OBRAZEM: Neotřelé nápady na dřevostavby, o jejichž autorech ještě uslyšíte

Soutěžní návrh - Pavilon Štvanice – Šimon Procházka, ČVUT
Věra Tůmová
Mezi českými a slovenskými studenty architektury se rodí nová esa. Letošní návrhy některých z nich pro 12.ročník studentské soutěže dřevostaveb jsou odvážné, dynamické i důmyslné. Podívejte, které projekty, a především jména budoucích architektů, stojí za zapamatování. Určitě totiž o nich brzo uslyšíte, a to nejen v souvislosti se soutěží DŘEVO&stavby vyhlašovanou Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze.

Aktuální ročník studentské soutěže dřevostaveb přináší řadu neotřelých nápadů na realizace a pozoruhodné objekty, které se už dokonce svého umístění ve městě či terénu dočkaly. Soutěž právě sčítá hlasy z hlasování veřejnosti i posudky odborné poroty a měla by do týdne vyhlásit své vítěze.

Mezi studentskými dřevostavbami, které jako vždy soutěží ve dvou kategoriích, letos najdete nejen drobné stavbičky třeba pro toalety, autobusové zastávky nebo městský mobiliář. Jsou tam i zajímavé koncepty pro farmářské stodoly, soběstačné domky pro seniory či okouzlující glampingové stavby nebo dokonce rozhledna.

A z těch větších staveb, kterých je v letošním ročníku více než těch drobných, určitě stojí za zmínku například revitalizace tramvajové vozovny na lázně, multifunkční sportovní hala, dostavba mateřské školy, biokoupaliště, kulturní centrum Jarovce, novostavba pro brněnský magistrát anebo multifunkční prostor Pavilonu Štvanice či přístavba Hubu v Deštném.

Nejzajímavější dřevostavby mladých architektů, které byste měli vidět:

Pavilon Štvanice – Šimon Procházka, ČVUT - Zastřešený multifunkční prostor má navazovat na trend zdejší výstavby smělých staveb jako je lávka Holka nebo Vltavská filharmonie. Autor jej navrhuje jako experiment v podobě hravé dominanty východní části ostrova – parametrické konstrukce sestávající z dřevěných lepených vazníků a ocelových prvků. Nový zastřešený prostor by se měl stát pro návštěvníky výchozím bodem a propojit sportoviště, řeku, zeleň i lávku. Rozhledna Borová, Orava – Ivan Sádecký, STU Bratislava - Šestipodlažní rozhledna se čtvercovým půdorysem je inspirována stávajícími rozhlednami v oravském regionu a má výšku 16,39 metru. Nosná konstrukce se skládá ze dřevěných sloupů a krokví spojených ocelovými prvky, první patro je kvůli stabilitě a odolnosti ze železobetonu. Glamping Bedřichov - Anna Hvězdová, ČVUT - Kabina je vybudována ± 3 metry nad terénem. Vede k ní lávka, která vytváří jednoduchou síť nad borůvčím a propojuje ji s ostatními kabinami. Díky umístění prosklení směrem na jih/jihovýchod dochází k solárním ziskům i během zimních měsíců a je umožněn otevřenější výhled do krajiny. 17 fotografií v galerii

