RECENZE: Steak, který voní už ode dveří. Wood & Steak sází na maso a oheň

Večeře, která nezačíná u stolu, ale už ve dveřích. Wood & Steak na Vinohradech sází na klid, poctivou surovinu a řemeslo bez pozlátka. Výsledkem je steakový zážitek, který nestaví na efektech, ale na detailech.

Když do Wood & Steak vstupujeme s rodinou, ještě dřív, než se rozhlédneme po interiéru, ucítíme vůni grilu na dřevo. Nejde o žádnou stylovou kulisu, ale o skutečný, poctivý pach ohně, který okamžitě nastaví atmosféru a napoví, že tady se s masem pracuje vážně. Už první dojem říká, že tohle není restaurace na efekty, ale na surovinu, řemeslo a čas.

Oheň z Barcelony

Steaky se tu grilují na dřevěném uhlí v grilu Mibrasa, dovezeném z Barcelony. Výsledkem je čistá chuť ohně, výrazná, ale nepřebíjející. Maso dostává přesně tolik kouře a tepla, kolik potřebuje – bez spálených tónů a zbytečné agresivity.

Dveře, za kterými vás okamžitě praští do nosu vůně dřeva, uhlí a masa Zrání jako rituál. Dry-age boxy plné masa dávají tušit, že tady se na suroviny nechodí zkratkou Negroni a menu na stole 15 fotografií v galerii

Syrové maso jako vizitka kuchyně

Na doporučení majitele Adama Slezáka začínáme carpacciem. Maso je dokonale čisté, jemně nakrájené, dochucené s citem. Bez přehánění jde o jedno z nejlepších carpaccií, jaké jsem kdy měl. Předkrmy se tu pohybují zhruba mezi 200 a 300 korunami, což v kontextu kvality působí velmi férově. Následující tatarák jen potvrzuje, že práce se syrovým masem patří k nejsilnějším stránkám kuchyně.

Londýnský moment uprostřed Prahy

Ještě, než dorazí steaky, přichází na stůl hovězí morková kost rozříznutá na pile, s horkou kostní dření, karamelizovanou cibulkou a toastem. Pochoutka známá z londýnských steakhousů, v Praze stále spíš rarita. Intenzivní, máslová chuť a lehce dekadentní zážitek – jeden z nejsilnějších momentů večera.

RECENZE: Parzival - večer, který se vypráví po chodech

Enjoy

Praha si v posledních letech zvykla na ambiciózní gastronomické projekty, které chtějí hodně říct, ale často se utopí ve vlastním příběhu. Parzival jde opačnou cestou. Přestože je otevřený teprve zhruba dva měsíce, už teď se mu podařilo dostat do nového vydání průvodce Michelin, který byl představen tento týden ve čtvrtek. Zatím bez hvězdy – ale v kontextu toho, jak krátce restaurace funguje, jde o velmi silný signál.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Morava i Jižní Amerika bez iluzí

Hlavní chod patří steakům z masa, které tu nechávají zrát přímo v restauraci. Volíme T-bone steak a tomahawk z moravských chovů českého strakatého skotu, zrající až tři měsíce. Cena 210 až 225 korun za 100 gramů je v pražském kontextu spíš střední než prémiová. Jde o poctivou práci s lokální surovinou, která má ambici nabídnout maximum.

Zároveň je fér říct, že české hovězí má své přirozené limity a strukturou je o něco tužší než absolutní špička ze Spojených států nebo Argentiny. Nejde o výtku, spíš o realistický kontext. Ostatní řezy bez kosti – rib eye, rump, flank nebo svíčková – restaurace dokupuje převážně z Jižní Ameriky a nechává je u sebe zrát metodou mokrého zrání.

Jan Knedla, šéfkuchař, Restaurant Papilio

České gastro v tiché krizi. Přežijí jen silné koncepty

Zprávy z firem

Česká gastronomie prochází nejtvrdší selekcí za posledních deset let. Přestože tržby podniků loni meziročně vzrostly, po započtení inflace se sektor už třetí rok po sobě reálně propadá. Oproti roku 2022 vydělává zhruba o desetinu méně. Rostoucí náklady, tlak na marže i proměna chování zákazníků přepisují zavedená pravidla a čím dál zřetelněji oddělují úspěšné podniky od těch, které z trhu mizí.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Od omáček po dezert

Ke steakům přichází pepřová, lehce pikantní chimichurri a houbová omáčka. Fungují jako doplněk, ne berlička. Nejlépe si s masem rozumí svěží chimichurri. Na začátek volím Negroni, ke steakům sklenku Chianti. Nabídka rozlévaných vín je omezenější a na celou lahev si už netroufám.

Grilovaný ananas se zmrzlinou měl nabídnout lehčí zakončení, ale tentokrát nebyl ideálně sladký ani šťavnatý. Našlehaný Lotus cheesecake naopak sází na jistotu a příjemně uzavírá večer.

Verdikt

V květnu to budou čtyři roky od otevření a je to znát. Wood & Steak si buduje stálou klientelu a drží kvalitu. Odcházím s pocitem, že jsem byl v restauraci, která přesně ví, čím chce být: poctivým steakhousem postaveným na ohni, mase a řemesle. A ta vůně dřeva, která nás přivítala hned u dveří? Ta zůstává v hlavě ještě dlouho po odchodu.

