Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Firmám se zhoršuje kondice. Bankrotů a insolvencí bylo letos nejvíce za šest let

Firmám se zhoršuje kondice. Bankrotů a insolvencí bylo letos nejvíce za šest let

Firmám se zhoršuje kondice. Bankrotů a insolvencí bylo letos nejvíce za šest let
Profimedia
ČTK
ČTK

Od ledna do konce listopadu soudy v ČR vyhlásily bankrot 697 společností, což je proti stejnému období loňského roku nárůst o devět procent. Firemních bankrotů za 11 měsíců tak bylo letos nejvíce od roku 2017. Současně bylo letos do konce listopadu podáno 1052 insolvenčních návrhů, což je meziročně o pět procent více. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu informaceofirmach.cz.

"Za jedenáct měsíců letošního roku zbankrotovalo o 59 společností více než ve stejném období minulého roku. Dynamika je však o něco pomalejší, než byla v polovině letošního roku," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Vývoj počtu bankrotů je podle ní mezi regiony značně rozdílný. Zatímco v Jihočeském nebo v Karlovarském kraji se počet firemních bankrotů meziročně značně snížil, v Ústeckém nebo v Plzeňském kraji se jejich počet podstatně zvýšil. Úvěrová aktivita firem se letos významně snižuje, klesá i dynamika jejich vkladů. Objem peněz firem na bankovních účtech i nadále převyšuje objem jejich úvěrů. Mírně se zhoršuje platební morálka společností a roste podíl nevýkonných úvěrů, dodala.

Skokový růst v Ústí a na Plzeňsku

Nejvýraznější růst počtu bankrotů za 11 měsíců letošního roku vykázal Ústecký kraj, kde se jejich počet meziročně zvýšil o 75 procent. V Plzeňském kraji bylo o 64 procent firemních bankrotů více a o 38 procent se jejich počet zvýšil v kraji Vysočina. V Jihomoravském kraji zbankrotovalo meziročně o 26 procent firem více a v Královéhradeckém kraji se počet bankrotů zvýšil o čtvrtinu.

Naopak v Jihočeském kraji se počet firemních bankrotů proti období od ledna do konce listopadu loňského roku snížil o 29 procent. O 17 procent klesl jejich počet v Karlovarském kraji. V Olomouckém kraji se počet bankrotů snížil o 14 procent a ve Zlínském kraji o 13 procent.

Stavaři a obchodníci v křeči

Letos do konce listopadu meziročně nejvíce počet firemních bankrotů vzrostl ve stavebnictví, a to o 29 procent. V zemědělství a lesnictví se jejich počet zvýšil o 12 procent a v obchodu o desetinu. O šest procent se naopak počet bankrotů meziročně snížil v profesních, vědeckých a technických činnostech. Za posledních 12 měsíců nejvíce firem zbankrotovalo v oboru velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, ve zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví. Na tato tři odvětví připadla polovina všech bankrotů.

V tomto období hrozil bankrot především firmám z oboru doprava a skladování. Na 10 tisíc registrovaných subjektů připadlo 21 firemních bankrotů. V zemědělství a lesnictví to bylo 19 bankrotů. Shodně 18 firemních bankrotů na 10 tisíc subjektů připadlo na obory stavebnictví a zpracovatelský průmysl. Bankrotem byly nejméně ohroženy společnosti, které působí v informačních a komunikačních činnostech a rovněž v odvětví ostatní činnosti, mezi které patří například opravy výrobků pro osobní spotřebu, kadeřnictví, kosmetika nebo praní a čistění textilních výrobků.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Bankrot, ilustrační foto

V říjnu zbankrotoval druhý nejvyšší počet firem za rok a půl

Money

ČTK, Eliška Zemanová

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Když peněz není nazbyt: Rekonstrukce holešovického mikrobytu ukazuje, jak lze z minima vytvořit maximum

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme