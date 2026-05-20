Bali místo Smíchova. Čeští investoři kupují vily na druhém konci světa

Petra Nehasilová
Za cenu menšího bytu v Praze prodávají čeští developeři na Bali vily s bazénem a slibují výnos kolem dvanácti procent. První projekt je vyprodaný, další v přípravě.

Za deset milionů korun se dnes v Praze dá koupit menší byt. Často 2+kk, někdy s výhledem do protější fasády, parkováním zvlášť a s výnosem, který dává smysl hlavně tehdy, když jste mimořádně trpěliví. Na Bali za podobné peníze lze pořídit  vilu s bazénem. Právě na tomhle kontrastu stojí investiční příběh, který na Bali začali psát Jan Pauly, šéf společnosti Thierra ze skupiny Fipox, a jeho žena Kristýna Pauly, která ve stejné skupině vede značku MyResorts. Ve struktuře skupiny rovněž figuruje developerská společnost Domoplan.

První větší projekt, konkrétně osm luxusních vil v oblasti Pandawa Beach, se už staví. Všechny jsou prodané. Podle zástupců projektu zmizely během týdne. Teď skupina chystá další projekt: šestatřicet apartmánů v Canggu, jedné z nejživějších částí ostrova.

Nekupuji si dovolenou. Kupuji si výnos

„Je potřeba rozlišit, jestli si kupujete víkendový dům, nebo investiční nemovitost. Bali je pro českého investora spíš investiční produkt,“ říká Jan Pauly. Je to věta, která celý projekt dobře rámuje. Z Prahy se na Bali nejezdí na prodloužený víkend. Cesta trvá zhruba sedmnáct hodin, a i pro movitějšího Čecha je to pořád vzdálená exotika. Majitelé si podle developera často vilu kupují s představou, že ji sami využijí. A realita? „Jedou tam jednou, dvakrát a pak zjistí, že je lepší, když jim to vydělává peníze,“ popisuje Kristýna Pauly.

Výnosový příběh je přitom hlavní argument. „Dřív jsme mluvili o 15 procentech, dnes říkáme spíš 10 až 15 procent. Dvanáct procent považujeme za realistickou hodnotu,“ přibližuje Jan Pauly.

Petra Nehasilová

První várku osmi vil koupili bohatí čeští investoři. Spíš lidé, kteří už mají majetek v Česku a hledají, kam poslat další část kapitálu. Někteří kvůli výnosu. Jiní kvůli diverzifikaci mimo Evropskou unii. Část z nich podle zástupců projektu řeší Bali i jako možný plán B. „Někdo na to kouká čistě jako na investici, někdo jako na plán B a někdo jako na dovolenou,“ shrnuje Kristýna Pauly.

Cena jedné vily se pohybovala kolem 450 tisíc dolarů. V korunách tedy zhruba tolik, kolik dnes stojí menší pražský byt. Jenže místo jednotky v novostavbě s výnosem v nízkých jednotkách procent má investor dostat produkt, který stojí na turistickém provozu, luxusním servisu a vyšší obsazenosti. 

Zároveň platí, že kdo vstoupil včas, už podle developerů vidí růst cen. „Podobný pozemek ve stejné lokalitě je dnes zhruba o 30 procent dražší než loni v srpnu,“ říká Kristýna Pauly.

Má to ale jednu praktickou podmínku. Investor by měl mít peníze připravené. Klasickou českou hypotéku na vilu na Bali nedostane. „Můžete si vzít maximálně americkou hypotéku proti jiné nemovitosti, ale tím už část lidí ztrácíte,“ říká Pauly. V praxi tak podobné zahraniční investice kupují hlavně lidé, kteří mají hotovost.

nst

Zajímavé je i to, jak rychle se rozhodují. Část kupujících podle Paulyho nepotřebuje vidět hotovou stavbu ani stát na místě. Rozhoduje lokalita, čísla a důvěra v developera. „Lidé jsou schopní dělat investici v takovém rozsahu i na dálku,“ říká. U některých projektů podle něj stačí vizualizace, půdorysy a příběh lokality.

