Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Americké občanství za milion dolarů. Trump spustil vízový program „zlatá karta“

Americké občanství za milion dolarů. Trump spustil vízový program „zlatá karta“

Nový vízový program Spojený států nabízí zlaté karty za milion dolarů
ČTK
ČTK
ČTK

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahájila nový vízový program „zlatá karta“ pro zájemce o dlouhodobý pobyt v zemi nebo o americké občanství, kteří si ho můžou koupit za jeden milion dolarů (zhruba 22 milionu korun). Zažádat o kartu lze na speciálních webových stránkách, kde si žadatelé mohou připlatit 15 tisíc dolarů (311 tisíc korun) za rychlejší vyřízení žádosti, píše agentura Reuters. Pro firmy, které chtějí Trumpovy zlaté karty zakoupit pro své zaměstnance, je cena o polovinu dražší.

„Osoba, která na konci (vízového) procesu, darovala jeden milion dolarů Spojeným státům, je pro zemi významným přínosem,“ stojí podle listu The New York Times na stránkách Trumpcard.gov. „Mohou investovat do Ameriky. A my budeme pokračovat v budování nejlepší ekonomiky na světě“ nebo „Myslím, že lidé budou přicházet do Ameriky, protože budou žít v nejskvělejší zemi na světě“ jsou jedny z dalších prohlášení, které si lze na stránkách přečíst.

Zlaté karty mají nahradit současný vízový program EB-5, který americký kongres schválil v roce 1990 a který je určený investorům či bohatým lidem, píše agentura AP. Tito lidé získávají takzvanou zelenou kartu, pomocí níž mohou trvale přesídlit do USA. „Je to vlastně zelená karta, jen o dost lepší. Mnohem mocnější a silnější,“ řekl Trump ve středu novinářům v Bílém domě. „Tato cesta je obtížná. Musejí to být opravdu skvělí lidé,“ dovysvětlil.

Fed snížil sazby. A naznačil, že další uvolnění je nejisté

Money

Americká centrální banka (Fed) podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu do pásma 3,50 až 3,75 procenta. O rozhodnutí informovala ve středeční tiskové zprávě. Zároveň centrální bankéři naznačili, že po třetím snížení sazeb v řadě by v příštích měsících mohli uvolňování měnové politiky prozatím přerušit.

ČTK, nst

Přečíst článek

Zájem je

O zlatou kartu si podle amerického ministra obchodu Howard Lutnick požádalo v předregistraci zhruba 10 tisíc lidí a ministr očekává další zájemce. „Myslím, že časem, víte, prodáme tisíce těchto karet a vyděláme miliardy a miliardy dolarů,“ řekl Reuters.

Podle Lutnicka vydělávají současní držitelé zelených karet méně peněz než průměrný Američan a častěji tak oni nebo jejich příbuzní pobírají sociální dávku a Trump to podle něho chce změnit. „Takže, stejná víza, ale nyní s těmi nejlepšími lidmi,“ řekl AP a upřesnil, že firmy budou moct koupit více karet, ale každý zaměstnanec bude moct vlastnit pouze jednu.

Podobné vízové programy, které mají přilákat investory, nejsou ve světě ničím neobvyklým, píše AP. Víza pro bohaté nabízejí také Británie, Španělsko, Řecko, Malta, Austrálie, Kanada nebo Itálie. Americké firmy pak podle Trumpa „budou velmi šťastné“. Mezi uchazeči by totiž mohli být čínští, indičtí a francouzští absolventi amerických škol, myslí si podle AP prezident Spojených států.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Trump spustil web pro zájemce o zlaté karty umožňující trvalý pobyt v USA

Chcete být Američanem? Trump spustil web se zlatými kartami umožňující trvalý pobyt

Money

ČTK

Přečíst článek

Budoucnost patří AI, ne avatarům. Zuckerberg přiznává svůj nejdražší omyl

Budoucnost patří AI, ne avatarům. Zuckerberg přiznává svůj nejdražší omyl
Profimedia
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Zuckerbergův sen o novém metaverzu narazil na hořkou realitu: minimální adopce, drahý vývoj a mizerná technologie. Reality Labs, divize Mety, pálí miliardu dolarů měsíčně a technologickému miliardáři dochází s projektem trpělivost. Pozornost a peníze přesouvá do AI - technologie, která má skutečný komerční potenciál. A investoři Mety její zatím nejdražší omyl přecházejí jakoby nic. Akcie Mety dokonce rostou.

