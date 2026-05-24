Týden tradera: Nvidia zachraňuje náladu na trzích. Obavy ze stagflace ale sílí
V uplynulém týdnu se na trzích naplno vrátilo téma stagflace. Investoři začali znovu řešit, zda přední centrální banky nebudou muset kvůli vyšší inflaci přistoupit ke zvýšení úrokových sazeb. I když se může zdát, že krize kolem Hormuzského průlivu brzy odezní, tlak na růst cen může v ekonomice zůstat déle.
Právě obavy z vyšší inflace a případného zpřísnění měnové politiky poslaly vzhůru výnosy dluhopisů. Ty byly v uplynulém týdnu jedním z hlavních témat na trzích. Náladu investorů naopak pomohly zlepšit výsledky společnosti Nvidia, která znovu překonala očekávání. Americký index S&P 500 se pohybuje kolem 7400 bodů.
Po sérii útoků na Blízkém východě se výnos desetiletých amerických vládních dluhopisů držel přibližně na čtyřech procentech. Tehdy to ještě odráželo relativně stabilní očekávání investorů ohledně inflace i dalšího vývoje americké ekonomiky. S prodlužováním konfliktu a rostoucími obavami z narušení dodávek ropy přes Hormuzský průliv ale začala nervozita rychle růst.
Výnos desetiletých amerických dluhopisů se následně vyšplhal až na 4,64 procenta. Tedy na úrovně srovnatelné s obdobím před hypoteční a následnou finanční krizí v roce 2007. Trh tak začíná plně započítávat riziko vyšší inflace i nutnost na ni reagovat.
Potvrzuje to také silnější dolar, který se vůči koruně dostal na nejvyšší hodnoty za mnoho měsíců kolem 20,9 koruny za dolar. Investoři by se tak měli pomalu připravovat na výraznější ekonomické zpomalení, kterému už bude velmi těžké zabránit. Ostatně také Česká bankovní asociace zhoršila výhled české ekonomiky a letos čeká růst pouze o dvě procenta meziročně.
Nvidia znovu podržela trh
Pozitivní impuls přišel od Nvidie. Společnost svými výsledky opět výrazně překonala konsenzus analytiků, a to prakticky na všech úrovních. Zároveň nabídla i velmi solidní výhled.
Polovodičový cyklus tak zůstává silný a dál drží akciové burzy na nejvyšších úrovních v historii. Tržby Nvidie dosáhly 81,6 miliardy dolarů, což výrazně překonalo očekávání trhu. Segment datových center utržil 75,2 miliardy dolarů a dál prudce roste díky poptávce po infrastruktuře pro umělou inteligenci.
Firma zároveň oznámila další zpětný odkup akcií za 80 miliard dolarů a výrazně zvýšila dividendu. To jsou pro trh výrazně pozitivní zprávy, které mohou udržet investorský sentiment nahoře.
Také výhled na další čtvrtletí zůstává silný. Nvidia očekává tržby v rozmezí od 89,18 miliardy do 92,82 miliardy dolarů, zatímco tržní konsenzus počítal s 87,36 miliardy dolarů.
Novým předsedou americké centrální banky se oficiálně stal Kevin Warsh. Ve funkci nahradil Jeroma Powella, kterého prezident Donald Trump opakovaně kritizoval kvůli tomu, že podle něj nebyl ochoten snižovat úrokové sazby.
CSG rozptýlila část obav
Zajímavý vývoj byl vidět také u CSG. Výsledky společnosti konečně částečně rozptýlily obavy investorů o její podnikání. Firma na řadě ukazatelů překonala očekávání trhu a akcie reagovaly růstem až o 13 procent.
Kdo akcie před několika dny nakupoval kolem 375 korun, mohl je prodávat zhruba o sto korun výše. Už dříve se přitom zdálo, že pesimismus vyvolaný mimo jiné reportem společnosti Hunterbrook byl přehnaný a panika na trhu zbytečně silná.
Tržby CSG meziročně vzrostly o 13,8 procenta na 1,54 miliardy eur. Celkový objem rozpracovaných zakázek dosáhl 17 miliard eur a další rozjednané zakázky mohou činit až 27 miliard eur. Firmě by se tak mohlo dál dařit. Navíc to zatím nevypadá, že by konflikt na Ukrajině směřoval k brzkému konci.