Bali už není jen pro baťůžkáře

Ještě před deseti lety si řada lidí spojovala Bali hlavně s baťůžkáři, surfaři a levnou exotikou. Tahle vrstva tam pořád je. Jen už není jediná. Ostrov se posunul. Přibyla gastronomie, designové vily, beach cluby, butikové hotely, digitální nomádi a také mnohem bohatší klientela. Přesně ta, která nechce nutně bydlet v pětihvězdičkovém hotelu, ale chce mít pětihvězdičkový servis.

„Ten klient nechce trávit dovolenou v hotelu plném lidí. Chce soukromí, ale zároveň čeká, že pro něj přijede auto, že bude mít kuchaře a že se nebude muset o nic starat,“ přibližuje Jan Pauly.

Luxus se u podobných projektů neprodává jen přes mramor, výhled a bazén. Prodává se hlavně soukromí. Vila má být něco mezi privátním domem a hotelem. „Není to jen o tom, že vám někdo uklidí a předá klíče. Je to kompletní servis: nákup, čerstvé ovoce, kuchař, vyzvednutí na letišti. Všechno, čím se nechcete zabývat, když tam jedete,“ říká Kristýna Pauly.

nst

Pandawa Beach má být klidnější luxus

První projekt vzniká v oblasti Pandawa Beach na jihu Bali. Developer sází na to, že lokalita poroste, rozvíjejí se tu i luxusní hotelové značky. Architektonický návrh vil připravila Ivana Linder z Identity Designers, která dlouhodobě spolupracuje s Domoplanem.

Mandarin Oriental oznámil resort na jižním pobřeží Bali s plánovaným otevřením v roce 2027. Pro realitní byznys je to silný signál. Když do lokality vstupuje globální hotelová značka, zpravidla to není náhoda. „Když tam jde Mandarin nebo Kempinski, ty analýzy asi byly důkladné,“ říká Kristýna Pauly.

Výhodou Pandawy má být i doprava. U Pandawa Beach developer zdůrazňuje novou dvouproudou silnici a dojezd z letiště kolem pětadvaceti minut. Na Bali je to prodejní argument. Kdo ostrov zná, ví, že dopravní chaos dokáže z pár kilometrů udělat hodinovou cestu. „Na Bali umíte jet pětadvacet minut jeden kilometr. Tady je nová dvouproudá silnice, z letiště jste tam za pětadvacet minut,“ říká Kristýna Pauly.

Hotovo má být v květnu 2027. Pak si projekt převezme provozovatel a vily mají jít do ostrého pronájmu přes platformy typu Booking, Airbnb a další rezervační kanály.

nst

Canggu: výnos v rušném letovisku

Druhý projekt má být úplně jiný. Místo vil apartmány. Místo klidnější Pandawy Canggu. „Canggu je nejnavštěvovanější oblast. Jsou tam beach cluby, party, skvělé jídlo, na každém rohu si najdete, co chcete. Ale je tam přelidněno. Lidé tam pojedou na noc nebo na dvě a pak pojedou dál,“ popisuje Kristýna Pauly.

Proto má v Canggu vzniknout šestatřicet apartmánů ve třech domech. Každý kolem 54 metrů čtverečních, tedy větší 2+kk. Na střechách má být infinity pool, fitness, yoga zóna a pravděpodobně i bar.

Cena nejdražších apartmánů má být kolem 189 až 190 tisíc dolarů, zhruba pět milionů korun. „Už teď máme poptávku na nějakých deset až dvanáct apartmánů,“ říká Jan Pauly. A to ještě před tím, než projekt běží v plném prodeji.

Rychlost, kterou český developer doma nezná

Pro české developery má Bali ještě jednu zásadní výhodu: čas. Podle zástupců projektu je tempo povolování i výstavby úplně jiné než v Česku. „To, co tady trvá pět až deset let, se tam dá zvládnout za několik měsíců,“ říká Jan Pauly.

