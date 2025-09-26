Češi dál věří realitám. Nejatraktivnější formou investování zůstává dům či byt

Nový magazín právě vychází!

Češi dál věří investicím do nemovitostí
Nejzajímavější možností, jak zhodnotit své peníze, zůstává pro Čechy vlastnictví domu či bytu. V srpnovém průzkumu Barometr spoření společnosti IBRS pro Golden Gate ji označilo 80 procent respondentů. To je o dva procentní body více než v květnu.

Další místa v žebříčku se za poslední kvartál drží vlastnictví pozemku se 71 procenty, spořicí účty, které za atraktivní považuje 59 procent dotázaných, a drahé kovy. Ty získaly důvěru 52 procent Čechů.

"Výsledky potvrzují, že Češi dlouhodobě vnímají nemovitosti jako nejjistější formu ochrany peněz. Zároveň ale vidíme, že roste zájem také o alternativní způsoby investování, jako jsou podílové fondy nebo kryptoměny. Hodnoty jednotlivých položek v průzkumu se během roku téměř neměnily, což ukazuje na to, že návyky Čechů v rámci spoření jsou velmi stabilní," uvedl manažer zákaznické péče Golden Gate Pavel Řihák.

Historická jízdárna

Developer Crestyl spouští fond kvalifikovaných investorů

Reality

Developerská skupina Crestyl představila fond Crestyl Sicav. Otevřený fond kvalifikovaných investorů se zaměřuje na rezidenční i komerční projekty v Česku a v Polsku. Nabízí výnos až do sedmi procent.

Stejné výsledky jako v květnu zaznamenaly i akcie a dluhopisy, tedy 40 procent. Výzkum se zaměřil i na další formy investičních aktiv. Podílové fondy získaly o tři procentní body vyšší podporu než v předchozích kvartálech, označilo je 37 procent respondentů.

Podobně posiluje i zájem o kryptoměny, zejména u mladších respondentů. Vzrostly o tři procentní body na 22 procent. Naopak tradičně menší důvěru mají životní pojištění, dluhopisy nebo penzijní spoření, které Češi vnímají spíše jako doplňkové nástroje.

"Z průzkumu rovněž vyplývá, že preference Čechů se v čase mění jen pomalu. Ukazuje se, že Češi hledají jistotu zejména v hmatatelných aktivech, jako jsou nemovitosti a drahé kovy. To je typické pro ekonomiku, kde lidé opakovaně čelí inflaci a hledají stabilní uchovatele hodnoty," uvedl Řihák.

Areál elektrárny Temelín s chladicími věžemi, oběma reaktorovými bloky a vlevo se skladem vyhořelého jaderného paliva v elektrárně Temelín

Jan Palaščák: Má stát ovládnout celý ČEZ, nebo jen klíčové části?

Názory

Význam Skupiny ČEZ pro stát se zdaleka neomezuje pouze na její strategickou roli v rámci české energetiky. Jen za loňský rok získal stát více než 17,6 miliard korun jako dividendu za jím držených 69,8 procent akcií kolosu. Erár navíc na ČEZ opět uplatnil daň z mimořádných zisků (windfall tax) o výši bezmála 50 procent, to je dalších 12,6 miliard do státní kasy za stejné období. Zároveň Skupina ČEZ za rok 2024 proinvestovala 56,8 miliard korun. Místopředseda ANO Karel Havlíček i další politici proto chtějí ČEZ po volbách zcela zestátnit s argumentací, že je třeba, aby měla vláda ČEZ a tím pádem energetiku jako celek více pod kontrolou.

Česká technologie otevře dronům cestu do měst

Česká technologie otevře dronům cestu do měst
iStock
nst
nst

Česká republika se zařadí mezi první země Evropské unie, které zavedou jednotný systém řízení bezpilotního provozu – U-space. Ten umožní bezpečnou a efektivní integraci dronů do vzdušného prostoru a otevře cestu k jejich masovému využití v dopravě, zdravotnictví i průmyslu.

