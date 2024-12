Budvar letos odvedl státu přes půl miliardy ze zisku

Národní podnik Budějovický Budvar letos odvedl státu plánovaných 550 milionů korun ze zisku, uvedla to mluvčí pivovaru Barbora Povišerová. Kolik to bude příští rok, zatím neví. Loni Budvar odvedl 250 milionů korun, předloni 550 milionů korun. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v létě uvedl, že peníze půjdou na mimořádnou podporu zemědělců pro letošní rok. Státní podnik Lesy České republiky letos do státní kasy poslal 3,5 miliardy korun, příští rok by měl být odvod dvojnásobný.

Reklama

Budějovickému Budvaru na domácím trhu stoupl v roce 2023 prodej piv meziročně o 3,8 procenta. Vývoz piva do zahraničí lvzrostl o 4,62 procenta. Podnik měl měl loni čistý zisk 293,8 milionu korun, oproti roku 2022 o 46,3 procenta vyšší. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně stouply o 11,4 procenta na rekordních 3,37 miliardy korun. Pivovar měl loni také rekordní výstav 1,865 milionu hektolitrů piva, což je meziroční zvýšení o 4,29 procenta. Vyplývá to z výroční zprávy.

Lesy České republiky letos do státní kasy poslaly 3,5 miliardy korun a příští rok by měly odvod státu zdvojnásobit na sedm miliard. Sedmimiliardový odvod je zahrnutý v příjmech státního rozpočtu na rok 2025. Podnik na odvod zřejmě bude muset použít peníze z rezerv, což by mu v případě kalamity mohlo způsobit problémy. Hrozí i oddálení nápravy miliardových škod po zářijových povodních. Uvedl to generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Podnik v příštím roce přijde o zisky ze zhodnocení volných peněz, protože od 1. ledna bude muset povinně převést volné peníze na účet do České národní banky, kde bude mít zhodnocení nižší než dosud, dodal Šafařík.

Účet u ČNB má také Budvar. „Nicméně Budvar jako podnik s mezinárodním přesahem musí provádět specifické zahraniční operace, které ČNB nenabízí. Proto má účty i u komerčních bank, které tyto služby zajišťují,“ řekla Povišerová.

Reklama

Exotika prahne po českém pivu. Zisk Budvaru je meziročně o polovinu vyšší Zprávy z firem Loni se Budějovický budvar prosadil nově v Kongu a Jihoafrické republice. Export do Afriky se pozitivně projevil na výsledcích národního pivovaru. ČTK Přečíst článek

Budvar má za sebou rekordní rok. Místo Ruska se nově prosazuje v Africe Zprávy z firem Budějovickému Budvaru loni vzrostly tržby meziročně o 11 procent na rekordních 3,37 miliardy korun. Posílil jak domácí prodej piva, tak export, který tvoří 72 procent z celkové produkce. ČTK Přečíst článek