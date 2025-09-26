Nový magazín právě vychází!

Areál pivovaru Budvar rozkvete. Plánuje se nové centrum a zahrada za 800 milionů korun

Budějovický Budvar
ČTK
ČTK
ČTK

Pivovar Budějovický Budvar se chystá investovat do rozvoje areálu v Českých Budějovicích přes 800 milionů korun. Do roku 2030 by mělo vzniknout nové návštěvnické centrum a parkovací dům pro 300 aut. Vyplývá to z architektonické studie, která vzešla z mezinárodní soutěže vyhlášené v roce 2024.

Projekt se nazývá Pivovar otevřený a zelený, cílem je zmodernizovat areál a více ho otevřít návštěvníkům, řekl ředitel národního podniku Petr Dvořák. Memorandum o spolupráci při rozvoji pivovaru a jeho okolí podepsal Dvořák se zástupci ministerstva zemědělství, Jihočeským krajem a městem. Investorem je pivovar, stát nic nefinancuje. Podporou může být například nižší odvod do státní pokladny, řekl ministr zemědělství Marek Výborný. Letošní odvod je 500 milionů korun. Budvaru loni stoupl čistý zisk na 361 milionů korun.

Jak se váří pivo v národním pivovaru

Pytle s chmelem v Budějovickém Budvaru Pytle s chmelem v Budějovickém Budvaru Uskladněný chmel v pivovaru Budějovický Budvar. 11 fotografií v galerii

"Cílem celého projektu je kromě rozšiřování potřeb pro výrobu, pivovar otevřít více tak, aby nebyl jenom za zdmi, zazelenit, abychom ukázali, že i moderní provozy nemusí být jenom změť panelů a hal, ale můžou tady být i vzrostlé stromy," řekl Dvořák. Stoupnout by měl také počet zákazníků. Areál by mělo navštěvovat ročně až 200 tisíc lidí, loni to bylo zhruba 60 tisíc turistů. Další desítky tisíc lidí by mohly využívat volně přístupnou pivovarskou zahradu. Návštěvníci budou moci využít průvodce nebo si areál projít sami po lávkách a nenarušit tak provoz.

Linka na stáčení plechovek budějovického Budvaru

Výjimečný rok pro Budvar. Hlásí rekordy a investuje stamiliony

Zprávy z firem

Budějovický Budvar měl loni čistý zisk 361 milionů korun, oproti roku 2023 byl o 22,9 procenta vyšší. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně stouply o 8,58 procenta na rekordních 3,67 miliardy korun. Pivovar měl loni také rekordní výstav, uvařil 1,928 milionu hektolitrů piva, což je meziroční zvýšení o 3,36 procenta. Vyplývá to z výroční zprávy.

ČTK

Přečíst článek

Do mezinárodní architektonické soutěže se přihlásilo 34 ateliérů z Česka i zahraničí. Odborná porota složená z architektů a zástupců pivovaru vybrala sedm finalistů, kteří ve dvou kolech představili své návrhy. Zvítězila pařížsko-brněnská spolupráce MUOTO sarl + PEER COLLECTIVE. Jejich návrh také počítá s rekonstrukcí historické sladovny, úpravou fasády varny i krajinářským řešením veřejného prostoru v okolí pivovaru. Součástí bude napojení na cyklostezky města.

Současný prosklený modrý vchod s recepcí se zruší. Místo něho vznikne nová budova, ve které bude návštěvnické centrum, restaurace, parkovací dům. Vedle bude pivovarská zahrada, která bude volně přístupná z ulice.

Budvar s architekty letos podepsal smlouvu o budoucí spolupráci a do konce roku bude hotová celková architektonická studie. Výstavba bude v etapách. Do roku 2028, kdy České Budějovice budou evropským hlavním městem kultury, by měla být hotová první etapa. "Co bude její součástí, to si ještě budeme muset potvrdit podle realizovatelnosti," řekl Dvořák. Zbytek bude kolem roku 2030.

Budějovický Budvar měl loni čistý zisk 361 milionů korun, oproti roku 2023 byl o 22,9 procenta vyšší. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně stouply o 8,58 procenta na rekordních 3,67 miliardy korun. Pivovar měl loni také rekordní výstav, uvařil 1,928 milionu hektolitrů piva, což je meziroční zvýšení o 3,36 procenta. Vyplývá to z výroční zprávy.

Stáčírna Budějovický Budvar, ilustrační foto

Budvar letos odvedl státu přes půl miliardy ze zisku

Zprávy z firem

Národní podnik Budějovický Budvar letos odvedl státu plánovaných 550 milionů korun ze zisku, uvedla to mluvčí pivovaru Barbora Povišerová. Kolik to bude příští rok, zatím neví. Loni Budvar odvedl 250 milionů korun, předloni 550 milionů korun. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v létě uvedl, že peníze půjdou na mimořádnou podporu zemědělců pro letošní rok. Státní podnik Lesy České republiky letos do státní kasy poslal 3,5 miliardy korun, příští rok by měl být odvod dvojnásobný.