Základním prvkem U-space je tzv. Common Information Service (CIS), centrální mozek celého systému, který zajišťuje sdílení dat o letových zónách, autorizacích či identitě strojů. Dodavatelem této technologie je česká společnost UpVision ze skupiny CSG Aerospace.

„Jsme hrdí na to, že technologie vyvinutá v České republice pomáhá formovat budoucnost evropského bezpilotního provozu. CIS, který jsme navrhli a dodáváme, je modulární a plně v souladu s evropskými standardy U-space,“ uvedl Štěpán Alexa, CEO společnosti UpVision.

Projekt je nyní ve fázi implementace, ostrý provoz CIS má začít v létě 2026. Plnohodnotný U-space, propojený s certifikovanými poskytovateli služeb (USSP), se očekává od roku 2027. Česko se tak stane jedním z lídrů v Evropě, kde se technologie do praxe zavede jako první.

Díky technologii CIS od UpVision se zásadně zlepší bezpečnost a předvídatelnost provozu dronů. Umožní sdílet a koordinovat klíčové informace mezi provozovateli dronů, poskytovateli služeb U-space a řízením letového provozu. Drony budou ve vyhrazených U-space prostorech „viditelné“ pro všechny tyto účastníky.

České radary ohlídají vietnamské nebe

Zprávy z firem

Vietnam modernizuje letectví s přispěním českého miliardáře Michala Strnada. Český výrobce radarů, společnost Eldis Pardubice ze Strnadovy skupiny CSG, dodá do Vietnamu dalších pět radarů.

Zavedení U-space je součástí širší digitalizace evropského letectví. Evropská komise chce díky jednotnému systému umožnit dronům bezpečně sdílet oblohu s tradičními letadly a vytvořit podmínky pro vznik nových služeb.

Pokud se naplní očekávání, během několika let by se mohly i česká města dočkat běžného využití dronů pro doručování balíků či přepravu životně důležitého zdravotnického materiálu, jako je krev, krevní plazma či důležitá léčiva. Velký potenciál mají také inspekce energetické infrastruktury či zajištění bezpečnosti při hromadných akcích nebo monitoring kritických objektů. A právě technologie z Česka u toho bude hrát hlavní roli.

Na vývoji systému spolupracovaly s UpVision i další dvě firmy z divize CSG Aerospace – CS Soft a Atrak, obě s dlouholetou zkušeností s vývojem systémů pro řízení letového provozu. Do testování se zapojily i prvky umělé inteligence.

CSG Aerospace je divize globální průmyslově-technologické skupiny Czechoslovak Group, která zastřešuje několik společností působících v oborech letectví a softwarového inženýrství. Divize je tvořena společnostmi Eldis Pardubice, Retia, CS Soft, Atrak, UpVision a Pocket Virtuality. Od letošního roku je součástí divize též subdivize CSG AI, do níž se koncentrují aktivity a projekty zaměřené na umělou inteligenci.

Tramvaj Škoda 52T míří z Prahy do Polska ukázat své revoluční brzdy

Zprávy z firem

V polském Gdaňsku začíná 23. září 16. ročník veletrhu TRAKO. Jde o největší železniční akci v Polsku a druhou nejvýznamnější v Evropě. Mezi více než 600 vystavovateli nebude chybět ani třemošnická společnost DAKO-CZ, člen skupiny Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada, která na veletrhu ukáže, jak vypadá budoucnost brzd kolejových vozidel.

Skupinu CSG vlastní český podnikatel Michal Strnad. CSG se zaměřuje na vývoj a výrobu strategicky významných produktů, systémů a technologií v oblasti obrany, letectví, automobilového průmyslu a dalších průmyslových odvětví. Mezi její klíčové členy patří český výrobce pozemní techniky Excalibur Army, česká automobilka Tatra Trucks, slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group, americký výrobce malorážové munice The Kinetic Group nebo český výrobce radarů Eldis. CSG zaměstnává více než 14 tisíc lidí ve svých integrovaných a přidružených společnostech. Tržby CSG za rok 2024, včetně skupiny The Kinetic za celý rok, dosáhly 5,2 miliardy eur, přičemž konsolidované tržby činily 4 miliardy eur.

