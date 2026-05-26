Další vítěz AI boomu. Micron překonal hodnotu jednoho bilionu dolarů

Americký výrobce paměťových čipů Micron Technology se zařadil mezi nejhodnotnější firmy světa. Jeho tržní kapitalizace dnes poprvé překonala hranici jednoho bilionu dolarů, tedy téměř 21 bilionů korun. Společnost tak dál posiluje roli jednoho z klíčových hráčů v dodavatelském řetězci pro umělou inteligenci.

Akcie Micronu na newyorské burze dopoledne místního času vyskočily až o 19,3 procenta nad 887 dolarů. Od začátku roku už titul přidal 177 procent a za posledních dvanáct měsíců více než 800 procent. Podle agentury Reuters růst podporuje vysoká poptávka po paměťových čipech pro AI a také nový optimistický výhled investiční banky UBS.

Ta výrazně zvýšila cílovou cenu akcií Micronu z 535 na 1625 dolarů. Nový odhad naznačuje možnost dalšího prudkého růstu, protože je více než dvojnásobný oproti pondělní závěrečné ceně. Pokud by se naplnil, tržní hodnota Micronu by se dostala až na 1,8 bilionu dolarů. Podle dat Londýnské akciové burzy jde o nejvyšší cílovou cenu mezi 46 analytickými domy, které firmu sledují.

Jeden z hlavních vítězů AI horečky

Micron těží z boomu výkonných polovodičů využívaných v datových centrech a aplikacích umělé inteligence. Firma se zaměřuje hlavně na paměťové čipy určené k ukládání a přenosu dat. Právě ty jsou pro rozvoj AI infrastruktury stále důležitější.

Rychle rostoucí poptávka po technologiích pro umělou inteligenci zároveň vede k celosvětovému nedostatku paměťových čipů. Výrobci jako Micron díky tomu získávají silnější cenovou pozici a mohou své produkty zdražovat. Investoři proto firmu vnímají jako jednoho z hlavních vítězů AI horečky.

Růst Micronu má i širší geopolitický rozměr. Spojené státy díky němu získávají silnější pozici v závodě o paměťové čipy, kterému dosud z velké části dominovala Asie. Největším výrobcem v oboru zůstává jihokorejský Samsung Electronics, který už hranici jednoho bilionu dolarů překonal. Dalším významným hráčem je SK Hynix, který se k této metě blíží.

Nokia

Nokia je zpět v kurzu. Akcie díky AI boomu letos vyletěly o 140 procent

Trhy

Nokia se na burze vrací do hry. Akcie finské firmy letos podle agentury Bloomberg vzrostly o více než 140 procent a dostaly se nejvýše od roku 2008. Důvodem není nostalgie po časech legendárních telefonů a hry Snake, ale sázka investorů na to, že se z Nokie může stát jeden z dodavatelů infrastruktury pro boom umělé inteligence.

Přečíst článek

Micron se tak přidává do elitního klubu firem s hodnotou přes jeden bilion dolarů. Server moneycontrol.com počátkem měsíce uvedl, že takových společností je na světě zhruba třináct. Většina pochází ze Spojených států, po jedné pak z Tchaj-wanu, Jižní Koreje a Saúdské Arábie.

Počet bilionových firem v posledních letech rychle roste hlavně kvůli masivním investicím do umělé inteligence a poptávce po polovodičích. Nejhodnotnější společností světa zůstává výrobce čipů Nvidia s tržní kapitalizací přes pět bilionů dolarů. Za ní následují Alphabet a Apple.

Stellantis nalije miliardu eur do elektromobilů. Nová výroba vznikne ve Francii

Automobilka Stellantis chystá velkou investici do elektromobility ve Francii. Do výroby nové generace elektrických vozů ve východofrancouzském závodě v Mylhúzách má vložit více než jednu miliardu eur, tedy zhruba 24,3 miliardy korun. Podle agentury AFP to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron.

Výroba má začít v roce 2029. Macron o plánované investici mluvil na zasedání takzvaného týmu pro elektrifikaci, kde zároveň vyzval firmy, aby urychlily přechod dopravy na elektřinu. Francie chce do roku 2050 postupně ukončit využívání ropy, plynu a uhlí.

Stellantis zprávu bezprostředně nepotvrdil. Uvedl pouze, že pracuje na budoucnosti svých závodů, včetně továrny v Mylhúzách, a další informace poskytne až v oficiálním prohlášení.

Investice by byla důležitou vzpruhou pro jeden z pěti francouzských závodů Stellantisu. Továrna v Mylhúzách zatím nedostala přidělený nový model pro výrobu. V současnosti produkuje zhruba 135 tisíc vozů ročně, zatímco před pandemií covidu-19 to bylo kolem 200 tisíc aut. Závod zaměstnává čtyři tisíce lidí.

Oznámení přichází krátce poté, co Stellantis minulý týden představil širší investiční plán. V příštích pěti letech chce vložit 60 miliard eur do zlepšení své ziskovosti. Součástí strategie je i zahájení výroby více než 60 nových modelů do roku 2030.

Francie zároveň zrychluje tlak na odklon od fosilních paliv. Vláda koncem dubna představila plán, který stanoví termíny ukončení jejich využívání v celé ekonomice. V dopravě chce Paříž dosáhnout toho, aby do roku 2030 byla dvě ze tří nově prodaných aut elektrická.

