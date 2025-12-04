Nový magazín právě vychází!

Reality Investiční skupiny zdražily nájemné ve svých bytech. V Praze je průměr 37 tisíc

Investiční skupiny zdražily nájemné ve svých bytech. V Praze je průměr 37 tisíc

Nájemní byty navrhlo studio Bíza Architekti ve spolupráci se společností AFRY.
Se svolením Penta Real Estate
ČTK

Nájmy v pražských bytech postavených za účelem pronájmu (tzv. build to rent - BTR), které provozují společnosti a investiční skupiny, meziročně vzrostly o více než 14 procent. Nájem za metr čtvereční v těchto nových bytech, které jsou částečně nebo zcela vybavené, ve druhém a třetím čtvrtletí činil zhruba 600 korun za metr čtvereční. Vyplývá to z analýzy realitně-poradenské společnosti Knight Frank.

Průměrně tak dle analýzy  nájem činil 37 tisíc korun. Zároveň v Praze vzniká stále více bytů s nájmem, který je o zhruba 150 korun za metr čtvereční vyšší než průměr. Mezi bydlení postavené k pronájmu zpravidla patří samostatné byty i například takzvané colivingové bydlení, tedy soubor menších bytů se sdílenými společnými prostory. Byty mohou být úplné nebo částečně vybavené od kuchyňských linek po nábytek či televize. Součástí těchto projektů mohou být i vnější prostory pro společné setkávání, posilovny nebo dětské koutky. O institucionální nájemné bydlení se podle vedoucího investic v Knight Frank Josefa Karase stále častěji zajímají investoři. Očekávají růst cen nájmů, a tedy zhodnocení peněz.

V Praze v projektech k pronájmům s více než 50 byty aktuálně institucionální investoři provozují 3700 bytů, které vlastní. Dalších 2200 bytů v tomto segmentu je ve výstavbě nebo je stavbaři rekonstruují. Takzvané BTR byty tak tvoří 64 procent celé nabídky institucionálního nájemního bydlení v hlavním městě. Vedle nich Knight Frank eviduje dalších 1750 jednotek určených pro studentské bydlení a přes 300 bytů v projektech sloužících ke spolubydlení a sdílení společných prostorů.

Data Knight Frank potvrzuje i například poradenská realitní společnost BTR Consulting, která se na tento segment nemovitostí specializuje. V prvním pololetí roku v Praze evidovala 3320 BTR bytů, o 420 více než na konci roku 2024. "Trh institucionálního nájemního bydlení v posledních měsících dále expanduje a zároveň se postupně segmentuje. Dokončeny byly první projekty dostupného nájemního bydlení, u nichž by nájemné mělo být zhruba o 20 procent nižší než tržní," uvedla Lenka Šindelářová z Knight Frank.

Mezi nejvýznamnější transakce druhého a třetího čtvrtletí patřil podle analýzy nákup projektu Stodůlky Residential. Koupila ji REICO České spořitelny od developera Finep. Jednalo se o tři bytové domy se 219 byty. Další významnou transakcí byl prodej šesti zrekonstruovaných činžovních domů společnosti Zeitgeist Asset Management investiční skupině BHM Group. V nich je 94 bytů, které byly v době prodeje plně obsazeny. Mimo Prahu se uskutečnila akvizice tří bytových domů v brněnské ulici Pekařská a v Ostravě na Cihelní a Adamusově ulici. Od společnosti Czech Home Capital je koupil Fond Českého Bydlení. Stavby mají dohromady 342 bytů.

Zakladatel advokátní kanceláře BBH Josef Brož koupil od skupiny PPF londýnskou firmu RTGS Global. Firma poskytuje okamžité mezinárodní platby. Napsal to portál Seznam Zprávy. Firma podle portálu většinově patřila PPF. Někdejší právník skupiny PPF Brož byl jejím menšinovým vlastníkem.

Změnu vlastnictví pro SZ Byznys potvrdila generální manažerka RTGS Global Nikki de Kretserová i skupina PPF. "Start-up v oblasti finančních technologií RTGS.global, který vstoupil do portfolia PPF Group v souvislosti s dalšími finančními investicemi ve Velké Británii, již není součástí PPF Group. Prodej kontrolního podílu PPF v RTGS.global byl dokončen v listopadu 2025," uvedl ředitel korporátní komunikace PPF Leoš Rousek.

Londýnská společnost provozuje cloudovou platformu, která umožňuje bankám a platebním institucím dělat okamžité přeshraniční platby prostřednictvím jediného připojení. Zatímco tradiční mezinárodní převody trvají dny a přes několik zprostředkovatelů, RTGS Global dokáže podle portálu vypořádat transakce za vteřiny, a to nepřetržitě, včetně víkendů.

RTGS Global nedávno rozšířila svou síť o 23 měn a v listopadu oznámila partnerství s TransferMate, globálním poskytovatelem platební infrastruktury pro B2B transakce. V září pak spustila první aktivní platební koridor mezi Tádžikistánem a Tureckem, kde umožňuje okamžité vypořádání v místních měnách.

Brož patřil k blízkým spolupracovníkům zesnulého majitele PPF Petra Kellnera. Spolu s Tomášem Brzobohatým založil v roce 2000 advokátní kancelář BBH, kterou později opustil a věnoval se byznysu právě ve službách PPF. Nyní působí především jako investor.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitosti, biotechnologií a strojírenství. Skupina zaměstnává celosvětově 45 tisíc lidí.

Nejrychleji rostly mzdy v sektoru profesních, vědeckých a technických činností (o 11,4 %). Více než devět procent přidaly i kultura, zábava a rekreace a stavebnictví. Naopak nejpomalejší růst – pouhá tři procenta – vykázaly energetické obory.

Tradičně nejvyšší výdělky zůstávají v Praze, kde průměr dosáhl 61.129 Kč. Na opačném konci žebříčku je Karlovarský kraj s průměrnou mzdou 41 675 Kč.

Počet zaměstnanců v ekonomice meziročně mírně stoupl o 0,3 procenta  na 4,03 milionu lidí.