Když se Facebook v roce 2021 přejmenoval na Meta, byla to sázka dekády. Metaverse měl být „nový internet“, revoluční 3D prostor, ve kterém budou lidé pracovat, nakupovat, bavit se. Mark Zuckerberg tehdy vsadil nejen reputaci, ale i miliardy dolarů na to, že svět přesvědčí k životu za avatarovými obličeji. Realita? Ta není ani zdaleka tak vzrušující. A hlavně je extrémně drahá.

Metaverse: velká vize, malá adopce

Meta už v projektu spálila přes 70 miliard dolarů, jeho provoz stojí zhruba miliardu měsíčně a počty reálných uživatelů zůstávají minimální. Technologie se potýkala s nekvalitní grafikou, těžkými headsety a takzvanou motion sickness (závrať nebo nevolnost způsobená nesouladem mezi pohybem ve virtuální realitě a skutečným pohybem těla - pozn. red.).

Mark Zuckerberg

Zuckerberg přetahuje Applu dalšího experta na AI, píše Bloomberg

Zprávy z firem

Podle dostupných informací se Frank Chu stal už šestým zaměstnancem Applu pracujícím na modelech AI, který přešel do Mety.

nst

Přečíst článek

„Meta slíbila revoluci, ale doručila produkt, který neodpovídal miliardovým investicím,“ říká Kryštof Míšek z Argos Capital.

Velký ústup

Firma proto mění kurz. Do roku 2026 plánuje Meta snížit investice do divize Reality Labs o 30 procent. Není to konec metaverse — ale je to zásadní přehodnocení.

„Z velkého snu se stává selektivní R&D projekt,“ dodává Míšek s tím, že metaverse už není budoucnost firmy, ale jen experiment. Meta přestává věřit tomu, že budeme žít v kresleném světě s VR brýlemi na hlavě.

Proč investoři nepanikaří

Investoři reagují klidně, dokonce pozitivně. Tomáš Cverna z XTB připomíná, že technologickou komunitu „velké sny Mety“ nepřekvapují: „Valuace Mety je nejnižší z Magnificent 7 a investoři mají realistická očekávání. Klíčovým příběhem je teď monetizace AI.“

Realita je jednoduchá: hlavní byznys Mety — Instagram, Facebook, WhatsApp a reklama — generuje tak silné cash flow, že metaverse v rozvaze prostě „přeplatí“.

Emise Googlu za posledních pět let vzrostly o polovinu, stojí za tím AI

Google se drápe na vrchol. Po zádech Nvidie

Zprávy z firem

Hodnota Alphabet, mateřská firma gigantu Googlu, se dostala těsně k hranici 4 bilionů dolarů. Nad ní jsou jen dvě firmy, Apple a Nvidia. A právě Nvidii teď Google těžce dýchá za krk.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Meta má vzorec omylů. Ale i comebacků

Metaverse není prvním strategickým přešlapem Mety. V minulosti Zuckerberg napříkald podcenil nástup mobilních aplikací, firma přepálila sázku na video obsah, nebo ignorovala sílu Snapchatu. Za zmínku stojí i nevydařený projekt platebního systému Libra (později Diem), který skončil pod tlakem regulátorů.

Přesto dnes Meta patří mezi nejobdivovanější firmy světa. Proč? Protože dokáže měnit směr rychleji než konkurence.

Sázka na AI: uvěřitelná, monetizovatelná, teď hned

Zuckerberg dnes už nehovoří o virtuálních světech. Mluví o AI asistentech, chytrých brýlích, výpočetních clou­dech a modelech, které může Meta integrovat do všech svých platforem.

„AI je racionální přesun kapitálu tam, kde je obrovská poptávka a jasná monetizace,“ říká Míšek. A rozdíl oproti metaversu? U AI uživatelé existují. A hlavně: platí.

