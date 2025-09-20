Vyberte si z našich newsletterů

PROFIL: Zdeněk Hřib, šéf Pirátů. Chaosem tvořit budoucnost

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Zdeněk Hřib spojil svou politickou kariéru s Piráty v roce 2013, když mu bylo 32 let. Nejdříve za Piráty kandidoval jako nestraník, v roce 2017 do strany vstoupil. Jako rodák z moravského Slavičína ho to tíhlo k přírodě. V Praze, kde vystudoval medicínu, a kde zakotvil, chtěl pirátským způsobem nastolit přírodní řád.

Současný šéf Pirátů vymýtí korupci, nastartuje Česko, dodá dostupné bydlení. Jedno předvolební klišé za druhým. Ale která strana takovéto obraty nepoužívá.

Zatím Piráty tento marketing drží v předvolebních průzkumech mezi sedmi až deseti procenty, což může ve volbách znamenat něco kolem patnácti poslanců. V současné sněmovně drží čtyři. Takže očekávaný výsledek by pro Piráty byl úspěchem, a Hřib by mohl licitovat s kýmkoliv o vládním angažmá.

Hřib se stal šéfem Pirátů loni v listopadu poté, co se jeho dlouholetý předchůdce v čele strany, pankáč Ivan Bartoš, vzdal funkce předsedy poté, co ho z vlády vyhodil premiér Fiala. Důvodem Bartošova vyhazovu byla zpackaná digitalizace stavební řízení, kterou měl na starost. Hřib to tedy po pár okolcích vzal.

Straně se daří

Mimochodem, je zvláštní, že vyhozený Bartoš si nevložil pomyslné máslo na hlavu, ale stal se dvojkou současné předvolební kampaně. Straně se přesto podle průzkumů daří. Voliči Pirátů, z velké míry dvacátníci, jsou asi podobní pankáči Bartošovi. Slyší na boj proti korupci (idealismus), na zelenou rétoriku. Stavební řízení a jeho selhání jim je patrně jedno, zřejmě bydlí stále u rodičů. Piráti mají tu drzost jako jedno z ústředních témat držet dostupné bydlení.

Zdeněk Hřib byl víc než čtyři roky – od podzimu 2018 do jara 2023 – primátorem Prahy. Piráti sice nevyhráli komunální volby, skončili druzí za ODS, ale byli schopni poskládat většinu s Prahou sobě Jana Čižinského, který je víc než deset let starostou Prahy 7, a slepencem Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL, LES a SNK ED). Hřib začal vládnout.

Koalice v čelem s Hřibem začala například výstavbu metra D nebo prosadila rekonstrukci Václavského náměstí a návrat tramvají na klíčové pražské náměstí. To sice nikdo nežádal, Václavák je však kvůli tomuto projektu víc než rok jako po bombardování. Utraceno bude jistě víc než avizovaná miliarda a půl veřejných peněz. Ale to je všem jedno, bude podpis ve veřejném prostoru.

Odpůrce automobilové dopravy

Hřib je v současnosti náměstkem primátora pro dopravu. To je poněkud paradoxní situace. Hřib je notoricky znám jako odpůrce automobilové dopravy v hlavním městě. Kde mohl, nechal ze dvou jízdních pruhů pro auta vyrobit po vzoru Prahy 7 starosty Čižinského jeden a přidat pruh pro neexistující cyklisty. Hýkal nadšením, když se mu povedlo kvůli rozšíření tramvajové zastávky na Ohradě zničit jeden jízdní pruh pro auta na frekventovaném dopravním uzlu. „Úprava zastávky Biskupcova přispěje ke zvýšení celkového komfortu a bezpečnosti této lokality v rámci rozvoje města krátkých vzdáleností.“ Teď tam stojí každý den fronty aut a vypouštějí pro větší komfort místních emise.

Výsledkem Hřibovy cyklorevoluce je, že cesta autem z Letňan do Modřan trvá přes hodinu. V hlavním městě, kde je registrováno 1,3 milionu osobních aut – zdá se, že Pražané mají rádi auta – stojí každý den dlouhé kolony. Zužování pražských silnic sice přináší Pražanům nervy a delší cesty, ale Piráti jsou s naplňováním svého programu zlepšování života lidem patrně spokojeni.

Možná právě kvůli Hřibově dopravnímu vedení města vznikla strana Motoristé sobě, která se nyní pohybuje na hraně volitelnosti a bere voliče koalici Spolu. Pro Piráty jenom dobře, vylepšuje to jejich povolební vyjednávací pozici.

Hřib není rétor

Hřib není rozeným rétorem, jako třeba jeho kolega Bartoš, Vít Rakušan nebo Tomio Okamura. Hovoří neohrabaně, toporně. Jako by hledal každé další slovo. V posluchačích to vyvolává vnitřní napětí. Člověk se skoro modlí, aby správně dokončil větu, a když se mu to povede, oddechne si. Není to lídr, který by utáhl voličstvo na mluvené slovo. Pirátští voliči budou skutečně spíše ideově pevně kovaní.

Piráti v čele s Hřibem se před volbami profilují jako strana pevných programových základů. Přestože v oblasti digitalizace nepřesvědčili, boj s korupcí, ehm, a zelený program má každá strana. Vydali se proto na lov do cizích rybníků. Slovně útočí nejen na Andreje Babiše, ale i na své bývalé koaliční partnery. Na Babišovi jim před volbami začalo vadit, že pobral údajně nezákonně deset miliard korun na dotacích pro své firmy z Agrofertu. Vyzvali premiéra Fialu, aby dotace zarazil, aby je Babiš vrátil.

V době, kdy byli Piráti ve vládě, o tom nepadlo ani slovo. Boj proti dotacím Agrofertu je patrně vlajkovou lodí strany mladých v boji proti korupci. Koaliční povolební potenciál jim to nezvedá, volební preference možná ano.

Na druhé straně, na přípitek proti povolební spolupráci s Babišem, který vyvolal Rakušan, a jenž si s šéfem Spolu Fialou přiťukl, nepřišel. V duši Pirátů uvízl trn za loňský vyhazov Bartoše z vlády. Z Pirátů se stala tak trochu opozice. Nicméně, s koaličním potenciálem pro budování příští vlády se svými starými parťáky. Čert se vyznej v duši Piráta.

Hřib se nyní často pouští do slovních půtek s Vítem Rakušanem, šéfem Starostů. Cíl je jasný, odebrat mu co nejvíce voličů. Získat silnou pozici pro povolební vyjednávání. Piráti chtějí mít opět ministry. Hřib vypustil, mimo mnohá jiná, vůči starostům torpédo v podobě dotazu na kauzu Dozimetr. Vysvětlete, proč měl váš Stanislav Polčák šifrovaný telefon. „Neničte prosím takovou koalici dřív, než vůbec vznikne,“ odpověděl Rakušan Hřibovi na síti X. Je to jedna přestřelka za druhou.

Piráti podle průzkumů ve volbách patrně uspějí. Jakou ovšem budou hrát úlohu v budoucím uspořádání moci v Česku je nejasné. Piráti kopou do každého politického subjektu. Jejich program je nasměrován na idealistické mladé voliče. Jakou reálnou politiku po volbách budou aplikovat je těžké si představovat. Bude to zmatečný element. Ale, i z chaosu může vzejít něco pozitivního.

