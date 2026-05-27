Kartou, hotově, nebo přes Revolut? Jak na dovolené platit, aby se z ní nestal kurzový horor
Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první kávu u moře. Stačí špatně zvolený bankomat, platba v korunách místo v místní měně nebo karta, která má sice výběr zdarma, ale horší kurz. Přinášíme praktický návod, jak v zahraničí platit, vybírat hotovost a hlídat poplatky tak, aby peníze zůstaly raději na večeři než u bankomatu.
Na dovolené člověk obvykle řeší příjemnější věci než sazebník své banky. Jenže právě placení v zahraničí patří mezi drobné finanční pasti, které umí zbytečně ukrojit stovky až tisíce korun. Ne najednou, dramaticky a viditelně. Spíš po malých částkách: horší kurz tady, poplatek za bankomat tam, k tomu jedno nešťastné odkliknutí platby v korunách.
„Čím méně prostředníků, tím levnější platba,“ shrnuje základní platební pravidlo v zahraničí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Největší past? Platba v korunách
Terminál nebo bankomat v zahraničí se často tváří, že vám chce pomoci. Nabídne: chcete zaplatit v místní měně, nebo rovnou v korunách? Pro Čecha je lákavé kliknout na koruny. Vidí známou měnu a má pocit jistoty.
Jenže právě tady bývá skrytý problém. Jde o takzvanou dynamickou měnovou konverzi, známou jako DCC. V takovém případě kurz neurčuje vaše banka, ale provozovatel terminálu nebo bankomatu. Česká bankovní asociace ve svých doporučeních upozorňuje, že u plateb i výběrů je bezpečnější volit místní měnu, protože při DCC může být kurz výrazně méně výhodný.
Ještě nedávno znamenala cesta mimo Evropskou unii jediné: vypnout mobil nebo riskovat účet za tisíce korun. Dnes ale stačí pár kliknutí v aplikaci a datový balíček vyjde klidně na stovku týdně. Virtuální eSIM karty rychle mění způsob, jakým cestujeme.
Internet v zahraničí bez šoku na faktuře. eSIM často stojí méně než káva
Enjoy
Ještě nedávno znamenala cesta mimo Evropskou unii jediné: vypnout mobil nebo riskovat účet za tisíce korun. Dnes ale stačí pár kliknutí v aplikaci a datový balíček vyjde klidně na stovku týdně. Virtuální eSIM karty rychle mění způsob, jakým cestujeme.
Další jednoduché pravidlo tak zní: v zahraničí plaťte a vybírejte vždy v místní měně. V eurozóně v eurech, v Polsku ve zlotých, v Maďarsku ve forintech, v Británii v librách. Když se na displeji objeví koruny, zbystřete.
Rychlé pravidlo pro terminál
„Pay in local currency“ je většinou správně.
„Pay in CZK“ nebo „Convert to CZK“ je varování, že vám někdo nabízí vlastní kurz.
Když si nejste jistí, zvolte měnu země, ve které právě jste.
Karta je pohodlná, hotovost pořád užitečná
V řadě evropských zemí dnes kartou zaplatíte skoro všechno. Kavárnu, metro, vstupenku do muzea i zmrzlinu. V některých zemích, například ve Velké Británii, Švédsku nebo Norsku, je bezhotovostní placení běžnou normou i u drobných útrat, zatímco jinde nemusí obchodníci karty přijímat vůbec nebo mohou brát jen některé jejich typy. Cestovatelé by si proto měli před odjezdem ověřit podmínky v cílové destinaci a nespoléhat se jen na jeden způsob placení. Praktická kombinace je jednoduchá: karta na běžné platby, menší hotovost jako záloha a při platbě i výběru vždy volit místní měnu, nikoli české koruny, radí ČBA a připojuje další praktickou radu. Nenoste všechno na jednom místě. Ztratit peněženku se všemi kartami, hotovostí i doklady je dovolená, kterou nechce nikdo.
Hotovost má navíc i jednu nenápadnou výhodu, která nesouvisí s kurzem ani poplatky. Jak připomíná ekonom Lukáš Kovanda, lidé mají tendenci utrácet méně, když platí hotovostí. Bankovky v ruce působí jako přirozená brzda: jejich úbytek člověk vnímá citelněji než další bezkontaktní pípnutí kartou. Pár bankovek v peněžence tak na cestách neslouží jen jako rezerva pro trhy, spropitné nebo taxík, ale i jako malá pojistka proti impulzivním nákupům.
