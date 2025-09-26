Češi dál věří realitám. Nejatraktivnější formou investování zůstává dům či byt
Nejzajímavější možností, jak zhodnotit své peníze, zůstává pro Čechy vlastnictví domu či bytu. V srpnovém průzkumu Barometr spoření společnosti IBRS pro Golden Gate ji označilo 80 procent respondentů. To je o dva procentní body více než v květnu.
Další místa v žebříčku se za poslední kvartál drží vlastnictví pozemku se 71 procenty, spořicí účty, které za atraktivní považuje 59 procent dotázaných, a drahé kovy. Ty získaly důvěru 52 procent Čechů.
"Výsledky potvrzují, že Češi dlouhodobě vnímají nemovitosti jako nejjistější formu ochrany peněz. Zároveň ale vidíme, že roste zájem také o alternativní způsoby investování, jako jsou podílové fondy nebo kryptoměny. Hodnoty jednotlivých položek v průzkumu se během roku téměř neměnily, což ukazuje na to, že návyky Čechů v rámci spoření jsou velmi stabilní," uvedl manažer zákaznické péče Golden Gate Pavel Řihák.
Stejné výsledky jako v květnu zaznamenaly i akcie a dluhopisy, tedy 40 procent. Výzkum se zaměřil i na další formy investičních aktiv. Podílové fondy získaly o tři procentní body vyšší podporu než v předchozích kvartálech, označilo je 37 procent respondentů.
Podobně posiluje i zájem o kryptoměny, zejména u mladších respondentů. Vzrostly o tři procentní body na 22 procent. Naopak tradičně menší důvěru mají životní pojištění, dluhopisy nebo penzijní spoření, které Češi vnímají spíše jako doplňkové nástroje.
"Z průzkumu rovněž vyplývá, že preference Čechů se v čase mění jen pomalu. Ukazuje se, že Češi hledají jistotu zejména v hmatatelných aktivech, jako jsou nemovitosti a drahé kovy. To je typické pro ekonomiku, kde lidé opakovaně čelí inflaci a hledají stabilní uchovatele hodnoty," uvedl Řihák.
