kartu v mobilní peněžence.

Nejlevnější dovolená není ta, na které člověk odmítá utrácet. Je to ta, na které zbytečně neplatí za špatný kurz, bankomatovou past nebo vlastní nepozornost.

Termín daně z nemovitostí se blíží

Termín daně z nemovitostí se blíží. Rozšiřuje se seznam výjimek osvobozených od platby

Politika

nst, sta

Přečíst článek

Chorvatsko autem už nebude tak levné. A Hurghada letadlem zabolí ještě víc

Chorvatsko autem už nebude tak levné. A Hurghada letadlem zabolí ještě víc
iStock
ČTK
ČTK

Letní dovolená vyjde Čechy dráž. Podle analýzy XTB zaplatí rodina při cestě autem do Chorvatska za palivo až o 1 200 korun více než loni, u leteckých zájezdů může příplatek dosáhnout několika tisíc korun.

Kvůli válce na Blízkém východě se Čechům v letní sezoně prodraží cesta na dovolenou. Zatímco rodina jedoucí autem do Chorvatska zaplatí za palivo o 900 až 1 200 korun více než loni, čtyřčlenná rodina letící do Řecka, Turecka či Egypta může za letenky připlatit v průměru 3 000 až 5 000 korun. Vyplývá to z analýzy, kterou představila novinářům společnost XTB.

„Analýza ukázala, že léto 2026 se jednoznačně nese ve znamení skokového zdražení a rozkolísání cen benzinu. Kerosin pro leteckou dopravu vystřelil na dvojnásobek, benzin v Česku zdražil meziročně nejvíce ze všech sledovaných evropských zemí,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček.

Autem zdraží cesta zhruba o tisícovku

Dovolená autem podle něj průměrnou rodinu vyjde zhruba o tisíc korun dráž jen za samotnou cestu. Důvodem je kombinace dražšího paliva, mírně vyšších poplatků za dálniční známky a mýtné v Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku a Itálii. Ekonomickou výhodou pozemní cesty ovšem zůstává skutečnost, že náklady se rozpočítávají na celou posádku vozu. Pro čtyřčlennou rodinu tak průměrný čistý nárůst nákladů na dopravu po zemi činí přibližně 250 až 300 korun na osobu.

Letadlem může být zdražení citelnější

U dovolené letecky je inflační efekt silnější, protože zdražení kerosinu a zavedení palivových příplatků zasahuje každou letenku zvlášť. Některé, převážně krátké lety nemusely podle Tylečka zdražit vůbec, jiné ale mohou být dražší o mnoho tisíc korun, zvlášť pokud musely být kvůli situaci na Blízkém východě přesměrovány.

V Česku je palivo stále levnější než jinde

Z pohledu absolutních cen pohonných hmot patří Česko k levnějším evropským zemím, ceny nafty patří k nejnižším. „Ze sledovaných zemí u nás nastalo nejvyšší zdražení benzinu a třetí nejvyšší zdražení nafty. Při pohledu na ceny u našich sousedů se kromě Polska vždy vyplatí natankovat v ČR. Chorvatsko, cílová destinace statisíců Čechů, je díky průběžně prodlužované regulaci cen výjimkou, protože aktuálně jsou tam ceny benzinu nižší než u nás,“ dodal.

Nejvíc si připlatí řidiči na jih Evropy

Při cestě autem činí nárůst nákladů u cesty do Polska v průměru 550 korun, do Bulharska 1 450 korun a do Itálie či Španělska až 1 800 korun. Polsko i přes krizi zvládá držet marže nízko a trasa je nejkratší, doplnil. Bulharsko je daleko, tranzitní balkánské země jsou ale levnější. U Itálie a Španělska výpočet kombinuje extrémní vzdálenost a fakt, že Německo, Francie i Itálie nechávají dálniční pumpy bez regulace. Ceny tam běžně šplhají nad 50 korun za litr.

Kerosin zdražil na dvojnásobek

Cenový šok letošní sezony zaznamenala letecká doprava. Velkoobchodní ceny kerosinu vystřelily na zhruba dvojnásobek proti období před začátkem krize na Blízkém východě. Zdvojnásobení spotové ceny kerosinu ale neznamená zdvojnásobení ceny letenky. Velká část letních dovolených je stále pokryta za staré ceny, protože dopravci mají spotřebu zajištěnou dopředu.

„Kerosin zdražil na dvojnásobek, ale letošní léto to cestující v plné míře nepocítí, protože skutečný dopad přijde příští sezonu, až se promítne do nových kontraktů,“ podotkl Tyleček.

Dalibor Martínek: Chce Babiš prolomit nezávislost ČNB? Měl by mlčet, národní banka pracuje dobře

Dalibor Martínek: Chce Babiš prolomit nezávislost ČNB? Měl by mlčet, národní banka pracuje dobře
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Nastala nám poměrně nečekaná situace. Premiér Babiš začal vyjadřovat jakési názory k fungování České národní banky. Chtěl by nižší sazby. A to v době nejasné geopolitické situace a rozhazovačné politiky vlády. Chce Babiš prolomit nezávislost ČNB?

