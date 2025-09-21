OBRAZEM: Neotřelé nápady na dřevostavby, o jejichž autorech ještě uslyšíte
Mezi českými a slovenskými studenty architektury se rodí nová esa. Letošní návrhy některých z nich pro 12.ročník studentské soutěže dřevostaveb jsou odvážné, dynamické i důmyslné. Podívejte, které projekty, a především jména budoucích architektů, stojí za zapamatování. Určitě totiž o nich brzo uslyšíte, a to nejen v souvislosti se soutěží DŘEVO&stavby vyhlašovanou Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze.
Aktuální ročník studentské soutěže dřevostaveb přináší řadu neotřelých nápadů na realizace a pozoruhodné objekty, které se už dokonce svého umístění ve městě či terénu dočkaly. Soutěž právě sčítá hlasy z hlasování veřejnosti i posudky odborné poroty a měla by do týdne vyhlásit své vítěze.
Mezi studentskými dřevostavbami, které jako vždy soutěží ve dvou kategoriích, letos najdete nejen drobné stavbičky třeba pro toalety, autobusové zastávky nebo městský mobiliář. Jsou tam i zajímavé koncepty pro farmářské stodoly, soběstačné domky pro seniory či okouzlující glampingové stavby nebo dokonce rozhledna.
A z těch větších staveb, kterých je v letošním ročníku více než těch drobných, určitě stojí za zmínku například revitalizace tramvajové vozovny na lázně, multifunkční sportovní hala, dostavba mateřské školy, biokoupaliště, kulturní centrum Jarovce, novostavba pro brněnský magistrát anebo multifunkční prostor Pavilonu Štvanice či přístavba Hubu v Deštném.
Nejzajímavější dřevostavby mladých architektů, které byste měli vidět:
Společnost Redstone chce zaplnit díru na trhu. V centru Olomouce plánuje postavit studentskou kolej podle návrhu architektonického studia Perspektiv.
Lesní atelier ve Stříbrné skalici postavili převážně svépomocí a využili k tomu materiály zbylé z jiných staveb. Domeček vyšel na necelý milion.
Výzvou rekonstrukce prvorepublikové vily bylo nejenom rozšíření obytné plochy. Architektky se rovněž musely popasovat s požadavkem o silnější propojení domu se zahradou.