Ferrari Luce

Elektrické Ferrari narazilo. Trhu vadí design i odklon od tradice, akcie padají

Trhy

Ferrari představilo svůj první plně elektrický vůz Luce a trh zareagoval prudkým výprodejem. Akcie italské automobilky podle agentury Bloomberg v Miláně klesly téměř o osm procent poté, co nový model sklidil vlnu kritiky za svůj vzhled. Část analytiků i komentátorů na sociálních sítích přirovnávala čtyřdveřový pětimístný elektromobil spíše k masovým elektromobilům než k tradičnímu Ferrari.

Macron také uvedl, že do snahy zdvojnásobit do roku 2030 podíl elektřiny z domácí výroby v energetickém mixu na 60 procent se zapojí tisíce firem. S předními společnostmi dnes podepsal národní pakt o elektrifikaci, který má podrobně popsat jejich investiční závazky a je součástí širšího energetického plánu.

Stellantis vznikl na začátku roku 2021 spojením italsko-americké skupiny Fiat Chrysler Automobiles a francouzské PSA. Pod koncern patří značky Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Peugeot, Lancia, Jeep nebo Maserati.

Kupka se pustil do Babiše: O střetu zájmů lže, část firem do fondu nezahrnul

Premiér Andrej Babiš podle předsedy ODS Martina Kupky lže, když tvrdí, že vyřešil svůj střet zájmů. Kupka novinářům řekl, že premiér nezveřejnil statut svěřenského fondu a část svých firem do něj vůbec nezahrnul.

Reagoval tak na dopis Evropské komise, která se českých úřadů dál doptává na okolnosti Babišova řešení majetkových poměrů. Podle serveru iROZHLAS.cz komisi nestačila dosavadní odpověď českých úřadů. Seznam Zprávy uvedly, že dokud nebude premiérův střet zájmů vyřešený, Brusel neproplatí žádné dotace firmám spojeným s Babišem.

Babiš napsal, že střet zájmů vyřešil daleko nad rámec českých i evropských zákonů. Evropská komise je podle něj nucena reagovat na podněty české opozice. Premiér zároveň předpokládá, že záležitost skončí poté, co české úřady odpoví.

Kupka ale tvrdí opak. „Veřejnost a nikdo nezná oficiálně statut svěřenského fondu, jak jsou tedy skutečně ošetřena jednotlivá práva v jeho rámci a zda opravdu Andrej Babiš nemůže zprostředkovaně zasahovat do vedení společnosti Agrofert,“ řekl po jednání s prezidentem Petrem Pavlem.

Podle Kupky dopis Evropské komise upozorňuje také na další společnosti, které Babiš do fondu nezahrnul. Zmínil například reprodukční kliniky, které čerpají peníze z veřejného zdravotního pojištění. Pravidla v této oblasti přitom podle něj určuje vláda.

„Dotace jsou zlo.“ Okamura se vyjádřil k Babišovu střetu zájmů

Předseda Sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura se vyjádřil k dopisu Evropské komise, který se týká možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z ANO. Podle Okamury musí platit, že zákony dodržují všichni stejně a dotace nečerpá nikdo, kdo na ně nemá nárok.

„Znamená to, že v tomhle případě je ten, kdo určuje pravidla, stejně tak na tom prvním konci toho finančního potrubí jako na tom druhém. A tohle je přesně věc, která vytváří nerovné podmínky a Andrej Babiš ji nevyřešil. Je to zcela zjevné a není o tom vůbec pochyb,“ uvedl Kupka.

Babiš vložil letos v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Tím chtěl svůj střet zájmů vyřešit. Státní zemědělský intervenční fond následně na základě analýz uvedl, že řešení je v souladu s českou i evropskou legislativou, a holding tak podle něj může dál čerpat dotace.

Spor o summit NATO: Kompetenční žalobu mám připravenou, hlásí Pavel

Spor o to, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO, se dál vyostřuje. Prezident Petr Pavel dává najevo, že je připraven bránit své pravomoci i u Ústavního soudu, pokud ho vláda z delegace vynechá. Zároveň ale doufá, že k tak tvrdému střetu s kabinetem nakonec nedojde.

Seznam Zprávy ale už dříve uvedly, že fond tak postupoval přesto, že Evropská komise Česko varovala. Podle ní zůstává Babišovo řešení střetu zájmů podle mnohých expertů problematické.

Česko v polovině března odpovědělo vysoce postavenému úředníkovi Evropské komise Hugu Sobralovi na jeho dopis, v němž žádal ujištění, že se v Česku dodržuje česká i evropská legislativa ke střetu zájmů. Sobral podle iROZHLAS.cz minulý týden odpověděl, že česká reakce požadavky komise plně neřeší a některé záležitosti je třeba dál objasnit.

Evropská komise žádá mimo jiné právní posouzení fondu RSVP Trust nebo informace o společnostech SynBiol a Hartenberg Holding, které Babiš do fondu nevložil. V březnovém dopise Česko uvedlo, že fond RSVP Trust bude posouzen až ve chvíli, kdy některá z firem Agrofertu požádá o dotaci. Podle aktuálního dopisu komise to už učinila společnost Kostelecké uzeniny.

