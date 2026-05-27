Petr Pěcha: GLS je spící obr a my ho chceme probudit
GLS Česko zažilo v posledním roce výraznou proměnu. Firma masivně investuje do výdejních boxů, chce posílit domácí doručování a více těžit ze své celoevropské sítě. Podle jejího šéfa Petra Pěchy se logistika během několika let promění v digitální službu, kde bude klíčová flexibilita, data a práce s AI. V rozhovoru mluví o ambicích GLS, proměně zákaznických návyků, budoucnosti home delivery i o tom, proč už dnes zákazníci neodpouštějí zpoždění.
Máte za sebou první rok ve funkci šéfa GLS Česká republika. Jaké to období bylo?
Byla a pořád je to obrovská výzva. S kolegy jsme si dali za cíl probudit „spícího obra“ české logistiky. A myslím si, že přesně to se daří. GLS je neuvěřitelně silná firma, která měla obrovský potenciál, ale dlouho o sobě v podstatě nemluvila. Ale posílení marketingu je jen jedna ze změn.
Tou největší byl jednoznačně vstup do segmentu výdejních boxů. Rozhodli jsme se, že v boxech chceme hrát top ligu, a během jediného roku jsme postavili tisíc nových boxů. Dnes jsme na hranici dvou tisíc a letos chceme přidat další tisícovku. To už je síť, která má skutečnou sílu.
A další změny?
Začali jsme výrazně rozvíjet home delivery, tedy doručování domů. Vidíme tam obrovský potenciál. Spustili jsme mobilní aplikaci, začali jsme třídit balíky i v neděli, abychom mohli doručovat rychleji, otevřeli jsme mnohem intenzivnější komunikaci s e-shopy a začali systematicky budovat značku GLS. Největší překvapení pro mě ale bylo, jak fantastická čísla firma má z pohledu kvality.
V rozhovorech krátce po nástupu do vedení firmy jste několikrát zmínil, že se chcete stát jedničkou trhu. Kterou metriku sledujete jako klíč k cestě na vrchol?
Pozici jedničky si definujeme asi trochu jinak, než bývá standardem. Chceme být ve stavu, kdy zákazník přijde na e-shop a pokud tam GLS nebude, bude zklamaný. A naopak když tam bude, bude rád. Nejde jen o počet balíků. Chceme být jedničkou v komplexnosti služby. Aby klient věděl, že GLS dokáže obsloužit všechno od A do Z a že to nikdo neumí tak dobře jako my.
Novým ředitelem přepravní společnosti GLS v Česku se od března stal Petr Pěcha (38). Nahradil Pavla Včelu, který pozici zastával 17 let.
Přepravce GLS má nového šéfa. Je jím Petr Pěcha
Leaders
Novým ředitelem přepravní společnosti GLS v Česku se od března stal Petr Pěcha (38). Nahradil Pavla Včelu, který pozici zastával 17 let.
Jak toho chcete dosáhnout?
Ta cesta vede přes několik věcí. Potřebujeme dál rozvíjet síť boxů, protože bez vlastní infrastruktury se dnes logistika dělat nedá. Potřebujeme růst v home delivery, kde se z doručení domů stává prémiová služba. A potřebujeme udržet kvalitu. V Česku máme doručitelnost balíků přes 99 procent. To je mimořádné číslo. Pokud si tuto kvalitu udržíme a spojíme ji s růstem, bude velmi těžké s námi soutěžit. Směřujeme k logistickému ekosystému, který bude kombinovat home delivery, boxy, B2B logistiku i zahraniční přepravu. GLS má navíc velkou výhodu v tom, že působí ve více než dvou desítkách evropských zemí. Díky tomu dokážeme nabídnout uzavřenou službu po většině starého kontinentu — tedy přepravu v rámci jedné sítě, a ne model, kdy si zásilku postupně předává několik různých dopravců. Do budoucna navíc cílíme i mimo Evropu.
