Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Reality Proč je bydlení v Česku tak drahé? Je to vizitka dvacetileté nečinnosti politiků, řekl ministr Kulhánek

Proč je bydlení v Česku tak drahé? Je to vizitka dvacetileté nečinnosti politiků, řekl ministr Kulhánek

Proč je bydlení v Česku tak drahé? Je to vizitka dvacetileté nečinnosti politiků, řekl ministr Kulhánek
Profimedia
ČTK
ČTK

Dostupnost bydlení v České republice zhoršilo podle ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka (za STAN) to, že ji zhruba 20 let žádná politická reprezentace neřešila. Situaci ale ovlivnil paradoxně také vstup Česka do Evropské unie v roce 2004. Poté totiž ČR podle evropských pravidel nemohla využívat veřejné prostředky na bytovou výstavbu. V současnosti to už možné je. Kulhánek to uvedl ve středu na konferenci na veletrhu For Arch. Pokud podle něj bude do budoucna udržena kontinuita kroků, které současná vláda nastavila, tak se dostupnost bydlení výrazně zlepší během dekády.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ještě za působení bývalého šéfa resortu Ivana Bartoše (Piráti) připravovalo a následně spustilo program na výstavbu obecních, cenově dostupných nájemních bytů. Obce, ale i různé organizace či soukromí investoři mohou na výstavbu čerpat zvýhodněné úvěry a dotace. Na program bylo letos ze státního rozpočtu vyčleněno sedm miliard korun.

Na výstavbu kromě národních peněz směřují v ČR také evropské prostředky. Česko letos získalo notifikaci od Evropské komise, která umožňuje peníze na výstavbu bytů využít. Cílem notifikace je prokázat, že se kvůli investici z veřejných prostředků nenaruší volný trh, případně doložit, že společenský přínos veřejné podpory převáží nad riziky. Teprve poté EK potvrdí, že konkrétní záměr vyhovuje pravidlům a je slučitelný s vnitřním trhem a členská země může zahájit realizaci programu. Tento typ podpory bydlení z veřejných zdrojů v posledních dvou desetiletích až do letošního roku v Česku chyběl.

„Trend dostupnosti bydlení se obrací. Za poslední rok a půl se udělala obrovská spousta věcí. Těch nástrojů na zvýšení dostupností je výrazně více. Pokud bude zachována kontinuita a pokud bude v souboru všech vzájemně provázaných nástrojů pokračovat jakákoliv vláda, tak v rámci horizontu dekády zaznamenáme signifikantní výsledek a zlepšení,“ řekl Kulhánek.

Podle Petra Paličky, ředitele developerské společnosti EP Real Estate, dostupnost bydlení snižuje zdlouhavá změna územního plánu a povolování výstavby. Povolování pak podle něj prodlužuje také to, že řízení může připomínkovat příliš mnoho subjektů. „Samotná stavba se ukazuje, že je to nejjednodušší z celého procesu, ale územní plánování a proces stavebního povolení je velmi komplikovaný,“ uvedl Palička na konferenci.

Kulhánek řekl, že je podle něj iluzorní si představit, že ceny bytů někdy klesnou. Zvýšení výstavby by ale skutečně mohlo brzdit růst cen. Stavět se ale podle něj musí i nájemné byty. Palička uvedl, že zhruba polovina kupců nově dostavěných bytů jsou investoři, kteří často nakupují i bez hypotéky. Druhou část tvoří lidi, které byty kupují přes úvěr a buď v nich sami bydlí, nebo je mají pro své potomky či je pronajímají. V Česku ale podle něj není velká skupina spekulantů, která si koupí byt, drží ho prázdný a pouze čeká na zvýšení jeho ceny.

Setkání Realitního Clubu 17. června 2025

Nedostupnost bydlení? Jen ve velkých městech. Bydlet v Praze je status, za který se platí

Reality

V Česku se staví pomalu a málo. V Praze a dalších velkých městech se v důsledku toho hovoří dokonce i krizi bydlení, shodli se odborníci Realitního Clubu, který pořádá Newstream.

nst

Přečíst článek

Petr Palička

Nejdřív se vrhneme na Bubny. Prostavíme tam až sedm miliard, říká šéf Křetínského realitní divize Petr Palička

Reality

Petr Palička patří mezi matadory tuzemského developerského byznysu. Za 17 let svého působení v Penta Real Estate vedl spoustu zajímavých projektů. Na konci loňského roku, ale změnil dres a stal se šéfem realitní divize EPH holdingu Daniela Křetínského. Co má jako právě na stole? Na jaký projekt se těší a vyroste pod jeho vedením z EP Real Estate další velký pražský developer?

pej, lib

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Zámek Bezdružice stát nabízí za 52 milionů.

