Týden tradera: Technologie pod tlakem. Trhy vyděsil Fed i výprodeje v Asii
Akciové trhy zažily mimořádně volatilní týden. Investory znejistilo jak rozhodnutí americké centrální banky ponechat úrokové sazby beze změny, tak pokračující výprodeje technologických akcií, které se přelily z jihokorejského trhu Kospi. Výsledková sezóna navíc ukázala, že investoři už technologické giganty nehodnotí jedním metrem.
Významnou událostí bylo zasedání americké centrální banky. Fed ponechal základní úrokovou sazbu beze změny už popáté v řadě, na úrovni 3,5 až 3,75 procenta. Ta dál pomáhá tlumit inflační tlaky, zároveň ale prodražuje financování domácností i firem.
Nicméně banka pod vedením nového šéfa Kevina Warshe dokázala trhy patřičně znejistit. Proti rozhodnutí sazby nezměnit se postavili hned tři představitelé Fedu, kteří vyjádřili obavy z inflace a požadovali zvýšení sazeb. Jde o první případ od roku 2016, kdy tři členové měnového výboru jednotně nesouhlasili s rozhodnutím centrální banky.
Jestřábí jádro má navrch
Trhem to bylo vnímáno tak, že výbor je formován poměrně „jestřábím“ jádrem. Warsh dlouhodobě prosazuje, aby Fed méně předem naznačoval své další kroky a více vysvětloval podmínky, za nichž je ochotný změnit měnovou politiku. Středeční prohlášení Fedu však neposkytlo ani jedno, a to přesto, že trhy obecně očekávají zvýšení sazeb v září.
Americké akcie ve středu výrazně oslabily. Centrální banka USA podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny, investory však znepokojila možnost jejich zářijového zvýšení. Obavy podporuje drahá ropa, která by mohla znovu rozdmýchat inflaci.
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Trhy
Americké akcie ve středu výrazně oslabily. Centrální banka USA podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny, investory však znepokojila možnost jejich zářijového zvýšení. Obavy podporuje drahá ropa, která by mohla znovu rozdmýchat inflaci.
Výsledkem je pokračování nejistoty. Centrální banka je ve složité roli, ale je možné, že oddaluje nevyhnutelné a sazby budou muset jít razantně výš.
Konec měření jedním metrem
Pokračující výsledková sezóna potvrdila, že investoři začínají jednotlivé technologické společnosti hodnotit mnohem selektivněji. Microsoft dokázal přesvědčit trh, že vysoké investice do infrastruktury pro umělou inteligenci mají jasnou návratnost a podporují další růst společnosti. Tržby ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí vzrostly meziročně o 18 procent na 90 miliard dolarů, zatímco Microsoft Cloud zvýšil tržby o 27 procent na 59,3 miliardy dolarů.
Klíčová cloudová platforma Azure rostla o 43 procent a počet platících uživatelů Microsoft 365 Copilot překonal 30 milionů. Firma přitom během čtvrtletí vynaložila na kapitálové investice přibližně 41 miliard dolarů, silný růst cloudových služeb však investorům ukázal, že novou kapacitu dokáže rychle využít a monetizovat.
Americký technologický gigant Microsoft zakončil finanční rok výrazně nad očekáváním. Čtvrtletní tržby poprvé dosáhly 90 miliard dolarů a čistý zisk vzrostl o 31 procent. Investory potěšil především rychlejší růst cloudové platformy Azure a rostoucí zájem o nástroje využívající umělou inteligenci. Akcie firmy po zveřejnění výsledků prudce posílily.
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Zprávy z firem
Americký technologický gigant Microsoft zakončil finanční rok výrazně nad očekáváním. Čtvrtletní tržby poprvé dosáhly 90 miliard dolarů a čistý zisk vzrostl o 31 procent. Investory potěšil především rychlejší růst cloudové platformy Azure a rostoucí zájem o nástroje využívající umělou inteligenci. Akcie firmy po zveřejnění výsledků prudce posílily.
Naproti tomu Meta čelila chladnější reakci investorů. Její tržby sice vzrostly o 28 procent na 60,8 miliardy dolarů, avšak volný peněžní tok se meziročně propadl o 91 procent z 8,55 miliardy dolarů na pouhých 784 milionů dolarů. Kapitálové výdaje dosáhly 31,08 miliardy dolarů a společnost současně zvýšila odhad celoročních investic do rozmezí 130 až 145 miliard dolarů.
Trh tak stále více rozlišuje mezi firmami, které dokážou vysoké investice efektivně monetizovat již prostřednictvím rostoucích tržeb a zisků, a těmi, u nichž rychle rostoucí náklady zatím výrazněji zatěžují tvorbu hotovosti, a návratnost kapitálu zůstává méně přesvědčivá.
To, že jsou technologie a zejména čipové společnosti ve složité situaci, potvrzují výprodeje na jihokorejském indexu Kospi, který v týdnu prošel několika poklesy o více než osm procent. Volatilita se dost stupňovala, jak se likvidovaly zapáčené pozice v ETF. Přesto si říkám, jestli už za chvíli nebude tamní trh zase atraktivní po splasknutí spekulativní bubliny.
Na finančních trzích v posledních týdnech dochází k prudkému obratu v náladě investorů. Na první pohled se nezdá, že by se dělo něco významného. Hlavní akciové indexy v USA sice zlevňují, ale nikoli extrémním tempem. Index kolísavosti cen akcií VIX, někdy také označovaný jako „index strachu“, zůstává na velmi nízkých hodnotách pod hranicí 20 bodů. To naznačuje, že investorská nálada je na povrchu dobrá. V čem je tedy háček?
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Na finančních trzích v posledních týdnech dochází k prudkému obratu v náladě investorů. Na první pohled se nezdá, že by se dělo něco významného. Hlavní akciové indexy v USA sice zlevňují, ale nikoli extrémním tempem. Index kolísavosti cen akcií VIX, někdy také označovaný jako „index strachu“, zůstává na velmi nízkých hodnotách pod hranicí 20 bodů. To naznačuje, že investorská nálada je na povrchu dobrá. V čem je tedy háček?