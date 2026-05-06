Samsung vstoupil mezi bilionové firmy. Čipy pro AI z něj udělaly burzovního obra

Tržní hodnota firmy Samsung Electronics překonala hranici jednoho bilionu dolarů. Akcie největšího světového výrobce paměťových čipů za poslední rok vzrostly více než čtyřnásobně, protože investoři sázejí na prudce rostoucí poptávku po čipech pro umělou inteligenci. Uvedla to agentura Bloomberg.

Historického milníku Samsung dosáhl ve středu, kdy jeho akcie posílily o 14 procent. Stal se tak teprve druhou asijskou firmou po tchaj-wanském výrobci čipů TSMC, který překonal bilionovou tržní hodnotu. Růst Samsungu zároveň vytáhl hlavní jihokorejský index Kospi o více než šest procent a poprvé jej dostal nad hranici 7000 bodů.

Samsung dnes spolu se společnostmi SK Hynix a TSMC patří k hlavním pilířům globálního ekosystému umělé inteligence. Asie díky nim spojuje dominanci ve výrobě čipů s rychle rostoucí datovou infrastrukturou. Tento trend žene vzhůru technologické akcie v celém regionu. Rekordních maxim dosáhly také akcie SK Hynix a TSMC.

Podle šéfa Roundhill Investments Davea Mazzy má překonání bilionové hranice větší význam než jen symbolický. Trh tím podle něj ukazuje, že role paměťových čipů v infrastruktuře umělé inteligence není krátkodobým cyklem, ale strukturální změnou.

Silný příběh podporují i výsledky polovodičové divize Samsungu. Ta za čtvrtletí končící v březnu vykázala historický zisk, který díky objednávkám z datových center pro umělou inteligenci vzrostl osmačtyřicetinásobně, uvádí Bloomberg. Analytici očekávají, že čipová divize může na rekordní výsledky navázat i v dalších čtvrtletích, protože ceny pamětí při omezené nabídce dál prudce rostou.

Investoři sledují také možné nové zakázky. Apple vedl předběžná jednání o tom, že by Samsung mohl ve Spojených státech vyrábět hlavní procesory pro jeho zařízení. Pro Apple by to znamenalo druhou možnost vedle dlouholetého partnera TSMC.

Money

Nedosatatečně zásobený trh

Zájem o Samsung podporuje i napjatá situace na trhu s paměťmi. Podle Sama Konrada z Jupiter Asset Management je trh nyní nedostatečně zásobený a Samsung očekává, že v roce 2027 bude rovnováha mezi nabídkou a poptávkou ještě těsnější než v roce 2026. To by mělo dál tlačit vzhůru ceny pamětí NAND a DRAM.

Nejnovější růst podle Bloombergu pravděpodobně táhli zahraniční investoři. Globální investoři ve středu nakoupili akcie z indexu Kospi v čisté hodnotě 3,1 bilionu wonů, tedy více než 43 miliard korun. Příliv kapitálu pomohl také jihokorejskému wonu, který proti dolaru posílil o více než procento a stal se nejvýkonnější měnou dne v Asii.

Samsung ale nemá před sebou jen hladkou cestu. Růst zisků čipové divize kontrastuje s poklesem v mobilní a displejové divizi, které se potýkají s dražšími materiály a komponenty. Zaměstnanci Samsungu zároveň kvůli ziskům z boomu umělé inteligence žádají větší podíl a hrozí osmnáctidenní generální stávkou.

Trhy

Akcie mají růst

Akcie Samsungu by podle odhadů analytiků shromážděných Bloombergem mohly během příštích dvanácti měsíců vzrůst ještě zhruba o 22 procent. Titul se obchoduje za šestinásobek očekávaného zisku na příští rok, zatímco v říjnu to bylo 14,4násobku.

Společně se SK Hynix dnes Samsung tvoří více než 43 procent váhy hlavního korejského indexu Kospi. Právě růst těchto dvou titulů pomohl udělat z Jižní Koreje jeden z nejžhavějších trhů světa. Investoři zároveň věří, že paměťové čipy vstoupily do nového supercyklu poptávky, který může narušit tradiční střídání prudkých vzestupů a pádů.

„Firemní zisky jako celek dál sílí a přichází to hlavně z jednoho místa – z technologického sektoru,“ uvedl Mark Davids ze společnosti JPMorgan Asset Management. Zisky Samsungu podle něj odrážejí mimořádně neobvyklé období, kdy technologické firmy dokážou dosahovat nadstandardních zisků.

Opozice ostře napadla rozpočtové plány Aleny Schillerové. Podle Pirátky Olgy Richterové chce ministryně financí „zdestruovat“ dluhovou brzdu a otevřít cestu k dalšímu zadlužování. TOP 09 varuje, že vláda si chystá bianco šek na schodky přesahující 400 miliard korun.

Předsedkyně pirátského poslaneckého klubu Olga Richterová ve Sněmovně dále prohlásila, že vláda bude všechny zadlužovat ve prospěch předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše. Řekla to v úvodu mimořádné schůze Sněmovny, na níž chce vládní koalice prosadit zákony upravující sestavování veřejných rozpočtů. Pozměňovací návrhy ministryně k této předloze oslabují fiskální pravidla a vedou k rozpočtům se schodky vyššími než 400 miliard, uvedl předseda klubu TOP 09 Jan Jakob.