ČTK

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Češi dál věří investicím do nemovitostí

Češi dál věří realitám. Nejatraktivnější formou investování zůstává dům či byt

Money

ČTK

Přečíst článek
Areál Vlněna v Brně

Česko poprvé předstihlo Polsko v realitních investicích. Tahounem zůstává logistika, lákají i hotely

Reality

nst

Přečíst článek

Dostupné bydlení. Jak se k němu politici staví? Prošli jsme plány stran

Dostupné bydlení. Jak se k němu politici staví? Prošli jsme plány stran
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Když jsme převzali odpovědnost, trh s bydlením byl v krizi, praví předvolební manifest Spolu. Vládní koalice podle svých slov udělala to, že „zrychlila přípravu staveb, připravila podmínky pro družstevní a dostupné nájemní byty na státních pozemcích.“ Bydlení se stalo jedním z klíčových témat voleb.

Vláda dále tvrdí, že zavedla podporu pro mladé rodiny na cestě k vlastnímu bydlení. „Budeme dál pracovat na zjednodušení stavebního řízení,“ toť slova Spolu.

Fakta mluví jinak. Podle statistiky Deloitte Property Index 2025 musí obyvatelé hlavního města na pořízení průměrného bytu o velikosti 70 metrů čtverečních vydat 15 hrubých ročních mezd. Praha se zařadila na třetí místo mezi 75 sledovanými evropskými městy – hůře jsou na tom už jen Amsterdam a Atény.

Dostupnost bydlení v Česku se za poslední roky výrazně zhoršila. Vláda akcentuje boj za demokracii a udržení se v euroatlantickém prostoru, přibývá ovšem lidí, kteří více řeší právě bydlení. Ať už nájmy, které v Česku rostou o zhruba deset procent ročně, nebo vlastní bydlení. V Česku bydlí 78 procent lidí ve vlastním. Často jde o zprivatizované byty ve městech, na sídlištích. Mladí by po tomto vzoru také chtěli vlastní bydlení.

Bytová výstavba

Dalibor Martínek: Kdy bude v Česku dostupné bydlení? Až nás převezmou Němci

Názory

Deja vu. Každou chvíli se koná nějaká konference za účasti klíčových hráčů českého trhu na téma bydlení. Ministři, developeři. Nyní For Arch nebo Summit dostupného bydlení v Obecním domě. Chodí tam stále stejní řečníci, ministr průmyslu Vlček, místního rozvoje Kulhánek, místopředseda Poslanecké sněmovny Havlíček. Někam si dovolí přijít i Ivan Bartoš.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Jenže, průměrná sazba hypotéky je nyní podle České bankovní asociace na úrovni 4,52 procenta, a další pokles nelze moc očekávat. Průměrná velikost hypotéky je 4,26 milionu. Průměrná měsíční splátka 23 tisíc korun měsíčně, a toto číslo roste. Na nové bydlení dosáhne čím dál méně Čechů. Garsonku v Praze nepořídíte za méně než za šest milionů korun. To dříve stál rodinný dům.

Politické strany vymýšlejí různé recepty, aby se bydlení stalo opět dostupným. Politici se často soustředí na podporu z veřejných peněz, dotace a různé programy, místo aby hledali a odstranili klíčový faktor. Neschopnost státu povolovat novou výstavbu. Jak se jednotlivé politické strany staví k bytové politice? Prošli jsme jejich plány.

Jak chtějí strany řešit otázku dostupného bydlení

ANO by se vrátilo ke svému původnímu záměru zřídit centrální stavební úřad. Do jeho vzniku by vytvořil „speciální krizový úřad“, jehož úkolem by bylo zrychleně posuzovat větší rezidenční projekty s více než sto byty. Výstavbu větších bytových projektů by měl stát označit za veřejný zájem. Tím by se schvalování řídilo zvláštními pravidly a bylo by rychlejší. Nový stavební zákon, který by tyto změny zahrnoval, chce ANO předložit poslancům do tří měsíců od nástupu do vlády.

Plán Spolu zní zhruba takto: Vytvoříme katalog projektů s předpřipravenou dokumentací pro povolení stavby. Výstavba domů bude výrazně jednodušší a rychlejší. Napravíme nepovedenou digitalizaci stavebního řízení. Odstraníme problémovou byrokracii pro rozvoj družstevního bydlení, včetně úpravy vypořádacích podílů. Využijeme státní pozemky k výstavbě dostupného bydlení s nižšími nájmy. Efektivně tak zhodnotíme nepotřebný majetek státu. Podpoříme obce a města ve výstavbě dostupných nájemních a družstevních bytů, zejména v lokalitách, kde nejvíce chybí.

