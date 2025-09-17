Proč je bydlení v Česku tak drahé? Je to vizitka dvacetileté nečinnosti politiků, řekl ministr Kulhánek
Dostupnost bydlení v České republice zhoršilo podle ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka (za STAN) to, že ji zhruba 20 let žádná politická reprezentace neřešila. Situaci ale ovlivnil paradoxně také vstup Česka do Evropské unie v roce 2004. Poté totiž ČR podle evropských pravidel nemohla využívat veřejné prostředky na bytovou výstavbu. V současnosti to už možné je. Kulhánek to uvedl ve středu na konferenci na veletrhu For Arch. Pokud podle něj bude do budoucna udržena kontinuita kroků, které současná vláda nastavila, tak se dostupnost bydlení výrazně zlepší během dekády.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ještě za působení bývalého šéfa resortu Ivana Bartoše (Piráti) připravovalo a následně spustilo program na výstavbu obecních, cenově dostupných nájemních bytů. Obce, ale i různé organizace či soukromí investoři mohou na výstavbu čerpat zvýhodněné úvěry a dotace. Na program bylo letos ze státního rozpočtu vyčleněno sedm miliard korun.
Na výstavbu kromě národních peněz směřují v ČR také evropské prostředky. Česko letos získalo notifikaci od Evropské komise, která umožňuje peníze na výstavbu bytů využít. Cílem notifikace je prokázat, že se kvůli investici z veřejných prostředků nenaruší volný trh, případně doložit, že společenský přínos veřejné podpory převáží nad riziky. Teprve poté EK potvrdí, že konkrétní záměr vyhovuje pravidlům a je slučitelný s vnitřním trhem a členská země může zahájit realizaci programu. Tento typ podpory bydlení z veřejných zdrojů v posledních dvou desetiletích až do letošního roku v Česku chyběl.
„Trend dostupnosti bydlení se obrací. Za poslední rok a půl se udělala obrovská spousta věcí. Těch nástrojů na zvýšení dostupností je výrazně více. Pokud bude zachována kontinuita a pokud bude v souboru všech vzájemně provázaných nástrojů pokračovat jakákoliv vláda, tak v rámci horizontu dekády zaznamenáme signifikantní výsledek a zlepšení,“ řekl Kulhánek.
Podle Petra Paličky, ředitele developerské společnosti EP Real Estate, dostupnost bydlení snižuje zdlouhavá změna územního plánu a povolování výstavby. Povolování pak podle něj prodlužuje také to, že řízení může připomínkovat příliš mnoho subjektů. „Samotná stavba se ukazuje, že je to nejjednodušší z celého procesu, ale územní plánování a proces stavebního povolení je velmi komplikovaný,“ uvedl Palička na konferenci.
Kulhánek řekl, že je podle něj iluzorní si představit, že ceny bytů někdy klesnou. Zvýšení výstavby by ale skutečně mohlo brzdit růst cen. Stavět se ale podle něj musí i nájemné byty. Palička uvedl, že zhruba polovina kupců nově dostavěných bytů jsou investoři, kteří často nakupují i bez hypotéky. Druhou část tvoří lidi, které byty kupují přes úvěr a buď v nich sami bydlí, nebo je mají pro své potomky či je pronajímají. V Česku ale podle něj není velká skupina spekulantů, která si koupí byt, drží ho prázdný a pouze čeká na zvýšení jeho ceny.
