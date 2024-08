Apple v Číně markantně zlevnil iPhony. A stejně to nepomohlo

Třetí finanční čtvrtletí bylo pro Apple relativně úspěšné. Tržby, zisk i marže podniku rostly, ne tak ale na čínském trhu. Tam i přes výrazné zlevnění ve světě populárních iPhonů vykazuje čtvrtletí za čtvrtletím horší výsledky.

Reklama

Tržby americké technologické společnosti Apple se vrátily k růstu. Ve firemním třetím finančním čtvrtletí, které se uzavřelo na konci června, se zvýšily o 4,9 procenta na 85,78 miliardy dolarů (přes dva biliony korun).

Prodeje chytrých telefonů iPhone i celkové tržby překonaly odhady analytiků. Applu se nedaří na důležitém čínském trhu, ale pomohla mu nová řada tabletů iPad, stojí ve sdělení firmy.

Analytici tržby odhadovali na 84,53 miliardy dolarů. Společnost vykázala ve čtvrtletí čistý zisk 21,44 miliardy dolarů oproti 19,88 miliardy dolarů ve stejném období loni.

Apple se v Číně snaží ze všech sil. A pořád je to málo

Nejdůležitějším obchodním odvětvím Applu zůstává iPhone, který se na celkových tržbách společnosti ve čtvrtletí podílel přibližně 46 procenty. Tržby této produktové řady přesto meziročně klesly o zhruba procento na 39,29 miliardy dolarů.

Reklama

Apple začal v Číně iPhony zlevňovat, aby mohl konkuroval mnohem dostupnějším alternativním smartphonům nabízeným místními konkurenty, jako je Huawei. Společnost v květnu nabídla slevy až 2300 jüanů (7440 korun) na vybrané modely. Přesto tržby v Číně klesly o 6,5 procenta na 14,73 miliardy dolarů. Analytici v anketě společnosti Visible Alpha očekávali pokles o 2,4 procenta.

Největší růst zaznamenala divize iPadů, jejíž tržby se celosvětově meziročně zvýšily o téměř 24 procent na 7,16 miliardy dolarů. Společnost ve čtvrtletí poprvé od roku 2022 představila nové modely iPadů.

Podle agentury Bloomberg výsledky Applu přinesly nový impuls před zářijovým představením nového iPhonu. Firma spoléhá na to, že nová sada funkcí umělé inteligence - nazvaná Apple Intelligence - pomůže zvýšit poptávku po jejích nejnovějších zařízeních.

Apple zpozdí spuštění funkce umělé inteligence, iPhony 16 přijdou bez ní Zprávy z firem Chystaná funkce umělé inteligence (AI) společnosti Apple se objeví později, než se čekávalo, a nestihne tak spuštění revize softwaru iPhonů a iPadů. Nové přístroje iPhone 16 tak zřejmě tuto funkci získají až při aktualizaci softwaru. Apple ale bude mít více času na opravu chyb. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. ČTK Přečíst článek

„Investory může těšit, že kromě odhadů tržeb byl překonán i odhad provozní marže, která se meziročně zlepšila o necelé dva procentní body na 46,26 procenta. Apple navíc ve třetím čtvrtletí odměnil investory zpětnými odkupy akcií ve výši 25,6 miliardy dolarů,“ uvedl analytik společnosti XTB Tomáš Cverna.

AI přestává být zlatým teletem investorů. Přichází éra vystřízlivění a problémů Money Aktuální výsledková sezona naznačuje, že po necelých dvou letech od startu ChatuGPT se miliardová investiční jízda spojená s umělou inteligencí vyčerpává. Nejvíc na to zatím doplatil Microsoft, který však spolu s výrobcem čipů Nvidia patřil k největším vítězům první vlny AI. Další fáze vývoje umělé inteligence však může přinést nové výzvy i problémy. A také nové vítěze. Stanislav Šulc Přečíst článek

Skládací iPhone? Apple na něm údajně už pracuje Enjoy Americká společnosti Apple zvažuje, že v roce 2026 představí skládací iPhone. Uvedl to server The Information s odvoláním na dvě osoby obeznámené s touto záležitostí. To by mohlo představovat zásadní přepracování hardwarového designu nejoblíbenějšího produktu Applu. ČTK Přečíst článek