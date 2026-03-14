Nekonečná válka? USA a Izrael nemají plán, jak ukončit konflikt s Íránem, říká Merz

Německý kancléř Friedrich Merz začíná měnit svůj postoj k válce s Íránem. Zatímco ještě minulý týden stál po boku amerického prezidenta Donalda Trumpa a podporoval cíle americko-izraelské operace, nyní varuje před ekonomickými a bezpečnostními dopady konfliktu na Evropu.

Merz při návštěvě Norska uvedl, že válka vyvolává zásadní otázky o bezpečnosti a může mít výrazné důsledky pro evropské hospodářství. „Má obrovský dopad na naše náklady na energie a může vyvolat rozsáhlou migraci,“ řekl kancléř, kterého cituje server Politico.

Ještě při nedávné návštěvě Washingtonu Merz vyjadřoval podporu Trumpovým válečným cílům a prohlásil, že Berlín je s Washingtonem v otázce potřeby odstranit režim v Teheránu v souladu. Nyní ale stále častěji upozorňuje na rizika pokračujícího konfliktu, který se blíží ke třetímu týdnu.

Kancléř rovněž vyjádřil obavy, že Spojené státy a Izrael nemají jasnou strategii, jak válku ukončit. „Nemáme zájem o nekonečnou válku,“ uvedl Merz při setkání s českým premiérem Andrejem Babišem v Berlíně.

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Zelenskyj vyzývá Trumpa: Zvyšte tlak na Putina, ne na mě

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zesílil tlak na Rusko a jeho prezidenta Vladimira Putina. Podle něj by se Spojené státy měly soustředit na Moskvu, nikoli na Kyjev, aby souhlasil s příměřím po více než čtyřech letech války.

Tlak z EU i z vlastní vlády

Merz čelí rostoucímu tlaku nejen ze strany evropských spojenců, ale také uvnitř své vlády. Poslanci koaliční Sociálnědemokratické strany (SPD) stále častěji kritizují jeho Křesťanskodemokratickou unii (CDU) za příliš vstřícný postoj k Trumpovi.

Podle europoslance SPD Reného Repasiho Merzova pozice v Evropě slábne. Kritika americko-izraelských úderů ze strany předsedy Evropské rady Antónia Costy podle něj ukazuje, že většina členských států EU zastává jiný postoj než Berlín.

Hospodářské problémy

Merz zároveň varuje, že konflikt s Íránem může prohloubit hospodářské problémy Německa. Tamní průmysl je silně závislý na energii a růst cen by mohl zasáhnout především výrobní sektor.

Kancléř také upozorňuje na riziko nové uprchlické krize. Podle studie berlínské nadace Rockwool Foundation by Německo bylo nejčastějším cílem Íránců prchajících před válkou, přičemž tuto zemi uvedlo jako pravděpodobnou destinaci 28 procent dotázaných.

Protesty proti USA

WSJ: USA vysílají na Blízký východ expediční jednotku námořní pěchoty

Spojené státy podle deníku The Wall Street Journal vysílají na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty. Krok přichází v době, kdy íránské útoky výrazně narušily lodní dopravu v Hormuzském průlivu, jedné z nejdůležitějších tras pro přepravu ropy na světové trhy.

Kritika zmírnění sankcí proti Rusku

Merz rovněž kritizoval rozhodnutí administrativy Donalda Trumpa zmírnit ropné sankce vůči Rusku s cílem snížit ceny ropy. Podle kancléře by takový krok mohl posílit financování ruské války na Ukrajině. „Je to špatné rozhodnutí,“ uvedl Merz. „Chceme zajistit, aby Rusko nevyužilo válku v Íránu k oslabení Ukrajiny.“

Kancléř zároveň zdůraznil, že Německo není účastníkem konfliktu a nechce se jím stát. Podle něj by se mezinárodní společenství mělo soustředit především na diplomatické řešení. „Německo není stranou této války a nechceme se jí stát,“ řekl Merz. „Veškeré naše úsilí směřuje k jejímu ukončení.“

Související

Francouzský prezident Emmanuel Macron
Aktualizováno

Evropa hrozí úderem na Írán. Francie a Británie zvažují vojenskou akci, Němci vycouvali

Babišova vláda chystá zákaz HHC. Experti říkají, že není nutný

Kanabinoid HHC by mohl být v Česku brzy zařazen mezi zakázané návykové látky. O jeho zákazu má v pondělí rozhodnout vláda. Pokud kabinet návrh schválí, bude držení této látky trestné. Vyplývá to z návrhu nařízení o seznamu návykových látek.