Proč je bydlení v Česku tak drahé? Je to vizitka dvacetileté nečinnosti politiků, řekl ministr Kulhánek

Reality

Dostupnost bydlení v České republice zhoršilo podle ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka (za STAN) to, že ji zhruba 20 let žádná politická reprezentace neřešila. Situaci ale ovlivnil paradoxně také vstup Česka do Evropské unie v roce 2004. Poté totiž ČR podle evropských pravidel nemohla využívat veřejné prostředky na bytovou výstavbu. V současnosti to už možné je. Kulhánek to uvedl ve středu na konferenci na veletrhu For Arch. Pokud podle něj bude do budoucna udržena kontinuita kroků, které současná vláda nastavila, tak se dostupnost bydlení výrazně zlepší během dekády.

ČTK

Přečíst článek

Starostové zařadili bydlení na osmé místo svých deseti priorit. Jedinou obecnou větou, chceme bydlení, které je dostupné pro každého. Co praví jejich rozvedený program? Tak například, „zlepšení cenové dostupnosti bydlení prostřednictvím výstavby nových bytů, včetně družstevní a obecní výstavby, a rekonstrukcí nevyužívaných nájemních bytů v místech s vysokou poptávkou. Zkrácení doby získání stavebního povolení a snížení energetické náročnosti budov.“ Dále potom zvýšení jistoty nájemního bydlení s cílem vytvořit z něj stabilní a cenově výhodnou alternativu k bydlení vlastnickému. A také zajištění navrácení prázdných bytů na trh s důrazem na jejich využití k bydlení. Program jim evidentně vytvářela umělá inteligence.

Piráti, kteří zpackali digitalizaci stavebního řízení, si dávají dostupné bydlení na předvolební štít. „Volební slib Pirátů zajistit 200 tisíc nových domovů pro lidi, ne pro spekulanty, myslíme vážně. Proto v našem plánu na prvních 100 pracovních dnů vládnutí navrhujeme zavést akcelerační zóny, aby bylo možné výstavbu bytů v Česku urychlit,” tvrdí k návrhu zákona o řešení urgentní situace v bydlení předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Tomio Okamura zavede výhodné rodinné půjčky pro pracující rodiny s „výrazným snížením“ dlužné částky po narození každého dítěte. Nabízí pomoc státu se splácením hypoték v době péče o děti do čtyř let. Také projekt státem garantovaných manželských půjček na bydlení. Systémovou podporu bytové výstavby, družstevního bydlení a bezplatný převod pozemků ve vlastnictví státu pro účely bytové výstavby.

Stačilo! si dalo na svůj web jako erb pod fotografii Kateřiny Konečné heslo „Prioritou hnutí STAČILO! je státní podpora masívní výstavby družstevních a obecních bytů s dostupným nájemným.“ Zavedeme bezúročné půjčky mladým novomanželům na rekonstrukci bytu či vybavení domácnosti ve výši až milion korun.

Nový Státní stavební holding má zajistit výstavbu minimálně 40 tisíc bytů ročně, které se budou pronajímat za pevně dané nájmy jako prevence spekulace s nemovitostmi, a to přednostně mladým lidem jako startovací byty, osamělým seniorům a dalším skupinám obyvatel, na které bytová krize dopadá nejhůře. „Zdaníme spekulanty, kteří hromadí velké množství prázdných bytů. Spekulanti tak budou muset buď tyto nemovitosti uvolnit zpátky na trh, anebo je pronajímat,“ říká Stačilo! No, zní to jako boj proti kulakům v padesátých letech.

I kdyby se po volbách podařilo prosadit nějaké opatření, které by na trh mělo doručit větší množství nových bytů, od schválení legislativy do vzniku prvních takových bytů trvá cesta dlouhá několik let. V příštím volebním období mohou Češi na dostupné bydlení zapomenout. A navíc, pořád platí lety osvědčená poučka. Byty nikdy nezlevňují. Maximálně růst jejich ceny na čas může zpomalit. Tedy, pokud se nevrátíme k socialismu a řízení cen. V rámci členství v EU tento krok není možný.