Babiš by měl lídrům ČNB líbat ruce za fakt, že drží inflaci na uzdě. Místo toho přijde „názor“. Výtka premiéra vůči ČNB přichází v okamžiku, kdy národní banka funguje pod vedením Aleše Michla téměř vzorově. Zkrotila inflaci, která byla v roce 2022 neuvěřitelných 15,1 procenta. Vydělané peníze před pár lety lidem doslova hořely v peněžence. Michl to zarazil. A základní úrokovou sazbu, která kvůli krocení inflace vyskočila na sedm procent, zkorigoval na 3,5 procenta.

Michl: Klidně zdrtím ekonomiku za cenu nízké inflace

Guvernér ČNB nedávno v jistém rozhovoru uvedl, „…klidně zdrtím ekonomiku, mně to vůbec nebude vadit. Uděláme všechno pro to, aby inflace byla nízká.“ Tento výrok ve vládě evidentně silně rezonoval. Tak Michl nám chce ničit ekonomiku? Ministryně financí Alena Schillerová zareagovala slovy, že vysoké úrokové sazby nejsou dobré pro ekonomiku.

Asi Schillerová někde na chodbě vládních paláců narazila na Andreje Babiše, a tento těkavý mikromanažer pojal nutkání něco říct. Jinak si celou situaci nelze vysvětlit. Babiš prohlásil, zcela bez rozmyslu, že by ČNB měla sazby snížit. „Vyzývám guvernéra ČNB, aby snížil sazby. Nevidím důvod, proč občané a firmy v České republice platí o jedno procento vyšší základní sazbu než v eurozóně," řekl Babiš.

Důvod držet sazby výš existuje

Tak ano, důvod držet sazby výše tu je. Babiš možná přehlédl, že na Blízkém východě je válka a že ceny paliv se silně propisují do inflace. Ta v dubnu vyskočila na 2,5 procenta. Premiér si nevšimnul? A ještě nad to. Vláda si pomocí své většiny ve Sněmovně uvolnila ruce k většímu utrácení na dluh. Rozdává peníze, vytváří další proinflační tlak. Michl skutečně musí být na pozoru. Na trhu se hovoří spíše o budoucím zvyšování sazeb, než snižování. Spadl Babiš z Marsu?

Státní dluhopis srovná banky do latě, dají klientům lepší podmínky, tvrdí ekonom Křeček

Money

O Dluhopisy Republiky, což je půjčka státu na své útraty, je větší zájem, než se čekalo. Lidé si zatím objednali dluhopisy za 44 miliard korun, plánovaný objem byl 20 miliard. Ministerstvo financí poptávku vyslyší a dluhopisů vydá víc, nabídka státu bude pokračovat až do konce června. Podle Štěpána Křečka, hlavního ekonoma společnosti BH Securities, dává nákup dluhopisu smysl. Dluhopis slibuje dobré a bezpečné zhodnocení. Podle Křečka jsou podmínky státního dluhopisu tlakem na banky, aby vylepšily úroky či snížily poplatky u spořících účtů a termínovaných vkladů.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Co premiér svým výrokem sleduje? Chce podpořit ekonomiku? Ta kupodivu celkem šlape. Růst o dvě procenta sice není nijak raketový, ale odpovídá výkonům českých pracovníků, vývoji technologií. Ve srovnání s Německem se nemáme za co stydět. Platy a mzdy rostou o sedm procent, což tedy výkonům ekonomiky neodpovídá, další proinflační tlak, ale nedá se nic dělat, lidé si víc peněz žádají.

Babiš měnovou politiku ČNB kritizuje v souvislosti s cenami hypoték. Jsou prý drahé, on v předvolební kampani sliboval dostupné bydlení. Další fejk. Úroky hypoték se sice nyní pohybují kolem pěti procent, Čechům to však nijak nevadí. Zvykli si. Cena bydlení roste rychleji, hypotéka dává smysl. Není potřeba do tohoto trhu nějak zasahovat, ani z pozice vlády, ani z pozice ČNB. Od začátku roku banky poskytly na bydlení půjčky ve výši 141 miliard korun, o 48 miliard více než před rokem. K tomu není co dodat, není třeba žádných zásahů, snižování úrokových sazeb.

Možná jsme svědky mnohem důležitějšího okamžiku. Česká národní banka je deklarovaně nezávislá na výkonné moci. Řídí měnovou politiku. Chce Babiš tento postulát zbořit? Chce začít diktovat národní bance, co má dělat? Buď jsme svědky jednoho neuváženého prohlášení premiéra. Kolik jich už bylo? Nebo naopak možná stojíme před klíčovým okamžikem, kdy národní banka bojuje o svoji nezávislost.

Guvernér ČNB Aleš Michl v minulosti působil jako poradce Andreje Babiše. Má snad Babiš představu, že proto mu může diktovat? Michl si bude muset zachovat svou integritu, a dál řídit měnovou politiku ku prospěchu státu. A oslyšet Babišovy halucinace.

