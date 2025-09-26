Areál pivovaru Budvar rozkvete. Plánuje se nové centrum a zahrada za 800 milionů korun
Pivovar Budějovický Budvar se chystá investovat do rozvoje areálu v Českých Budějovicích přes 800 milionů korun. Do roku 2030 by mělo vzniknout nové návštěvnické centrum a parkovací dům pro 300 aut. Vyplývá to z architektonické studie, která vzešla z mezinárodní soutěže vyhlášené v roce 2024.
Projekt se nazývá Pivovar otevřený a zelený, cílem je zmodernizovat areál a více ho otevřít návštěvníkům, řekl ředitel národního podniku Petr Dvořák. Memorandum o spolupráci při rozvoji pivovaru a jeho okolí podepsal Dvořák se zástupci ministerstva zemědělství, Jihočeským krajem a městem. Investorem je pivovar, stát nic nefinancuje. Podporou může být například nižší odvod do státní pokladny, řekl ministr zemědělství Marek Výborný. Letošní odvod je 500 milionů korun. Budvaru loni stoupl čistý zisk na 361 milionů korun.
Jak se váří pivo v národním pivovaru
"Cílem celého projektu je kromě rozšiřování potřeb pro výrobu, pivovar otevřít více tak, aby nebyl jenom za zdmi, zazelenit, abychom ukázali, že i moderní provozy nemusí být jenom změť panelů a hal, ale můžou tady být i vzrostlé stromy," řekl Dvořák. Stoupnout by měl také počet zákazníků. Areál by mělo navštěvovat ročně až 200 tisíc lidí, loni to bylo zhruba 60 tisíc turistů. Další desítky tisíc lidí by mohly využívat volně přístupnou pivovarskou zahradu. Návštěvníci budou moci využít průvodce nebo si areál projít sami po lávkách a nenarušit tak provoz.
Budějovický Budvar měl loni čistý zisk 361 milionů korun, oproti roku 2023 byl o 22,9 procenta vyšší. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně stouply o 8,58 procenta na rekordních 3,67 miliardy korun. Pivovar měl loni také rekordní výstav, uvařil 1,928 milionu hektolitrů piva, což je meziroční zvýšení o 3,36 procenta. Vyplývá to z výroční zprávy.
Výjimečný rok pro Budvar. Hlásí rekordy a investuje stamiliony
Do mezinárodní architektonické soutěže se přihlásilo 34 ateliérů z Česka i zahraničí. Odborná porota složená z architektů a zástupců pivovaru vybrala sedm finalistů, kteří ve dvou kolech představili své návrhy. Zvítězila pařížsko-brněnská spolupráce MUOTO sarl + PEER COLLECTIVE. Jejich návrh také počítá s rekonstrukcí historické sladovny, úpravou fasády varny i krajinářským řešením veřejného prostoru v okolí pivovaru. Součástí bude napojení na cyklostezky města.
Současný prosklený modrý vchod s recepcí se zruší. Místo něho vznikne nová budova, ve které bude návštěvnické centrum, restaurace, parkovací dům. Vedle bude pivovarská zahrada, která bude volně přístupná z ulice.
Budvar s architekty letos podepsal smlouvu o budoucí spolupráci a do konce roku bude hotová celková architektonická studie. Výstavba bude v etapách. Do roku 2028, kdy České Budějovice budou evropským hlavním městem kultury, by měla být hotová první etapa. "Co bude její součástí, to si ještě budeme muset potvrdit podle realizovatelnosti," řekl Dvořák. Zbytek bude kolem roku 2030.
Národní podnik Budějovický Budvar letos odvedl státu plánovaných 550 milionů korun ze zisku, uvedla to mluvčí pivovaru Barbora Povišerová. Kolik to bude příští rok, zatím neví. Loni Budvar odvedl 250 milionů korun, předloni 550 milionů korun. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v létě uvedl, že peníze půjdou na mimořádnou podporu zemědělců pro letošní rok. Státní podnik Lesy České republiky letos do státní kasy poslal 3,5 miliardy korun, příští rok by měl být odvod dvojnásobný.
Budvar letos odvedl státu přes půl miliardy ze zisku