Ministerstvo zdravotnictví krok zdůvodňuje mimo jiné tím, že HHC není dostatečně prozkoumané a jeho užívání může vyvolávat změny nálady, vnímání či chování. Zaznamenány byly také případy poruch vědomí, agresivity nebo nevolnosti. Podle úřadu se látkou intoxikovalo i několik dětí.

Zkoumané látky a regulovaný prodej

Česko má od loňska zákon o psychomodulačních látkách, který zavádí tři různé seznamy. Vedle zakázaných drog existuje také seznam zkoumaných psychoaktivních látek a seznam psychomodulačních látek, které mohou být při nízkém riziku prodávány dospělým za přísných pravidel.

HHC bylo v roce 2024 zakázáno, následně se však přesunulo na seznam zkoumaných látek. Situace se změnila loni v březnu, kdy Komise OSN pro omamné látky zařadila HHC podle úmluvy o drogách z roku 1971 mezi zakázané substance. Podle ministerstva zdravotnictví musí tento krok promítnout do své legislativy i Česko.

Pokud vláda zákaz schválí, začne platit den po zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Je dočasný zákaz HHC dostatečný? Odpovídají právníci

Vláda chce od 1. března dočasně zakázat psychoaktivní látku HHC. Držení většího množství by tak mohlo být trestné. A je úplný zákaz řešení? Téma pro nejnovější díl podcastu Právo k Ranní Kávě, který vzniká ve spolupráci s právní kanceláří PRK Partners.

Kritika protidrogových expertů i podnikatelů

S plánovaným zákazem nesouhlasí vládní odbor protidrogové politiky ani Hospodářská komora. Podle protidrogového odboru není zákaz nutný, protože Česko už požadavky mezinárodní úmluvy plní.

„Jediným důsledkem přeřazení HHC by tak bylo bezdůvodné přepětí práva v podobě kriminalizace společensky minimálně škodlivých uživatelů HHC, kteří tuto látku pro vlastní potřebu v malém množství přechovávají,“ uvedl odbor.

Podle Hospodářské komory by zákaz nepřinesl větší ochranu obyvatel a mohl by naopak omezit výzkum možných terapeutických účinků této látky.

Sezonní alergie dokáže potrápit

Biohacking: Když tělo nezvládá histamin. Skrytá intolerance, kterou si lidé pletou s alergií

Histamin je klíčová signální látka v těle, která řídí imunitu, trávení i spánek. Pokud se ho ale v organismu hromadí příliš a tělo ho nedokáže rozkládat, může vzniknout histaminová intolerance. Ta se projevuje únavou, migrénami či trávícími potížemi a často zůstává dlouho nerozpoznaná.

Nové látky na seznamu

Vláda zároveň plánuje rozšířit seznam zkoumaných látek o tři syntetické deriváty THC (ADB-3en-BUTINACA, ADB-5en-HEXINACA a EDMB-4en-PINACA) a také o rostliny rodu mitragyna, s výjimkou druhu mitragyna speciosa, z něhož se získává kratom.

Ten už dnes patří mezi psychomodulační látky s regulovaným prodejem. Ostatní druhy mitragyny obsahují látky podobné kratomu, které se v Asii a Africe používají například ke stimulaci nebo zmírnění bolesti.

Premiér Andrej Babiš (ANO) nedávno uvedl, že chce situaci kolem kratomu i obchodů s konopím řešit. „Musíme vyslat jasný signál obyvatelům, že tyhle věci jsou špatně a že to budeme řešit nějakými exemplárními případy,“ řekl po jednání vlády.

Související

Jak proměnit panelák v designový byt. Rekonstrukce v Holešovicích pracuje se třemi barvami

1 Název projektu Byt ve třech tónech Základní popis Byt v domě z 50. let v pražských Holešovicích prošel kompletní rekonstrukcí.
Byt v panelovém domě z 50. let v pražských Holešovicích prošel kompletní rekonstrukcí. Architektky ze studia B² Architecture odstranily většinu příček a do středu dispozice vložily výraznou zelenou vestavbu, která organizuje celý prostor.

