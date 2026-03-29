Týden tradera: Geopolitika hýbe trhy. USA jednají s Íránem, SpaceX míří na rekordní IPO

Kryštof Míšek
Spojené státy připravily patnáctibodový plán, jehož cílem je ukončit konflikt s Íránem. Už na začátku minulého týdne se objevily zprávy o možných jednáních, která by mohla vést k zastavení vzájemné palby. Prezident Donald Trump následně oznámil pozastavení plánovaných útoků na Írán, což signalizuje možný posun v konfliktu.

Krátce před tímto oznámením ale došlo k neobvykle silnému nárůstu obchodních objemů u futures na index S&P 500 a ropu, což vyvolalo podezření z možného obchodování na základě neveřejných informací. Americký index S&P 500 se poté rychle vrátil na dohled hranice 6700 bodů.

Navrhovaná dohoda mezi USA a Íránem počítá především s výrazným uvolněním sankcí výměnou za omezení íránského jaderného programu. Klíčovým bodem je úplné zrušení sankcí vůči Íránu a zároveň garance, že nebudou znovu jednostranně zavedeny, což je pro Teherán zásadní podmínka. Spojené státy by zároveň podpořily rozvoj civilního jaderného programu, například výrobu elektřiny.

Írán by na oplátku souhlasil se zmrazením svého jaderného programu v jasně definovaném rámci. Obohacený uran by mohl být zachován pouze v omezeném množství a pod přísným dohledem. Součástí dohody má být také závazek, že nebude vyráběn materiál vhodný pro jaderné zbraně a že veškerý obohacený materiál bude postupně předán Mezinárodní agentuře pro atomovou energii.

Širší ekonomický problém

Konflikt přitom rychle přerůstal v širší ekonomický problém. I v případě pozitivního vývoje se očekává, že dopady na ceny energií a poškození exportní infrastruktury budou mít dlouhodobější charakter.

Vedle geopolitického vývoje se zároveň blíží jedna z největších očekávaných událostí na finančních trzích. Společnost SpaceX Elona Muska by mohla brzy vstoupit na americkou burzu. Hodnota firmy se aktuálně odhaduje na 1,25 bilionu dolarů, přičemž podle dostupných informací by mohla získat více než 75 miliard dolarů nového kapitálu. Pokud by se plán podařil, valuace společnosti by mohla vzrůst až na 1,75 bilionu dolarů.

Takový objem by překonal dosavadní rekord IPO společnosti Saudi Aramco z roku 2019, která tehdy získala 29,4 miliardy dolarů. Očekává se, že půjde o jednu z klíčových událostí roku, která může přilákat velké množství investorů na akciové trhy.

Šárka není běžná adresa. Jak vypadá projekt pro kupce, kteří nejsou závislí na hypotékách a cenách?

Jenerálka, Praha 6 – nová výstavba v otevřeném terénu Tiché Šárky.
KKCG RE, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Tichá Šárka patří k několika málo lokalitám v Praze, kde nová výstavba naráží na přímé srovnání s krajinou a okolní vilovou architekturou. Projekt Jenerálka od KKCG ukazuje, že v takovém prostředí už nerozhoduje jen standard nebo technologie, ale samotný návrh domu.

Developerská skupina KKCG Real Estate Group dokončila na konci února projekt top’rezidence Jenerálka v pražské Tiché Šárce. Soubor čtrnácti vil za zhruba 650 milionů korun byl z většiny prodaný ještě před kolaudací. Výsledek odpovídá charakteru lokality.

Tichá Šárka patří k několika málo místům v Praze, kde nová výstavba nevzniká v anonymním prostředí. Zástavba je rozvolněná, terén otevřený a v přímém kontaktu s krajinou Šáreckého údolí. Nové domy nejsou kryté okolím. Jsou viditelné z větší vzdálenosti a dají se snadno srovnávat, a to jak mezi sebou, tak i s okolní vilovou zástavbou, což zvyšuje nároky na jejich podobu.

Standard novostaveb se v Praze v posledních letech srovnal. Technologie i energetická řešení jsou napříč projekty podobné a rozdíly ve vybavení se zmenšily. V takové situaci hraje větší roli návrh.