OBRAZEM: Ze zámku Bezdružice by klidně mohl být luxusní hotel. Ale nikdo ho nechce

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

David Ondráčka: Klauni, turisté i recyklovaní politici. Příští sněmovna nabídne bizarní stand-up

Hnutí Stačilo! představuje lídry
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

Příští sněmovna bude patrně plná bizarních politických postaviček. Z Malostranských paláců se stane jeviště pro jejich stand-up výstupy. Od Bobošíkové, přes Ševčíka, Šichtařové až po Vidláka. Zprava doleva, od iracionálna k chaosu. Bude to panoptikum a zdroj nekonečně trpké zábavy. Když si zvolíme klauny, budeme mít prostě cirkus.

Pokud tito lidé získají i politický vliv a na jejich hlasu bude vláda viset, budeme k tomu sledovat ještě smutné vydírací divadlo. Svou podporu budou v jednotlivých hlasováních obchodovat za funkce, ústupky, možná i za peníze (to se uvidí). Naše transakční demokracie dostane novou dynamiku.

Bizarní figurky

Podle dnešních volebních preferencí je dost pravděpodobné, že se po volbách dostane do sněmovny klidně 7 volebních uskupení. Ale reálně to znamená mnohem více stran, které se mohou ještě hned po volbách začít štěpit, a jednotliví poslanci zůstat nezařazení. Fakticky většina kandidujících subjektů dnes jsou nepřiznané koalice, sněmovna bude rozdrobená jako už dlouho ne.

Šéf ANO Andrej Babiš

PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Názory

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Bude po ní pobíhat hodně nezařazených poslanců a každý z nich se bude snažit zaujmout, mít svých pár sekund mediální slávy. A to udělá jen tím, že řekne na kamery ještě větší volovinu a ještě ostřeji, a tak se to bude stupňovat. Z Malostranských paláců se stane jedno velké mediální stand-up jeviště pro jejich divadlo a pološílené nápady. Novináře to bude bavit, protože budou mít spoustu materiálu a vtipných videí. Ale trochu mám obavu, jak dlouho to bude bavit veřejnost. Chvíli určitě, ale pak to jen zvýší znechucení, že v politice o nic vlastně nejde.

Figurky

Do sněmovny se patrně dostane spousta bizarních figurek, naprosto nečitelných osob a taky recyklovaných bývalých politiků a turistů, kteří kandidovali už mnohokrát za různé strany. Například Jana Bobošíková kandidovala snad v každých volbách v posledních 20 letech, teď může být poslankyní za Stačilo. Maláčová pohřbila sociální demokraty výměnou za svou šanci sedět v parlamentu, její poslední měsíce v politice a veřejném prostoru jsou hodně smutnou podívanou. Boris Šťastný bude za Motoristy, dříve poslanec za ODS, pak se přidal k Zemanovi, teď přeskočil do auta. A Sterzik jako Vidlák je komická postavička sama o sobě.

Premiér ČR Petr Fiala (ODS) zahajuje kampaň

PROFIL: Petr Fiala nabídl spásu ODS. Dneska bojuje o její budoucnost

Názory

Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Okamura nabral do svého gangu všechny postavičky alternativní a zmatené scény, od Rajchla po Ševčíka, jejich klub bude zvláštně vypečená partička. Myslím, že část z nich po volbách Okamurovi z klubu uteče, a budou působit jako volní radikálové. Nebo manželské duo Šichtařová-Pikora, dnes v osobní válce, která může pokračovat ve sněmovně; kandidují ona za Okamuru, on za Turka.

