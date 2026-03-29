Týden tradera: Geopolitika hýbe trhy. USA jednají s Íránem, SpaceX míří na rekordní IPO
Spojené státy připravily patnáctibodový plán, jehož cílem je ukončit konflikt s Íránem. Už na začátku minulého týdne se objevily zprávy o možných jednáních, která by mohla vést k zastavení vzájemné palby. Prezident Donald Trump následně oznámil pozastavení plánovaných útoků na Írán, což signalizuje možný posun v konfliktu.
Krátce před tímto oznámením ale došlo k neobvykle silnému nárůstu obchodních objemů u futures na index S&P 500 a ropu, což vyvolalo podezření z možného obchodování na základě neveřejných informací. Americký index S&P 500 se poté rychle vrátil na dohled hranice 6700 bodů.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Navrhovaná dohoda mezi USA a Íránem počítá především s výrazným uvolněním sankcí výměnou za omezení íránského jaderného programu. Klíčovým bodem je úplné zrušení sankcí vůči Íránu a zároveň garance, že nebudou znovu jednostranně zavedeny, což je pro Teherán zásadní podmínka. Spojené státy by zároveň podpořily rozvoj civilního jaderného programu, například výrobu elektřiny.
Írán by na oplátku souhlasil se zmrazením svého jaderného programu v jasně definovaném rámci. Obohacený uran by mohl být zachován pouze v omezeném množství a pod přísným dohledem. Součástí dohody má být také závazek, že nebude vyráběn materiál vhodný pro jaderné zbraně a že veškerý obohacený materiál bude postupně předán Mezinárodní agentuře pro atomovou energii.
Blízký východ a burzy krvácejí. Válka má jen pár akciových vítězů
Trhy
Když na ulicích teče krev, je příležitost nakupovat. Tak zní slavné investiční pravidlo. A akciové tituly téměř ve všech sektorech na konflikt na Blízkém východě skutečně reagovaly značným propadem. Pokles akcií se nevyhnul ani těm, u nichž se očekával růst. A kdo na aktuálním vývoji skutečně vyhrál?
Širší ekonomický problém
Konflikt přitom rychle přerůstal v širší ekonomický problém. I v případě pozitivního vývoje se očekává, že dopady na ceny energií a poškození exportní infrastruktury budou mít dlouhodobější charakter.
Vedle geopolitického vývoje se zároveň blíží jedna z největších očekávaných událostí na finančních trzích. Společnost SpaceX Elona Muska by mohla brzy vstoupit na americkou burzu. Hodnota firmy se aktuálně odhaduje na 1,25 bilionu dolarů, přičemž podle dostupných informací by mohla získat více než 75 miliard dolarů nového kapitálu. Pokud by se plán podařil, valuace společnosti by mohla vzrůst až na 1,75 bilionu dolarů.
Takový objem by překonal dosavadní rekord IPO společnosti Saudi Aramco z roku 2019, která tehdy získala 29,4 miliardy dolarů. Očekává se, že půjde o jednu z klíčových událostí roku, která může přilákat velké množství investorů na akciové trhy.