Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Obojky pro krávy s AI slaví úspěch. Novozélandský startup získal od investorů 220 milionů dolarů

Novozélandský startup Halter, který vyvíjí obojky pro krávy využívající umělou inteligenci, získal od investorů 220 milionů dolarů na další rozšíření své technologie mezi farmáře po celém světě. Firma zároveň zdvojnásobila svou hodnotu na dvě miliardy dolarů, uvedla agentura Bloomberg.

Obojky napájené solární energií jsou propojené s mobilní aplikací, která farmářům umožňuje sledovat polohu zvířat, kontrolovat zdravotní stav či reprodukční cykly a dokonce stáda řídit na dálku pomocí vibrací a zvukových signálů.

Poptávka po precizním zemědělství

Společnost tak reaguje na rostoucí poptávku po takzvaném precizním zemědělství, které má pomoci snižovat náklady a zefektivnit provoz farem. Technologie umožňuje například včas odhalit nemoc zvířete nebo omezit potřebu lidské práce.

Halter v poslední době expandoval zejména na americký trh, kde otevřel pobočku v Coloradu. V současnosti spolupracuje s více než 2000 farmami a ranči ve Spojených státech, Austrálii a na Novém Zélandu.

Přečíst článek

Startup plánuje další rozšíření do Kanady, Jižní Ameriky, Spojeného království a Irska. Nově získaný kapitál chce využít především na tuto expanzi, ale také na vývoj nových funkcí aplikace a dalšího hardwaru.

Investice do zemědělských technologií přitom v posledních letech spíše klesají a sektor čelí potížím. Přesto Halter zaznamenal silný zájem investorů, když poslední investiční kolo bylo přeupsané.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Fico: Pokud Orbán nevyhraje volby, vztahy s Budapeští se zhorší

Viktor Orbán a Robert Fico
ČTK
ČTK
ČTK

Slovenský premiér Robert Fico ocenil kroky maďarského premiéra Viktora Orbána. Řekl také, že v případě vítězství opoziční strany Tisza v nadcházejících maďarských volbách očekává zhoršení vztahů mezi Bratislavou a Budapeští. Fico rovněž uvedl, že předpokládá zpochybňování výsledků hlasování Maďarů, pokud vyhraje Orbánova strana Fidesz. Podle průzkumů je favoritem dubnových voleb Tisza.

Fica a Orbána v současnosti spojuje například odmítavý postoj k vojenské pomoci Ukrajiny, která se brání ruské vojenské invazi. Oba premiéři také kritizují protiruské sankce EU a obhajují dovoz ruských energií do Evropy. Ještě za první Ficovy vlády, která byla v úřadu v letech 2006 až 2010, byly vztahy mezi Slovenskem a Maďarskem napjaté, a to například v souvislosti s postavením početné maďarské menšiny na jižním Slovensku. V roce 2009 zase Slovensko odepřelo tehdejšímu maďarskému prezidentovi Lászlóovi Sólyomovi vstup na své území.

„Téma slovensko-maďarského soužití bylo kdysi silným tématem. Chci vyslovit poděkování i maďarskému premiérovi, že věnoval tolik pozornosti, když bylo třeba řešit konkrétní problémy,“ řekl Fico novinářům po výjezdním jednání svého kabinetu na jihu Slovenska.

Politiku, hodnoty a zkušenosti Orbána dříve ocenil také předseda české vlády Andrej Babiš.

Přečíst článek

Slovenský premiér se zmínil o možnosti zpochybňování výsledků maďarských voleb, pokud v nich uspěje Orbánův Fidesz. „Pokud Viktor Orbán volby vyhraje, myslím si, že bude pokus na mezinárodní úrovni zpochybnit tyto volby. Pokud by Viktor Orbán vyhrál a začnou se zpochybňovat výsledky parlamentních voleb v Maďarsku, tak já se postavím za Viktora Orbána a to velmi tvrdě,“ uvedl Fico.

Slovenský ministerský předseda nepovažuje za porušení pravidel, že Maďarsko v roce 2020 podle médií pomáhalo zajistit tehdejšímu slovenskému premiérovi Peteru Pellegrinimu přijetí u ruského premiéra Michaila Mišustina; Budapešť si od toho slibovala volební vítězství Ficovy strany Směr-sociální demokracie. Fico v této souvislosti vyslovil údiv nad tím, ře by mělo být něco zvláštního na tom, že někdo chce někomu jinému pomoci.

Související

Jaderné riziko na frontě. Záporožská elektrárna přišla o klíčové napájení

Záporožská elektrárna
ČTK
nst
nst

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna přišla o hlavní vysokonapěťové vedení a je nyní závislá pouze na jediném záložním zdroji elektřiny. Uvedla to Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), která má v zařízení dlouhodobě svůj tým odborníků.

Elektrárna ztratila napojení na vedení o napětí 750 kV z Dniprovska, což podle agentury znamená výrazné zhoršení bezpečnostní situace. Externí dodávky elektřiny jsou přitom klíčové pro chlazení jaderného paliva, i když všech šest reaktorů zůstává odstavených.

Lokální příměří

Šéf MAAE Rafael Grossi proto zahájil jednání s oběma válčícími stranami o vyhlášení lokálního příměří. To by mělo umožnit opravu poškozeného vedení a stabilizaci situace v areálu.

Záporožská jaderná elektrárna, největší svého druhu v Evropě, se nachází v Enerhodaru nedaleko frontové linie. Ruské síly ji obsadily krátce po zahájení invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Od té doby je zařízení pod jejich kontrolou, zatímco mezinárodní experti na místě průběžně sledují jeho bezpečnost.

Přečíst článek

Přečíst článek

Související

Doporučujeme