„Stará rozhazovačná trajektorie“

Projednávaná novela rozpočtových zákonů je podle Richterové jen navázáním na staré rozhazovačné trajektorie. „Víme, jak řídila finance v minulosti,“ poznamenala na adresu ministryně. Richterová řekla také, že způsob, jakým chce ministryně vědomě zdestruovat funkční dluhovou brzdu, je zároveň způsob, jak přihrát víc peněz „agromamutům“ a dalším spřízněným osobám.

Pozměňovací návrhy k novele podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba jsou pokusem vlády obejít fiskální pravidla rozšířením výjimek. „Vláda si otevírá cestu k rozpočtu se schodkem přesahujícím 400 miliard korun,“ prohlásil Jakob. Bez výjimek není podle něho ministryně financí schopná rozpočet na příští rok sestavit. „To je politické selhání,“ uvedl. Předloha představuje podle Jakoba bianco šek pro další zadlužování a konečnou rezignaci na rozpočtovou odpovědnost.

Názory

Schillerová v předchozím vystoupení naopak opozici kritizovala a vyčítala jí rozpočtové působení v bývalé vládě Petra Fialy (ODS). Opoziční kritiku označila za bouři ve sklenici vody. Kritiku opozice přitom vyvolávají hlavně pozměňovací návrhy Schillerové, které umožňují navyšovat výdaje rozpočtu na obranu a strategické infrastrukturní investice.

Aby Sněmovna mohla na mimořádné schůzi, svolané z popudu stran vládní koalice, předlohu projednat, musí nejprve schválit její program. Zatím není jisté, kdy se k hlasování dostane. Dokud program neschválí, můžou vystupovat jen řečníci s přednostním právem. Podle informací je jich ještě šest.

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk zlepšila výhled na rok 2026 poté, co její tabletová verze léku Wegovy na hubnutí v prvním čtvrtletí překonala očekávání. Akcie firmy v Kodani během dopoledního obchodování rostly o 6,7 procenta, přičemž dříve přidávaly více než osm procent. Uvedl to server CNBC.

Novo nově očekává, že upravené tržby a zisk na měnově očištěné bázi klesnou o čtyři až dvanáct procent. Dosud počítalo s poklesem o pět až třináct procent. Firma zlepšení výhledu vysvětluje vyššími očekáváními prodeje produktů ze skupiny GLP-1, kam patří právě léky Wegovy a Ozempic.

Tržby společnosti v prvním čtvrtletí při konstantních směnných kurzech vzrostly o 32 procent na 96,8 miliardy dánských korun, tedy zhruba 315,6 miliardy korun. Provozní zisk podle reportovaných údajů vyskočil o 65 procent na 59,6 miliardy dánských korun (zhruba 194,3 miliardy korun). Na upravené bázi však tržby klesly o čtyři procenta a zisk o šest procent.

Wegovy v tabletách

Největší pozornost investorů se soustředila na tabletový Wegovy, jehož prodeje ve Spojených státech za první čtvrtletí dosáhly 2,26 miliardy dánských korun (zhruba 7,4 miliardy korun). To bylo výrazně nad odhady analytiků oslovených agenturou Reuters, kteří čekali 1,16 miliardy korun (zhruba 3,8 miliardy korun). Lék v tabletové podobě zaznamenal za první tři měsíce zhruba 1,3 milionu předpisů.

„Čísla u tablet mluví sama za sebe,“ řekl CNBC generální ředitel Novo Nordisk Mike Doustdar. Podle něj pacienti přípravek dobře snášejí a prodeje tablet rostou dvouciferným tempem i přes konkurenci přípravku Foundayo od společnosti Eli Lilly.

Novo zároveň tvrdí, že tableta nepožírá prodeje starších injekčních přípravků. Podle Doustdara lidé používají obě formy a nejde o kanibalizaci, ale o synergický efekt. Prodeje injekčního Wegovy meziročně vzrostly o 12 procent na 18,2 miliardy dánských korun (zhruba 59,3 miliardy korun), i když mírně zaostaly za očekáváním. Prodeje Ozempicu naopak klesly o osm procent, ale překonaly odhady.

Zprávy z firem

Novo a Eli Lilly svádějí tvrdý boj o trh s léky na hubnutí, který by podle analytiků mohl do konce desetiletí vyrůst na 100 miliard dolarů. Lilly už na klíčovém americkém trhu předstihla Novo u injekčních léků na cukrovku a hubnutí a začátkem dubna uvedla vlastní pilulku Foundayo.

Právě silný start tabletového Wegovy je proto pro Novo důležitou vzpruhou. Firma v posledním roce čelila zklamáním z výsledků studií i pochybnostem investorů o svém vývojovém portfoliu. Pokud získá potřebná regulatorní povolení, chce tabletový Wegovy uvést mimo Spojené státy ve druhé polovině roku 2026.