Tedy že když si něco koupím na e-shopu ve Francii, tak mi to dojde v rámci jedné služby, a ne že si to postupně předají tři dopravci pod různými vlajkami, chápu to dobře?
Přesně to dokážeme. A tohle umí jen málo služeb na trhu. To je obrovská výhoda hlavně pro export a mezinárodní logistiku. Taková infrastruktura se nedá vybudovat během krátké chvíle. Je to obrovský poklad a my na něm chceme stavět.
Pojďme k boxům, které představují pro logistiku zásadní inovaci. Jak těžké je vybudovat v rámci jednoho roku kolem tisícovky nových boxů?
Je to velmi těžké. Ale máme obrovské nadšení a velmi silný tým. Hodně jsme se za poslední měsíce naučili. Víme, kde boxy dávají smysl, jak mají být velké, jak dlouho trvá příprava nebo jednání s obcemi. Snažíme se boxy umisťovat citlivě a hledat shodu i se starosty nebo municipalitami. Po roce intenzivního růstu už máme vlastní know-how.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Co je nejdůležitější znalost pro provozování takovéto sítě?
Nejdůležitější je chápat, kde má být jak velký box. A vzhledem k tomu, že boxy nebo jejich části sdílíme s dalšími firmami, je nutné umět odhadnout, jakou kapacitu můžeme nabídnout ostatním. Začínali jsme s menšími boxy kolem 24 schránek. Pak jsme šli na dvojnásobek a dnes stavíme boxy s osmdesáti i více schránkami. Některé mají přes sto schránek. Protože jakmile box postavíte, okamžitě se zaplní.
Sám jsem zákazníkem e-shopů a boxy jsou samozřejmě zejména pro určitý typ zákazníka velká výhoda. Jak se proměňují návyky klientů?
Zásadním způsobem. Ještě před pár lety zákazníci brali doručení druhý den jako něco skvělého. Dnes je to standard. Pokud balík druhý den nedorazí, je problém. A mizí i tolerance během Vánoc. Dřív zákazník odpustil jednodenní zpoždění. Dnes už ne. To vytváří obrovský tlak nejen na logistické firmy, ale i na e-shopy. Musí prodlužovat časy objednávek a být mnohem efektivnější.
A nahradí tedy boxy klasickou dovážku?
Rozhodně ne. Naopak. Home delivery roste a je to díky tomu, že jsme ten produkt proměnili prostřednictvím aplikace a zákazník díky real-time-trackingu přesně vidí, kde kurýr je a kdy dorazí. To home delivery posunulo do úplně jiné ligy, stalo se prémiovou službou. Lidé chtějí flexibilitu, chtějí přesnost, chtějí kontrolu nad časem. A pokud jim to nabídnete, bude ten segment dál růst.
Technologicko-logistické firmy DODO a GLS zahájily pilotní spolupráci, díky níž si zákazníci mohou vybrat konkrétní den a časové okno doručení. Prvním zapojeným partnerem je Pilulka.cz, projekt je ale od začátku otevřený všem e-shopům, které chtějí nabídnout přesné časové doručení.
Balík do ruky v konkrétní čas. Slotové doručení míří za hranice velkých měst
Zprávy z firem
Technologicko-logistické firmy DODO a GLS zahájily pilotní spolupráci, díky níž si zákazníci mohou vybrat konkrétní den a časové okno doručení. Prvním zapojeným partnerem je Pilulka.cz, projekt je ale od začátku otevřený všem e-shopům, které chtějí nabídnout přesné časové doručení.
Opět zmíním vaše předchozí rozhovory, kde jste vysněnou logistiku přirovnal třeba k Netflixu. Jak tedy tu ideální logistickou službu budoucnosti vnímáte?
