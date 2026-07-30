Evropa postaví až sedm gigafactory pro umělou inteligenci. O jednu usiluje i Česko
Evropská unie vyhlásila soutěž na vybudování až sedmi obřích datových center určených pro vývoj a provoz umělé inteligence. Do projektu chce vložit deset miliard eur z veřejných zdrojů a přilákat dalších 20 miliard eur od soukromých investorů. O umístění jedné z takzvaných AI gigafactory se uchází také Česká republika.
Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až sedmi velkých datových center pro umělou inteligenci napříč Evropou. Původně přitom Brusel počítal pouze s pěti takzvanými AI gigafactory. Evropská komise o zahájení soutěže informovala ve čtvrtek.
Zájemci mohou nabídky předkládat do 12. listopadu. Komise je následně vyhodnotí tak, aby bylo možné smlouvy uzavřít na začátku příštího roku a poté zahájit výstavbu. První centra by měla být uvedena do provozu v roce 2028.
„Přístup k rozsáhlému výpočetnímu výkonu v AI gigafactory je pro Evropu v době zrychlujícího se vývoje umělé inteligence strategickou nutností,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise pro technologickou suverenitu Henna Virkkunenová.
Deset miliard z veřejných peněz
Evropská unie a členské státy chtějí na projekt vyčlenit deset miliard eur, tedy v přepočtu přibližně 245 miliard korun. Veřejná podpora má podle představ Bruselu přilákat dalších 20 miliard eur od soukromých investorů. Celková hodnota investic by se tak mohla vyšplhat zhruba na 30 miliard eur, což odpovídá více než 730 miliardám korun.
Když nemáte konkurenci, dá se s nadsázkou říci, že neexistujete. Rektor Vysokého učení technického (VUT) Ladislav Janíček v rozhovoru pro Export.cz připomněl, že univerzity se dnes více než kdy jindy nacházejí v nekompromisní mezinárodní konkurenci. „Jako technická univerzita pracujeme s technologiemi a ty dnes představují žádaný strategický kapitál. Kromě toho je základem konkurenceschopnosti sepětí univerzity s potřebami společnosti, a to jak ve vzdělávání, tak v aplikovatelnosti a relevanci výsledků výzkumu,“ řekl rektor brněnské techniky.
Velké věci vznikají z rivality. Brno pohání fenomén druhého města, říká rektor VUT
Leaders
Když nemáte konkurenci, dá se s nadsázkou říci, že neexistujete. Rektor Vysokého učení technického (VUT) Ladislav Janíček v rozhovoru pro Export.cz připomněl, že univerzity se dnes více než kdy jindy nacházejí v nekompromisní mezinárodní konkurenci. „Jako technická univerzita pracujeme s technologiemi a ty dnes představují žádaný strategický kapitál. Kromě toho je základem konkurenceschopnosti sepětí univerzity s potřebami společnosti, a to jak ve vzdělávání, tak v aplikovatelnosti a relevanci výsledků výzkumu,“ řekl rektor brněnské techniky.
Jednotlivá centra mají být vybavena desítkami tisíc nejmodernějších čipů pro umělou inteligenci. Největší z nich by měla disponovat nejméně 100 tisíci pokročilými AI procesory. Výkonem by tak měla přibližně čtyřnásobně překonávat současná evropská centra označovaná jako AI Factories.
Gigafactory mají sloužit především k vývoji, trénování a provozování nejpokročilejších modelů umělé inteligence. Výpočetní kapacitu by měly využívat evropské technologické firmy, startupy, vědecká pracoviště, univerzity i veřejné instituce.
Evropa se snaží dohnat Spojené státy a Čínu
Brusel se prostřednictvím projektu snaží snížit náskok Spojených států a Číny. Evropa za oběma velmocemi zaostává nejen v objemu soukromých investic do umělé inteligence, ale také v dostupnosti čipů, datových center a levné energie.
EU je navíc výrazně závislá na amerických technologických společnostech, které ovládají velkou část evropského trhu s cloudovými službami. Evropská komise proto výstavbu vlastní výpočetní infrastruktury označuje za důležitou součást snahy o posílení technologické suverenity kontinentu.
Nová zařízení mají doplnit síť 19 menších evropských AI továren budovaných od Finska po Španělsko. Jedna z nich vzniká také v České republice. Po dokončení sedmi gigafactory by se měl celkový výpočetní výkon evropské infrastruktury pro umělou inteligenci více než zdvojnásobit.
Veškeré technologie a služby provozované v nových centrech mají podle Komise respektovat evropská pravidla týkající se ochrany dat, bezpečnosti a etického využívání umělé inteligence.
O jednu gigafactory usiluje Česko
Do soutěže se chce zapojit také Česká republika. Českou kandidaturu podpořila v červnu vláda, která souhlasila s uzavřením dohody o společném zadávání veřejných zakázek s evropským společným podnikem EuroHPC. Ministerstvo průmyslu a obchodu tím získalo možnost vytvořit podmínky pro účast českých soukromých společností v unijní soutěži.
Český projekt AI Gigafactory CZ připravují České Radiokomunikace. Společnost svůj záměr představila již v předchozí fázi evropského výběru, ve které Komise obdržela desítky návrhů z členských zemí. Projekt počítá s vybudováním rozsáhlého specializovaného datového centra poskytujícího výkon pro vývoj a trénování pokročilých modelů umělé inteligence.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti. Uvedl to podle agentury Reuters v pátek Bílý dům. Zároveň zdůraznil, že by se AI technologie neměly využívat k nezákonnému sledování. Vláda podle Trumpa rovněž zkoumá možnost získání podílů v AI firmách.
Umělá inteligence jako zbraň. USA kvůli národní bezpečnosti zvažují nákup podílů v AI firmách
Politika
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti. Uvedl to podle agentury Reuters v pátek Bílý dům. Zároveň zdůraznil, že by se AI technologie neměly využívat k nezákonnému sledování. Vláda podle Trumpa rovněž zkoumá možnost získání podílů v AI firmách.
Vláda označuje případné získání gigafactory za příležitost posílit pozici Česka v evropském technologickém sektoru. Centrum by mohlo přilákat investice, odborníky i technologické společnosti a nabídnout domácím firmám nebo výzkumným institucím přístup k výpočetnímu výkonu, který je dnes dostupný především největším globálním hráčům.
O konečném umístění jednotlivých center rozhodne kvalita předložených projektů, jejich technická připravenost, zajištěné financování i dostupnost dostatečného množství elektřiny. Právě vysoká energetická náročnost představuje vedle ceny nejmodernějších čipů jednu z hlavních překážek budování podobných zařízení v Evropě.