Kolik hotovosti vzít?
Do běžné evropské destinace stačí menší hotovost na první den, dopravu, spropitné a místa, kde neberou karty.
Do zemí mimo Evropu si předem ověřte, zda je lepší vzít místní měnu, eura, nebo dolary.
Hotovost rozdělte: něco do peněženky, něco do zavazadla nebo hotelového trezoru.
Debetka na běžné placení, kreditka na kauce
Debetní karta je karta k vašemu běžnému účtu. Platíte vlastními penězi. Hodí se na běžné nákupy, restaurace, vstupenky i výběry z bankomatu.
Kreditní karta funguje jinak. Platíte penězi banky a později je splácíte. Na dovolené se může hodit hlavně u hotelů a půjčoven aut, které často blokují kauci. Když použijete kreditku, blokace se nedotkne přímo peněz na vašem běžném účtu, ale úvěrového limitu.
Letní dovolená vyjde Čechy dráž. Podle analýzy XTB zaplatí rodina při cestě autem do Chorvatska za palivo až o 1 200 korun více než loni, u leteckých zájezdů může příplatek dosáhnout několika tisíc korun.
Chorvatsko autem už nebude tak levné. A Hurghada letadlem zabolí ještě víc
Money
Letní dovolená vyjde Čechy dráž. Podle analýzy XTB zaplatí rodina při cestě autem do Chorvatska za palivo až o 1 200 korun více než loni, u leteckých zájezdů může příplatek dosáhnout několika tisíc korun.
Naopak vybírat kreditní kartou hotovost z bankomatu je většinou drahé. Poplatky bývají vyšší a úroky mohou začít naskakovat okamžitě. Na hotovost je lepší debetní karta.
Revolut, Wise a multiměnové účty: dobrý sluha, ne kouzelný štít
Kdo cestuje častěji, může využít fintechové služby typu Revolut nebo Wise, případně multiměnový účet u banky. Princip je jednoduchý: peníze si směníte předem, často za výhodnější kurz, a v zahraničí pak platíte rovnou z dané měny.
Výhoda je zřejmá hlavně u větších částek. Když během dovolené utratíte stovky eur, rozdíl v kurzu už není akademická debata, ale konkrétní peníze. Pozor ale na limity bezplatné směny, víkendové přirážky, limity výběrů a podmínky konkrétní služby.
A hlavně: i u chytré karty pořád platí stejné pravidlo. Pokud bankomat nebo terminál nabídne DCC, tedy platbu v korunách, odmítněte ji. Špatné kliknutí umí pokazit i jinak výhodné řešení.
Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první večeři u moře. Stačí špatně zvolený kurz, zbytečný výběr z bankomatu nebo platba v korunách místo v místní měně. Přitom právě u plateb v zahraničí platí, že několik jednoduchých pravidel dokáže ušetřit stovky až tisíce korun.
Karta, hotovost nebo Revolut? Jak platit na dovolené, aby vás to nestálo víc, než musí
Money
Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první večeři u moře. Stačí špatně zvolený kurz, zbytečný výběr z bankomatu nebo platba v korunách místo v místní měně. Přitom právě u plateb v zahraničí platí, že několik jednoduchých pravidel dokáže ušetřit stovky až tisíce korun.
Poplatky bank: „zdarma“ neznamená vždycky nejlevnější
U plateb kartou a výběrů z bankomatu v zahraničí se skládají tři věci. První je poplatek vaší banky za výběr. Druhou položkou je kurz, kterým banka transakci přepočítá do korun. A třetí může být poplatek provozovatele bankomatu v zahraničí, často označovaný jako surcharge fee.
Právě proto nemusí být nejlevnější banka ta, která má v sazebníku u výběru nulu. Pokud používá méně výhodný kurz nebo si účtuje směnnou přirážku, může klient ve výsledku zaplatit víc než u banky, která sice účtuje menší fixní poplatek, ale používá lepší přepočet.
Na poplatek provozovatele bankomatu upozorňuje více bank. Air Bank uvádí, že v EU účtuje za zahraniční výběr 35 korun a mimo EU 100 korun, ale další poplatek může požadovat provozovatel bankomatu. Moneta u účtu Tom Plus uvádí výběry v zahraničí zdarma, současně ale upozorňuje, že zahraniční provozovatel bankomatu může požadovat vlastní poplatek. Raiffeisenbank zase uvádí výběry ze všech bankomatů po světě zdarma, ale s výjimkou poplatků třetích stran.
