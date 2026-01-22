Nový magazín právě vychází!

Krevní testy řízené AI. Čuprův startup Macromo chce změnit prevenci

Čuprův start-up Macromo začal testovat krev s pomocí umělé inteligence
Start-up Macromo, který loni koupil miliardář Tomáš Čupr, začal nabízet krevní testy s využitím umělé inteligence. Zatímco běžný test sleduje okolo 20 krevních markerů, což je měřitelný indikátor určitého biologického stavu nebo podmínek, test od Macroma jich hodnotí 56.

Výsledek krevního testu a s ním personalizovaná doporučení, která mají pomoci v prevenci zdraví, dostane uživatel do mobilní aplikace. Ta mu dá doporučení pro úpravu stravy a životního stylu. Za personalizovanými doporučeními stojí podle společnosti podpora AI agenta, který Macromo vyvinulo ve spolupráci s lékaři a bioinformatiky s investiční podporou zakladatele Rohlíku.

Jedním z důvodů, proč lidé v Česku často zanedbávají prevenci, je podle firmy dlouhá čekací doba na vyšetření. Macromo tvrdí, že celý proces preventivní diagnostiky maximálně zjednodušuje. Uživatel si v aplikaci vybere termín, čas a jedno z více než 120 odběrných míst po celé republice a tam si nechá odebrat krevní vzorek. Výsledek mu dorazí do mobilního telefonu.

Nejde o náhradu lékařů

„Nenahrazujeme lékaře, ale usilujeme o obecné zdraví populace navrhováním preventivních kroků. Chceme dát jasné a personalizované odpovědi jaké látky vám v těle chybí, co můžete změnit a jaké doplňky stravy vám mohou pomoci. Samotný krevní test je jen prvním krokem, klíčová jsou doporučení, jak dál v prevenci vlastního zdraví,“ uvedla spoluzakladatelka start-upu Eva Kuttichová.

Stanislav Šulc: Co bude Babiš nebo Trump dělat, až o práci přijdou naši lidi?

Názory

Umělá inteligence je příjemný společník. Škoda, že nám již zanedlouho sebere většinu práce. A spása v podobě nových povolání rozhodně nepřijde tak brzy, jak všichni doufají. Svět čekají pohyby, proti kterým jsou půtky o Grónsko nebo takzvaná migrační krize v podstatě banální.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Ambicí start-upu je propojit všechna zdravotní data, která dnes lidé běžně mají, od krevních testů přes lékařské zprávy až po data z chytrých hodinek, a soustředit je na jediné místo s doporučeními do mobilního telefonu.

Český start-up Macromo poskytuje DNA testy, krevní testy a testy střevního mikrobiomu s výsledky v aplikaci. V roce 2025 do Macroma vstoupil investiční fond TCF Capital, za kterým stojí zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr. V portfoliu fondu se nachází také internetová lékárna Pilulka.

Tomáš Čupr na konferenci Singularity Czech Republic

Tomáš Čupr: Zlomový vynález pro obchod byl čarový kód. Teď procházíme další změnou

Leaders

Trump zve Česko do Rady míru. Cena za vstup je pro nás nemyslitelná, uvedl Macinka

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka
ČTK
ČTK
ČTK

Česká republika dostala pozvánku ke členství v Radě míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, uvedla mluvčí vlády Karla Mráčková. Stanovisko pro vládu nyní podle ní připravuje ministerstvo zahraničí. Trump spolu s pozvanými státníky radu formálně ustavil na okraj Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu.

Americký prezident do rady pozval řadu světových lídrů a tvrdí, že její součástí by chtěl být každý. Mezi zakládajícími členy, kteří dokument podepsali, byli mimo jiné maďarský premiér Viktor Orbán, argentinský prezident Javier Milei nebo ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev. Trump uvádí, že podpis připojili zástupci 59 států, podle agentury AP se však ustavující ceremonie v Davosu zúčastnilo kromě Trumpa jen 19 činitelů. Naopak například Francie oznámila, že se nyní nepřipojí. Neučiní tak ani Švédsko či Norsko.

Rada se má nejprve zaměřit na prosazení míru v palestinském Pásmu Gazy, chce se ale věnovat i dalším konfliktům. Trump uvedl, že nová mezinárodní instituce dohlédne na demilitarizaci a obnovu Gazy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Aktualizováno

Kritický Zelenskyj v Davosu: Evropa se musí umět bránit bez USA

Politika

Dokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové a Rusko musí být připraveno tuto válku ukončit. V projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu to dnes prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který předtím zhruba hodinu jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi. Zelenskyj také oznámil, že vyjednávací týmy Ukrajiny, USA a Ruska se v pátek a v sobotu setkají ve Spojených arabských emirátech. Formát takového jednání ale neupřesnil.

ČTK

Agentura Reuters dříve uvedla, že Trump se má stát prvním a zároveň doživotním předsedou Rady míru a rozhodovat o zemích, které do ní budou přizvány. Podle návrhu charty by měl být za stálé členství vybírán poplatek ve výši jedné miliardy dolarů (skoro 21 miliard korun); jako bezplatné je nabízeno členství na tři roky.

Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pondělí, tedy předtím, než ČR obdržela oficiální pozvánku, novinářům řekl, že inzerovaná cena je pro možnosti českého státního rozpočtu asi nemyslitelná.

Upírský muzikál Hříšníci přepisují oscarovou historii. Získal 16 nominací

Snímek Hříšníci usiluje o 16 Oscarů
Warner Bros. - použito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Snímek Hříšníci uspěl téměř ve všech kategoriích, kde se mohl ucházet o ceny americké filmové akademie. Může se stát filmem roku, tím ale nejspíš bude snímek Paula Thomase Andersona Jedna bitva za druhou, která zůstává největším favoritem letošního oscarového klání a na kontě má 13 nominací. Vítězové si převezmou pozlacené sošky 15. března v Los Angeles.

Hříšníci, mix černošského dramatu, hudebního filmu a upírského hororu odehrávající se ve třicátých letech minulého století kdesi na jihu USA, se již nyní zapsal do filmové historie. Podle očekávání získal rekordní počet nominací na Oscara, ale namísto očekávaných 15 jich nakonec získal dokonce 16. Tím snímek Ryana Cooglera překonal dosavadní rekord, tedy 14 nominací, který shodně držely snímky Vše o Evě, Titanik, poslední díl trilogie Pán prstenů a muzikál La La Land.

Loňský nečekaný hit uspěl ve většině kategorií, v nichž se mohl ucházet o nominaci, včetně filmu roku, nejlepší režie, scénáře, většiny hereckých kategorií (kromě herečky v hlavní roli) a téměř všech technických kategorií. Získal také nominaci v nové kategorii věnované hereckému castu (cena pro nejlepší herecký tým).

Odcházející prezidentka Lucasfilmu Kathleen Kennedyová

Nejvlivnější žena Hollywoodu končí. Kathleen Kennedyová stála za úspěchem Spielberga a vytvořila nové Star Wars

Leaders

Hollywood se připravuje na konec jedné éry. Producentka Kathleen Kennedyová, jedna z nejvlivnějších osobností filmového průmyslu posledních dekád, opustí pozici prezidentky studia Lucasfilm pod hlavičkou Walt Disney Company. Tím uzavře téměř čtrnáctileté období, v němž stála v čele Star Wars a dalších ikonických značek. Vedení Disneyho oznámilo, že ji nahradí dvojice manažerů Dave Filoni a Lynwen Brennanová. Proč je odchod Kennedyové tak zásadním momentem hollywoodské továrny na sny? Jak výraznou stopu za sebou zanechává? A co vlastně bude Kennedyová nadále dělat?

Stanislav Šulc

Emma Stone míří na třetího Oscara

Hříšníci se o největší počet konečných vítězství poperou především se snímkem Jedna bitva za druhou, loňskou novinkou kultovního režiséra Paula Thomase Andersona, která sklidila nejvíce letošních Zlatých glóbů a do oscarového klání jde se 13 nominacemi.

Pikantní je, že oba snímky do kin uvedlo studio Warner Bros., které se vloni dostalo do složité finanční situace a pokouší se o prodej strategickému partnerovi. Příštím vlastníkem může být Netflix, nebo konkurenční studio Paramount, které dokonce usiluje o násilné převzetí Warnerů.

V hlavní kategorii Film roku se vedle Hříšníků a temné komedie Jedna bitva za druhou objevuje ještě osmička snímku: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Velký Marty, Tajný agent, Citová hodnota a Sny o vlacích, které uvedl právě Netflix.

V prestižních hereckých kategoriích se o největší zápis do dějin může postarat Emma Stone, která by při úspěchu za výkon ve snímku Bugonia, získala třetího hereckého Oscara, čímž by vyrovnala například Daniela Day-Lewise a přiblížila by se rekordmance Katharine Hepburnové, které se podařilo získat čtyři ceny americké filmové akademie.

Česká stopa

Do pětice nominovaných snímků v kategorii dokumentární film na letošní udílení cen americké filmové akademie Oscar se dostal dokument Pan Nikdo proti Putinovi, vzniklý v česko-dánské koprodukci. Jde vůbec o první nominaci dokumentárního filmu z české produkce na Oscara.

Vítězové si převezmou ceny 15. března.

James Cameron

Avatar: Oheň a popel v tržbách překonal miliardu dolarů. Cameronův fenomén dál vládne světovým kinům

Enjoy

Celosvětové tržby z prodeje vstupenek na film Avatar: Oheň a popel režiséra Jamese Camerona překročily hranici jedné miliardy dolarů. Oznámila to společnost Walt Disney Studios, pod kterou snímek vznikl ve studiu 20th Century Studios.

nst

Tom Stoppard
Aktualizováno

Zemřel Tom Stoppard, dramatik s českými kořeny, oceněný Oscarem i Zlatým glóbem. Hold mu vzdal i král Karel III.

Leaders

ČTK

Snímek Ještě nejsem, kým chci být usiluje o dva Oscary

Český dokument může dostat dva Oscary. Akademie jej pouští do boje ve dvou kategoriích

Enjoy

Stanislav Šulc

Herec Cillian Murphy

V soukromí buďte klidní, v práci ale zuřiví a chaotičtí, radí čerstvý držitel Oscara Cillian Murphy

Enjoy

Karel Pučelík