Byt v domě z 50. let v pražských Holešovicích prošel kompletní rekonstrukcí, která původně stísněnou dispozici proměnila v otevřený a vzdušný prostor pro mladou rodinu. Projekt studia B² Architecture architektek Barbary Bencové a Zuzany Bartasové pracuje s výraznou barevností, odkrytými konstrukcemi a centrálním obytným jádrem, které organizuje celý byt.

Velkorysá podlahová plocha a skeletová konstrukce umožnily zásadní změny v dispozici. Většina příček byla odstraněna a odhalený nosný systém se sloupy a průvlaky se stal přirozenou součástí interiéru.

Zelené jádro jako centrum bytu

Do středu bytu architektky vložily výraznou zelenou vestavbu, která ukrývá šatnu a hygienické zázemí. „Zelená centrální vestavba se šatnou a hygienickým zázemím určuje rytmus života v bytě,“ popisují autorky projektu. Kolem tohoto jádra se rozvíjí hlavní obytný prostor orientovaný k náměstí s výhledem na město, zatímco ložnice a dětský pokoj zůstávají v klidném vnitrobloku.

Interiér pracuje s jasně definovaným barevným konceptem. Barevné akcenty – především zelené jádro a modré vestavěné prvky pracovny a knihovny – pomáhají zónovat jednotlivé funkce bytu. „Barevné schéma interiéru stojí na trojici odstínů – zelené, modré a růžové – které se navzájem doplňují a v kombinaci s měděnými detaily vytvářejí harmonický celek,“ doplňují architektky.

Součástí návrhu je také pracovní kout oddělený transparentními příčkami z drátoskla. Bílé vestavěné skříně zároveň poskytují dostatek úložného prostoru a skrývají i druhou šatnu.

I panelák může být krásný. Tento byt nad Prahou mění pohled na typovou architekturu

Výhled na pražské nebe, surový beton a klid ukrytý uprostřed ruchu města. Tento panelový byt dokazuje, že dobrý design dokáže změnit nejen prostor, ale i zažité předsudky.

Jak odlehčit betonové konstrukce

Materiálové řešení odkazuje k charakteru domu z poloviny minulého století. Beton doplňují cementové stěrky, dubové podlahy a výrazné barevné plochy. Měděné detaily se objevují na armaturách, klikách i zakázkových svítidlech.

Původní betonové trámy, které klientům nevyhovovaly svou robustností, architektky sjednotily cementovou stěrkou. Díky tomu působí subtilněji a opticky odlehčují relativně nízké stropy.

Výsledkem je interiér, který spojuje otevřenost dispozice s jasnou strukturou prostoru a výrazným barevným konceptem.

Byt na Letné

Z bourání sešlo. Rekonstrukce bytu na Letné ukazuje, proč je historie dnes největší luxus

Měli změnit dispozici a „modernizovat“. Místo toho zachovali téměř vše. Výsledek? Nadčasový byt, jehož hodnota nestojí na metrech čtverečních, ale na citlivé práci s historií. Rekonstrukce od 0,5 Studia potvrzuje trend, který mění pražské činžáky v designové investice.

kampus Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Univerzity jako developeři za miliardy. Proč české školy nestaví podle architektonických soutěží

Stát a EU posílají do univerzitní výstavby desítky miliard. Nové kampusy formují města i vědu na generace dopředu. Přesto řada klíčových projektů vzniká bez architektonických soutěží.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

O cenu Česká cena za architekturu soutěží i tento projekt.

Architekti paneláky nezatracují, naopak. A dokážou je proměnit i za málo peněz

Rekonstrukce panelového domu na Žižkově.

Žádná králíkárna, ale luxusní bydlení. Umakart v panelákovém bytě nahradily architektky sklem

Zrekonstruovaný panelákový byt, navrhovaný pro mladou rodinu, se nachází v Nidau, ve Švýcarsku.

Není panelák jako panelák. Proměna toho ve Švýcarsku se architektům hodně povedla

