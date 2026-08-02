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newstream.cz Trhy Týden tradera: Technologie pod tlakem. Trhy vyděsil Fed i výprodeje v Asii

Týden tradera: Technologie pod tlakem. Trhy vyděsil Fed i výprodeje v Asii

Korejský kompozitní index akcií (KOSPI) zobrazený na jedné z TV obrazovek na autobusovém nádraží v Soulu, 31. července 2026.
profimedia
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Akciové trhy zažily mimořádně volatilní týden. Investory znejistilo jak rozhodnutí americké centrální banky ponechat úrokové sazby beze změny, tak pokračující výprodeje technologických akcií, které se přelily z jihokorejského trhu Kospi. Výsledková sezóna navíc ukázala, že investoři už technologické giganty nehodnotí jedním metrem.

Významnou událostí bylo zasedání americké centrální banky. Fed ponechal základní úrokovou sazbu beze změny už popáté v řadě, na úrovni 3,5 až 3,75 procenta. Ta dál pomáhá tlumit inflační tlaky, zároveň ale prodražuje financování domácností i firem.

Nicméně banka pod vedením nového šéfa Kevina Warshe dokázala trhy patřičně znejistit. Proti rozhodnutí sazby nezměnit se postavili hned tři představitelé Fedu, kteří vyjádřili obavy z inflace a požadovali zvýšení sazeb. Jde o první případ od roku 2016, kdy tři členové měnového výboru jednotně nesouhlasili s rozhodnutím centrální banky.

Jestřábí jádro má navrch

Trhem to bylo vnímáno tak, že výbor je formován poměrně „jestřábím“ jádrem. Warsh dlouhodobě prosazuje, aby Fed méně předem naznačoval své další kroky a více vysvětloval podmínky, za nichž je ochotný změnit měnovou politiku. Středeční prohlášení Fedu však neposkytlo ani jedno, a to přesto, že trhy obecně očekávají zvýšení sazeb v září.

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Americké akcie ve středu výrazně oslabily. Centrální banka USA podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny, investory však znepokojila možnost jejich zářijového zvýšení. Obavy podporuje drahá ropa, která by mohla znovu rozdmýchat inflaci.

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Výsledkem je pokračování nejistoty. Centrální banka je ve složité roli, ale je možné, že oddaluje nevyhnutelné a sazby budou muset jít razantně výš.

Konec měření jedním metrem

Pokračující výsledková sezóna potvrdila, že investoři začínají jednotlivé technologické společnosti hodnotit mnohem selektivněji. Microsoft dokázal přesvědčit trh, že vysoké investice do infrastruktury pro umělou inteligenci mají jasnou návratnost a podporují další růst společnosti. Tržby ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí vzrostly meziročně o 18 procent na 90 miliard dolarů, zatímco Microsoft Cloud zvýšil tržby o 27 procent na 59,3 miliardy dolarů.

Klíčová cloudová platforma Azure rostla o 43 procent a počet platících uživatelů Microsoft 365 Copilot překonal 30 milionů. Firma přitom během čtvrtletí vynaložila na kapitálové investice přibližně 41 miliard dolarů, silný růst cloudových služeb však investorům ukázal, že novou kapacitu dokáže rychle využít a monetizovat.

Microsoft investuje miliardy do výstavby datových center pro AI

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Americký technologický gigant Microsoft zakončil finanční rok výrazně nad očekáváním. Čtvrtletní tržby poprvé dosáhly 90 miliard dolarů a čistý zisk vzrostl o 31 procent. Investory potěšil především rychlejší růst cloudové platformy Azure a rostoucí zájem o nástroje využívající umělou inteligenci. Akcie firmy po zveřejnění výsledků prudce posílily.

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Naproti tomu Meta čelila chladnější reakci investorů. Její tržby sice vzrostly o 28 procent na 60,8 miliardy dolarů, avšak volný peněžní tok se meziročně propadl o 91 procent z 8,55 miliardy dolarů na pouhých 784 milionů dolarů. Kapitálové výdaje dosáhly 31,08 miliardy dolarů a společnost současně zvýšila odhad celoročních investic do rozmezí 130 až 145 miliard dolarů.

