newstream.cz Týden tradera: Nvidia zachraňuje náladu na trzích. Obavy ze stagflace ale sílí

nVidia
Kryštof Míšek
V uplynulém týdnu se na trzích naplno vrátilo téma stagflace. Investoři začali znovu řešit, zda přední centrální banky nebudou muset kvůli vyšší inflaci přistoupit ke zvýšení úrokových sazeb. I když se může zdát, že krize kolem Hormuzského průlivu brzy odezní, tlak na růst cen může v ekonomice zůstat déle.

Právě obavy z vyšší inflace a případného zpřísnění měnové politiky poslaly vzhůru výnosy dluhopisů. Ty byly v uplynulém týdnu jedním z hlavních témat na trzích. Náladu investorů naopak pomohly zlepšit výsledky společnosti Nvidia, která znovu překonala očekávání. Americký index S&P 500 se pohybuje kolem 7400 bodů.

Po sérii útoků na Blízkém východě se výnos desetiletých amerických vládních dluhopisů držel přibližně na čtyřech procentech. Tehdy to ještě odráželo relativně stabilní očekávání investorů ohledně inflace i dalšího vývoje americké ekonomiky. S prodlužováním konfliktu a rostoucími obavami z narušení dodávek ropy přes Hormuzský průliv ale začala nervozita rychle růst.

Výnos desetiletých amerických dluhopisů se následně vyšplhal až na 4,64 procenta. Tedy na úrovně srovnatelné s obdobím před hypoteční a následnou finanční krizí v roce 2007. Trh tak začíná plně započítávat riziko vyšší inflace i nutnost na ni reagovat.

Potvrzuje to také silnější dolar, který se vůči koruně dostal na nejvyšší hodnoty za mnoho měsíců kolem 20,9 koruny za dolar. Investoři by se tak měli pomalu připravovat na výraznější ekonomické zpomalení, kterému už bude velmi těžké zabránit. Ostatně také Česká bankovní asociace zhoršila výhled české ekonomiky a letos čeká růst pouze o dvě procenta meziročně.

Nvidia znovu podržela trh

Pozitivní impuls přišel od Nvidie. Společnost svými výsledky opět výrazně překonala konsenzus analytiků, a to prakticky na všech úrovních. Zároveň nabídla i velmi solidní výhled.

Polovodičový cyklus tak zůstává silný a dál drží akciové burzy na nejvyšších úrovních v historii. Tržby Nvidie dosáhly 81,6 miliardy dolarů, což výrazně překonalo očekávání trhu. Segment datových center utržil 75,2 miliardy dolarů a dál prudce roste díky poptávce po infrastruktuře pro umělou inteligenci.

Firma zároveň oznámila další zpětný odkup akcií za 80 miliard dolarů a výrazně zvýšila dividendu. To jsou pro trh výrazně pozitivní zprávy, které mohou udržet investorský sentiment nahoře.

Také výhled na další čtvrtletí zůstává silný. Nvidia očekává tržby v rozmezí od 89,18 miliardy do 92,82 miliardy dolarů, zatímco tržní konsenzus počítal s 87,36 miliardy dolarů.

CSG rozptýlila část obav

Zajímavý vývoj byl vidět také u CSG. Výsledky společnosti konečně částečně rozptýlily obavy investorů o její podnikání. Firma na řadě ukazatelů překonala očekávání trhu a akcie reagovaly růstem až o 13 procent.

Kdo akcie před několika dny nakupoval kolem 375 korun, mohl je prodávat zhruba o sto korun výše. Už dříve se přitom zdálo, že pesimismus vyvolaný mimo jiné reportem společnosti Hunterbrook byl přehnaný a panika na trhu zbytečně silná.

Tržby CSG meziročně vzrostly o 13,8 procenta na 1,54 miliardy eur. Celkový objem rozpracovaných zakázek dosáhl 17 miliard eur a další rozjednané zakázky mohou činit až 27 miliard eur. Firmě by se tak mohlo dál dařit. Navíc to zatím nevypadá, že by konflikt na Ukrajině směřoval k brzkému konci.

Bitva o rozvoz jídla začíná. Uber nabídl převzetí Delivery Hero

Bitva o rozvoz jídla začíná. Uber nabídl převzetí Delivery Hero
iStock
ČTK
ČTK

Uber může rozpoutat velkou bitvu o evropský rozvoz jídla. Americká firma nabídla převzetí Delivery Hero, v němž už drží téměř pětinový podíl, cena ale zřejmě investorům nestačí. Do hry se podle médií může zapojit i DoorDash.

Německá rozvážková služba Delivery Hero obdržela nabídku na převzetí od americké společnosti Uber, která poskytuje alternativní taxislužbu a rovněž nabízí rozvážkovou službu. Uber je nyní největším akcionářem Delivery Hero s téměř pětinovým podílem a za jednu akcii nabídl 33 eur (přes 800 korun). To je o téměř 1,8 procenta méně, než kolik činila páteční závěrečná cena akcií. Uvedla to německá firma v tiskové zprávě, a potvrdila tak dřívější spekulace médií. Žádné další podrobnosti firma neposkytla.

