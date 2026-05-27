Samsung už tam je, teď i SK Hynix. Korea má díky AI další bilionovou firmu
Akcie jihokorejského výrobce paměťových čipů SK Hynix ve středu prudce posílily a tržní hodnota firmy překonala hranici jednoho bilionu dolarů, píší světové agentury. Investoři dál sázejí na boom umělé inteligence, který žene vzhůru poptávku po vysokorychlostních pamětech pro datová centra a čipy Nvidie.
Jihokorejský výrobce paměťových čipů SK Hynix se zařadil mezi firmy s tržní hodnotou přes jeden bilion dolarů. Akcie společnosti ve středu vyskočily dvouciferným tempem a podle agentury Reuters se tržní kapitalizace dostala až na rekordních 1 680 bilionů wonů, tedy zhruba 1,12 bilionu dolarů.
Za prudkým růstem stojí především poptávka po paměťových čipech pro umělou inteligenci. SK Hynix patří mezi klíčové dodavatele vysokorychlostních pamětí HBM, které se používají v serverech a akcelerátorech pro výpočty umělé inteligence. Firma je zároveň významným dodavatelem pro Nvidii, jejíž čipy se staly symbolem současné AI investiční horečky.
V první fázi AI boomu investoři sledovali hlavně výrobce grafických procesorů v čele s Nvidií. Teď se pozornost stále víc přesouvá i k paměťovým čipům. Bez nich totiž obří modely umělé inteligence a datová centra nemohou fungovat.
Právě vysokorychlostní paměti HBM umožňují rychle přesouvat obrovské objemy dat mezi výpočetními čipy a pamětí. S růstem AI serverů tak roste i význam firem, které tento typ paměti dokážou vyrábět ve velkém a v dostatečné kvalitě.
SK Hynix z tohoto trendu těží mimořádně silně. Podle CNBC akcie firmy od začátku roku vzrostly zhruba o 250 procent.
Evropa nemá vlastní Nvidii ani OpenAI, přesto si investoři našli způsob, jak zde vsadit na umělou inteligenci. Nakupují akcie firem, které dodávají technologie pro výrobu čipů, optické sítě nebo vybavení datových center. Výsledkem je prudká rally u jmen jako Aixtron, Technoprobe, STMicroelectronics nebo Nokia.
Nejsou to evropské OpenAI. Přesto na AI boomu vydělaly přes 100 procent
Samsung už v klubu je
SK Hynix není jedinou jihokorejskou firmou, která se díky AI dostala do klubu bilionových společností. Stejný milník nedávno překonal také Samsung Electronics. Podle Reuters se tak Jižní Korea dostala do mimořádné pozice: její burzu táhnou dvě polovodičové firmy, jejichž výkon je stále víc navázaný na globální investice do umělé inteligence.
Tržní hodnota firmy Samsung Electronics překonala hranici jednoho bilionu dolarů. Akcie největšího světového výrobce paměťových čipů za poslední rok vzrostly více než čtyřnásobně, protože investoři sázejí na prudce rostoucí poptávku po čipech pro umělou inteligenci. Uvedla to agentura Bloomberg.
Samsung vstoupil mezi bilionové firmy. Čipy pro AI z něj udělaly burzovního obra
Ve středu rostly také akcie Samsungu, podle CNBC o více než šest procent. Obě společnosti dohromady představují zásadní část jihokorejského akciového indexu Kospi. Reuters uvádí, že Samsung a SK Hynix nyní tvoří zhruba polovinu jeho tržní kapitalizace.
To je pro investory dobrá i varovná zpráva zároveň. Na jedné straně má Jižní Korea v globálním AI řetězci mimořádně silnou pozici. Na straně druhé se výkon tamního trhu stále víc opírá o několik málo velkých technologických titulů.
Kospi letí vzhůru. S ním i riziko
Jihokorejský index Kospi má za sebou prudký růst, od začátku roku se téměř zdvojnásobil. Index letos přidal zhruba 91 procent poté, co už loni vzrostl o 76 procent.
