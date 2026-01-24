Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Genetičtí inženýři naučili bakterie levně vyrábět zřejmě zdravý nízkokalorický cukr

Genetičtí inženýři naučili bakterie levně vyrábět zřejmě zdravý nízkokalorický cukr

Genetičtí inženýři naučili bakterie levně vyrábět zřejmě zdravý nízkokalorický cukr
ČTK
Josef Tuček
Josef Tuček

Neomezeně si pochutnávat na sladkém a neohrožovat tím své zdraví ani linii – to je sen mnoha lidí. Podobně jako cpát se tučnými jídly a netloustnout. Věda a průmysl nabízejí řešení. Jenomže ne vždy se ukážou jako funkční.

Cukr není v módě už dávno. Ale také umělá sladidla v poslední době u medicínských odborníků stále více upadají v nemilost. Téměř pravidelně se objevují nové studie o jejich negativním dopadu na zdraví.

Pozornost tedy přitahují jiná přirozená sladidla než cukry sacharóza či fruktóza. Zájem je třeba o tagatózu. To je rovněž přírodní cukr, který chutná téměř jako ten klasický a má minimum kalorií. Vyskytuje se, avšak jen v malém množství, v mléčných výrobcích a ovoci. Tento cukr můžete chuťově poznat třeba v tepelně upraveném mléku, protože právě díky teplu se část mléčného cukru laktózy mění právě v tagatózu.

Tagatóza dosahuje 92 procent sladivosti běžného cukru, ale obsahuje pouze třetinu jeho kalorií. Po zkonzumování se většina tagatózy nevstřebává v tenkém střevě, ale zpracovává se až v tlustém střevě, takže na rozdíl od běžného cukru nebo některých intenzivních umělých sladidel nezpůsobuje prudké výkyvy hladiny inzulinu v krvi. Což je dobré pro diabetiky i lidi trpící metabolickými problémy. K tomu tento cukr nepodporuje růst bakterií, které by mohly způsobit zubní kaz. Dá se, na rozdíl od některých umělých sladidel, použít i při pečení, při kterém karamelizuje jako běžný cukr.

Jako zdraví neškodný pro konzumenty (s určitou výjimkou pro některé lidi, kteří nesnášejí fruktózu) hodnotí tagatózu Světová zdravotnická organizace i americký Úřad pro potraviny a léky. Výhrady neměl ani Evropský úřad pro bezpečnost potravin, takže tagatóza byla v roce 2005 schválena ke konzumaci i v EU.

Pivo se z běžného nápoje stává přepychem

Češi omezují cukr i alkohol. Zejména mladí jsou posedlí zdravím

Názory

Nová data ČSÚ ukazují největší životní stylový posun za desítky let. Spotřeba alkoholu i cukru padá na historická minima. Podle ekonoma Lukáše Kovandy za to mohou krize, demografie i nové zdravotní trendy.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Od života na Marsu do pozemské kuchyně

Možná docela překvapivě vymyslel průmyslový postup pro získávání tagatózy americký kosmický inženýr Gilbert Levin. Zabýval se mimo jiné vývojem kosmických sond k hledání mimozemského života a soudil, že případné mikroorganismy na Marsu by mohly konzumovat cukry (pokud by tam byly) a vytvářet z nich plyny, které by se daly lidskými přístroji zjistit.

Mikroorganismy na Marsu se takto s jistotou prokázat nepodařilo. Zato však Levina při jeho výzkumu napadl postup, jak tagatózu získávat z mléka. Patentoval si jej koncem osmdesátých let, výroba z mléčného cukru laktózy se však rozběhla až na začátku století.

Tereza Zavadilová: Trump řeší, jaký cukr bude v coca-cole. A ví přesně proč

Názory

Že se nyní americký prezident stará o to, jaký typ cukru bude v kole, je klasické vrtěti psem. Ale on sám přesně ví, na koho a proč tím cílí.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Drahou výrobu zlevní bakterie

Potíž je však v tom, že výrobní náklady jsou vyšší než u běžného cukru. I tak však světový trh s tagatózou roste. V roce 2024 měl hodnotu 120 milionů dolarů, podle odhadů loni vyšplhal na 135 milionů a do roku 2032 by měl dosáhnout 250 milionů dolarů. To právě kvůli stoupajícímu zájmu o přírodní náhradu běžného cukru zejména v USA.

Teď se však rýsuje nový postup, který by měl být levnější a přitom snadno uplatnitelný ve velkovýrobě. Tagatózu mohou vyrábět geneticky upravené bakterie. Postup vymyslel tým vědců z americké Tuftsovy univerzity ve spolupráci zejména s biotechnologickými firmami Manus Bio a Kcat Enzymatic.

Jak výzkumníci nyní informovali v odborném časopise Cell Reports Physical Sciences, upravili genetickou výbavu bakterie Escherichia coli (E. coli). Tyto bakterie jsou součástí přirozené střevní mikroflóry teplokrevných živočichů včetně člověka. Některé její kmeny jsou však pro lidi velmi nebezpečné. S tím si však vědci už dávno poradili a E. coli vcelku běžně používá biotechnologický i farmaceutický průmysl. Bakterie s vloženými lidskými geny vytvářejí například inzulín pro diabetiky, lidský růstový hormon a další léčiva, ale třeba i textilní barviva.

