Český startup chce změnit videoreklamu. Webout nabral investory a míří do USA
Český startup Webout, který firmám pomáhá tvořit personalizované videokampaně v reálném čase, získal seedovou investici 1,65 milionu eur (asi 40 milionů korun). Peníze posílají Seed Starter Slovenské spořitelny, Energy Venture Pals a JIC Ventures. Firma chce s novým kapitálem prorazit v USA, kam se přesunul i jeden ze zakladatelů.
Český startup Webout získal novou seedovou investici ve výši 1,65 milionu eur. Kolo vedl korporátní venture kapitálový fond Seed Starter Slovenské spořitelny, ke kterému se přidaly fondy Energy Venture Pals a JIC Ventures. Firma chce peníze využít hlavně na marketing, obchodní a produktový rozvoj a také na expanzi do Spojených států. Do Silicon Valley se proto už přesunul spoluzakladatel startupu Michal Orsava.
Webout vyvíjí automatizovanou SaaS platformu pro personalizaci videa v reálném čase. V praxi to znamená, že značky mohou divákům ukazovat videoobsah upravený podle konkrétního uživatele, jeho chování nebo kontextu. Firma tvrdí, že její technologie dokáže klientům přinášet až desetkrát vyšší proklikovost a míru dokoukatelnosti kolem 95 procent.
Začalo to snahou dát dětem bezpečný způsob, jak říct, že se ve škole děje něco špatného. Dnes FaceUp pomáhá firmám po celém světě zachytit podvody, porušování pravidel, šikanu nebo sexuální obtěžování. Platformě důvěřuje přes 3600 organizací, včetně Mercedesu, Heinekenu či KFC. A nová investice přes 110 milionů korun má český startup posunout ještě hlouběji do korporátního světa.
Český startup FaceUp začal u školní šikany, teď řeší firemní etiku. Investoři mu poslali 110 milionů
Zprávy z firem
Začalo to snahou dát dětem bezpečný způsob, jak říct, že se ve škole děje něco špatného. Dnes FaceUp pomáhá firmám po celém světě zachytit podvody, porušování pravidel, šikanu nebo sexuální obtěžování. Platformě důvěřuje přes 3600 organizací, včetně Mercedesu, Heinekenu či KFC. A nová investice přes 110 milionů korun má český startup posunout ještě hlouběji do korporátního světa.
Od českých bank až po fotbalové kluby
Webout je na trhu pět let a mezi jeho klienty patří Česká spořitelna, Komerční banka, Allianz, Notino, AC Sparta Praha nebo belgický fotbalový klub FC Bruggy. Firma uvádí, že kampaň pro Spartu vygenerovala 1,7 milionu zhlédnutí organicky, tedy bez placené propagace. Dvanáctičlenný tým loni dosáhl obratu přes 600 tisíc eur.
„Personalizace videoobsahu se stane standardem digitální komunikace. Naše platforma firmám ukazuje, že video není jen o pozornosti, ale o reálných tržbách. Americký trh je pro nás logickým dalším krokem. Je největší, nejotevřenější inovacím a specificky ve sportovním segmentu tam vidíme obrovskou příležitost,“ říká spoluzakladatel Weboutu Michal Orsava.
Žít americký sen
Nové peníze mají Weboutu pomoci hlavně s expanzí za oceán. Firma si založila pobočku v San Francisku, odkud bude Orsava řídit obchod směrem k americkým zákazníkům z řad firem a sportovních klubů. S expanzí mu má pomáhat druhý ze zakladatelů a technologický expert Karel Juřička a také Vít Šubert v roli founders mentora. Na konec roku 2027 si Webout plánuje v USA další investiční kolo Series A.
Pro startup nejde o první externí kapitál. Aktuální seedové kolo navazuje na investici 340 tisíc eur z února 2025, za kterou stály skupina DEPO Ventures a syndikát Venture Buddies. Ta firmě pomohla s vývojem první škálovatelné verze produktu.
Když nemáte konkurenci, dá se s nadsázkou říci, že neexistujete. Rektor Vysokého učení technického (VUT) Ladislav Janíček v rozhovoru pro Export.cz připomněl, že univerzity se dnes více než kdy jindy nacházejí v nekompromisní mezinárodní konkurenci. „Jako technická univerzita pracujeme s technologiemi a ty dnes představují žádaný strategický kapitál. Kromě toho je základem konkurenceschopnosti sepětí univerzity s potřebami společnosti, a to jak ve vzdělávání, tak v aplikovatelnosti a relevanci výsledků výzkumu,“ řekl rektor brněnské techniky.