Petra Nehasilová

Staví se jinak, rychleji, s odlišnými technologiemi a menší administrativní zátěží. Neznamená to, že tam nejsou pravidla. Znamená to, že kapitál se může točit rychleji. A to je pro developera skoro stejně důležité jako samotná marže. I proto čeští developeři nesledují jen Chorvatsko nebo Španělsko, ale i vzdálenější trhy. Kostariku, Panamu, Zanzibar, Dubaj nebo právě Bali.

Správce je důležitější než bazén

Cizinec na Bali nekupuje pozemek stejně jako v Česku. Plné vlastnictví  je jen pro indonéské občany. Cizinci používají leasehold, dlouhodobý pronájem. Běžně se podle zástupců projektu nastavuje na dvacet až třicet let s možností prodloužení. Skupina chce mít u projektů zajištěný horizont minimálně padesát až šedesát let a jasně stanovené podmínky prodloužení.

„Máme to ošetřené tak, že tam máme minimálně 50 až 60 let a že prodloužení musí být za jasně daných podmínek,“ říká Pauly.

U investičních nemovitostí v exotice se snadno prodává obrázek. Vila, západ slunce, palmy, tyrkysový bazén. Jenže výnos nedělá bazén. Výnos dělá obsazenost. Fipox proto spolupracuje s týmem, který na Bali působí zhruba patnáct let. Jsou v něm i Češi a podle zástupců projektu spravuje podobné nemovitosti s obsazeností přes devadesát procent.

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Olomouc čekala 17 let. V centru má vyrůst muzeum tištěné z betonu

Petra Nehasilová
Sedmnáct let čekání, pět zbořených domů a jedna z nejodvážnějších staveb, jaké se v Česku chystají. Olomoucké SEFO má stavební povolení a historické centrum se může připravovat na futuristické muzeum z 3D tištěného betonu. Za architektonickou vizí se ale skrývá i typicky český příběh dlouhého povolování, odkladů a hledání shody nad tím, co smí vyrůst v historickém centru města.

V historickém centru Olomouce se schyluje k architektonické události. Projekt Středoevropského fóra Olomouc, známý pod zkratkou SEFO, získal po dlouhých sedmnácti letech stavební povolení. Budova od ateliéru Šépka architekti má vyrůst v proluce v Denisově ulici, hned vedle Muzea umění Olomouc. 

Na první pohled půjde o novou kulturní instituci. Ve skutečnosti ale SEFO slibuje mnohem víc, a to pokus, jak do historického města vložit současnou architekturu, aniž by jen napodobovala minulost. A také stavbu, která má vzniknout způsobem, který je v českém prostředí pořád výjimečný, robotickým 3D tiskem z betonu.

Místo po pěti zbořených domech konečně ožije

Proluka v Denisově ulici není jen prázdné místo v centru města. Do roku 1969 zde stálo pět historických domů, které byly později strženy. Právě jejich stopu se architekti rozhodli propsat do nové stavby. SEFO proto nebude jedna velká kompaktní hmota. Návrh pracuje s pěti samostatnými objemy, které odkazují na původní parcelaci. Nová budova tedy nebude předstírat, že je stará. Ale zároveň si bude pamatovat, co na jejím místě stálo dřív.

Petra Nehasilová

Největším tahákem projektu je technologie. Stavba má vzniknout pomocí robotického 3D tisku z vysokopevnostního betonu. To architektům umožní vytvářet komplikovanější tvary bez klasického bednění a dát budově výraz, který by tradiční stavební postupy prodražily nebo výrazně zkomplikovaly.

Pohledový beton má být navíc prosvětlený tak, aby barevně ladil se sousední budovou Muzea umění Olomouc. Výsledkem má být stavba, která působí futuristicky, ale v historickém centru nemá křičet. Ale spíš má vést dialog se svým okolím.

Nebude to jen galerie. SEFO má být kulturní strojovna

Nová budova nemá sloužit pouze jako výstavní prostor. SEFO má nabídnout sály pro středoevropské výtvarné umění, knihovnu, archiv, badatelny, studovny i podzemní depozitáře. Právě zázemí je pro Muzeum umění Olomouc zásadní. Velké kulturní instituce totiž netvoří jen výstavy, které vidí návštěvníci. Stejně důležité jsou prostory pro sbírky, restaurátory, badatele a archivní práci.

