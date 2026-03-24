Obojky pro krávy s AI slaví úspěch. Novozélandský startup získal od investorů 220 milionů dolarů
Novozélandský startup Halter, který vyvíjí obojky pro krávy využívající umělou inteligenci, získal od investorů 220 milionů dolarů na další rozšíření své technologie mezi farmáře po celém světě. Firma zároveň zdvojnásobila svou hodnotu na dvě miliardy dolarů, uvedla agentura Bloomberg.
Obojky napájené solární energií jsou propojené s mobilní aplikací, která farmářům umožňuje sledovat polohu zvířat, kontrolovat zdravotní stav či reprodukční cykly a dokonce stáda řídit na dálku pomocí vibrací a zvukových signálů.
Poptávka po precizním zemědělství
Společnost tak reaguje na rostoucí poptávku po takzvaném precizním zemědělství, které má pomoci snižovat náklady a zefektivnit provoz farem. Technologie umožňuje například včas odhalit nemoc zvířete nebo omezit potřebu lidské práce.
Halter v poslední době expandoval zejména na americký trh, kde otevřel pobočku v Coloradu. V současnosti spolupracuje s více než 2000 farmami a ranči ve Spojených státech, Austrálii a na Novém Zélandu.
Biotechnologický start-up Colossal Biosciences, který se specializuje na oživování vyhynulých zvířat, získal od investorů dalších 120 milionů dolarů (2,5 miliardy korun). Mezi investory je i režisér Peter Jackson.
Startup plánuje další rozšíření do Kanady, Jižní Ameriky, Spojeného království a Irska. Nově získaný kapitál chce využít především na tuto expanzi, ale také na vývoj nových funkcí aplikace a dalšího hardwaru.
Investice do zemědělských technologií přitom v posledních letech spíše klesají a sektor čelí potížím. Přesto Halter zaznamenal silný zájem investorů, když poslední investiční kolo bylo přeupsané.
