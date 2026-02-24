Koupí vilu na Bali a za rok ji prodají za trojnásobek. Češi objevili nový investiční trik
Koupí vilu na exotickém ostrově, často ji ani osobně nevidí, a za pár měsíců ji prodají se ziskem. Zahraniční nemovitosti lákají čím dál víc Čechů a v Indonésii už více než čtvrtina investorů sází na rychlé „flipování“. Klíčovou roli přitom hraje Instagram.
Investiční byty podle loňských statistik tvoří více než čtvrtinu všech pořízených nemovitostí. Říjnový ČSOB Index bydlení dokonce uvádí, že investiční nákupy představují 40 procent trhu. U mikrobytů dosahuje jejich podíl až tří čtvrtin všech prodejů.
Drtivá většina českých investorů však stále zůstává doma. Objekt v zahraničí si podle průzkumu Ipsos pořídilo pět procent investorů, dalších 20 procent o takové investici uvažuje. Motivace je přitom stále častěji čistě investiční, nikoli rekreační.
S rostoucí vzdáleností nemovitosti od Česka totiž klesá pravděpodobnost, že ji majitel bude aktivně využívat. V některých exotických destinacích není výjimkou ani to, že kupující objekt osobně nenavštíví ani během koupě a vnímá jej výhradně jako finanční nástroj.
Indonésie přitahuje investory z Čech
Jedním z nejrychleji rostoucích trhů je Indonésie, zejména ostrovy v okolí Bali. Podle developera Arya Properties zde v posledních třech letech vzrostla hodnota některých nemovitostí až trojnásobně.
„V těchto lokalitách je typické, že zejména mladší investoři nemovitosti flipují. To, že lidé objekt koupí a poměrně záhy ho prodají i za násobek původní ceny, se podle našich statistik děje zhruba ve 27 procentech případů,“ říká generální ředitel společnosti Arya Properties Petr Hemerka.
Marek Baňka v Česku nemovitosti spravuje, v daleké Indonésii je staví. Hlavně pro Čechy. O jeho vily na jihu Jávy mají zájem i místní. Pro bohaté Indonésany ale musí domy obsahovat i pokoje pro služebnictvo. Metr čtvereční vyjde na 20 tisíc, takže menší vilka se dá pořídit za 2,5 milionu korun. A právě cena dělá z realit v Indonésii zajímavou investiční příležitost s ročním výnosem od šesti do deseti procent.
Vila na Jávě je levnější než byt v Ústí nad Labem, říká stavitel
Reality
Marek Baňka v Česku nemovitosti spravuje, v daleké Indonésii je staví. Hlavně pro Čechy. O jeho vily na jihu Jávy mají zájem i místní. Pro bohaté Indonésany ale musí domy obsahovat i pokoje pro služebnictvo. Metr čtvereční vyjde na 20 tisíc, takže menší vilka se dá pořídit za 2,5 milionu korun. A právě cena dělá z realit v Indonésii zajímavou investiční příležitost s ročním výnosem od šesti do deseti procent.
K rozvoji podle něj přispívají masivní investice do infrastruktury na ostrovech Lombok a Sumba. Cílem je nabídnout podobný komfort dlouhodobého pobytu, jaký dnes nabízí Bali.
Nemovitosti na Bali podle developerů meziročně zdražují o 20 až 30 procent. Výška budov zde přitom nesmí přesáhnout 15 metrů, což omezuje výstavbu do výšky a tlačí rozvoj do šířky. Pobřežní pozemky jsou už dnes prakticky nedostupné. Hlavním lákadlem je však cena.
„Průměrná cena v našich projektech se pohybuje od 20 tisíc korun za metr čtvereční. Za vilu o ploše 150 metrů čtverečních tak zaplatíte kolem tří milionů korun, menší vilu lze pořídit i za 2,5 milionu. Největší, zhruba třísetmetrové domy, které budeme stavět v našem třetím projektu, vyjdou přibližně na pět milionů korun,“ uvedl další developer Marek Baňka.
Právě cenová hladina podle něj dělá z Indonésie atraktivní investiční příležitost. Roční výnos se má pohybovat mezi šesti až deseti procenty, v závislosti na obsazenosti a lokalitě. Zároveň ve srovnání s cenami rekreačních nemovitostí ve Španělsku či Rakousku jde o výrazně nižší vstupní investici.
Výrazné oslabení amerického dolaru v posledních týdnech a měsících otevírá nové investiční příležitosti pro české kupce zahraničních nemovitostí. Nemovitosti v USA, Dubaji, na Mauriciu a v dalších zemích, kde se obchoduje v dolarech nebo měnách, které jsou na americký dolar navázané, se nyní Čechům reálně zlevňují.
