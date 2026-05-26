Další vítěz AI boomu. Micron překonal hodnotu jednoho bilionu dolarů
Americký výrobce paměťových čipů Micron Technology se zařadil mezi nejhodnotnější firmy světa. Jeho tržní kapitalizace dnes poprvé překonala hranici jednoho bilionu dolarů, tedy téměř 21 bilionů korun. Společnost tak dál posiluje roli jednoho z klíčových hráčů v dodavatelském řetězci pro umělou inteligenci.
Akcie Micronu na newyorské burze dopoledne místního času vyskočily až o 19,3 procenta nad 887 dolarů. Od začátku roku už titul přidal 177 procent a za posledních dvanáct měsíců více než 800 procent. Podle agentury Reuters růst podporuje vysoká poptávka po paměťových čipech pro AI a také nový optimistický výhled investiční banky UBS.
Ta výrazně zvýšila cílovou cenu akcií Micronu z 535 na 1625 dolarů. Nový odhad naznačuje možnost dalšího prudkého růstu, protože je více než dvojnásobný oproti pondělní závěrečné ceně. Pokud by se naplnil, tržní hodnota Micronu by se dostala až na 1,8 bilionu dolarů. Podle dat Londýnské akciové burzy jde o nejvyšší cílovou cenu mezi 46 analytickými domy, které firmu sledují.
Jeden z hlavních vítězů AI horečky
Micron těží z boomu výkonných polovodičů využívaných v datových centrech a aplikacích umělé inteligence. Firma se zaměřuje hlavně na paměťové čipy určené k ukládání a přenosu dat. Právě ty jsou pro rozvoj AI infrastruktury stále důležitější.
Rychle rostoucí poptávka po technologiích pro umělou inteligenci zároveň vede k celosvětovému nedostatku paměťových čipů. Výrobci jako Micron díky tomu získávají silnější cenovou pozici a mohou své produkty zdražovat. Investoři proto firmu vnímají jako jednoho z hlavních vítězů AI horečky.
Růst Micronu má i širší geopolitický rozměr. Spojené státy díky němu získávají silnější pozici v závodě o paměťové čipy, kterému dosud z velké části dominovala Asie. Největším výrobcem v oboru zůstává jihokorejský Samsung Electronics, který už hranici jednoho bilionu dolarů překonal. Dalším významným hráčem je SK Hynix, který se k této metě blíží.
Micron se tak přidává do elitního klubu firem s hodnotou přes jeden bilion dolarů. Server moneycontrol.com počátkem měsíce uvedl, že takových společností je na světě zhruba třináct. Většina pochází ze Spojených států, po jedné pak z Tchaj-wanu, Jižní Koreje a Saúdské Arábie.
Počet bilionových firem v posledních letech rychle roste hlavně kvůli masivním investicím do umělé inteligence a poptávce po polovodičích. Nejhodnotnější společností světa zůstává výrobce čipů Nvidia s tržní kapitalizací přes pět bilionů dolarů. Za ní následují Alphabet a Apple.
