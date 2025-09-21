PROFIL: Kateřina Konečná překabátovala komunisty a miluje ji i český kapitál. Bude to ve volbách stačit?
Projekt newstream.cz Předvolební audit pokračuje profilem Kateřiny Konečné, šéfky hnutí Stačilo!, které je volebním vehiklem komunistů a dalších partají. Jaké šance falešná koalice má? A co Kateřinu Konečnou vedlo do bodu, kdy de facto likviduje tradiční komunistickou stranu?
V minulých volbách do Poslanecké sněmovny získala KSČM 3,6 procenta hlasu, čímž sice dosáhla na státní peníze, ale po dekádách vypadla z tuzemského zákonodárného systému. A značka „Komunisté“ se tam formálně již nevrátí pravděpodobně hodně dlouho, pokud vůbec někdy. To však neznamená, že se tam nevrátí členové této partaje, a to možná již za pár týdnů. A strůjcem této situace je Kateřina Konečná.
Konečná se stala šéfkou komunistů právě po minulých prohraných volbách. A byla to nejlepší možná volba, tedy z pohledu straníků. Mladá a ambiciózní politička v té době již řadu let působila v Evropském parlamentu a patřila k nejviditelnějším tvářím strany. A co je důležitější, už tehdy budovala image a rétoriku, kterými se dnes velmi pravděpodobně dodrápe zpět do Poslanecké sněmovny.
|
Miláček podnikatelů
Konečná se sama velmi dlouho hrdě hlásila k odkazu tradičních komunistických myšlenek. Údajně ji ovlivnilo vyrůstání v komunistické rodině, navíc Konečná pochází v Moravskoslezského kraje, kde mají tyto ideje větší zastání než třeba v Praze. Ostatně právě v tomto kraji Konečná také původně kandidovala.
Jenomže v Evropském parlamentu, kde se reálně zrodila aktuální politička, již Konečná zastávala jiné myšlenky. Sama je označovala za hájení českých zájmů, většinou se jednalo a jedná o antiteze jakýchkoli politik, na nichž se shodovala majorita v Evropském parlamentu, kde tehdy ještě hrály prim zejména evropští lidovci a liberálové. Ačkoli to je v přímém ideovém kontrastu s jejím údajným komunistickým smýšlením, Konečná tak de facto bojovala proti systému přerozdělování a dotací.
Naopak souzněla s některými vlivnými lobby zejména tuzemského průmyslu. A tím se Konečná zvolená tehdy ještě skutečně za komunistickou stranu stala oblíbenkyní českých podnikatelů, manažerů a vlastníků firem.
Stačilo! jako politický projekt
Tato fáze tak Konečnou připravila na větší plán, a tím se stal návrat komunistů do Poslanecké sněmovny. Konečná si správně uvědomila jednu věc – značku KSČ(M) již není potřeba si hýčkat. Zatímco do roku 2017 ještě přinášel samotný název jednotky procent hlasů, dnes tomu tak již není, což ukázaly právě volby před čtyřmi lety.
A tak v prosinci 2023 formálně vznikl nový politický subjekt nazvaný Stačilo!. Původně se jednalo o koalici pro volby do Evropského parlamentu, který se stal novým vehiklem Konečné pro její další působení v Bruselu (kam by se za čisté komunisty pravděpodobně již nedostala).
Stačilo! pohltilo několik malých, a ještě menších stran a hnutí. Podstata však byla jiná – šlo o první pokus o koncentraci antisystémových subjektů, kterých se zejména po pandemii vyrojily desítky. A také o akvizici jejich lídrů, kteří měli relativně silné a věrné publikum na sociálních sítích, a tedy o určité voliče bylo postaráno. Stačilo! jim pak prodalo vizi skutečného politického proudu, který je deklaratorně levicový (tedy sociálně spravedlivý) a vymezuje se vůči systému obecně a zejména vůči nenáviděnému kabinetu Petra Fialy. Jak moc blízko realitě tyto domněnky jsou, je voličům v podstatě lhostejné.
Proti Fialově asocialitě
Program Stačilo! totiž z podstaty není levicový ani nijak sociálně orientovaný. I vzhledem k tomu, jaké subjekty v něm figurují, nejlépe by šlo program označit za národnostně šovinistický.
Ostatně lze citovat přímo z Politické deklarace hnutí, které je jakýmsi programem. Ta se sice vymezuje vůči asocialitě Fialova kabinetu a mezi prioritami formálně je sociální spravedlnost, faktické kroky jdou ale trochu jiným směrem. Má jimi být například referendum o vystoupení z EU a NATO, zrušení Senátu, boj s „rozkrádáním“, za nímž údajně stojí banky a korporace, inkluze ve školství (termín ve školství doplňujeme až my, koalice Stačilo! se jím neobtěžuje, nebo bude zkrátka bojovat proti inkluzi obecně). Až kdesi dole najdeme dostupnou zdravotní péči či „spravedlivý důchod“, tedy údajně podle zdravotního stavu „a ne podle tabulky“.
Falešná koalice může uspět
Zda je to program, který dokáže dostat Konečnou a spol. do Poslanecké sněmovny, se ukáže již za dva týdny. Z aktuálních průzkumů to vypadá, že by to mělo klapnout. Přitom ještě před několika týdny se Stačilo! mohlo strachovat, jestli vůbec bude moci kandidovat v podobě, kterou si vymyslelo. Podobně jako na SPD totiž i na toto uskupení směřovalo několik žalob, že se pokoušejí o obcházejí volebního zákona. Jako koalice tří a více stran by totiž Stačilo! potřebovalo více než 11procentní volební výsledek (pokud by se jednalo o dvě strany, stačilo by jim osm). Stačilo! se však snaží předstírat, že není koalicí, ale samostatnou politickou entitou, které zve kandidáty jiných stran na kandidátky.
Některé soudy rozhodly, že skutečně jde o obcházení zákona, nicméně nechtěly zasahovat do letité volební praxe. Stačilo! tak bude stačit případný zisk pěti procent na vstup do sněmovny.
Nicméně je s tím spojeno jedno zajímavé ale. Stačilo! je svébytný politický subjekt, který kandiduje. A jako takový to bude právě tento subjekt, který případně získá peníze ze státní kasy. Nebude to ani KSČM ani například SOCDEM, která na kandidátku Stačilo! také vstoupila.
Konečná tak možná počítá i s postupnou transformací dávné (a stále ještě docela bohaté) politické strany v subjekt nový. Na potvrzení toho si ale budeme muset ještě počkat.