Ale samozřejmě se i za větší strany se tam mohou dostat zvláštní lidé. Za Babiše se tam asi vyveze hodně úplně nových, neznámých tváří, které však patrně budou docela poslušné a vděčné za flek. Za Piráty se vrátí část bývalých poslanců (třeba Ferjenčík). Ve Spolu rozhodne, jak budou jejich příznivci kroužkovat, jestli víc lidovci nebo ODS. Může to dopadnout na obě strany. Pokud jedna strana z nich zítra skoro všechny pozice a druhá málo, tak se Spolu rozpadne. Na TOP už zbydou jen drobky, ta strana už nemá výtlak a reálně končí, je tam do počtu.

Tomio Okamura zahajuje kampaň

PROFIL: Okamura nasál kompletní scénu dezolátů a míří k nejlepšímu výsledku kariéry

Názory

Tři z celkem čtyř let aktuálního funkčního období hrál Tomio Okamura nikoli druhé, ale spíše čtvrté housle v opozičním orchestru, který dirigoval Andrej Babiš. Pak ale dokázal koncentrovat antisystémové strany, čímž prokázal jednak nevídaný politický cit, zároveň ambici přestat být jen Miroslavem Sládkem 21. století. Bude to tentokrát stačit na to, aby to dotáhl až do vysněné vlády? Portál newstream.cz pokračuje v Předvolebním auditu profilem lídra třetí nejsilnější strany.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Nepřiznané koalice a soudy

Do složení sněmovny (a tím i do tohoto hemžení bizárů) může ještě zasáhnout Ústavní soud. Prakticky většina stran zkouší obejít volební pravidla přes nepřiznané koalice, a to se nyní u soudů posuzuje. Skoro všichni si staví jednu společnou volební kandidátku. Jediným důvodem je, aby jim na vstup do parlamentu stačilo přelézt pět procent, jinak se ta procenta zvyšují, koalice dvou stran osm procent, koalice tří stran 11 procent. Platí to o Stačilo (Komunisti), SPD (nabrali dalších asi 5 stran), vlastně i o koalici Piráti se Zelenými a nakonec i o Spolu (kde je zřejmé, že lidovci a TOP by se sami do sněmovny nedostali).

Teď to zatím šalamounsky vyřešily soudy rozsudky, které reálně řekly, že to sice je jasné obcházení volebních pravidel a jejich ducha, ale není to důvod k vyřazení dané kandidátky z voleb. A budeme čekat na rozhodnutí Ústavního soudu, které to má definitivně rozseknout. Není to snadné rozhodování, nejen čistě právně, ale hlavně společensky. Vyřadit někoho z demokratických voleb je drsný zásah, ovlivní to volby, vyvolává to velké napětí, nedůvěru, spoustu konfliktů. To musí ústavní soudci taky vzít v úvahu.

Šéf STAN Vít Rakušan

PROFIL: Vít Rakušan, šéf Starostů, milenka pro všechny

Názory

Když v květnu roku 2021 představovalo uskupení PirSTAN svůj volební program a lídry krajů, stál u dvou mikrofonů Vít Rakušan a Ivan Bartoš. Postavili se na nábřeží naproti Strakovce, sídle vlády. Asi tím chtěli naznačit, kam míří. A to se jim nakonec i povedlo. Vypadali lidově. Bez kravaty. Většina měla na nohou hnědé polobotky, bílou košili, sako. Jako přes kopírák. Asi to byl tenkrát nějaký módní trend. Jediná žena, Olga Richterová za Piráty, mezi zástupem mužů.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Další komentáře Davida Ondráčky

Související

Premiér ČR Petr Fiala s dalšími členy vlády

Stanislav Šulc: Čas výzev, usnesení a memorand je tady. Po volbách bude ale všechno jinak

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Zleva předseda SPD Tomio Okamura, předseda hnutí ANO a poslanec Andrej Babiš, předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová a místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO)

David Ondráčka: Voliči Babiše a Okamury by měli slyšet, jak o nich mluví, když se vypnou kamery

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek

Chyba účtárny, nebo politický skandál? Hřib musí vysvětlovat vyplacené odměny

Chyba účtárny, nebo politický skandál? Hřib musí vysvětlovat vyplacené odměny
Profimedia
ČTK
ČTK

Pirát Zdeněk Hřib měl funkci člena představenstva holdingu Pražská energetika vykonávat zadarmo. Místo toho inkasoval statisíce. Policie případ neoprávněných odměn předala do přestupkového řízení.

