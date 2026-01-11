Karvinsko bez baterií. Babiš zazdil největší zelenou investici dekády
Továrna na výrobu baterií do elektroaut v Dolní Lutyni na Karvinsku postavena nebude, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) v příspěvku na sociální síti. Poukázal na nesouhlas místních obyvatel. Stavbu plánovala bývalá vláda Petra Fialy (ODS). Starosta obce Pavel Buzek (STAN) řekl, že je to pro něj nová informace, ale obyvatelé podle něj zřejmě na pozemcích nebudou chtít žádnou továrnu. Podle bývalého ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) je rozhodnutí ohledně gigafactory velkou chybou a je podle něj i v rozporu se sliby Babišovy vlády o přechodu k vysoké přidané hodnotě.
"Žádná gigafactory tam nikdy nebude," prohlásil dnes Babiš. Uvedl, že na pozemcích o rozloze 278 hektarů chce připravit jinou investici, s níž budou místní obyvatelé souhlasit. "Odmítnutím investice na výrobu baterií oslabíme konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu, přijdeme o miliardové příjmy do rozpočtu a Karvinsko ztratí perspektivu v podobě nových nadstandardně placených pracovních míst, modernizace nebo spolupráce ve vědě a výzkumu," reagoval na dnešní Babišovo oznámení Vlček.
Bývalá vláda loni v říjnu schválila převod státních pozemků v okolí plánovaného podnikatelského parku v hodnotě 200 miliard korun, kde by mělo vzniknout 7000 pracovních míst. Nejmenovaný investor do gigafactory loni na jaře kvůli zpomalení trhu své rozhodnutí o příchodu do Česka ale odložil.
Česko překonalo krizi a ekonomika se vyvíjí správným směrem. Jsou ale třeba další reformy, aby se země vyrovnala těm nejlepším v Evropě. Na celostátním sněmu Hospodářské komory ČR to řekl premiér Petr Fiala (ODS).
Fiala: Překonali jsme krizi, do české ekonomiky se vrací víra v budoucnost
Místní obyvatelé se obávají negativních dopadů podobného záměru na komunitu a přírodu, vadí jim znehodnocení zemědělské půdy. V referendu většina hlasujících zavázala vedení Dolní Lutyně, aby projektu bránilo.
"Pro mě to je úplná novinka, ještě se s námi nikdo nespojil. Myslím si ale obecně, že lidé na těch pozemcích nechtějí jakoukoliv továrnu, ať je to gigafactory, nebo nějaká jiná továrna. Jedná se o 280 hektarů plochy v blízkosti chráněného území Natura 2000, o stavbu, která vesnici rozdělí na dvě části. Vůbec netuším, jestli jsme schopni nějakým způsobem vstřebat takový obrovský projekt. Takže o to asi půjde teď," uvedl Buzek.
Pozemky jsou stále vedeny jako strategická plocha
Člen spolku Zachovejme Poolší Martin Bohoněk řekl, že je s premiérem v kontaktu a spolek posílal nové vládě i dopis. "Pan premiér zmínil, že do kraje chce přijet a že lokalitu chce vidět. A že chce o dalším možném využití území jednat, což samozřejmě platí stále - že pozemky jsou v zákoně uvedené jako strategická plocha pro investice státu," řekl Bohoněk.
Připomněl plánovanou stavbu obchvatu a blízkost pozemků k dálnici D1. "Umím si představit po nějaké širší diskusi zpřístupnění části území kolem těchto dvou liniových staveb. Takový projekt tady ale zatím není. Bavíme se o velkých stavbách, anebo o ničem. Takže to říkáme ne, takhle velký projekt prostě do toho území nepatří. Cokoliv dalšího může být k nějaké diskusi," dodal Bohoněk.
Ministři se mají "učit" na Slovensku
Premiér ve svém příspěvku dále uvedl, že ministři jeho vlády mají za úkol navštívit své slovenské protějšky do začátku března tak, aby 2. března informovali kabinet o tom, co dojednali. Jako příklad uvedl projekt státem podporované výstavby nájemních bytů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) se má 17. února na Slovensku zúčastnit příslušného semináře. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových má podle Babiše 33 míst, kde lze stavět 1000 bytů.
Koncem března se mají sejít vlády obou zemí "někde na Moravě" kvůli uzavření memoranda o spolupráci mimo jiné v energetice, uvedl Babiš. Toto pondělí se má premiér také setkat s generálním ředitelem společnosti OKD Romanem Sikorou, který vede společnost v době transformace těžby a plánovaného konce těžby černého uhlí.
Babiš dále zopakoval, že Česko nepošle vojáky na Ukrajinu a nebude financovat její vyzbrojování. Připomněl i svůj vánoční telefonát s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, s nímž mluvil mimo jiné o ruské agresi proti Ukrajině. "Mír na Ukrajině nebude bez Donalda Trumpa a bez Spojených států," řekl.