Velké věci vznikají z rivality. Brno pohání fenomén druhého města, říká rektor VUT
Leaders
Když nemáte konkurenci, dá se s nadsázkou říci, že neexistujete. Rektor Vysokého učení technického (VUT) Ladislav Janíček v rozhovoru pro Export.cz připomněl, že univerzity se dnes více než kdy jindy nacházejí v nekompromisní mezinárodní konkurenci. „Jako technická univerzita pracujeme s technologiemi a ty dnes představují žádaný strategický kapitál. Kromě toho je základem konkurenceschopnosti sepětí univerzity s potřebami společnosti, a to jak ve vzdělávání, tak v aplikovatelnosti a relevanci výsledků výzkumu,“ řekl rektor brněnské techniky.
Investoři sázejí na měřitelné video
Jedním z hlavních investorů je Seed Starter Slovenské spořitelny. Podle jeho výkonného manažera Michala Vanovčana Webout zapadá do typu projektů, které fond hledá.
„Jde o zralou SaaS platformu s ověřeným produktem a reálnými výsledky u klientů, které dobře známe. Vidíme tým, který umí pracovat s daty, rozumí obchodu a má ambici růst i mimo domácí trh,“ říká Vanovčan. Dodává, že schopnost přeměnit videoobsah na měřitelné tržby prostřednictvím personalizace může změnit způsob komunikace se zákazníky.
Do kola vstoupil také syndikát Energy Venture Pals. „Webout dokáže významně zvýšit úspěšnost tradičních marketingových nástrojů, a to do budoucna i ve spojení s AI,“ komentuje Jan Šmíd z Energy Venture Pals.
Podle Radima Kocourka, managing partnera JIC Ventures, rozhodla kombinace zkušeného týmu, škálovatelné platformy a ambice uspět v USA. „Její hlavní pilíř, hyperpersonalizace, bude do budoucna jen nabírat na důležitosti,“ říká Kocourek.
Akcie jihokorejského výrobce paměťových čipů SK Hynix ve středu prudce posílily a tržní hodnota firmy překonala hranici jednoho bilionu dolarů, píší světové agentury. Investoři dál sázejí na boom umělé inteligence, který žene vzhůru poptávku po vysokorychlostních pamětech pro datová centra a čipy Nvidie.
Samsung už tam je, teď i SK Hynix. Korea má díky AI další bilionovou firmu
Trhy
Akcie jihokorejského výrobce paměťových čipů SK Hynix ve středu prudce posílily a tržní hodnota firmy překonala hranici jednoho bilionu dolarů, píší světové agentury. Investoři dál sázejí na boom umělé inteligence, který žene vzhůru poptávku po vysokorychlostních pamětech pro datová centra a čipy Nvidie.
Video jako obchodní nástroj
Webout se snaží využít trend, kdy se video neposuzuje jen podle sledovanosti, ale stále víc podle toho, zda dokáže přivést zákazníka k akci. Platforma proto propojuje videoobsah s interaktivitou, personalizací a měřitelnými obchodními výsledky. Vedle marketingových a salesových týmů má podle firmy využití také v interní komunikaci.
Pro český startup je teď klíčové, zda dokáže z domácích referencí a evropských klientů udělat argument pro americké zákazníky. Právě tam je konkurence v marketingových technologiích nejtvrdší, ale zároveň největší trh pro nástroje, které dokážou značkám měřitelně zvýšit výkon kampaní.
GLS Česko zažilo v posledním roce výraznou proměnu. Firma masivně investuje do výdejních boxů, chce posílit domácí doručování a více těžit ze své celoevropské sítě. Podle jejího šéfa Petra Pěchy se logistika během několika let promění v digitální službu, kde bude klíčová flexibilita, data a práce s AI. V rozhovoru mluví o ambicích GLS, proměně zákaznických návyků, budoucnosti home delivery i o tom, proč už dnes zákazníci neodpouštějí zpoždění.
Petr Pěcha: GLS je spící obr a my ho chceme probudit
Zprávy z firem
GLS Česko zažilo v posledním roce výraznou proměnu. Firma masivně investuje do výdejních boxů, chce posílit domácí doručování a více těžit ze své celoevropské sítě. Podle jejího šéfa Petra Pěchy se logistika během několika let promění v digitální službu, kde bude klíčová flexibilita, data a práce s AI. V rozhovoru mluví o ambicích GLS, proměně zákaznických návyků, budoucnosti home delivery i o tom, proč už dnes zákazníci neodpouštějí zpoždění.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.