Policie ve věci neoprávněných odměn, které náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib (Piráti) pobíral za členství v představenstvu firmy Pražská energetika Holding (PREH), nejdřív vedla trestní řízení. Nyní případ předala do přestupkového řízení. Napsal to ve středu server Neovlivní.cz. Hřib měl jako člen vedení města funkci vykonávat zdarma, za pět měsíců ale dostal 280 tisíc korun, uvedl server Neovlivní.cz. Podle dřívějších i aktuálního Hřibova vyjádření však šlo o částku 178 tisíc korun. Náměstek dnes uvedl, že na omyl s vyplácením sám ihned upozornil a peníze vrátil hned, jakmile dostal příslušné číslo účtu. 

Hřib se stal členem představenstva PREH, přes kterou město vlastní majoritní podíl v Pražské energetice (PRE), loni v červnu. Vyplácení odměn byla podle něj chyba účtárny, na kterou ihned na následujícím jednání představenstva PREH upozornil a následně po nutných administrativních úkonech všechny peníze vrátil.

Policie se věcí zabývala několik měsíců, podle Neovlivní.cz si pražské politiky včetně Hřiba zvala k podání vysvětlení. Případ uzavřela s tím, že Hřiba podezírá z porušení zákona, věc předala městskému úřadu Prahy 10, kde má Hřib trvalé bydliště. „Mohu potvrdit, že jsme v této věci vedli trestní řízení. A případ jsme nyní předali do přestupkového řízení městskému úřadu,“ cituje server Petra Štajnce z pražské policie.

„Vzhledem k tomu, že přestupková řízení nejsou veřejná, nemůže se městská část Praha 10 k této záležitosti vyjadřovat,“ uvedl mluvčí Prahy 10 Ján Bruno Tropp.

Hřib čelil kritice zejména ze strany opozičního hnutí ANO, že nejednal ihned poté, co mu byla vyplacena první částka. Případem se zabývalo také veřejné vnitrostranické fórum Pirátů, letos v lednu ho probírali zastupitelé Prahy. Podle člena dozorčí rady PRE a starosty Prahy 9 za ODS Tomáše Portlíka problém vznikl kvůli tomu, že Hřib při podpisu smlouvy o členství v představenstvu PREH zaškrtl, aby peníze chodily na jeho účet. Letos v červnu radní hlavního města schválili výměnu Hřiba v představenstvu PREH za právníka Mateje Šandora.

„Pokud někdo spáchal přestupek, tak jedině osoba, která byla odpovědná za odeslání těch odměn, což je zřejmě předseda dozorčí rady PRE Holding pan Tomáš Portlík z ODS, který bude vypovídat i u soudu v kauze Dozimetr,“ uvedl ve středu Hřib. Doplnil, že na omyl sám upozornil a situaci řešil z vlastní iniciativy hned při první možné příležitosti na prvním jednání představenstva firmy, kam byl pozván. „Za nějaký čas poté jsem dostal číslo účtu, na které mám peníze vrátit, které byly obratem odeslány. Když jsem byl primátorem, tak se takovéto chyby nestávaly, a takový binec v tom nebyl,“ dodal.

Zleva soudkyně Veronika Křesťanová, předseda soudu Josef Baxa a soudkyně Kateřina Ronovská ve sněmovním sále Ústavního soudu, který vyhlásil, jak rozhodl o návrhu poslanců ANO na zrušení důchodové reformy

Dalibor Martínek: Volíme podle zákona z roku 1995. Asi si nikdo nevšiml, že je 21. století

Názory

Před volbami roste politikům tlak, vzniká spousta sporů. Do svobodných voleb vstupuje i moc soudní, a dokonce i státní úřady. Má to tak být? Dva příklady z poslední doby.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Šéf ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Češi milují Babiše. A hned po něm Okamuru

Názory

Češi si přejí jednobarevný kabinet hnutí ANO. Podle průzkumu agentury Median je pro takové řešení 41 procent lidí. Vládu ANO s SPD chce 37 procent, Spolu, STAN a Piráty jen 31 procent.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Doporučujeme