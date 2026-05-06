Samsung vstoupil mezi bilionové firmy. Čipy pro AI z něj udělaly burzovního obra
Tržní hodnota firmy Samsung Electronics překonala hranici jednoho bilionu dolarů. Akcie největšího světového výrobce paměťových čipů za poslední rok vzrostly více než čtyřnásobně, protože investoři sázejí na prudce rostoucí poptávku po čipech pro umělou inteligenci. Uvedla to agentura Bloomberg.
Historického milníku Samsung dosáhl ve středu, kdy jeho akcie posílily o 14 procent. Stal se tak teprve druhou asijskou firmou po tchaj-wanském výrobci čipů TSMC, který překonal bilionovou tržní hodnotu. Růst Samsungu zároveň vytáhl hlavní jihokorejský index Kospi o více než šest procent a poprvé jej dostal nad hranici 7000 bodů.
Samsung dnes spolu se společnostmi SK Hynix a TSMC patří k hlavním pilířům globálního ekosystému umělé inteligence. Asie díky nim spojuje dominanci ve výrobě čipů s rychle rostoucí datovou infrastrukturou. Tento trend žene vzhůru technologické akcie v celém regionu. Rekordních maxim dosáhly také akcie SK Hynix a TSMC.
Podle šéfa Roundhill Investments Davea Mazzy má překonání bilionové hranice větší význam než jen symbolický. Trh tím podle něj ukazuje, že role paměťových čipů v infrastruktuře umělé inteligence není krátkodobým cyklem, ale strukturální změnou.
Silný příběh podporují i výsledky polovodičové divize Samsungu. Ta za čtvrtletí končící v březnu vykázala historický zisk, který díky objednávkám z datových center pro umělou inteligenci vzrostl osmačtyřicetinásobně, uvádí Bloomberg. Analytici očekávají, že čipová divize může na rekordní výsledky navázat i v dalších čtvrtletích, protože ceny pamětí při omezené nabídce dál prudce rostou.
Investoři sledují také možné nové zakázky. Apple vedl předběžná jednání o tom, že by Samsung mohl ve Spojených státech vyrábět hlavní procesory pro jeho zařízení. Pro Apple by to znamenalo druhou možnost vedle dlouholetého partnera TSMC.
Money
Nedosatatečně zásobený trh
Zájem o Samsung podporuje i napjatá situace na trhu s paměťmi. Podle Sama Konrada z Jupiter Asset Management je trh nyní nedostatečně zásobený a Samsung očekává, že v roce 2027 bude rovnováha mezi nabídkou a poptávkou ještě těsnější než v roce 2026. To by mělo dál tlačit vzhůru ceny pamětí NAND a DRAM.
Nejnovější růst podle Bloombergu pravděpodobně táhli zahraniční investoři. Globální investoři ve středu nakoupili akcie z indexu Kospi v čisté hodnotě 3,1 bilionu wonů, tedy více než 43 miliard korun. Příliv kapitálu pomohl také jihokorejskému wonu, který proti dolaru posílil o více než procento a stal se nejvýkonnější měnou dne v Asii.
Samsung ale nemá před sebou jen hladkou cestu. Růst zisků čipové divize kontrastuje s poklesem v mobilní a displejové divizi, které se potýkají s dražšími materiály a komponenty. Zaměstnanci Samsungu zároveň kvůli ziskům z boomu umělé inteligence žádají větší podíl a hrozí osmnáctidenní generální stávkou.
Akcie mají růst
Akcie Samsungu by podle odhadů analytiků shromážděných Bloombergem mohly během příštích dvanácti měsíců vzrůst ještě zhruba o 22 procent. Titul se obchoduje za šestinásobek očekávaného zisku na příští rok, zatímco v říjnu to bylo 14,4násobku.
Společně se SK Hynix dnes Samsung tvoří více než 43 procent váhy hlavního korejského indexu Kospi. Právě růst těchto dvou titulů pomohl udělat z Jižní Koreje jeden z nejžhavějších trhů světa. Investoři zároveň věří, že paměťové čipy vstoupily do nového supercyklu poptávky, který může narušit tradiční střídání prudkých vzestupů a pádů.
„Firemní zisky jako celek dál sílí a přichází to hlavně z jednoho místa – z technologického sektoru,“ uvedl Mark Davids ze společnosti JPMorgan Asset Management. Zisky Samsungu podle něj odrážejí mimořádně neobvyklé období, kdy technologické firmy dokážou dosahovat nadstandardních zisků.
