Týden tradera: Polovodičová euforie vrcholí, varovné signály ale přibývají
Uplynulý týden přinesl finančním trhům hodně naděje a ty na ni odpověděly výrazným růstem akciových indexů. Spojené státy předložily Íránu návrh dohody, která by postupně vedla k obnovení provozu v Hormuzském průlivu a ke zrušení americké blokády íránských přístavů.
Jde o první krok širšího plánu na ukončení konfliktu. Detailní jednání o jaderném programu mají následovat až později. Akcie na zprávu reagovaly růstem na nová maxima. Index S&P 500 se dostal nad 7350 bodů. Současná tržní rally tak znovu připomíná růst z konce tisíciletí a vrchol dot-com bubliny.
Čtrnáctibodový plán, který by mohl ukončit krizi na Blízkém východě, je sice důležitý, za bezprecedentním růstem trhů z posledního týdne však stojí jen částečně. Další faktory už nejsou na první pohled tak zřejmé, ve skutečnosti za nimi ale opět stojí umělá inteligence, datová centra a s nimi spojené čipy. Do této skupiny patří firmy jako Intel, AMD nebo Nvidia.
Index polovodičů PHLX Semiconductor Sector Index (SOX) dosáhl nového historického maxima. Pomohla mu kombinace silného býčího momentu a zvýšených kapitálových výdajů ze strany hyperscalerů. Zdá se, že backlog firem z tohoto odvětví sahá až do roku 2028. To uklidňuje investory, že polovodičový cyklus ještě není na svém úplném vrcholu.
Investoři tak pod tlakem FOMO, tedy strachu, že jim ujede příležitost, zvyšují své sázky na polovodičový sektor. Vzhledem k jeho váze pak právě firmy z tohoto odvětví táhnou indexy stále výš.
Přicházejí navíc nová partnerství. Čipový gigant NvidiaA oznámil uzavření strategického partnerství se společností Corning, které má vyústit ve výstavbu tří pokročilých závodů v USA, konkrétně v Severní Karolíně a Texasu. Spolupráce se zaměří na optické technologie pro infrastrukturu umělé inteligence.
V době, kdy se rychlost přenosu dat mezi tisíci čipy v datovém centru stává hlavním úzkým hrdlem výkonu, nabývají optické spoje kritického významu.
Ačkoli se trhy navzdory geopolitické situaci drží poblíž historických maxim, zdaleka ne všichni na aktuálním vývoji vydělávají. Při pohledu na index miliardářů se ukazuje, že zejména evropský spotřebitelský sektor a asijské energie jsou výrazně pod tlakem. A tak v letošním roce prodělávají zejména Bernard Arnault, Mukesh Ambani, ale překvapivě také slavní miliardáři sázející na umělou inteligenci, vyplývá z dat agentury Bloomberg.
Přesto bych byl nyní velmi opatrný při naskakování na polovodičovou vlnu za každou cenu. Určitá korekce je skutečně na místě. Zejména indexy, jako je jihokorejský Kospi, už jsou velmi překoupené a rostly v podstatě exponenciálně. Když k tomu přičteme tlak Donalda Trumpa na zavedení 25procentních cel na evropská auta, není všechno zalité jen sluncem.
CSG pod tlakem short reportu
Živo bylo v uplynulém týdnu také kolem společnosti obchodované i na pražské burze, tedy kolem Czechoslovak Group.
Akcie CSG v Amsterdamu 4. května propadly o 13,1 procenta, intradenně dokonce až o 26 procent k úrovni 15 eur za akcii. Stalo se tak po reportu Hunterbrook Capital, který oznámil short pozici a zpochybnil obchodní model, výrobní kapacity i některé transakce skupiny.
Akcie klesaly už od svého IPO a ztratily prakticky polovinu hodnoty. Spekulace, že firma podváděla v celé řadě věcí, jí výrazně ublížily. Poslední shortový report však podle mého názoru působil spíše jako snaha nakoupit větší podíl akcií ve firmě se slevou.
Střet zájmů Hunterbrooku, který sám spekuloval na pokles akcií a následně je mohl levněji nakoupit, je zjevný. Právě proto může jít u akcií zbrojařského giganta také o velkou nákupní příležitost. Akcie nyní působí levně.