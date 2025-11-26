Zimní resorty se mění v nejžádanější adresy Evropy. Alpské nemovitosti se prodávají za rekordní částky
Alpy zažívají největší realitní boom za poslední dekádu. Z sezonních resortů se stávají celoroční luxusní destinace, kde omezená výstavba a rostoucí poptávka ženou ceny rekordně nahoru.
Luxusní nemovitosti v Alpách zažívají největší růst za poslední dekádu. Dříve čistě zimní resorty se totiž mění v celoroční centra prémiového životního stylu, která vedle turistů přitahují stále více dlouhodobých rezidentů i investorů z celého světa. Vyplývá to z nejnovějšího Alpine Property Report 2026 realitní poradenské společnosti Knight Frank, podle níž kombinace omezené výstavby, rostoucí poptávky a stále širší nabídky aktivit mimo zimní sezónu činí z alpských rezidencí jedno z nejstabilnějších realitních aktiv v Evropě.
„Alpský trh s nemovitostmi se stal synonymem odolnosti a investiční jistoty. Poptávka je trvale vysoká, zatímco nabídka je kvůli přísným regulacím omezená. Pro kupující jsou Alpy vnímány jako dlouhodobě udržitelné dědictví,“ komentuje výsledky reportu Kate Everett-Allen, vedoucí výzkumu evropských rezidenčních nemovitostí Knight Frank.
Zájem o trvalé bydlení roste
Až 73 procent zámožných kupujících z celého světa zvažuje podle reportu možnost trvalého bydlení v Alpách. Mění se tak charakter resortů, které přestávají být sezonní destinací a stále více fungují na principu celoročního provozu. Letní turistika zažívá mimořádný nárůst. Například v Chamonix vzrostl během dvou let počet prodaných letních jízdenek na lanovky o 46 procent. To potvrzuje trend, kdy jsou dnes horské destinace atraktivní i díky cyklistice, wellness programům či gastronomii.
Z pohledu investic patří alpské resorty mezi nejodolnější realitní segmenty. Za posledních pět let vzrostly ceny prime nemovitostí v hlavních lokalitách o 23 procent, meziročně o 3,3 procenta.
Atraktivita Alp pro investory vychází z kombinace faktorů. Tamní nabídka je dlouhodobě omezená. Zejména ve Švýcarsku, kde přísné regulace výrazně limitují novou výstavbu a tím udržují hodnotu existujících nemovitostí. Zároveň se horské resorty stávají celoročními destinacemi, což výrazně zlepšuje výnosy investic. Letní sezona dnes generuje stále vyšší obsazenost a prodlužuje dobu, po kterou nemovitosti přinášejí příjem z pronájmu.
Poptávku navíc podporuje rostoucí zájem zámožných kupujících, více než polovina plánuje pořízení alpské rezidence, přičemž nejsilněji investují kupující z Číny, Spojených arabských emirátů, Velké Británie a USA. Významnou roli hraje také klimatická odolnost jednotlivých lokalit. Až 47 procent kupujících zohledňuje sněhovou jistotu a dlouhodobou udržitelnost střediska. K tomu se přidávají rozsáhlé infrastrukturní projekty, od olympijských investic v Dolomitech až po modernizace francouzských a rakouských areálů.
Švýcarsko dominuje, Cortina překvapuje
Nejrychleji letos rostly ceny ve švýcarksém Andermattu ( +14,6 %) a Davosu ( +10,5 %) a italské Cortina d’Ampezzo (+10 %). Právě ta se díky olympijským investicím stává jedním z největších skokanů trhu. S cenami 19 500 až 21 500 eur za metr čtvereční je výrazně levnější než švýcarské špičky, ale odborníci očekávají pokračující růst.
Švýcarské resorty dominují díky kombinaci velmi omezené výstavby, stabilní poptávky a prestiže, která přitahuje globální klientelu. Francouzské Alpy nabízejí větší flexibilitu a širší penthouse nabídku, zatímco Rakousko těží z výborné infrastruktury a komerčně silného celoročního provozu.
Top 10 nejdražších alpských lokalit (2026)
- St. Moritz (Švýcarsko) – 30 000–35 000 €
- Gstaad (Švýcarsko) – 28 000–33 000 €
- Zermatt (Švýcarsko) – 25 000–32 000 €
- Verbier (Švýcarsko) – 22 000–30 000 €
- Courchevel 1850 (Francie) – 22 000–28 000 €
- Val d’Isère (Francie) – 18 000–25 000 €
- Megève (Francie) – 15 000–22 000 €
- Cortina d’Ampezzo (Itálie) – 19 500–21 500 €
- Kitzbühel (Rakousko) – 15 000–21 000 €
- Lech am Arlberg (Rakousko) – 14 000–20 000 €
Udržitelnost a regulace dnes zásadně formují podobu alpského realitního trhu. Kupující stále častěji sledují energetickou náročnost budovy, pro 54 procent z nich je právě energetická efektivita jedním z klíčových kritérií při rozhodování. Do hry vstupují i nové regulační rámce. V Chamonix začíná platit pravidlo „one in, one out“, které limituje počet nových druhých domů a tím automaticky zvyšuje hodnotu stávajících apartmánů a chalup. Význam udržitelnosti potvrzuje také nový Alpine Sustainability Index: tradiční vysokohorská střediska jako Val Thorens, Zermatt či Val d’Isère se díky stabilním sněhovým podmínkám ukazují jako nejodolnější vůči klimatickým rizikům. Pro investory to znamená větší jistotu dlouhodobé hodnoty i budoucí poptávky.
České hory jsou stále levnější než Alpy
České hory sice svou cenovou hladinou ani velikostí nemohou konkurovat Alpám, přesto zájem o tuzemské horské nemovitosti dlouhodobě sílí. Nejvýrazněji roste Špindlerův Mlýn, kde se ceny novostaveb podle Knight Frank pohybují kolem 250 až 260 tisíc korun za metr čtvereční, což z něj dělá nejprémiovější tuzemskou lokalitu.
Poptávka se však postupně rozšiřuje i do dalších regionů od Beskyd a Jeseníků přes Krušné hory až po Šumavu. Stále více pozornosti přitahuje také Monínec, který díky celoroční nabídce a blízkosti Prahy začíná konkurovat tradičním horským střediskům.
„Česká horská střediska procházejí viditelným oživením. Nejde už jen o rekreační apartmány, ale i o investiční projekty a rekonstrukce tradičních nemovitostí. Kupující hledají bezpečné uložení kapitálu a zároveň místo, kde mohou trávit čas s rodinou,“ uzavírá Lenka Šindelářová, Head of Research & Consultancy v Knight Frank.