Radar s radomem

Pardubický Eldis pod křídly miliardáře Strnada roste. Dodá radary do Brd a Žďárských vrchů

Zprávy z firem

Výrobce radarových systémů Eldis Pardubice patří k menším, ale stabilním pilířům holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada. Společnost založená v roce 1991 navázala na tradici pardubické Tesly a dnes exportuje do více než 25 zemí světa. Nyní Eldis získal důležitou zakázku od Řízení letového provozu České republiky.

Libeňský most se bourat nebude. Ne teď, rozhodl šéf ÚOHS

Libeňský most se bourat nebude. Ne teď, rozhodl šéf ÚOHS
Profimedia
ČTK
ČTK

Pražská Technická správa komunikací (TSK) nesmí zbourat historický Libeňský most a postavit jeho repliku. Předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna (ÚOHS) potvrdil původní rozhodnutí svých úředníků, kterým zakázali TSK pokračovat v pracích na přestavbě soumostí nad rámec původní soutěže, po které však projekt doznal zásadních úprav včetně rozhodnutí postavit repliku. Na Mlsnovo rozhodnutí ve středu upozornil server Seznam Zprávy.

TSK vybrala v roce 2022 firmu Metrostav TBR, aby uskutečnila práce vymezené tehdejší studií rekonstrukce Libeňského mostu. Následně však vznikly dvě aktualizace studie, které záměr zásadním způsobem změnily. Podle ÚOHS a jejího předsedy tak městská firma fakticky zadala novou zakázku, aniž by vypsala zadávací řízení. Mlsnovo rozhodnutí je pravomocné.

Úřad se zakázkou zabýval na návrh firmy Eurovia a nejprve dvakrát rozhodl ve prospěch TSK, rozhodnutí mu však v obou případech vrátil šéf úřadu Mlsna. Potřetí již letos v červenci úředníci zakázali pražské firmě uskutečnit ty části projektu, které nebyly součástí původního zadání pro tendr v roce 2022. Po rozkladu TSK a Metrostavu TBR nyní Mlsna rozhodnutí potvrdil.

Stavba označovaná jako Libeňský most je ve skutečnost takzvané soumostí, tedy soubor několika mostů, a řešení toho historického je jen jednou částí celé přestavby. Zástupci TSK dříve opakovaně uvedli, že všechny nyní prováděné práce jsou v rozsahu původní zakázky a že na ty, které jsou nad její rámec, plánuje firma vypsat nové tendry. To se týká i demolice mostu přes řeku a vybudování jeho repliky. Na soumostí už se intenzivně pracuje, loni dělníci zbourali takzvaný inundační most směrem k Palmovce a letos v květnu začala stavba nového.

Bouraná část soumostí, tzv. inundační most, byla v havarijním stavu. Profimedia

Metrostav TBR nicméně projektuje stavbu repliky historického mostu. Ředitel TSK Filip Hájek na zářijovém jednání zastupitelstva uvedl, že by projekt nového mostu měl být hotový do konce roku, pravomocné rozhodnutí ÚOHS nicméně zakazuje jakékoliv plnění, které nezahrnovala původní zakázka. Tento zákaz začne podle mluvčího úřadu Švandy platit s nabytím právní moci Mlsnova rozhodnutí, tedy okamžikem doručení rozhodnutí účastníkům řízení.

Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty. Vzniklo podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928 a nikdy nebylo opravováno. Vedení Prahy za primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v letech 2014 až 2018 počítalo se zbouráním historického mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, jeho nástupci ale v minulém volebním období rozhodli o opravě. O vytvoření repliky na původních pilířích pak bylo na základě statických modelů rozhodnuto koncem roku 2023, roli podle tehdejších vyjádření TSK hrálo i zpřísnění evropské legislativy v souvislosti s pádem mostu v italském Janově.

Premiér Petr Fiala a šéf ČEZ Daniel Beneš v jaderné elektrárně Dukovany

Americká technologie, korejská tvář. Dukovanský tendr století je plný háčků

Názory