Co znamená „výběr zdarma“
Vaše banka si nemusí účtovat nic. To ale ještě neznamená, že výběr bude bez nákladů.
Bankomat v zahraničí může přidat vlastní poplatek. Ten se má zobrazit před potvrzením transakce.
Když se vám poplatek nelíbí, výběr zrušte a najděte jiný bankomat.
Přehled: kolik si banky účtují za výběr v zahraničí
Následující tabulka vychází z veřejně dostupných sazebníků a informací bank. Je důležité ji číst jako orientační přehled k běžným debetním kartám a účtům. U některých bank záleží na tarifu, typu karty, počtu výběrů v měsíci nebo splnění podmínek účtu. Air Bank, ČSOB, Komerční banka, mBank, Creditas, Moneta, Raiffeisenbank, UniCredit, Partners Banka, Max banka a Oberbank mají pravidla uvedená ve svých sazebnících nebo produktových stránkách.
|Banka
|EU / Evropa
|Mimo EU / vzdálenější země
|Na co si dát pozor
|Air Bank
|35 Kč
|100 Kč
|S Výhodami za věrnost může banka poplatek vracet; existuje také placená služba pro výběry ze všech bankomatů. Provozovatel ATM může účtovat vlastní poplatek.
|Banka CREDITAS
|0 Kč
|0 Kč
|Banka neúčtuje vlastní poplatek za výběr z bankomatu v ČR ani zahraničí; zahraniční provozovatel bankomatu může požadovat svůj poplatek.
|Česká spořitelna
|Bankomaty skupiny Erste v zahraničí zdarma; jiné bankomaty typicky 40 Kč při výběru v EUR
|Typicky 125 Kč u výběru v ostatních měnách
|Záleží na typu účtu a měně výběru; provozovatel bankomatu může účtovat vlastní poplatek.
|ČSOB
|40 Kč u výběru EUR v zemích EU/EHP a ve vybraných evropských státech; v síti ČSOB/KBC může být zvýhodněně
|100 Kč
|Sazba 100 Kč se týká zahraničních výběrů mimo uvedený evropský režim.
|Fio banka
|Visa: 0 Kč; Mastercard: nejméně 2 výběry měsíčně zdarma, další 25 Kč
|Stejné podmínky podle typu karty
|U Fio je zásadní, zda má klient kartu Visa, nebo Mastercard; u Mastercard lze podle aktivity získat více výběrů zdarma.
|Komerční banka
|Podle tarifu zdarma, dva výběry zdarma, nebo 49 Kč ve vybraných evropských státech
|Typicky 99 Kč; u vyšších tarifů může být zdarma
|KB rozlišuje vybrané evropské státy a ostatní země; podmínky se liší podle tarifu.
|mBank
|U mKarty výběr od 1 500 Kč zdarma, jinak 29 Kč; u některých tarifů 3 výběry měsíčně zdarma, další 29 Kč
|Stejné pravidlo podle typu karty / tarifu
|Záleží na konkrétní kartě. Zlatá mKarta má výběry zdarma bez ohledu na výši výběru.
|MONETA Money Bank
|0 Kč u účtu Tom Plus
|0 Kč u účtu Tom Plus
|MONETA výběr nezpoplatňuje, ale provozovatel bankomatu může účtovat surcharge fee.
|Raiffeisenbank
|0 Kč u běžných účtů s výběry ze všech bankomatů zdarma
|0 Kč u běžných účtů s výběry ze všech bankomatů zdarma
|Banka upozorňuje, že se zdarma nevztahuje na poplatky účtované třetími stranami při výběru v zahraničí.
|UniCredit Bank
|U účtů Open a Top zdarma; u Start zdarma od 2 000 Kč
|U účtů Open a Top zdarma; u Start zdarma od 2 000 Kč
|Provozovatelé bankomatů mohou účtovat vlastní poplatek; klient má být informován na obrazovce bankomatu.
|Partners Banka
|0 Kč
|0 Kč
|Výběry hotovosti ze všech bankomatů doma i ve světě jsou podle banky zdarma; v zahraničí ale může poplatek účtovat provozovatel ATM.
|Max banka
|0 Kč
|0 Kč
|Sazebník divize Max uvádí zdarma výběr v EUR v EU/EHP i výběr z bankomatu v zahraničí; provozovatel ATM může chtít vlastní poplatek.