Standard už nerozhoduje. Rozhoduje architektura

Na projektu Jenerálka se podílelo studio Abtsmolen (Juraj Smoleň, Štěpán Abt) a ateliér Chybik + Kristof. Architektura vychází z principů raumplanu Adolfa Loose, tedy z členění prostoru do výškově odlišných úrovní místo klasického dělení na patra. V praxi to znamená jinou práci s dispozicí, světlem i propojením jednotlivých částí domu. Takové řešení se v běžné developerské výstavbě objevuje spíš výjimečně.

Domy jsou zasazené do svažitého terénu a pracují s výškou i orientací vůči okolí. Součástí návrhu jsou i zahrady vyvýšené nad úrovní ulice, které oddělují soukromý prostor od veřejného.

Praha 6 zároveň patří k lokalitám, které kombinují klidnější prostředí s relativně dobrou dostupností centra. Z Jenerálky je přímé spojení na metro A Bořislavka a dál do Dejvic a centra města.

Domy využívají stropní vytápění a chlazení, řízené větrání s rekuperací a jsou navržené jako nízkoenergetické. Součástí je i příprava na fotovoltaiku a dobíjení elektromobilů.

Přesné ceny developer nezveřejnil, ale podle srovnatelných transakcí v Praze 6 se dají odhadnout ve vyšších desítkách milionů korun. V lokalitách jako Hanspaulka nebo Ořechovka se nové vily běžně prodávají za 60 až 120 milionů korun, v závislosti na velikosti a konkrétním umístění.

Projekt Bydlení META Modřany dosáhl nejvyššího bodu hrubé stavby první etapy a směřuje k dokončení začátkem roku 2027. Rekonverze původního administrativního objektu přinese 183 bytů, školku i nové obchodní prostory.

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Historické jednání: Škoda Group posiluje v Indii, její šéf jednal s premiérem Módím

nst

Generální ředitel strojírenské společnosti Škoda Group Petr Novotný jednal s indickým premiérem Naréndrou Módím. Firma o tom informovala v tiskové zprávě a uvedla, že chce systematicky posilovat svou přítomnost na indickém trhu. Podle společnosti je Novotný prvním generálním ředitelem české firmy, který přímo jednal s předsedou indické vlády.

Podle Škoda Group setkání na nejvyšší politické úrovni potvrzuje její ambici hrát v regionu dlouhodobě aktivní roli a představuje posun v ekonomických vztazích mezi Českou republikou a Indií. Indický trh firma označuje za jeden z nejrychleji rostoucích na světě a za klíčovou příležitost pro evropský průmysl.

Novotný uvedl, že jednání s premiérem Módím je pro něj velkou ctí a potvrzením role, kterou může český průmysl sehrát při rozvoji moderní a udržitelné dopravy v Indii. Skupina podle něj usiluje o dlouhodobou přítomnost v zemi, chce přispět k rozvoji místního průmyslu a dodávat technologie podporující efektivní a ekologicky šetrnou dopravu.

Jednání se zúčastnila také česká velvyslankyně v Indii Eliška Žigová. Ta označila setkání za klíčové pro další rozvoj česko-indických vztahů a vyjádřila přesvědčení, že může být impulzem pro vstup dalších českých firem na indický trh.

Strategický trh

Indie se v posledních měsících stala jedním z klíčových strategických trhů Škoda Group. Společnost zde navázala partnerství s firmou Tata AutoComp Systems, které se zaměřuje na výrobu elektrických trakčních systémů a komponentů pro kolejová vozidla přímo v Indii. Podle Novotného je spolupráce s lokálním partnerem nezbytná nejen kvůli legislativě, ale i kvůli znalosti trhu, dodavatelských řetězců a obchodního prostředí.

Škoda Group vyrábí široké spektrum vozidel a technologií pro veřejnou dopravu, včetně tramvají, vlakových jednotek, souprav metra, elektrobusů, trolejbusů a řídicích systémů. Zaměstnává zhruba 10 tisíc lidí a působí ve výrobních závodech v České republice, Finsku a Turecku, obchodní zastoupení má i v dalších evropských zemích a na Ukrajině. Skupina je součástí investiční skupiny PPF.

