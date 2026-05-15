Boj o jachty. Itálie prověřuje podnět Karla Komárka kvůli rozhodnutí akcionářů Ferretti
Italská vláda posuzuje žádost společnosti KKCG Maritime podnikatele Karla Komárka o přezkoumání platnosti rozhodnutí akcionářů italského výrobce luxusních jachet Ferretti. Ti se ve čtvrtek ve sporu o kontrolu nad podnikem přiklonili na stranu čínské skupiny Weichai Group. S odkazem na italského ministra průmyslu Adolfa Ursa o tom informovala agentura Reuters.
„Žádost byla přijata a nyní ji posuzují příslušné odbory,“ uvedl Urso. Podle něj se věcí nezabývá pouze jeho resort. „Netýká se to jen mého ministerstva, ale především také ministerstva obrany, jelikož Ferretti má zbrojní část výroby,“ dodal ministr.
Italský úřad vlády podle zdroje ČTK obdržel podnět k prověření, zda nebyly porušeny povinnosti spojené s oznamováním a schvalováním investic do strategických podniků ze zemí mimo Evropskou unii. Podle KKCG by se na Ferretti tato pravidla mohla vztahovat, protože firma má menší divizi vyrábějící hlídková plavidla pro bezpečnostní složky.
Akcionáři dali přednost Weichai
Čtvrteční valná hromada Ferretti se konala za zavřenými dveřmi. Rozhodovala o tom, zda si kontrolu nad představenstvem udrží největší akcionář firmy, čínská skupina Weichai, nebo zda převahu získá skupina kandidátů podporovaná Komárkovou KKCG Maritime.
Podle zveřejněného zápisu podpořili kandidátku vedenou společností Weichai akcionáři zastupující 49,7 procenta kapitálu. Kandidátku navrženou KKCG podpořili akcionáři držící 45,1 procenta kapitálu.
Weichai má většinu v představenstvu, KKCG jedno místo
Po hlasování má podle italských médií Weichai v představenstvu Ferretti osm křesel, zatímco KKCG jedno. V představenstvu podle webu společnosti zasedá dlouholetá manažerka skupin KKCG a Allwyn Katarína Kohlmayerová.
Nové představenstvo následně jmenovalo nového generálního ředitele. Stal se jím švýcarský manažer bulharského původu Stassi Anastassov, který ve funkci nahradil dlouholetého šéfa firmy Alberta Galassiho.
KKCG mluví o vážných obavách
KKCG už ve čtvrtek rozhodnutí valné hromady zpochybnila. Uvedla, že informovala italskou vládu o možném porušení pravidel, a žádá mimo jiné prověření toho, zda skupina čínských investorů nekoordinovala nákupy akcií Ferretti.
„Stanovisko KKCG Maritime odráží její vážné obavy ohledně možné koordinované akce akcionářů napojených na skupinu Weichai, možného nedodržení oznamovacích povinností a širšího souladu s regulatorními požadavky vztahujícími se na společnosti strategického významu pro národní obranu a bezpečnost Itálie,“ uvedla společnost ve čtvrtečním prohlášení zaslaném ČTK.
Ferretti vlastní značky Riva či Wally
Ferretti ovládá sedm značek luxusních jachet, mimo jiné Riva a Wally. Skupina KKCG působí v zábavním průmyslu, energetice, technologiích, nemovitostech a dalších odvětvích. Zaměstnává více než 16 tisíc lidí ve více než 40 zemích a spravuje aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.