Společnost Delivery Hero se nadále plně soustředí na realizaci svého strategického přezkumu, uvedla berlínská firma ve svém prohlášení. Dodala, že další informace poskytne podle potřeby nebo v případě, že to bude vhodné.

Delivery Hero minulý týden oznámila, že Uber zvýšil svůj podíl na 19,5 procent z předchozích zhruba sedmi procent. Podle výpočtu agentury Reuters má tento podíl hodnotu kolem 1,7 miliardy eur. Uber má také opci na koupi dalších 5,6 procenta akcií.

Cena akcií Delivery Hero v posledních dnech výrazně vzrostla, mimo jiné kvůli spekulacím o možné nabídce od Uberu. Za dva uplynulé týdny cena stoupla o téměř 70 procent. Od počátku roku posílily akcie firmy o téměř 50 procent. Tržní hodnota firmy se tak pohybuje kolem deseti miliard eur.

List Financial Times dnes také uvedl, že s investory jednala o možném odkupu jejich podílů v Delivery Hero kromě Uberu také firma DoorDash, což by mohlo vyvolat boj o převzetí německé firmy. Delivery Hero podle listu odmítla nabídku 33 eur za akcii, přičemž někteří investoři dali najevo, že budou usilovat o cenu nad 40 eur za akcii.

Tlak investorů

Delivery Hero čelí letos tlaku investorů, aby zlepšila své finanční výsledky a provoz. Generální ředitel Niklas Östberg se rozhodl minulý týden odstoupit pod tlakem aktivistického investora Aspex, který ho vyzval, aby buď prodal aktiva, nebo odešel.

Delivery Hero je jedním z největších světových hráčů v oblasti rozvozu jídla. Zaměřuje se především na zahraniční trhy, kde má silnou pozici zejména v Asii, jižní Evropě, na Blízkém východě a v Africe.

Uber teď v Evropě razantně expanduje a v únoru oznámil, že svou rozvážkovou službu znovu nabídne i v České republice. Služba Uber Eats už v minulosti v Česku jídlo rozvážela, v roce 2020 však po dvou letech místní trh opustila. Nyní Uber začíná službu rozvozu jídla nabízet i v Rakousku, Dánsku, Řecku a Rumunsku.

Česká moderna znovu ukázala svou sílu. Fillovi Hráči šachu se na pražské aukci prodali za 16,37 milionu korun a výrazně překonali vyvolávací cenu. Téměř deset milionů zaplatí kupec také za Zátiší s květinami od Antonína Procházky.

Vyvolávací cena díla Fillova z roku 1908 byla 9,5 milionu korun. Za Zátiší s květinami od Antonína Procházky datované do roku 1915, jehož cena začínala na sedmi milionech korun, kupec zaplatí 9,92 milionu korun. O dosažených cenách včetně aukční přirážky informovala aukční síň a galerie European Arts.

Rekord nepadl

„Květnová aukce European Arts opět potvrdila stabilní zájem sběratelů o kvalitní díla české moderny s výjimečnou proveniencí, výstavní historií a odborným významem,“ uvedla aukční síň. Mezi deset na dražbách v Česku nejdráže prodaných Fillových obrazů se nicméně dnes Hráči šachu nezařadili. Nejvíc kupci zaplatili za jeho dva obrazy Hlava starého muže v roce 2021 a Čtenářka loni v listopadu. V obou případech to bylo 32,4 milionu korun.

Hráči šachu patří podle aukční síně k nejvýznamnějším pracím Fillova raného období a současně k nejvýmluvnějším projevům programového směřování skupiny Osma, jejímž byl autor výrazným členem. Obraz byl vystavený také na jubilejní výstavě Emila Filly pořádané spolkem Mánes v roce 1932. „Kompozice soustředěná kolem šachovnice odkazuje nejen k dobové fascinaci psychologií a literaturou Fjodora Michajloviče Dostojevského, ale také k odkazu Paula Cézanna a jeho strukturálnímu pojetí obrazového prostoru,“ uvedla aukční síň. Fillova expresivní malba v tomto díle podle European Arts propojuje civilismus, rodící se avantgardní výraz i hluboký existenciální obsah.

Procházkovo Zátiší s květinami patří mezi mistrovská díla autora z období první světové války. Malba podle aukční síně vznikla v době, kdy se Procházka postupně odpoutával od přímé vazby na kubismus a směřoval k autonomnímu, barevně mimořádně vytříbenému projevu. Obraz byl od roku 1947 prezentován na Procházkových zásadních retrospektivních výstavách a patří k významným pracím jeho vrcholného období a také k vrcholům české moderny první poloviny 20. století, uvedli dražitelé.