Trh tak stále více rozlišuje mezi firmami, které dokážou vysoké investice efektivně monetizovat již prostřednictvím rostoucích tržeb a zisků, a těmi, u nichž rychle rostoucí náklady zatím výrazněji zatěžují tvorbu hotovosti, a návratnost kapitálu zůstává méně přesvědčivá.

To, že jsou technologie a zejména čipové společnosti ve složité situaci, potvrzují výprodeje na jihokorejském indexu Kospi, který v týdnu prošel několika poklesy o více než osm procent. Volatilita se dost stupňovala, jak se likvidovaly zapáčené pozice v ETF. Přesto si říkám, jestli už za chvíli nebude tamní trh zase atraktivní po splasknutí spekulativní bubliny.

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Na finančních trzích v posledních týdnech dochází k prudkému obratu v náladě investorů. Na první pohled se nezdá, že by se dělo něco významného. Hlavní akciové indexy v USA sice zlevňují, ale nikoli extrémním tempem. Index kolísavosti cen akcií VIX, někdy také označovaný jako „index strachu“, zůstává na velmi nízkých hodnotách pod hranicí 20 bodů. To naznačuje, že investorská nálada je na povrchu dobrá. V čem je tedy háček?

Timur Barotov

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ČTK

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Česko chce evropskou gigafactory pro AI. Projekt za 100 miliard má vyrůst na Zbraslavi

Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka by projekt českým firmám a vědcům otevřel přístup k výpočetní kapacitě světové úrovně a zásadně zvýšil konkurenceschopnost země.
Profimedia
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Česko vstupuje do rozhodujícího souboje o jednu z evropských gigafactory pro umělou inteligenci. Obří datové centrum za přibližně 100 miliard korun by vybudovaly České Radiokomunikace v Praze na Zbraslavi. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka by projekt českým firmám a vědcům otevřel přístup k výpočetní kapacitě světové úrovně a zásadně zvýšil konkurenceschopnost země.

Česká republika se uchází o jednu z velkých evropských továren na umělou inteligenci. Evropská unie ve čtvrtek vyhlásila soutěž na vybudování až sedmi takzvaných AI gigafactory, tedy rozsáhlých datových center určených k vývoji, trénování a provozu nejpokročilejších modelů umělé inteligence.

Projekt má podle dosavadních plánů vyrůst jako součást budovaného datového centra Českých Radiokomunikací v Praze na Zbraslavi. Celková investice by měla dosáhnout přibližně 100 miliard korun.

Česká republika nechce být pouze uživatelem technologií, které vznikají jinde. Chceme být zemí, kde se bude špičková evropská infrastruktura pro umělou inteligenci budovat a kde budou vznikat nové modely, aplikace a technologická řešení,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Investici by táhly České Radiokomunikace

Největší část nákladů, zhruba 70 miliard korun, by měly nést České Radiokomunikace jako soukromý investor. Český stát by přidal 15 miliard a stejnou částkou by měla přispět Evropská komise.

Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až sedmi velkých datových center pro umělou inteligenci napříč Evropou

Evropa postaví až sedm gigafactory pro umělou inteligenci. O jednu usiluje i Česko

Politika

Evropská unie vyhlásila soutěž na vybudování až sedmi obřích datových center určených pro vývoj a provoz umělé inteligence. Do projektu chce vložit deset miliard eur z veřejných zdrojů a přilákat dalších 20 miliard eur od soukromých investorů. O umístění jedné z takzvaných AI gigafactory se uchází také Česká republika.

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České Radiokomunikace by zároveň nesly finanční rizika projektu a staly se vlastníkem i provozovatelem celé infrastruktury. Vláda podporu české přihlášce schválila už v červnu.

Podle Havlíčka nyní začíná rozhodující část soutěže. „Máme příležitost získat projekt, který může zásadně posílit konkurenceschopnost českého průmyslu, výzkumu i celé ekonomiky,“ řekl.

