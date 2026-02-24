Vyberte si z našich newsletterů

Koupí vilu na Bali a za rok ji prodají za trojnásobek. Češi objevili nový investiční trik

Koupí vilu na Bali a za rok ji prodají za trojnásobek. Češi objevili nový investiční trik

Nemovitosti v zahraničí přitahují flipování.
Arya Properties, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Koupí vilu na exotickém ostrově, často ji ani osobně nevidí, a za pár měsíců ji prodají se ziskem. Zahraniční nemovitosti lákají čím dál víc Čechů a v Indonésii už více než čtvrtina investorů sází na rychlé „flipování“. Klíčovou roli přitom hraje Instagram.

Investiční byty podle loňských statistik tvoří více než čtvrtinu všech pořízených nemovitostí. Říjnový ČSOB Index bydlení dokonce uvádí, že investiční nákupy představují 40 procent trhu. U mikrobytů dosahuje jejich podíl až tří čtvrtin všech prodejů.

Drtivá většina českých investorů však stále zůstává doma. Objekt v zahraničí si podle průzkumu Ipsos pořídilo pět procent investorů, dalších 20 procent o takové investici uvažuje. Motivace je přitom stále častěji čistě investiční, nikoli rekreační.

S rostoucí vzdáleností nemovitosti od Česka totiž klesá pravděpodobnost, že ji majitel bude aktivně využívat. V některých exotických destinacích není výjimkou ani to, že kupující objekt osobně nenavštíví ani během koupě a vnímá jej výhradně jako finanční nástroj.

Indonésie přitahuje investory z Čech

Jedním z nejrychleji rostoucích trhů je Indonésie, zejména ostrovy v okolí Bali. Podle developera Arya Properties zde v posledních třech letech vzrostla hodnota některých nemovitostí až trojnásobně.

„V těchto lokalitách je typické, že zejména mladší investoři nemovitosti flipují. To, že lidé objekt koupí a poměrně záhy ho prodají i za násobek původní ceny, se podle našich statistik děje zhruba ve 27 procentech případů,“ říká generální ředitel společnosti Arya Properties Petr Hemerka.

Marek Baňka

Vila na Jávě je levnější než byt v Ústí nad Labem, říká stavitel

Reality

Marek Baňka v Česku nemovitosti spravuje, v daleké Indonésii je staví. Hlavně pro Čechy. O jeho vily na jihu Jávy mají zájem i místní. Pro bohaté Indonésany ale musí domy obsahovat i pokoje pro služebnictvo. Metr čtvereční vyjde na 20 tisíc, takže menší vilka se dá pořídit za 2,5 milionu korun. A právě cena dělá z realit v Indonésii zajímavou investiční příležitost s ročním výnosem od šesti do deseti procent.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

K rozvoji podle něj přispívají masivní investice do infrastruktury na ostrovech Lombok a Sumba. Cílem je nabídnout podobný komfort dlouhodobého pobytu, jaký dnes nabízí Bali.

Nemovitosti na Bali podle developerů meziročně zdražují o 20 až 30 procent. Výška budov zde přitom nesmí přesáhnout 15 metrů, což omezuje výstavbu do výšky a tlačí rozvoj do šířky. Pobřežní pozemky jsou už dnes prakticky nedostupné. Hlavním lákadlem je však cena.

„Průměrná cena v našich projektech se pohybuje od 20 tisíc korun za metr čtvereční. Za vilu o ploše 150 metrů čtverečních tak zaplatíte kolem tří milionů korun, menší vilu lze pořídit i za 2,5 milionu. Největší, zhruba třísetmetrové domy, které budeme stavět v našem třetím projektu, vyjdou přibližně na pět milionů korun,“ uvedl další developer Marek Baňka.

Právě cenová hladina podle něj dělá z Indonésie atraktivní investiční příležitost. Roční výnos se má pohybovat mezi šesti až deseti procenty, v závislosti na obsazenosti a lokalitě. Zároveň ve srovnání s cenami rekreačních nemovitostí ve Španělsku či Rakousku jde o výrazně nižší vstupní investici.

Abu Dhabí

Slabý dolar zlevňuje Čechům zahraniční nemovitosti. Klidně i o milion

Reality

Výrazné oslabení amerického dolaru v posledních týdnech a měsících otevírá nové investiční příležitosti pro české kupce zahraničních nemovitostí. Nemovitosti v USA, Dubaji, na Mauriciu a v dalších zemích, kde se obchoduje v dolarech nebo měnách, které jsou na americký dolar navázané, se nyní Čechům reálně zlevňují.

nst

Přečíst článek

Kdo nemovitosti kupuje

Zatímco flipování je typické spíš pro mladší investory, nejčastějšími klienty jsou lidé kolem padesáti let. „Obvykle jde o klienty, kteří už drží několik nemovitostí v Česku a hledají zajímavou investici nebo druhé sídlo. Indonésii ale musí vnímat jako zemi s potenciálem a alespoň základně ji znát,“ přibližuje Baňka. Naprostá většina nákupů podle něj probíhá bez hypotečního financování.

„Hypotéku v Indonésii sice teoreticky získat lze, ale pro cizince jde o velmi zdlouhavý proces. Všichni naši klienti proto zatím nakupují za hotovost,“ dodává Baňka. Jeho projekty kupují převážně lidé z Česka, další skupinou kupujících jsou majetní Indonésané z velkých měst.

Specifickým rysem mladší generace investorů je způsob, jakým k zahraničním nemovitostem přistupuje. „Velká část prodejů začíná na Instagramu. Lidé už tam nehledají jen inspiraci, ale i investiční příležitosti,“ uvádí Hemerka. Zatímco v Česku investoři využívají realitní portály, v zahraničí může být orientace na lokálním trhu složitá. Sociální sítě proto fungují jako první kontakt i forma prověření projektu.

Podle Hemerky na nabídky na sociálních sítích reagují z 80 procent ženy, finální smlouvy však ve většině případů podepisují muži.

Vyšší výnos, vyšší riziko

Exotické trhy však přinášejí i vyšší rizika. Jde o regulatorní prostředí, měnové výkyvy, závislost na turistickém ruchu i odlišnou právní úpravu vlastnictví nemovitostí cizinci.

Zatímco evropské destinace nabízejí stabilnější vývoj cen a menší výkyvy hodnoty nemovitostí, jihovýchodní Asie láká na rychlejší, ale méně předvídatelný růst. Právě kombinace nízké vstupní ceny, rozvoje infrastruktury a silného marketingu na sociálních sítích však z Indonésie činí jednu z nejviditelnějších realitních destinací.

Krátkodobé pronájmy, Airbnb

Mít vlastní byt u moře Čechy láká víc a víc. Za jakých podmínek se dá sjednat hypotéka?

Money

Zaměstnanců s velmi dobrými příjmy je v Česku evidentně čím dál více. Dokonce tolik, že si mohou dovolit nakupovat nemovitosti v cizině ve větším měřítku než podnikatelé. Část jich to financuje kompletně z vlastního, část si na to bere hypoteční úvěr. Ten si přitom mohou vzít už i u bank přímo v Česku. Ne každý ale o tom ví. Přečtěte si, za jakých podmínek takovou hypotéku na byt či dům u moře, můžete dostat.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Vila v Chorvatsku

Domek na pláži není jen pro bohaté, když se o něj umíte podělit

Reality

Apartmán u moře či v Alpách už není jen pro bohaté. Pro ty, kteří zrovna nedisponují volnými desítkami milionů, je tu podílové spoluvlastnictví. Do Česka tento model nově přináší platforma Tuseca.

pez

Přečíst článek

Kapverdy

Nájem s výhledem na Atlantik? Levnější než v Mostě

Enjoy

Celoročně příjemné klima bez úmorných veder láká na Kapverdské ostrovy čím dál tím víc cestovatelů. Africké souostroví je i oblíbenou destinací digitálních nomádů. Na kolik vyjde měsíční nájem v hlavním městě Praia a cestování mezi kapverdskými ostrovy? Nejenom o tom bude psát Katarína Krajčovičová v novém seriálu o životě někde v půli cesty mezi Afrikou a Evropou.

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Nemovitosti loni opět zdražily a dostaly se na nová cenová maxima. Ceny bytů v roce 2025 meziročně vzrostly o 13,6 procenta, rodinné domy zdražily o 9,5 procenta a pozemky o 7,2 procenta. Vyplývá to z dat ČSOB Indexu bydlení. Hlavním důvodem růstu je podle analýzy silná poptávka při nedostatečné nabídce. Letos by však tempo zdražování mělo zpomalit.

Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku zdražily byty oproti předchozím třem měsícům o 2,7 procenta. Od konce roku 2023 tak jejich ceny stouply už o 17,8 procenta. Tempo růstu ale podle generálního ředitele ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martina Vaška postupně slábne. „Mírný pokles mezičtvrtletního tempa růstu cen bytů sledujeme už tři čtvrtletí v řadě,“ uvedl.

Nejvíce zdražovaly byty na konci roku v Karlovarském a Jihočeském kraji, kde jejich ceny vzrostly o více než čtyři procenta. Ve Středočeském kraji přidaly 3,4 procenta. Rychleji rostly ceny bytů v panelových domech než v cihlové zástavbě.

Petr Dufek: Babišova vláda jde v ekonomice jiným směrem než předchozí kabinet pouze v důchodech

Petr Dufek: Babišova vláda jde v ekonomice jiným směrem než předchozí kabinet pouze v důchodech

Money

Nové ekonomické strategii, kterou schválila vláda před týdnem, lze vytknout snad jen jedno: že se všechno nedá během krátkého volebního období stihnout. Vláda má na uskutečnění změn první dva roky, upozorňuje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.  