V tomto případě vědci z Tuftsovy univerzity do bakterie E. coli vnesli geny z jednoho druhu hlenky (Dictyostelium discoideum), což jsou droboučké amébovité organismy žijící v půdě. Genový přesun do bakterie způsobil, že E. coli nyní vytváří specifické enzymy, které přeměňují běžné cukry na požadovanou tagatózu. Každá bakterie funguje jako „miniaturní továrna“ a dají se z nich vytvářet velké „výrobní linky“.

Výzkumníci stejně jako zainteresované firmy doufají, že se více prosadí na trhu se sladkými potravinami i nápoji, a reklamně dodávají, že při tom přispějí k boji proti obezitě a cukrovce. Coiž je nepochybně ušlechtilý cíl.

Genetická úprava umožňuje bakterii vyrábět léky ještě efektivněji než dosud

Enjoy

Běžní Američané se jí hodně bojí, běžní Evropané se jí bojí trochu, zato světový biotechnologický a farmaceutický průmysl je z této bakterie nadšený, protože s její pomocí vyrábí léky. A teď vědci bakterii E. coli geneticky upravili tak, že je ještě odolnější proti virovému napadení, takže může pracovat v továrnách o to efektivněji, píše pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Umělý tuk jako varování

Možná však stojí za to připomenout, že podobné velké plány tady už byly. Připomeňme třeba látku olestra (prodávanou i pod obchodním názvem Olean), která měla nahradit tuk a svých pár let slávy si prožila na přelomu století. Vyvinula ji společnost Procter & Gamble. Látka funguje jako tuk, dá se na ní smažit a péct, jídlo s jejím obsahem chutná jako by obsahovalo opravdový tuk. A to hlavní: v těle se olestra nevstřebává! Vypadalo to jako zázrak pro tlouštíky – mohou se cpát tučnými jídly a nepřiberou.

Jenže se ukázalo, že olestra do sebe v organismu nabere některé vitaminy a další živiny z jídla a „vytáhne“ je z těla, takže je potřebné je znovu dodat. A co hůř, látka vytvářela řídkou stolici s občasným nechtěným únikem. Kdo by to chtěl? V Evropě není povolena a ani v USA ji zákazníci moc nevyhledávají, i když se v některých potravinách stále používá.

V potravinářství se tento příklad uvádí jako varování, že ani technologicky dokonalá náhrada nemusí být slučitelná s lidskou biologií. Tak snad tagatóza dopadne podstatně líp.

Konec injekcí na hubnutí. Wegovy přichází jako pilulka

Zprávy z firem

Schválení pilulkové formy Wegovy může pro Novo Nordisk znamenat důležitý obrat po náročném roce. Firma chce oslovit pacienty, kteří se dosud injekcím vyhýbali.

ČTK

Přečíst článek

Související

EU opět chystá doping pro vědu a výzkum

Dohnat a předehnat. EU opět chystá doping pro vědu a výzkum. Se skluzem 20 let

Money

Josef Tuček

Přečíst článek

Trump zve Česko do Rady míru. Cena za vstup je pro nás nemyslitelná, uvedl Macinka

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka
ČTK
ČTK
ČTK

Česká republika dostala pozvánku ke členství v Radě míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, uvedla mluvčí vlády Karla Mráčková. Stanovisko pro vládu nyní podle ní připravuje ministerstvo zahraničí. Trump spolu s pozvanými státníky radu formálně ustavil na okraj Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu.

Americký prezident do rady pozval řadu světových lídrů a tvrdí, že její součástí by chtěl být každý. Mezi zakládajícími členy, kteří dokument podepsali, byli mimo jiné maďarský premiér Viktor Orbán, argentinský prezident Javier Milei nebo ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev. Trump uvádí, že podpis připojili zástupci 59 států, podle agentury AP se však ustavující ceremonie v Davosu zúčastnilo kromě Trumpa jen 19 činitelů. Naopak například Francie oznámila, že se nyní nepřipojí. Neučiní tak ani Švédsko či Norsko.

Rada se má nejprve zaměřit na prosazení míru v palestinském Pásmu Gazy, chce se ale věnovat i dalším konfliktům. Trump uvedl, že nová mezinárodní instituce dohlédne na demilitarizaci a obnovu Gazy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Aktualizováno

Kritický Zelenskyj v Davosu: Evropa se musí umět bránit bez USA

Politika

Dokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové a Rusko musí být připraveno tuto válku ukončit. V projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu to dnes prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který předtím zhruba hodinu jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi. Zelenskyj také oznámil, že vyjednávací týmy Ukrajiny, USA a Ruska se v pátek a v sobotu setkají ve Spojených arabských emirátech. Formát takového jednání ale neupřesnil.