Česko soupeří s Francií, Finskem či Polskem

Evropská soutěž je rozdělena do dvou kategorií. Čtyři projekty mají připadnout na gigafactory střední velikosti, další tři na největší velkokapacitní zařízení.

O středně velkou gigafactory se vedle Česka ucházejí Francie, Finsko, Dánsko a Polsko. Do kategorie velkokapacitních projektů vstoupily Portugalsko, Španělsko, Německo, Itálie a Řecko.

Přihlášky mohou podávat konsorcia nebo účelově vytvořené subjekty, které propojí technologické firmy, výzkumné instituce a investory. Uzávěrka soutěže je 12. listopadu 2026.

Mezi hlavní hodnoticí kritéria budou patřit technologická úroveň projektu, jeho přínos pro Evropu, zabezpečení dat a diverzifikace dodavatelů. Evropský podnik EuroHPC následně sestaví pořadí uchazečů a vybere projekty, s jejichž provozovateli uzavře rámcové smlouvy.

Evropa dohání náskok USA a Číny

Gigafactory mají být technologickou páteří evropských ambicí v oblasti umělé inteligence. Nejde pouze o běžná datová centra. Zařízení mají spojovat desítky tisíc nejvýkonnějších AI čipů, rozsáhlá datová úložiště, vysokorychlostní sítě a zabezpečené cloudové prostředí.

Jejich výkon má sloužit k vývoji a trénování modelů s biliony parametrů, které si dnes kvůli mimořádným nákladům mohou dovolit především největší americké a čínské technologické společnosti. K infrastruktuře mají získat přístup evropské firmy, startupy, výzkumníci i veřejné instituce.

Evropská komise už v roce 2025 představila iniciativu InvestAI, jejímž cílem je mobilizovat pro rozvoj umělé inteligence v Evropě 200 miliard eur. Z toho 20 miliard eur vyčlenila právě na AI gigafactory. Nynější výběrové řízení má podle Komise odemknout investice přesahující 30 miliard eur. Evropská komise

Pro Česko by úspěch v soutěži znamenal nejen jednu z největších technologických investic v jeho historii, ale také možnost posunout se z role odběratele zahraničních technologií mezi evropská centra vývoje umělé inteligence.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Apple předvedl rekordní čtvrtletí. Investorům to ale nestačilo, akcie oslabují

Tim Cook
Profimedia
ČTK
ČTK

Americký technologický gigant Apple má za sebou nejsilnější třetí finanční čtvrtletí ve své historii. Tržby mu vzrostly o 16 procent a čistý zisk o více než čtvrtinu. Akcie přesto zamířily dolů. Investory znepokojil slabší růst lukrativních služeb, opatrný výhled a potíže s dodávkami čipů.

Americká technologická společnost Apple ve třetím finančním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 27 procent na 29,8 miliardy dolarů, tedy zhruba 626 miliard korun.

Firma, která vyrábí chytré telefony iPhone, tablety iPad, hodinky Apple Watch či počítače Mac, vykázala výsledky nad očekáváním analytiků. Její akcie však po jejich zveřejnění v prodlouženém obchodování oslabily. Investoři se zaměřili především na slabší výhled pro následující čtvrtletí a na tržby ze služeb, které za odhady zaostaly, píše Reuters.

Wall Street už se nenechá opít sliby o AI. Microsoft investory přesvědčil, Meta je vyděsila

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Microsoft a Meta investují desítky miliard dolarů do datových center a umělé inteligence. Reakce investorů na jejich výsledky ale nemohla být odlišnější. Microsoftu prudce roste cloudový byznys a čtvrtletní zisk zvýšil téměř o třetinu. Meta sice dál svižně zvyšuje tržby, její náklady však kvůli investicím do AI rostou téměř dvojnásobným tempem. A Wall Street to Zuckerbergovi spočítal.

nst

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iPhony táhly rekordní čtvrtletí

Celkové tržby společnosti Apple ve čtvrtletí, které skončilo 27. června, vzrostly meziročně o 16 procent na 109,4 miliardy dolarů.

