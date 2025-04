Ruský vlastník dovedl ČKD Blansko ke krachu. Strojírny definitivně končí

Společnost ČKD Blansko Holding, která je od prosince v konkurzu, pravděpodobně v dohledné době oficiálně ukončí svou obchodní činnost, shodli se insolvenční správce i věřitelský výbor. Zbývá jen potvrzení insolvenčním soudem. Vyplývá to z dokumentu dostupného v insolvenčním rejstříku.

„Věřitelský výbor konstatuje, že provoz dlužníkova podniku je fakticky ukončen, již 27. ledna sdělil insolvenční správce, že všem zaměstnancům s výjimkou mzdové účetní předal výpovědi z pracovního poměru z důvodu ukončení provozu. Při návštěvě závodu 3. dubna bylo zjištěno, že žádný podnik dlužníka již provozován není,“ uvedl věřitelský výbor. Doplnil, že rozhodnutí soudu o ukončení provozu tak bude pouze formálním krokem.

ČKD Blansko Holding je v úpadku od loňského září, v prosinci firmu soud poslal do konkurzu. Společnost má dluhy přes 300 milionů korun, přičemž přes 200 milionů korun dluží Sberbank, která je v současnosti v konkurzu.

Jediným akcionářem firmy je ruská společnost Ťažmaš, která ji v roce 2010 koupila od skupiny J&T. Majitelem ruské Ťažmaš je ruský poslanec Andrej Trifonov, jehož majetek v prosinci 2022 zmrazil kvůli ruské invazi na Ukrajinu Finanční analytický úřad.

Strojírenská firma ČKD Blansko v roce 2022 podle zveřejněné účetní uzávěrky vykázala ztrátu 262 milionů korun, ve ztrátě byla i o rok dříve. V roce 2021 skončila v minusu 55 milionů korun. Firmě také v roce 2022 meziročně klesly tržby, a to z 390 milionů korun v roce 2021 na 242 milionů o rok později.

ČKD Blansko Holding podnikala v hydroenergetice a strojírenském odvětví, dodávala kromě jiného komponenty pro vodní elektrárny. Podle insolvenčního návrhu měla firma v době jeho podání 118 zaměstnanců, v prosinci jich bylo přibližně 70, dnes asi 20. Ještě v roce 2019 pracovalo ve strojírnách podle dostupných informací asi 360 lidí.