Příprava SEFO se táhne od druhé poloviny nultých let. Za tu dobu se měnily investiční záměry, řešily se pozemky, archeologie, peníze i samotná podoba projektu. Velké veřejné stavby v Česku často nestojí nejdéle kvůli samotné výstavbě. Nejvíc času pohltí příprava, povolování, odvolání, změny projektu a hledání politické shody. SEFO je v tomto ohledu učebnicový případ.

Petra Nehasilová

Původně se náklady odhadovaly výrazně níže, postupem let ale projekt zdražil. Dnes se mluví o částce přesahující jednu miliardu korun. To ze SEFO dělá jednu z největších kulturních investic v Česku. Pokud vše půjde podle aktuálních plánů, stavět by se mohlo ve druhé polovině této dekády a veřejnosti by se nové muzeum mohlo otevřít kolem roku 2030. Definitivní termíny ale bude možné brát vážně až poté, co povolení nabyde právní moci a projekt se posune do realizační fáze.

Nejde ale jediný projekt, který v Česku uvízl v dlouhém povolovacím maratonu. Podobné příběhy zažily například obnova pražského Průmyslového paláce, rekonstrukce spodní části Václavského náměstí nebo i lávka přes Labe u Aldisu v Hradci Králové. 

Společný jmenovatel bývá ve většině případů podobný: citlivé místo, památkáři, složité majetkové vztahy, odpor části veřejnosti, přepracovávání projektu i proměnlivé politické priority. Navenek to často vypadá, že se roky nic nehýbe. Ve skutečnosti se ale projekt pomalu prodírá úředním, právním a politickým labyrintem, na jehož konci teprve čeká stavební povolení.

pej

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Tajemný statek na okraji Prahy se otevře lidem. Spolu s ním i nádraží, stadion nebo jízdárna

Petra Nehasilová
Jízdárna Savarin, nádraží Bubny, Velký strahovský stadion nebo Nákladové nádraží Žižkov. Festival Open House Praha letos otevírá budovy, které nestojí jen za návštěvu, ale i za otázku, jakou budoucnost jim město dopřeje.

Jsou stavby, kolem nichž člověk chodí roky. Ví, že tam jsou, tuší jejich význam, ale jejich skutečný příběh zůstává schovaný za zdí, plotem nebo zavřenými dveřmi. Někdy jde o palác v centru města, jindy o nádraží, stadion, starý statek nebo bývalou továrnu. Praha je takových míst plná. A právě v týdnu od 18. do 24. května se řada z nich na chvíli otevře veřejnosti.

Dvanáctý ročník Open House Praha zpřístupní více než stovku budov a prostor. Během víkendu 23. a 24. května do nich bude možné vstoupit zdarma a většinou bez registrace. Podstatné ale není jen číslo. Zajímavý je i letošní výběr. Hodně otevřených staveb se nachází v okamžiku proměny. Některé čekají na rekonstrukci, jiné mění funkci, další se z industriálních nebo technických objektů postupně stávají novou součástí života ve městě.

Jízdárna Savarin: dům, který čeká na návrat

Jedním z nejsilnějších míst letošního ročníku je Jízdárna Savarin. Stavba ukrytá v historickém jádru Prahy patří k domům, které dlouho spíš mizely z veřejné pozornosti. Po letech chátrání se připravuje na rozsáhlou obnovu a začlenění do nového veřejného prostoru.

Nádraží Praha-Bubny: z dopravní stavby místo paměti

Ještě silnější vrstvu má příběh nádraží Praha-Bubny. Místo spojené s deportacemi židovských obyvatel za druhé světové války prochází proměnou v Centrum paměti a dialogu. Z někdejší dopravní infrastruktury se tak stává prostor, který bude připomínat minulost a současně vstupovat do budoucí čtvrti Bubny-Zátory.

Petra Nehasilová

Bubny jsou jedním z příkladů, kde se v jedné stavbě potkává několik témat současné Prahy: paměť města, proměna brownfieldu, tlak nové výstavby i otázka, jak má vypadat veřejná instituce 21. století.

Velký strahovský stadion: stoletý obr s nejistou budoucností

Velký strahovský stadion letos slaví sto let. Patří k největším stadionům světa a zároveň k největším pražským otázkám. Pamatuje sokolské slety, spartakiády i velké koncerty. Je monumentem kolektivních dějin 20. století, ale také stavbou, jejíž další využití není samozřejmé.

Právě na Strahově se dobře ukazuje, jak složité je rozhodování o velkých historických stavbách. Zbourat, zakonzervovat, přestavět, nebo najít úplně novou funkci? Festival sem letos přivádí nejen návštěvníky, ale i projekci dokumentu Olympijský mezičas, který sleduje osudy velkých sportovních staveb po celém světě

Petra Nehasilová

Nákladové nádraží Žižkov: památka uprostřed budoucí čtvrti

Dalším domem na rozcestí je Nákladové nádraží Žižkov. Monumentální funkcionalistický areál je už roky předmětem debat o památkové ochraně, nové výstavbě i budoucí podobě celé městské části. Jde o jedno z největších transformačních území v Praze a zároveň o stavbu, která má výraznou architektonickou i historickou hodnotu.

Jeho příběh ukazuje, že domy nejsou izolované objekty. Rozhodnutí o jedné budově může ovlivnit charakter celé čtvrti. Nákladové nádraží dnes stojí mezi minulostí a plánovanou budoucností pro desítky tisíc obyvatel.

Výstaviště Praha: areál, který se vrací do života

Jiný typ proměny představuje Výstaviště Praha. Historický areál se postupně rekonstruuje a vrací se mu role kulturního a společenského centra. Návštěvníci se během festivalu podívají například do pavilonu Bohemia, na Křižíkovy terasy nebo k Maroldovu panoramatu.

Petra Nehasilová

Výstaviště není jen soubor jednotlivých budov. Je to městská krajina, kterou si Praha pamatuje jako místo výstav, poutí, koncertů i volného času. Jeho současná obnova proto není pouze technickou rekonstrukcí. Je to pokus vrátit jednomu z výrazných pražských areálů důstojnost i každodenní využití.

Panelárna a Fuchs2: když se průmysl a sport změní v kulturu

Vedle velkých historických objektů festival ukazuje i menší, ale neméně zajímavé příběhy nového využití. V Holešovicích se bývalý areál Prefy proměňuje v kulturní centrum Panelárna. Na Štvanici zase někdejší funkcionalistická kavárna stadionu žije jako klub Fuchs2. Obě místa připomínají, že záchrana architektury nemusí znamenat návrat k původní funkci.

Hájčí dvůr a Saukupovský statek: venkovská paměť na okraji města

Open House Praha se ale neomezuje na centrum. Zajímavé příběhy se letos otevírají také ve Stodůlkách. Hájčí dvůr, historická usedlost se středověkými kořeny, se proměňuje v polyfunkční areál s bydlením, restaurací a komunitními prostory. Saukupovský statek, barokní venkovská usedlost, má být spojen s organizací Sananim a plánovaným centrem sociální adaptace. Právě podobné stavby ukazují méně viditelnou vrstvu Prahy, která v sobě stále nese stopy někdejších vesnic, dvorů a hospodářských areálů.

Petra Nehasilová

Lihovar, Fragment, Mint Living: nové čtvrti na starých stopách

Současnou vrstvu města zastupují nové rezidenční projekty vznikající na místech bývalých industriálních areálů nebo dlouhodobě nevyužívaných území. Na Smíchově se otevírá Lihovar, v Karlíně Fragment, ve Vysočanech Mint Living. Každý z nich jiným způsobem pracuje s otázkou, jak navázat na minulost místa a zároveň vytvořit současné městské bydlení.

Domy péče: architektura, která není na efekt

Vedle ikonických a transformačních staveb se letos otevřou také místa, která obvykle nestojí v centru architektonické pozornosti: objekty Všeobecné fakultní nemocnice, Domov Palata pro osoby se zrakovým hendikepem, domovy pro seniory Chodov a Nová slunečnice nebo historická budova Národního archivu ČR.

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