Co bude dál?

Meta neukončuje metaverse. Ale degraduje ho z „vize budoucnosti lidstva“ na „zajímavý výzkumný projekt“. Zuckerberg se mezitím soustředí na něco jiného: stát se klíčovým hráčem v nové vlně AI.

V tomhle příběhu není metaverse tragédie. Je to připomínka, že i nejbohatší lidé světa se mohou mýlit — a že schopnost rychle uznat omyl je někdy větší výhrou než velikost původní vize.

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

Altman přeskočil Muska. Z OpenAI je nejhodnotnější startup světa

Money

Americká společnost OpenAI, známá především díky aplikaci ChatGPT, se stala nejhodnotnějším start-upem světa, uvádí agentura Bloomberg. Firma Sama Altmana dokončila dohodu, která zaměstnancům umožnila prodat část akcií při ocenění firmy na 500 miliard dolarů. Tím překonala dosavadního lídra SpaceX Elona Muska, jejíž hodnota se odhaduje na 400 miliard dolarů.

fry

Přečíst článek

Související

Amazon zaplatí Itálii půl miliardy eur. Daňový spor ale hoří dál

aMAZON
Michael Tomeš / Newstream.cz
ČTK
ČTK

Půlmiliardová platba za neodvedenou daň měla vyčistit stůl. Nestalo se tak. Italská prokuratura chce Amazon stíhat dál.

Americká společnost Amazon zaplatí italské daňové správě 511 milionů eur (12,4 miliardy korun), aby urovnala spor ohledně platby DPH. Napsaly to s odkazem na své zdroje agentury ANSA a Reuters. Samotný Amazon potvrdil uzavření dohody. Současně však společnosti nadále hrozí trestní stíhání ze strany prokuratury.

Spor o neodvedenou DPH

Kauza se podle deníku Corriere della Sera týká neodvedené daně z přidané hodnoty v letech 2019 až 2021. Podle italských úřadů Amazon nedbal dostatečně na to, aby DPH odvedli prodejci ze zemí mimo EU, kteří využívají tržiště Amazonu k prodeji v Itálii. Ve velké většině případů se jednalo o čínské firmy. Tím se v jisté míře Amazon na daňových únicích prodejců podílel.

Ve sporu však prosazují odlišné postupy i samotné italské úřady. Přísnější přístup razí prokuratura v Miláně, která se připravuje na stíhání společnosti a jejích manažerů. Prokuratura také vyčíslila doplatek na dani na 1,2 miliardy eur. Částka by se s úroky a penálem dostala až na tři miliardy eur. Podle dvou zdrojů Reuters se prokuratura chystá pokračovat v řízení i po uzavření dohody mezi Amazonem a daňovou správou.

ANSA uvedla, že Amazon v uplynulých týdnech kývl i na další dohody s italskou daňovou správou, v jejichž rámci odvede 212 milionů eur.

Amazon dnes potvrdil, že s daňovou správou dohodu uzavřel, aniž by přímo zmínil konkrétní částku. Firma v prohlášení poukázala, že investiční atraktivitu Itálie snižují „nepředvídatelné normativní prostředí, nepřiměřené sankce a zdlouhavé trestněprávní řízení“.

Giuseppe Panarese - viceprezident pro mezinárodní 1P (vedení přímého prodeje online tržiště) evropského online tržiště Allegro

Všichni zákazníci milují slevy. Musíte ale vědět, jak je oslovit, říká šéf Allegra

Leaders

V Česku vedle e-shopů působí už i řada online tržišť. I pro ně ale platí evropská pravidla a je třeba, aby tržiště, která chtějí působit v Evropě, tato pravidla respektovala, zdůraznil v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz Giuseppe Panarese, viceprezident pro mezinárodní 1P (vedení přímého prodeje online tržiště) evropského online tržiště Allegro, které nyní působí především ve střední Evropě.

Newstream & Partner, tmv

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Zdražuje vám investiční společnost poplatky kvůli novele o DPH? Nemusí

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
Doporučujeme