Soutěžní návrh - Pavilon Štvanice – Šimon Procházka, ČVUT

OBRAZEM: Neotřelé nápady na dřevostavby, o jejichž autorech ještě uslyšíte

Reality

Mezi českými a slovenskými studenty architektury se rodí nová esa. Letošní návrhy některých z nich pro 12.ročník studentské soutěže dřevostaveb jsou odvážné, dynamické i důmyslné. Podívejte, které projekty, a především jména budoucích architektů, stojí za zapamatování. Určitě totiž o nich brzo uslyšíte, a to nejen v souvislosti se soutěží DŘEVO&stavby vyhlašovanou Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Šéf ANO Andrej Babiš

PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Názory

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Premiér ČR Petr Fiala (ODS) zahajuje kampaň

PROFIL: Petr Fiala nabídl spásu ODS. Dneska bojuje o její budoucnost

Názory

Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib

PROFIL: Zdeněk Hřib, šéf Pirátů. Chaosem tvořit budoucnost

Názory

Zdeněk Hřib spojil svou politickou kariéru s Piráty v roce 2013, když mu bylo 32 let. Nejdříve za Piráty kandidoval jako nestraník, v roce 2017 do strany vstoupil. Jako rodák z moravského Slavičína ho to tíhlo k přírodě. V Praze, kde vystudoval medicínu, a kde zakotvil, chtěl pirátským způsobem nastolit přírodní řád.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Europoslankyně Kateřina Konečná, volební lídr hnutí STAČILO!

PROFIL: Kateřina Konečná překabátovala komunisty a miluje ji i český kapitál. Bude to ve volbách stačit?

Názory

Projekt newstream.cz Předvolební audit pokračuje profilem Kateřiny Konečné, šéfky hnutí Stačilo!, které je volebním vehiklem komunistů a dalších partají. Jaké šance falešná koalice má? A co Kateřinu Konečnou vedlo do bodu, kdy de facto likviduje tradiční komunistickou stranu?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Jana Maláčová, Daniel Sterzik a Kateřina Konečná
Aktualizováno

Spolupráce se SOCDEM zafungovala. Hnutí Stačilo! v preferencích silně posílilo

Politika

ČTK

Přečíst článek

Soudy letos zatím vyhlásily nejvíce osobních bankrotů od roku 2021

Soudy letos zatím vyhlásily nejvíce osobních bankrotů od roku 2021
iStock
ČTK
ČTK

Soudy v ČR od ledna do konce srpna soudy vyhlásily 10 843 osobních bankrotů, proti stejnému období loni o 14 procent více. Soudy v letošním roce dosud přijaly 11 018 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 12 procent více. Osobních bankrotů i návrhů bylo za osm měsíců nejvíce od roku 2021. Vyplývá to z analýzy, kterou společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu informaceofirmach.cz.

"Za prvních osm měsíců soudy vyhlásily zhruba o 1300 osobních bankrotů více než od ledna do konce srpna minulého roku. Počet osobních bankrotů se zvyšoval již loni, zatímco v letech 2020 až 2023 klesal. Letos dynamika jejich růstu zrychlila," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. K růstu počtu bankrotů přispívá podle ní zhoršující se platební morálka, která se projevuje mimo jiné růstem objemu nesplácených krátkodobých úvěrů a zvýšením podílu nevýkonných krátkodobých úvěrů. Zároveň zpomaluje růst vkladů, zatímco objem úvěrů na spotřebu letos roste téměř desetiprocentním tempem, dodala.

V letošním roce bylo za toto období nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji, v Ústeckém a Středočeském kraji. Naopak nejméně osobních bankrotů bylo ve Zlínském kraji, na Vysočině a v Karlovarském kraji.

Meziročně se za prvních osm měsíců proti stejnému období minulého roku počet osobních bankrotů nejvíce zvýšil v Praze, kde vzrostl o třetinu na 965. O více než pětinu na 628 se meziročně zvýšil počet osobních bankrotů v Plzeňském kraji. Podobný meziroční růst byl také v kraji Vysočina. Naopak nejnižší dynamiku meziročního růstu osobních bankrotů vykázal Zlínský kraj, ve kterém se jejich počet zvedl o procento.

Bankrotem jsou dlouhodobě nejvíce ohrožení obyvatelé tří krajů. Na prvním místě je Ústecký, ve kterém za posledních 12 měsíců připadlo na 10 tisíc obyvatel 41 osobních bankrotů. V Moravskoslezském a ve Středočeském kraji to bylo shodně dvacet bankrotů. Naopak v Plzeňském kraji za toto období připadlo na 10 tisíc obyvatel regionu pouze šest osobních bankrotů.

Za posledních 12 měsíců soudy v Česku vyhlásily 15 087 osobních bankrotů, což je proti předchozímu období o 11 procent více. V porovnání se situací za osm měsíců se tempo růstu počtu osobních bankrotů letos zvyšuje. Růst mezd a zvyšování podílu nesplácených úvěrů naznačuje pokračování této tendence i v dalších měsících letošního roku.

