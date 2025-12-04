Investiční skupiny zdražily nájemné ve svých bytech. V Praze je průměr 37 tisíc
Nájmy v pražských bytech postavených za účelem pronájmu (tzv. build to rent - BTR), které provozují společnosti a investiční skupiny, meziročně vzrostly o více než 14 procent. Nájem za metr čtvereční v těchto nových bytech, které jsou částečně nebo zcela vybavené, ve druhém a třetím čtvrtletí činil zhruba 600 korun za metr čtvereční. Vyplývá to z analýzy realitně-poradenské společnosti Knight Frank.
Průměrně tak dle analýzy nájem činil 37 tisíc korun. Zároveň v Praze vzniká stále více bytů s nájmem, který je o zhruba 150 korun za metr čtvereční vyšší než průměr. Mezi bydlení postavené k pronájmu zpravidla patří samostatné byty i například takzvané colivingové bydlení, tedy soubor menších bytů se sdílenými společnými prostory. Byty mohou být úplné nebo částečně vybavené od kuchyňských linek po nábytek či televize. Součástí těchto projektů mohou být i vnější prostory pro společné setkávání, posilovny nebo dětské koutky. O institucionální nájemné bydlení se podle vedoucího investic v Knight Frank Josefa Karase stále častěji zajímají investoři. Očekávají růst cen nájmů, a tedy zhodnocení peněz.
V Praze v projektech k pronájmům s více než 50 byty aktuálně institucionální investoři provozují 3700 bytů, které vlastní. Dalších 2200 bytů v tomto segmentu je ve výstavbě nebo je stavbaři rekonstruují. Takzvané BTR byty tak tvoří 64 procent celé nabídky institucionálního nájemního bydlení v hlavním městě. Vedle nich Knight Frank eviduje dalších 1750 jednotek určených pro studentské bydlení a přes 300 bytů v projektech sloužících ke spolubydlení a sdílení společných prostorů.
Data Knight Frank potvrzuje i například poradenská realitní společnost BTR Consulting, která se na tento segment nemovitostí specializuje. V prvním pololetí roku v Praze evidovala 3320 BTR bytů, o 420 více než na konci roku 2024. "Trh institucionálního nájemního bydlení v posledních měsících dále expanduje a zároveň se postupně segmentuje. Dokončeny byly první projekty dostupného nájemního bydlení, u nichž by nájemné mělo být zhruba o 20 procent nižší než tržní," uvedla Lenka Šindelářová z Knight Frank.
Mezi nejvýznamnější transakce druhého a třetího čtvrtletí patřil podle analýzy nákup projektu Stodůlky Residential. Koupila ji REICO České spořitelny od developera Finep. Jednalo se o tři bytové domy se 219 byty. Další významnou transakcí byl prodej šesti zrekonstruovaných činžovních domů společnosti Zeitgeist Asset Management investiční skupině BHM Group. V nich je 94 bytů, které byly v době prodeje plně obsazeny. Mimo Prahu se uskutečnila akvizice tří bytových domů v brněnské ulici Pekařská a v Ostravě na Cihelní a Adamusově ulici. Od společnosti Czech Home Capital je koupil Fond Českého Bydlení. Stavby mají dohromady 342 bytů.