Slabý dolar zlevňuje Čechům zahraniční nemovitosti. Klidně i o milion
Reality
Výrazné oslabení amerického dolaru v posledních týdnech a měsících otevírá nové investiční příležitosti pro české kupce zahraničních nemovitostí. Nemovitosti v USA, Dubaji, na Mauriciu a v dalších zemích, kde se obchoduje v dolarech nebo měnách, které jsou na americký dolar navázané, se nyní Čechům reálně zlevňují.
Kdo nemovitosti kupuje
Zatímco flipování je typické spíš pro mladší investory, nejčastějšími klienty jsou lidé kolem padesáti let. „Obvykle jde o klienty, kteří už drží několik nemovitostí v Česku a hledají zajímavou investici nebo druhé sídlo. Indonésii ale musí vnímat jako zemi s potenciálem a alespoň základně ji znát,“ přibližuje Baňka. Naprostá většina nákupů podle něj probíhá bez hypotečního financování.
„Hypotéku v Indonésii sice teoreticky získat lze, ale pro cizince jde o velmi zdlouhavý proces. Všichni naši klienti proto zatím nakupují za hotovost,“ dodává Baňka. Jeho projekty kupují převážně lidé z Česka, další skupinou kupujících jsou majetní Indonésané z velkých měst.
Specifickým rysem mladší generace investorů je způsob, jakým k zahraničním nemovitostem přistupuje. „Velká část prodejů začíná na Instagramu. Lidé už tam nehledají jen inspiraci, ale i investiční příležitosti,“ uvádí Hemerka. Zatímco v Česku investoři využívají realitní portály, v zahraničí může být orientace na lokálním trhu složitá. Sociální sítě proto fungují jako první kontakt i forma prověření projektu.
Podle Hemerky na nabídky na sociálních sítích reagují z 80 procent ženy, finální smlouvy však ve většině případů podepisují muži.
Vyšší výnos, vyšší riziko
Exotické trhy však přinášejí i vyšší rizika. Jde o regulatorní prostředí, měnové výkyvy, závislost na turistickém ruchu i odlišnou právní úpravu vlastnictví nemovitostí cizinci.
Zatímco evropské destinace nabízejí stabilnější vývoj cen a menší výkyvy hodnoty nemovitostí, jihovýchodní Asie láká na rychlejší, ale méně předvídatelný růst. Právě kombinace nízké vstupní ceny, rozvoje infrastruktury a silného marketingu na sociálních sítích však z Indonésie činí jednu z nejviditelnějších realitních destinací.
Zaměstnanců s velmi dobrými příjmy je v Česku evidentně čím dál více. Dokonce tolik, že si mohou dovolit nakupovat nemovitosti v cizině ve větším měřítku než podnikatelé. Část jich to financuje kompletně z vlastního, část si na to bere hypoteční úvěr. Ten si přitom mohou vzít už i u bank přímo v Česku. Ne každý ale o tom ví. Přečtěte si, za jakých podmínek takovou hypotéku na byt či dům u moře, můžete dostat.
Mít vlastní byt u moře Čechy láká víc a víc. Za jakých podmínek se dá sjednat hypotéka?
Money
Zaměstnanců s velmi dobrými příjmy je v Česku evidentně čím dál více. Dokonce tolik, že si mohou dovolit nakupovat nemovitosti v cizině ve větším měřítku než podnikatelé. Část jich to financuje kompletně z vlastního, část si na to bere hypoteční úvěr. Ten si přitom mohou vzít už i u bank přímo v Česku. Ne každý ale o tom ví. Přečtěte si, za jakých podmínek takovou hypotéku na byt či dům u moře, můžete dostat.
Apartmán u moře či v Alpách už není jen pro bohaté. Pro ty, kteří zrovna nedisponují volnými desítkami milionů, je tu podílové spoluvlastnictví. Do Česka tento model nově přináší platforma Tuseca.
Domek na pláži není jen pro bohaté, když se o něj umíte podělit
Reality
Apartmán u moře či v Alpách už není jen pro bohaté. Pro ty, kteří zrovna nedisponují volnými desítkami milionů, je tu podílové spoluvlastnictví. Do Česka tento model nově přináší platforma Tuseca.
Celoročně příjemné klima bez úmorných veder láká na Kapverdské ostrovy čím dál tím víc cestovatelů. Africké souostroví je i oblíbenou destinací digitálních nomádů. Na kolik vyjde měsíční nájem v hlavním městě Praia a cestování mezi kapverdskými ostrovy? Nejenom o tom bude psát Katarína Krajčovičová v novém seriálu o životě někde v půli cesty mezi Afrikou a Evropou.
Nájem s výhledem na Atlantik? Levnější než v Mostě
Enjoy
Celoročně příjemné klima bez úmorných veder láká na Kapverdské ostrovy čím dál tím víc cestovatelů. Africké souostroví je i oblíbenou destinací digitálních nomádů. Na kolik vyjde měsíční nájem v hlavním městě Praia a cestování mezi kapverdskými ostrovy? Nejenom o tom bude psát Katarína Krajčovičová v novém seriálu o životě někde v půli cesty mezi Afrikou a Evropou.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.