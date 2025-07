Do osobního bankrotu letos spadlo zatím nejvíce lidí od roku 2021

V prvním pololetí letošního roku bylo vyhlášeno 8249 osobních bankrotů, což bylo meziročně o 13 procent více. Zároveň to byl nejvyšší počet od roku 2021. Od začátku ledna do konce června bylo také podáno 8533 návrhů na osobní bankrot, o 12 procent více než ve stejném období loni. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách.

"V letošním prvním pololetí vyhlásil osobní bankrot druhý nejvyšší počet lidí od roku 2021, kdy jich bylo o 83 více. Výrazně vyšší počet osobních bankrotů byl v roce 2020, kdy jich soudy povolily 9501. Počet návrhů na osobní bankrot v prvních šesti měsících letošního roku byl nejvyšší od roku 2020, kdy jich bylo podáno 9361," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Vysoký počet osobních bankrotů v roce 2020 a koncem roku 2023 ovlivnila podle ní mimo jiné novela zákona, která zpřístupnila tuto cestu k oddlužení většímu počtu osob. V letošním roce nicméně mírně roste podíl nesplácených úvěrů obyvatel, svoji roli tak hrají i ekonomické podmínky. Zároveň rostou mzdy a zvyšuje se chuť obyvatel více utrácet, dodala Kameníčková.

Za červen bylo stejně jako v květnu nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském, Ústeckém a Středočeském kraji. Naopak nejméně jich bylo na Vysočině a v Karlovarském kraji.

Celkem bylo za posledních 12 měsíců vyhlášeno 14 670 osobních bankrotů. Proti předchozímu období je to o devět procent více. Návrhů na osobní bankrot bylo podáno 15 781, meziročně o 11 procent více. "Jak u počtu osobních bankrotů, tak u návrhů na osobní bankrot, byla dynamika růstu v prvních šesti měsících letošního roku vyšší než za období od loňského července do konce letošního června. To může naznačovat růst počtu osobních bankrotů i návrhů v nadcházejícím období," doplnila Kameníčková.

Krajem, kde byli v posledních 12 měsících lidé nejvíce ohroženi osobním bankrotem, zůstává s 30 bankroty na 10 tisíc obyvatel Ústecký kraj. Na druhém místě byl Moravskoslezský kraj, kde připadlo 23 osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel. Podobná situace byla i v Karlovarském kraji s 22 osobními bankroty na 10 tisíc obyvatel.

Naopak nejlépe na tom v posledních 12 měsících byl Zlínský kraj, a to s deseti osobními bankroty na 10 tisíc obyvatel. Šlo také o region, kde soudy povolily méně osobních bankrotů než v předchozím období. Praha byla sice regionem, ve kterém se proti předchozímu období za posledních 12 měsíců počet osobních bankrotů zvýšil nejvíce, zároveň ale obyvatelům hlavního města po Zlínském kraji bankrot hrozil nejméně. Na 10 tisíc obyvatel připadlo pouze 11 osobních bankrotů. Stejně na tom byla také Vysočina.