Tak silná koncentrace ale může zvyšovat kolísavost trhu. Pokud by se zpomalily investice do datových center, přišly problémy v dodavatelských řetězcích nebo by se ukázalo, že firmy do AI infrastruktury investovaly příliš agresivně, dopadlo by to nejen na jednotlivé výrobce čipů, ale i na celý jihokorejský akciový trh.
Podobnou logiku už investoři znají z amerického trhu, kde výkonnost hlavních indexů v posledních letech výrazně ovlivňovalo několik technologických gigantů. V Koreji tuto roli přebírají Samsung a SK Hynix.
Nvidia dál těží z masivní poptávky po čipech pro umělou inteligenci. Za uplynulé čtvrtletí ztrojnásobila čistý zisk na 58 miliard dolarů a příjmy jí meziročně vzrostly o 85 procent na 81,6 miliardy dolarů. Výsledky mírně překonaly odhady analytiků, akcie ale po jejich zveřejnění krátce klesaly.
Čipy pro AI jsou zlatý důl. Nvidia ztrojnásobila zisk
Optimismus investorů ovšem podporují i výsledky SK Hynix. Firma v prvním čtvrtletí roku 2026 oznámila rekordní čísla: tržby 52,6 bilionu wonů, provozní zisk 37,6 bilionu wonů a čistý zisk přes 40 bilionů wonů. Čtvrtletní zisk SK Hynix vzrostl meziročně více než pětinásobně.
Peter Kim, globální investiční stratég KB Financial Group, CNBC řekl, že akciový příběh SK Hynix a Samsung Electronics nemusí být vyčerpaný. „Fundamenty i valuace obou dvojčat jsou stále velmi pevné,“ řekl. Zároveň upozornil, že analytici zvyšují odhady zisků rychleji, než roste cena akcií. Jinými slovy: i po prudkém růstu může podle něj ocenění působit levněji, než by samotný vývoj kurzu naznačoval.
SK Hynix není v růstu osamocený. Do bilionového klubu se podle Reuters dostal také americký Micron Technology, další významný hráč v paměťových čipech. Agentura tento vývoj popisuje jako posun investorské pozornosti od samotných výrobců výpočetních čipů k firmám, které zajišťují paměť pro ukládání a přesun dat v AI infrastruktuře.
Americký výrobce paměťových čipů Micron Technology se zařadil mezi nejhodnotnější firmy světa. Jeho tržní kapitalizace dnes poprvé překonala hranici jednoho bilionu dolarů, tedy téměř 21 bilionů korun. Společnost tak dál posiluje roli jednoho z klíčových hráčů v dodavatelském řetězci pro umělou inteligenci.
Další vítěz AI boomu. Micron překonal hodnotu jednoho bilionu dolarů
To ukazuje širší změnu v polovodičovém byznysu. Z AI boomu netěží jen firmy navrhující nejvýkonnější procesory, ale i dodavatelé komponent, bez kterých se datová centra neobejdou. Paměťové čipy se z dříve cyklického a často podceňovaného segmentu staly jedním z klíčových úzkých hrdel celé AI ekonomiky.
Co sledovat dál
Další vývoj bude záviset hlavně na tom, zda technologické firmy udrží tempo investic do datových center. Pokud ano, výrobci pamětí mohou dál těžit z omezené nabídky, silné vyjednávací pozice a rostoucích cen.
Rizika jsou ale zřejmá. Polovodičový sektor je historicky cyklický. Prudký růst cen a kapacit může časem vést k opačnému problému: přebytku výroby.
Prozatím však platí, že AI horečka přepsala mapu vítězů na burze. A SK Hynix se z výrobce pamětí stal jedním z nejviditelnějších symbolů nové fáze technologického boomu.
V uplynulém týdnu se na trzích naplno vrátilo téma stagflace. Investoři začali znovu řešit, zda přední centrální banky nebudou muset kvůli vyšší inflaci přistoupit ke zvýšení úrokových sazeb. I když se může zdát, že krize kolem Hormuzského průlivu brzy odezní, tlak na růst cen může v ekonomice zůstat déle.
Týden tradera: Nvidia zachraňuje náladu na trzích. Obavy ze stagflace ale sílí
