Mít vlastní byt u moře Čechy láká víc a víc. Za jakých podmínek se dá sjednat hypotéka?

Zaměstnanců s velmi dobrými příjmy je v Česku evidentně čím dál více. Dokonce tolik, že si mohou dovolit nakupovat nemovitosti v cizině ve větším měřítku než podnikatelé. Část jich to financuje kompletně z vlastního, část si na to bere hypoteční úvěr. Ten si přitom mohou vzít už i u bank přímo v Česku. Ne každý ale o tom ví. Přečtěte si, za jakých podmínek takovou hypotéku na byt či dům u moře, můžete dostat.

Češi se už zase začínají rozkoukávat na tuzemském trhu s bydlením. Nejen podle dlouhodobého vývoje ČSOB indexu bydlení je nyní zřejmé, že dochází k oživení zdejšího trhu. A děje se tak navzdory tomu, že sazby hypoték nijak zvlášť rychle neklesají a ani jen tak klesat prudce nebudou, a naopak ceny bytů, domů a pozemků míří nahoru. V porovnání s posledním čtvrtletím loňského roku se podle tohoto indexu zvedly ceny bytů o 0,3 procenta, rodinné domy o 1,1 procenta a pozemky 0,7 procenta. Ve vybraných regionech Česka je tak stále těžší sehnat kvalitní nemovitost za přijatelnou cenu. Ti, co už mají své bydlení vyřešené a touží po další nemovitosti, se proto stále častěji rozhlížejí po nemovitostech i v cizině. V řadě přímořských destinací se totiž dají pořídit apartmány i domy už za ceny příznivé i pro Čechy.

S hypotékou se dá vyrazit i mimo Česko

Rostoucí zájem lidí o zahraniční nemovitosti registrují i tuzemské bankovní domy. Zájemci o koupi zahraniční nemovitosti si tak mohou vybírat už i mezi hypotečními úvěry. Nejčastěji klientovi v bance na takovouto investici ale nabídnou americkou hypotéku, kterou je možné financovat téměř vše. Jde totiž o neúčelový úvěr, který je zajištěný zástavním právem k nemovitosti stojící na českém území, a který je proto i dražší než klasická hypotéka. Mívá totiž vyšší sazby, splatnost jen do dvaceti let a je třeba mít více k tomuto úvěru i našetřeno, protože se poskytuje obvykle jen do 70 procent hodnoty zástavy.

Další variantou jsou specializované hypotéky přímo na zahraniční nemovitosti, které v poslední době začala nabízet ČSOB Hypoteční banka a Air Bank. Tyto hypotéky s až 30letou splatností nabízejí za stejných podmínek i sazeb jako ty pro koupi nemovitosti v Česku. Při splnění podmínek banky pak klient může dosáhnout až na 80 procent ceny zastavované nemovitosti. Také v těchto bankách je ale podmínkou mít jako zástavu úvěru nemovitost v České republice. Další podmínkou je přiložit k žádosti o hypotéku i kupní smlouvu na vyhlídnutou zahraniční nemovitost.

Hypotéka jde jen na vlastní nemovitost

Hypotéku do ciziny totiž obě banky poskytují jen v případě, že se jedná o osobní vlastnictví. Zvláště v populárních turistických destinacích je proto třeba být při koupi ve střehu, abyste nepořídili místo vlastního bytu třeba jen dlouhodobý pronájem. Takovéto „pseudoprodeje“ cílené na české turisty se totiž ve velkém odehrávaly koncem 90. let 20.století, kdy Češi ještě neměli tolik finanční prostředků k dispozici jako mají dnes a ani se v různých typech vlastnictví příliš neorientovali.

„Znám ale klienty, kterým tento způsob „vlastnění“, kdy se o nemovitost nemusí vůbec starat, tenkrát docela vyhovoval. Hypotéku na každoroční měsíční pobyt na základě takovýchto sdílených voucherů, ale u nás nedostanou, protože nejsou v takovém případě vlastníky nemovitosti,“ zdůrazňuje šéf obchodu z ČSOB Hypoteční banky Miroslava Zetek. Rozdíly mezi různými typy vlastnictví a nemovitostí v dané lokalitě by podle něj měli zájemcům o koupi vysvětlit realitní agenti v dané lokalitě.

Stejně jako Hypotéka bez hranic od ČSOB Hypoteční banky se pak jmenuje také produkt Oberbank. Hypotéka od této banky ale financuje nákup nemovitosti pouze ve třech zemích, ve kterých současně umožňuje, aby byla i zástava. Úvěr tak je možné zastavit nemovitostí v Rakousku, Německu a na Slovensku.

Kde a co si lidé v cizině kupují

Drtivá většina zahraničních nemovitostí, na které si lidé berou hypotéky, jsou podle Zetka apartmány a obvykle to jsou ty zavedené, nikoliv úplně nové. Zatím jen výjimečně si pak lidé berou úvěr na zahraniční domy či na pozemky. Mezi těmi, kdo si berou hypotéku na nemovitost v cizině pak převažují lidé, kteří si vyhlídli nemovitost primárně ve Španělsku, nebo v Chorvatsku, Itálii či Rakousku. A podle hypotečních expertů se v menším měřítku začíná částečně rozjíždět zájem i o další přímořské státy jako je Černá Hora či Albánie.

Tuzemské hypotéky na nemovitosti mimo Evropskou unii jsou ale podle statistik vzácné a bere si je opravdu jen zlomek klientů tuzemských bank, řádově to je prý pouze v jednotkách procent. Ne každá banka navíc poskytuje úvěry do všech zemí a je proto potřeba si vždy u ní ověřit, zda vám na vysněnou nemovitost v určité lokalitě vůbec peníze půjčí.

Kdo chce mít nemovitost v cizině

Typickým žadatelem o hypotéku na zahraniční nemovitost je pak podle posledních hypotečních statistik z ČSOB ženatý zaměstnanec v produktivním věku mezi 28 až 50 lety a s nadprůměrným příjmem mezi 60 až 140 tisíc korunami měsíčně, který nejčastěji bydlí v Praze. Podnikatelů, kteří si berou úvěry na nemovitost za hranicemi Česka, je pouze 30 procent ze všech takovýchto žadatelů. Většinu, více jak dvě třetiny, tedy tvoří zaměstnanci. Průměrná výše hypotečního úvěru na zahraniční nemovitosti je aktuálně 3,4 milionu korun a je tedy i nižší, než kolik si lidé v průměru půjčují na českou nemovitost.

„Ideální je, aby si klient při své dovolené nebo cestování našel místo, kde se cítí dobře a vidí svou budoucnost a kde by chtěl třeba pobývat přes léto nebo naopak zimu, protože lidé necestují jen za teplem k moři, ale také na lyže nebo třeba na kola. A když si už vyhlédne tu správnou nemovitost a spojí se s místní realitní kanceláří, v dalším kroku může požádat o hypotéku,“ popisuje ideální postup Zetek a dodává, že banka pak může zájemci o hypotéku na takovou nemovitost poskytnout i další služby jako je například technická virtuální prohlídka pro odhalení nedostatků, která obvykle probíhá přes video hovor.

Lidé z vyšších příjmových skupin si mohou sice vzít i hypotéku na nemovitost i přímo v některé zahraniční bance, musí pak podle hypotečních makléřů počítat ale s tím, že tam mohou platit jiné podmínky ohledně dokládání příjmů, zástavy, či posuzování geopolitické situace.