ČTK

Přečíst článek

Agentura Reuters dříve uvedla, že Trump se má stát prvním a zároveň doživotním předsedou Rady míru a rozhodovat o zemích, které do ní budou přizvány. Podle návrhu charty by měl být za stálé členství vybírán poplatek ve výši jedné miliardy dolarů (skoro 21 miliard korun); jako bezplatné je nabízeno členství na tři roky.

Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pondělí, tedy předtím, než ČR obdržela oficiální pozvánku, novinářům řekl, že inzerovaná cena je pro možnosti českého státního rozpočtu asi nemyslitelná.

Související

Kanadský premiér Mark Carney

Karel Pučelík: Buď jste u stolu, nebo na talíři. Proč by Babiš s Macinkou měli poslouchat Carneyho?

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek

Kritický Zelenskyj v Davosu: Evropa se musí umět bránit bez USA

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Dokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové a Rusko musí být připraveno tuto válku ukončit. V projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu to dnes prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který předtím zhruba hodinu jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi. Zelenskyj také oznámil, že vyjednávací týmy Ukrajiny, USA a Ruska se v pátek a v sobotu setkají ve Spojených arabských emirátech. Formát takového jednání ale neupřesnil.

„Dokumenty jsou takřka hotové, takřka, a to je hlavní,“ řekl Zelenskyj. Poznamenal, že nyní je to Rusko, kdo musí být ochotné válku ukončit.

„Evropa nedokáže jednat sama“

Zelenskyj v projevu ostře kritizoval Evropu za to, že nedokáže jednat sama, ale vždy čeká na rozhodnutí Spojených států. Připomněl, že už loni v Davosu prohlásil, že Evropa musí vědět, jak se bránit. „Nic se ale nezměnilo,“ řekl na úvod svého vystoupení. Mimo jiné se pozastavil nad tím, že Evropa není schopná zabavovat tankery s ropou z Ruska, jako činily Spojené státy s tankery s ropou z Venezuely.

Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič

Obchod zamrzl v roce 1995, píše komisař Šefčovič

Money

Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič volá po zásadní reformě mezinárodního obchodu a WTO. Čína a spol. už nesmějí být černí pasažéři. „Světová obchodní organizace (WTO) čelí nejvážnější krizi ve své historii,“ napsal komisař.

nst

Přečíst článek

Kyjev v minulosti opakovaně upozorňoval na to, že obchodování s ropou a plynem umožňuje ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi ve válce pokračovat. „Když nebude mít Putin peníze, tak žádná válka nebude,“ řekl dnes Zelenskyj.

Evropě vytknul také to, že neumí využít zmrazené ruské fondy na podporu země, která se brání ruské invazi. Uvedl mimo jiné, že místo akcí vede Evropa debaty. „Evropa miluje diskuze,“ řekl.

Zelenskyj rovněž prohlásil, že Rusko může nadále sestavovat balistické rakety používané při útocích proti Ukrajině díky dodávkám důležitých dílů, a to nejen z Číny, ale také z Evropy, Spojených států či Tchaj-wanu. „A Evropa nic neřekne, USA nic neřeknou,“ kritizoval Zelenskyj postoj západních zemí.

Dnešní schůzku s Trumpem nicméně zhodnotil jako pozitivní a velice důležitou. Bavili se podle něj mimo jiné o bezpečnostních zárukách, které Kyjev požaduje, aby Rusko po případném uzavření míru znovu nezaútočilo.

Ukrajina podle svého prezidenta potřebuje „velmi silné“ Spojené státy, aby se jí podařilo dosáhnout míru s Ruskem. „Myslím, že máme před sebou poslední míli, která je velice obtížná,“ prohlásil o vyjednáváních.

Tomio Okamura a Andrej Babiš

David Ondráčka: Loajalita, nebo kariéra? Úředníci čekají, kam se vláda Babiše vydá

Názory

Jak zvládnou úředníci vládu s Babišem, Okamurou a Motoristy? Jak se s ní popasují ti, na nichž stojí výkon státní správy a hospodaření s rozpočtem (a těch klíčových je ve skutečnosti několik set)? Loajalita ke státu, nebo kariéra a přizpůsobení se současným ministrům? To jsou složitá a nejednoznačná dilemata. Na ministerstvech dnes panuje zvláštní druh ticha — ne klid, ale čekání. Někteří to vydrží, jiní odejdou. Rozumné změny jsou v pořádku, rozbourání všeho by byla jen hloupá destrukce.

David Ondráčka

Přečíst článek

Zelenskyj dále řekl, že světový řád je založen na činech. „A my potřebujeme odvahu jednat,“ zdůraznil závěrem svého vystoupení.

O nezbytné ochotě jednat hovořil Zelenskyj také v souvislosti s Íránem, kde tamní režim krvavě potlačil protivládní demonstrace. „Svět dostatečně nepomohl íránskému lidu,“ upozornil. Pokud režim v Íránu přežije, bude to podle Zelenského jen povzbuzením pro další tyrany, že mohou bez obav zabíjet tisíce lidí.

Související

Doporučujeme