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Po mikrobytech je poptávka

Největší zájem byl o takzvané mikrobyty – ateliéry, studia či ubytovací jednotky – a o dispozice 2+1 a 2+kk. Naopak velké byty zdražovaly nejpomaleji, protože o ně byl omezený zájem. Průměrná doba prodeje se mírně prodloužila na zhruba 4,8 měsíce.

Také rodinné domy pokračovaly v růstu. Ve čtvrtém čtvrtletí zdražily mezičtvrtletně o 2,2 procenta. Růst cen se podle Vaška v posledních třech čtvrtletích stabilizoval nad dvouprocentní hranicí. Nejvíce nových domů se stavělo ve Středočeském kraji a v okolí Brna.

Poptávka po nové výstavbě však mírně ochladla, mimo jiné kvůli vysokým cenám stavebních materiálů. Slábne také zájem o starší nemovitosti v horším technickém stavu, což souvisí s pozastavením dotačních programů na rekonstrukce.

Martin Dozrál

Šéf výrobce dveří: Byty se rozestaví pomalu, ale dokončovat se budou rychle

Reality

Podle šéfa výrobce dveří Martina Dozrála vstupuje trh do fáze, kdy se začínají dokončovat projekty pozastavené po covidu. To se propisuje i do výsledků firmy, která v roce 2025 zvýšila prodeje o 14 procent a tržby na 458 milionů korun. Letos očekává další růst, zejména v developmentu.

nst

Přečíst článek

Pozemky ve čtvrtém čtvrtletí zdražily o 2,5 procenta, což je nejrychlejší růst za téměř tři roky. Nedostatek stavebních parcel podle ČSOB souvisí se zastaralými územními plány a omezenými kapacitami inženýrských sítí. Kupci proto stále častěji hledají pozemky dál od větších měst, případně i v lokalitách bez vybudované infrastruktury, kterou lze dnes nahradit například fotovoltaikou, domácími čističkami nebo ostrovními domy.

Trh s bydlením tak zůstává napjatý. I když tempo růstu cen postupně slábne, nemovitosti se drží na rekordních úrovních.

Radnice v Humpolci na Pelhřimovsku chce ještě letos nechat zpracovat dokumentaci k opravě Medovy vily, aby mohla požádat o peníze z takzvaných norských fondů. Podle starosty Petra Machka (HumpolecGo!) je to jedna z posledních příležitostí, jak na opravu památkově chráněné stavby získat významnou dotaci. Prozatím jsou odhadované náklady na ni mezi 30 a 50 miliony korun.

„Dozvěděli jsme se, že na konci roku nebo na přelomu roku by mohla být vypsaná dotační výzva, která byla v minulých letech velmi zajímavá, bylo možné na kulturní památky získat desítky milionů korun,“ řekl Machek. Součástí žádosti musí být projektová dokumentace a stavební povolení, proto podle něj není možné projekční práce odkládat.

Poslední šance

Město už oslovilo tři autory, kteří mají zkušenosti s významnými památkami a mohli by projektovou dokumentaci dodat. Zastupitelstvo, které bude jednat ve středu 25. února, rozhodne, zda město peníze na projekt uvolní. „Byli bychom rádi, aby se tak stalo, aby se peníze na projekt alokovaly, mohla se uzavřít smlouva se zpracovatelem projektové dokumentace a mohlo se to prostě stihnout. Protože to vypadá, že tato výzva už bude poslední, to znamená, že do budoucna už nebude šance získat takové pěkné peníze,“ řekl Machek.

Kulturní památku navrženou architektem Josefem Gočárem město koupilo v roce 2024 téměř za 25 milionů korun. Od loňska ji zpřístupňuje při komentovaných prohlídkách či komorních kulturních akcích. Prohlídky už absolvovalo přes 1000 lidí, v letošním roce začnou prohlídky v dubnu.

Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily

Sousedka Tugendhat byla na odpis. Arnoldova vila ožila i ekonomicky

Reality

Zchátralá památka, do které roky zatékalo, se proměnila v živé kulturní centrum. Rekonstrukce Arnoldovy vily v Brně ukazuje, že citlivá památková obnova může být zároveň ekonomicky udržitelným městským projektem.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Vilu dal na Tyršově náměstí postavit obchodník s látkami Otakar Med v letech 1933 až 1934. Dům sloužil jako rodinné i firemní sídlo, později ho zkonfiskoval komunistický režim. Po listopadu 1989 stát vilu rodině Medových vrátil. Dochovala se částečně v původní stavu i s původním mobiliářem, což se týká především bytu v prvním patře. Jeho autentickou podobu chce město zachovat. Přízemí má být uzpůsobeno i pro konání výstav a přednášek.

Prostřednictvím takzvaných norských fondů přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko na projekty v zemích Evropského hospodářského prostoru, který tvoří Evropská unie a tyto tři přidružené státy. Podpořené projekty mají přispívat ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v EHP a k posilování spolupráce. Podpora z fondů míří zejména do států, které vstoupily do Evropské unie od roku 2004.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