|J&T Banka
|První 3 výběry měsíčně v Evropě zdarma; 4. a další 30 Kč
|100 Kč + 1 %
|Banka rozlišuje výběry v Evropě a mimo území států Evropy.
|Oberbank
|25 Kč
|25 Kč
|Uvedeno pro běžné účty / debetní kartu Oberbank Mastercard; podmínky se mohou lišit podle konta.
|PPF banka
|45 Kč v ČR a EU/EHP
|125 Kč + 0,5 % z vybírané částky v ostatních zemích
|U privátní banky je vhodné ověřit individuální podmínky ke konkrétní kartě a účtu.
Zdroj: veřejné sazebníky a produktové stránky bank, stav k 26. 5. 2026. Tabulka srovnává poplatky bank za výběr debetní kartou; nezahrnuje DCC, kurzovou marži banky ani případný poplatek provozovatele zahraničního bankomatu. U některých bank se cena liší podle tarifu, typu účtu, typu karty, počtu výběrů v měsíci nebo splnění podmínek věrnostního programu.
Jak vybírat hotovost, když už musíte
Bankomat v zahraničí není nepřítel. Jen je potřeba vybírat chytře. ČBA ve svých praktických radách doporučuje dávat přednost bankomatům provozovaným přímo bankami, protože bývají transparentnější než samostatně stojící bankomaty v turistických oblastech, na letištích nebo v obchodech.
Při výběru si vždy přečtěte obrazovku. Pokud bankomat ukáže vlastní poplatek, můžete transakci zrušit a jít jinam. Pokud nabídne přepočet do korun, odmítněte ho. A nevybírejte po malých částkách každý den. Fixní poplatek pak bolí víc.
Na displeji bankomatu
- Local currency = většinou správná volba.
- CZK conversion = často nevýhodný kurz.
- Access fee / surcharge = poplatek provozovatele bankomatu.
- Poplatek se vám nelíbí? Transakci zrušte.
Před cestou: pět minut, které mohou ušetřit peníze
Před odjezdem se vyplatí otevřít mobilní bankovnictví a zkontrolovat nastavení karty. Zní to nudně, ale je to rychlejší než pak řešit blokaci karty z hotelové recepce.
ČBA doporučuje uložit si ještě před cestou kontakt na banku pro okamžité zablokování karty, nastavit nižší limity pro výběry a platby a aktivovat notifikace o každé transakci v mobilním nebo internetovém bankovnictví. Zároveň připomíná, že u některých bank lze v aplikaci nebo internetovém bankovnictví blokovat výběry s DCC, a tím se chránit před nevýhodnou konverzí.
A pokud jedete do země, kde se kartami platí méně, vyřešte hotovost ještě doma. Směňujte peníze v českých bankách nebo směnárnách, kde jsou podmínky obvykle transparentnější, a u zemí s méně běžnou měnou si vezměte raději eura nebo dolary, které lze na místě snadněji směnit.
Checklist před odjezdem
- Zkontrolujte limity na kartě.
- Zapněte notifikace ke každé platbě.
- Ověřte poplatky za výběr v zahraničí.
- Zjistěte, zda jde blokovat DCC.
- Uložte si číslo na blokaci karty.
- Vezměte si ideálně dvě karty, uložené odděleně.
- Připravte menší hotovost na první den.
A co bezpečnost?
Karta je bezpečnější než velká hotovost, ale jen když se s ní zachází rozumně. Nenechávejte ji mizet z dohledu, chraňte PIN, nepřipojujte se do mobilního bankovnictví přes pochybnou veřejnou Wi-Fi a u plateb sledujte notifikace. ČBA výslovně doporučuje dávat pozor i na digitální bezpečnost telefonu, protože v něm dnes mnoho lidí nosí nejen mobilní bankovnictví, ale i citlivé osobní údaje.
Když kartu ztratíte, okamžitě ji zablokujte. Většina bank to dnes umožňuje v aplikaci během pár vteřin. Proto se vyplatí mít v telefonu nejen aplikaci banky, ale i druhou možnost přístupu k penězům — další kartu, hotovost nebo kartu v mobilní peněžence.
Nejlevnější dovolená není ta, na které člověk odmítá utrácet. Je to ta, na které zbytečně neplatí za špatný kurz, bankomatovou past nebo vlastní nepozornost.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.