Investoři se kvůli Trumpovi zbavují všeho, co souvisí s Amerikou. A vrhají se do zlata

Zlato poprvé v historii pokořilo úroveň 3500 dolarů za troyskou unci. A americké akcie – ty v indexu Standard & Poor's 500 – jsou tak ve vyjádření právě ve zlatě levnější než dokonce roku 1929, o necelá čtyři procenta. Ve zlatě už tedy americké akcie prakticky sto let stagnují.

Za dnešním vzestupem ceny zlata na nový rekord bezprostředně stojí tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa na americkou centrální banku a jejího šéfa Jeroma Powella. Trump dává hlasitě najevo, že by úrokové sazby, které centrální banka nastavuje, měly být již nyní nižší. Zároveň signalizuje, že by mohl Powella, jejž viní z nekompetence a neakceschopnosti, zbavit funkce ještě před uplynutím jeho řádného funkčního období. Takový potenciální krok, jejž nyní prověřují Trumpovi poradci a spolupracovníci, by dále podlomil důvěru v dolar, americké dluhopisy, ale šířeji hlavně v nezávislost americké centrální banky a obecněji v instituce Spojených států a v USA jako takové.

Investoři se proto zbavují amerických aktiv, jako je dolar nebo právě tamní vládní dluhopisy, které byly donedávna obecně považovány za stěžejní světová takzvaná bezpečná útočiště, a uvolněný kapitál přesunují zhusta právě i do zlata. Jeho uvedená již takřka stoletá stabilita vůči americkým akciím je mnohým investorům dostatečnou zárukou, že žlutý kov představuje dobrou pojistku proti možné vážnější degradaci institucionálního a politického pořádku v USA a jejím neblahým mezinárodním, i geopolitickým, dopadům.

Filozof Harari: Trumpův svět je jednoduchý, slabší mají poslouchat silnějšího Enjoy Vlivný filozof a autor řady bestsellerů Yuval Noah Harari sepsal pro list The Financial Times esej o problémech, které současný americký prezident může přinést světu. „Jediné překvapivé na Trumpově politice je, že ještě stále někoho dokáže překvapovat,“ začíná svou esej Harari. Podle něj je přitom svět, který si vysnil nejmocnější muž světa docela prostý a fungoval tu tisíce let – silnější má prostě pravdu a právo činit cokoli. Stanislav Šulc Přečíst článek

Vzestup ceny zlata a výprodej amerických aktiv, včetně amerických akcií, je dokladem prudkého obratu nálady na trzích. Investoři ještě v době Trumpova nástupu do Bílého domu letos v lednu sázeli na pozitivní efekt, který jeho kroky budou mít hlavně na akciový trh v USA. Investovali proto do akcií, jež mohly těžit z opatření, které Trump ve své kampani sliboval. Tato sázka na Trumpa ale nevyšla. Naopak, nyní je místo „akciové sázky na Trumpa“ v kursu přesvědčení, že je třeba se amerických aktiv zbavovat. Narativ pojmenovaný „Trump Trade“ je nahrazen narativem „Sell America“.

V korunách dnes zlato rovněž pokořilo historický rekord, když dosáhlo cenové úrovně takřka 76 tisíc korun za troyskou unci. Přitom hranici 50 tisíc korun za unci prolomilo historicky poprvé teprve loni začátkem března (viz tabulka níže). I z toho je patrné, že nynější růst ceny zlata je mimořádný.

Kdy uzavírací cena zlata prolomila v tomto miléniu danou psychologickou hranci:

20 000 Kč za unci – únor 2009

30 000 Kč za unci – srpen 2011

40 000 Kč za unci – březen 2020

50 000 Kč za unci – březen 2024

60 000 Kč za unci – září 2024

70 000 Kč za unci – únor 2025