Dalibor Martínek: Letošní volby budou rozhodovat soudci
SPD prý podá podnět na zrušení hnutí STAN a TOP 09 kvůli kauze Dozimetr. Jestli takový podnět padne či nepadne není jisté, hnutí Tomia Okamury je známé tím, že víc mluví, než koná. Zároveň tady ovšem máme podnět strany Volt na vyřazení kandidátek SPD a Stačilo! z voleb. Ústavní soud se podnětem bude zabývat.
Není jasné, jestli před volbami, to by při rychlosti české justice bylo překvapení, nebo po volbách. Což už ovšem bude passé, soud nemůže zvoleným poslancům odebrat mandát.
SPD vychází z faktu, že podnikatel Pavel Kos obžalovaný v kauze Dozimetr u hlavního líčení uvedl, že finančně podporoval hnutí STAN před volbami v roce 2022. Obviněn v kauze je i Jiří Fremr, bývalý asistent náměstka pražského primátora Jiřího Pospíšila (TOP 09).
Plácnutí do vody
V každém případě, máme tady takovou netradiční situaci. Hned nad čtyřmi volebně relevantními stranami visí hrozba soudního zákazu. Jelikož je TOP 09 členem koalice Spolu, padlo by celé Spolu.
To se s téměř stoprocentní jistotou nestane. U podnětu SPD jde samozřejmě o plácnutí do vody. Kvůli jakési korupční kauze nikdo nebude zakazovat politickou stranu. To už bychom v Česku žádnou neměli.
Nicméně tu máme před volbami, v kterých jde jako vždy „o všechno“ nový fenomén. Snahu o soudní zakazování politických stran.
Rusko se podle několika nezávislých vyšetřování připravuje na zásahy do moldavských parlamentních voleb, které se uskuteční tuto neděli 28. září. Dokumenty ukazují, že Kreml vypracoval komplexní strategii s cílem oslabit proevropskou orientaci země a podlomit pozici prezidentky Maii Sandu i její vládní Strany akce a solidarity (PAS). Plán byl dokončen na jaře letošního roku a je koordinován přímo z Moskvy.
Putin upřel zrak na volby v Moldavsku. Chce oslabit proevropskou orientaci země
Politika
Rusko se podle několika nezávislých vyšetřování připravuje na zásahy do moldavských parlamentních voleb, které se uskuteční tuto neděli 28. září. Dokumenty ukazují, že Kreml vypracoval komplexní strategii s cílem oslabit proevropskou orientaci země a podlomit pozici prezidentky Maii Sandu i její vládní Strany akce a solidarity (PAS). Plán byl dokončen na jaře letošního roku a je koordinován přímo z Moskvy.
Ať už budou soudy rychlé jako vždy, čili se do voleb nic nestane, nebo budou dokonce rozumné, a všechny tyto návrhy nakonec zamítnou, je to neblahý výkyv mladé demokracie. Politické strany by se měly utkávat o voliče na názorovém kolbišti, ne prostřednictvím justice.
Věřme, že jde jen o jakousi novou formu předvolební kampaně, vyhrožování soudem. Která se po prvních neúspěších vytratí v čase a za pár let si na takové způsoby nikdo nevzpomene. Politický boj se bude opět vést jen pomocí programů a osobnostní silou lídrů stran.
„Chápeme, že SPD si už brousí zuby na dobu, kdy budou společně s komunisty chtít zakazovat politické strany. Ale ta doba ještě nenastala," uvedl šéf Starostů Vít Rakušan. „Ústavní soud je samozřejmě suverén, což uznávám, ale zároveň si nemyslím, že by Ústavní soud měl rozhodovat volby,“ uvedla v rozhovoru pro MF Dnes Kateřina Konečná.
Máme tady nevídanou shodu mezi komunisty a Starosty. Vstup justice do politického soupeření nechceme. Na tom se patrně shodnou i ostatní politické strany. Jen pro ilustraci, jak absurdní situace by nastala, kdyby všechny výše uvedené podněty justici dopadly vyloučením zmíněných subjektů. Měli bychom volby mezi Babišem, Piráty a Motoristy. Možná i Robert Šlachta by se dostal k lizu.