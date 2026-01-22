Krevní testy řízené AI. Čuprův startup Macromo chce změnit prevenci
Start-up Macromo, který loni koupil miliardář Tomáš Čupr, začal nabízet krevní testy s využitím umělé inteligence. Zatímco běžný test sleduje okolo 20 krevních markerů, což je měřitelný indikátor určitého biologického stavu nebo podmínek, test od Macroma jich hodnotí 56.
Výsledek krevního testu a s ním personalizovaná doporučení, která mají pomoci v prevenci zdraví, dostane uživatel do mobilní aplikace. Ta mu dá doporučení pro úpravu stravy a životního stylu. Za personalizovanými doporučeními stojí podle společnosti podpora AI agenta, který Macromo vyvinulo ve spolupráci s lékaři a bioinformatiky s investiční podporou zakladatele Rohlíku.
Jedním z důvodů, proč lidé v Česku často zanedbávají prevenci, je podle firmy dlouhá čekací doba na vyšetření. Macromo tvrdí, že celý proces preventivní diagnostiky maximálně zjednodušuje. Uživatel si v aplikaci vybere termín, čas a jedno z více než 120 odběrných míst po celé republice a tam si nechá odebrat krevní vzorek. Výsledek mu dorazí do mobilního telefonu.
Nejde o náhradu lékařů
„Nenahrazujeme lékaře, ale usilujeme o obecné zdraví populace navrhováním preventivních kroků. Chceme dát jasné a personalizované odpovědi jaké látky vám v těle chybí, co můžete změnit a jaké doplňky stravy vám mohou pomoci. Samotný krevní test je jen prvním krokem, klíčová jsou doporučení, jak dál v prevenci vlastního zdraví,“ uvedla spoluzakladatelka start-upu Eva Kuttichová.
Ambicí start-upu je propojit všechna zdravotní data, která dnes lidé běžně mají, od krevních testů přes lékařské zprávy až po data z chytrých hodinek, a soustředit je na jediné místo s doporučeními do mobilního telefonu.
Český start-up Macromo poskytuje DNA testy, krevní testy a testy střevního mikrobiomu s výsledky v aplikaci. V roce 2025 do Macroma vstoupil investiční fond TCF Capital, za kterým stojí zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr. V portfoliu fondu se nachází také internetová lékárna Pilulka.