„Apple s hrdostí oznamuje své nejsilnější červnové čtvrtletí v historii,“ uvedl generální ředitel společnosti Tim Cook. Dvouciferným tempem podle něj rostly tržby z prodeje telefonů iPhone, počítačů Mac i služeb, a to ve všech geografických oblastech. 

Hlavním motorem výsledků byly telefony iPhone. Tržby z jejich prodeje se zvýšily téměř o 22 procent na 54,3 miliardy dolarů a překonaly očekávání trhu. Výrazně se dařilo také počítačům Mac, jejichž prodej vzrostl téměř o 29 procent na 10,4 miliardy dolarů. Naopak tržby z iPadů klesly o šest procent na 6,2 miliardy dolarů.

Hlavní ekonom Investiky Vít Hradil

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Česko bývá označováno za 17. spolkovou zemi Německa. Tak vysoká je závislost naší ekonomiky na tamních zakázkách. Situace se ale začíná pomaloučku měnit, říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

Ivana Pečinková

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Zákazníci nakupují před zdražením

Silnou poptávku po iPhonech mohla podpořit také obava zákazníků z budoucího zdražování. Apple už kvůli nedostatku paměťových čipů zvýšil ceny tabletů iPad a počítačů Mac. Cena iPhonů zatím zůstala beze změny, analytici však připouštějí, že by firma mohla zdražit i svou nejdůležitější produktovou řadu. 

Zisk na akcii vzrostl z loňských 1,57 dolaru na 2,02 dolaru. Analytici podle průzkumu společnosti FactSet očekávali v průměru 1,89 dolaru na akcii.

Výsledek však částečně vylepšilo vrácení dříve zaplacených cel. To zvýšilo zisk o 11 centů na akcii. I bez tohoto jednorázového vlivu by však Apple očekávání trhu překonal. 

Služby za očekáváním zaostaly

Tržby ze služeb, mezi které patří například App Store, iCloud, Apple Music nebo platební služby, se meziročně zvýšily o 12 procent na 30,74 miliardy dolarů. Analytici ale očekávali 31,22 miliardy dolarů. 

Právě služby jsou pro Apple důležité kvůli vysokým maržím a pravidelným příjmům. Jejich pomalejší růst proto mezi investory vyvolal obavy, že tato část podnikání ztrácí dosavadní dynamiku.

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Evropský obranný průmysl má velký problém. Je zastaralý

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Po dvou letech růstu se soukolí evropského obranného průmyslu zadrhlo. Investoři cítí, že tanky a další konvenční zbraně budou v konfliktech budoucnosti hrát čím dál menší roli, a evropští tradiční výrobci se neumí dostatečně rychle přizpůsobit nové době. Akcie německého Rheinmetallu či české CSG tak v posledních měsících výrazně ztrácejí, upozorňuje The Economist.

Stanislav Šulc

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Příjmy z mobilních her v App Storu navíc podle finančního ředitele Kevana Parekha zatížily změny obchodního modelu v některých zemích. Apple musí v Evropské unii umožňovat alternativní obchody s aplikacemi, ve Spojených státech pak čelí důsledkům právního sporu s výrobcem hry Fortnite, společností Epic Games. 

Trh více než minulost zajímá další čtvrtletí

Přestože Apple překonal očekávání u tržeb i zisku, jeho akcie po uzavření burzy oslabily. Firma totiž předpokládá, že ve čtvrtletí končícím v září zvýší tržby meziročně o devět až 11 procent. Wall Street počítala přibližně s dvanáctiprocentním růstem.

Cook upozornil, že společnost čelí výrazným omezením v dodavatelském řetězci, především nedostatku pokročilých technologií pro výrobu čipů a pamětí. Apple proto podle něj zvažuje také alternativní dodavatele. Akcie firmy v prodlouženém obchodování klesaly až o 5,5 procenta. 

Silné čtvrtletní výsledky tak zastínila otázka, zda Apple dokáže uspokojit vysokou poptávku a udržet rychlý růst i v situaci, kdy mu chybějí součástky a rostou výrobní náklady.

Tomáš Kolář, šéf Linet

V Číně můžete uspět a stejně o všechno přijít, říká šéf Linetu

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Dalibor Martínek

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