Věřím v logistický ekosystém, kde je všechno propojené – e-shop, dopravce, tracking, vrácení zásilky, boxy i doručení domů. Ten proces nemá končit výběrem dopravce v košíku. Má běžet dál jako jeden propojený celek. Díky datům dnes dokážeme mnohem lépe predikovat, kam zákazník bude chtít zásilku doručit. Jestli preferuje box, nebo domov. A věřím, že budoucnost směřuje k nákupu na jeden klik. Hodně mě v tomhle ovlivnila zkušenost z Číny. Tam je uživatelská zkušenost posunutá extrémně daleko. Bydlel jsem v hotelu s recepcí a když jsem si něco objednal, večer jsem měl zásilku rozbalenou na stole v pokoji. Člověk si velmi rychle zvykne na komfort a pak ho začne očekávat i jinde.
Jak tyto ideály přiblíží AI a další inovace?
Myslím, že AI bude zatím prospěšná spíše dovnitř, tedy ovlivní fungování firmy jako takové. AI dnes dokáže dramaticky zrychlit procesy. To, co dnes kurýr nebo skladník dělá hodinu, může být otázka minut. Obrovský potenciál je ve třídicích centrech, v automatizaci, ve čtení kódů nebo optimalizaci tras. Do logistiky určitě vstoupí mnohem víc robotizace, protože se dnes dostáváme do fáze extrémní efektivity. A AI v tom bude hrát zásadní roli.
Autonomní vozy?
Tam to zatím hodně brzdí legislativa, ale například v Číně už takové vozy běžně fungují. Nemyslím si ale, že zmizí kurýři. Lidé budou pořád chtít lidský kontakt, hlavně u prémiových služeb.
Jak chcete GLS posouvat v dalších letech?
Máme několik hlavních priorit. První je dál budovat infrastrukturu boxů. Druhá je stát se jednoznačně nejsilnějším partnerem pro zahraniční přepravu v Evropě. A třetí je posunout home delivery na úplně novou úroveň flexibility.
A pak mám ještě jeden osobní cíl. Chci ukázat, že logistika není nudná. Dnes je to digitální služba, která se bude dál dramaticky proměňovat. A zároveň chci, aby lidé v GLS měli radost z toho, že v té firmě pracují. Neberu to jako klišé. Beru to jako závazek. Protože bez správných lidí se žádná podobná transformace udělat nedá.
Petr Pěcha
Vloni v březnu se stal generálním ředitelem GLS CZ. Dříve pracoval jako obchodní ředitel v dopravci RegioJet. Působil také ve společnostech Seznam.cz či Home Credit.
Ferrari představilo svůj první plně elektrický vůz Luce a trh zareagoval prudkým výprodejem. Akcie italské automobilky podle agentury Bloomberg v Miláně klesly o více než osm procent poté, co nový model sklidil vlnu kritiky za svůj vzhled. Část analytiků i komentátorů na sociálních sítích přirovnávala čtyřdveřový pětimístný elektromobil spíše k masovým elektromobilům než k tradičnímu Ferrari.
Elektrické Ferrari narazilo. Trhu vadí design i odklon od tradice, akcie padají
Trhy
Ferrari představilo svůj první plně elektrický vůz Luce a trh zareagoval prudkým výprodejem. Akcie italské automobilky podle agentury Bloomberg v Miláně klesly o více než osm procent poté, co nový model sklidil vlnu kritiky za svůj vzhled. Část analytiků i komentátorů na sociálních sítích přirovnávala čtyřdveřový pětimístný elektromobil spíše k masovým elektromobilům než k tradičnímu Ferrari.
Donald Trump se ani po letech nedokáže odpoutat od porážky v prezidentských volbách v roce 2020. Podle analýzy agentury Reuters za posledního půl roku nejméně 107krát zopakoval nepravdivé tvrzení, že mu vítězství ukradli. Téměř dvě třetiny republikánů mu přitom věří.
Trump není schopen pustit prohrané volby z hlavy. Za půl roku je zmínil nejméně 107krát
Politika
Donald Trump se ani po letech nedokáže odpoutat od porážky v prezidentských volbách v roce 2020. Podle analýzy agentury Reuters za posledního půl roku nejméně 107krát zopakoval nepravdivé tvrzení, že mu vítězství ukradli. Téměř dvě třetiny republikánů mu přitom věří.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.