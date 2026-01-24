RECENZE: Steak, který voní už ode dveří. Wood & Steak sází na maso a oheň
Večeře, která nezačíná u stolu, ale už ve dveřích. Wood & Steak na Vinohradech sází na klid, poctivou surovinu a řemeslo bez pozlátka. Výsledkem je steakový zážitek, který nestaví na efektech, ale na detailech.
Když do Wood & Steak vstupujeme s rodinou, ještě dřív, než se rozhlédneme po interiéru, ucítíme vůni grilu na dřevo. Nejde o žádnou stylovou kulisu, ale o skutečný, poctivý pach ohně, který okamžitě nastaví atmosféru a napoví, že tady se s masem pracuje vážně. Už první dojem říká, že tohle není restaurace na efekty, ale na surovinu, řemeslo a čas.
Oheň z Barcelony
Steaky se tu grilují na dřevěném uhlí v grilu Mibrasa, dovezeném z Barcelony. Výsledkem je čistá chuť ohně, výrazná, ale nepřebíjející. Maso dostává přesně tolik kouře a tepla, kolik potřebuje – bez spálených tónů a zbytečné agresivity.
Syrové maso jako vizitka kuchyně
Na doporučení majitele Adama Slezáka začínáme carpacciem. Maso je dokonale čisté, jemně nakrájené, dochucené s citem. Bez přehánění jde o jedno z nejlepších carpaccií, jaké jsem kdy měl. Předkrmy se tu pohybují zhruba mezi 200 a 300 korunami, což v kontextu kvality působí velmi férově. Následující tatarák jen potvrzuje, že práce se syrovým masem patří k nejsilnějším stránkám kuchyně.
Londýnský moment uprostřed Prahy
Ještě, než dorazí steaky, přichází na stůl hovězí morková kost rozříznutá na pile, s horkou kostní dření, karamelizovanou cibulkou a toastem. Pochoutka známá z londýnských steakhousů, v Praze stále spíš rarita. Intenzivní, máslová chuť a lehce dekadentní zážitek – jeden z nejsilnějších momentů večera.
Morava i Jižní Amerika bez iluzí
Hlavní chod patří steakům z masa, které tu nechávají zrát přímo v restauraci. Volíme T-bone steak a tomahawk z moravských chovů českého strakatého skotu, zrající až tři měsíce. Cena 210 až 225 korun za 100 gramů je v pražském kontextu spíš střední než prémiová. Jde o poctivou práci s lokální surovinou, která má ambici nabídnout maximum.
Zároveň je fér říct, že české hovězí má své přirozené limity a strukturou je o něco tužší než absolutní špička ze Spojených států nebo Argentiny. Nejde o výtku, spíš o realistický kontext. Ostatní řezy bez kosti – rib eye, rump, flank nebo svíčková – restaurace dokupuje převážně z Jižní Ameriky a nechává je u sebe zrát metodou mokrého zrání.
Od omáček po dezert
Ke steakům přichází pepřová, lehce pikantní chimichurri a houbová omáčka. Fungují jako doplněk, ne berlička. Nejlépe si s masem rozumí svěží chimichurri. Na začátek volím Negroni, ke steakům sklenku Chianti. Nabídka rozlévaných vín je omezenější a na celou lahev si už netroufám.
Grilovaný ananas se zmrzlinou měl nabídnout lehčí zakončení, ale tentokrát nebyl ideálně sladký ani šťavnatý. Našlehaný Lotus cheesecake naopak sází na jistotu a příjemně uzavírá večer.
Verdikt
V květnu to budou čtyři roky od otevření a je to znát. Wood & Steak si buduje stálou klientelu a drží kvalitu. Odcházím s pocitem, že jsem byl v restauraci, která přesně ví, čím chce být: poctivým steakhousem postaveným na ohni, mase a řemesle. A ta vůně dřeva, která nás přivítala hned u dveří? Ta zůstává v hlavě ještě dlouho po odchodu.
