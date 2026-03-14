Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
Lukáš Kovanda: Benzín v Česku může zdražit až k 50 korunám za litr

Ceny pohonných hmot mohou brzy vzrůst
Lukáš Kovanda
Válka v Perském zálivu eskaluje. Jak fakticky, tak verbálně. Americký prezident Donald Trump včera uvedl, že Spojené státy bombardovali vojenské cíle ostrova Charg, který představuje srdce íránského ropného průmyslu. Zajišťuje 90 procent ropného exportu země. Pokud by Američané udeřili také právě na ropnou infrastrukturu ostrova, íránská ekonomika se zhroutí na roky. Ale Teherán tím pádem už nebude mít vůbec co ztratit. Proto Spojené státy zatím odolávají naléhání Izraele, který tlačí na to, aby Charg srovnali se zemí kompletně.

Spojené státy podle Trumpových slov přistoupí k širšímu zničení ropné infrastruktury na Chargu, pokud Írán bude dále blokovat Hormuzskou úžinu. Ta je ze zhruba 90 procent uzavřená. Teherán nechává proplout prakticky jen své plavidla, případně třeba indická. Zhusta jde o lodě, které vezou náklad právě z Chargu, často do Číny. Na Chargu se sbíhají ropovody z íránských ropných polí, načež je zde ropa uskladněna, než ji naloží na supertankery, aby mohla putovat ponejvíce právě do Číny.

„Na popel“

Zničení ropné infrastruktury Chargu, jíž v 60. letech minulého století položila základy americká firma Amoco (dnes součást britské BP), by Teherán nemohl ponechat bez odvety, neboť by vskutku šlo o zásah do jeho ekonomického srdce. Írán proto hrozí, že pokud Spojené státy na ropnou infrastrukturu ostrova udeří, zahájí útoky na energetické cíle napříč Perským zálivem – jak cíle, v nichž mají kapitálovou účast Američané, tak i na ty, v nichž ji mají jejich spojenci. Teherán, jak říká, by se tak „na popel“ mohl snažit rozdrtit nejen energetická a ropná zařízení (spolu)vlastněná americkým kapitálem, ale i ta ve vlastnictví firem zemí, které s USA spolupracují. Tím pádem by tedy Teherán napadal zařízení v Saúdské Arábii, Kataru, Bahrajnu, Kuvajtu, Iráku, Spojených arabských emirátech či v Ománu. Celý Perský záliv by vzplanul

Ceny ropy by v případě amerického úderu na ropná zařízení Chargu mohly vystoupat ke 150 dolarům za barel, cituje list Guradian analýzu britského think-tanku Chatham House neboli Královského institutu mezinárodních vztahů. Pro srovnání, v důsledku invaze Ruska na Ukrajinu v únoru před čtyřmi lety se ceny ropy dostaly nejvýše na necelých 130 dolarů za barel. Cena pohonných hmot v ČR tehdy narostla do blízkosti 50 korun za litr. Takový cenový vývoj v ČR by se tedy mohl zopakovat, pokud nakonec Američané na Charg udeří plošněji, nejen na tamní vojenské cíle. 

Lukáš Kovanda: Válka v Íránu už zdražuje Čechům hypotéky

Názory

Válka v Íránu začíná dopadat i na český hypoteční trh. Prudký růst úrokových swapů zdražuje bankám zdroje financování, takže některé už tento týden zvýšily hypoteční sazby až o půl procentního bodu. Pokud by se konflikt v Perském zálivu protáhl a zesílily obavy ze stagflace, mohou hypotéky zdražit ještě výrazněji.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Čím delší, tím tvrdší dopad i na českou ekonomiku. Válku v Perském zálivu nelze podceňovat, varují ekonomové

Leaders

Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.  

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Související

Lukáš Kovanda: Kolik Češi zaplatí v létě za benzin? To záleží na Izraeli a Íránu

Názory

Přečíst článek

Zámek v Jindřichově Hradci zahájil sezónu
Jindřichohradecký zámek, který je třetím nejnavštěvovanějším na jihu Čech, se otevřel návštěvníkům. Do hlavní sezony, která začne na jihočeských hradech a zámcích na Velký pátek 3. dubna, mohou turisté při jedné prohlídce zhlédnout to nejlepší ze všech návštěvnických tras. Na Velikonoce zámek nabídne tradiční květinová aranžmá a také zábavnou rodinnou hru a 4. dubna se bude podávat sladká kaše bílé paní v černé kuchyni, řekl kastelán Jan Mikeš.

„Návštěvníci uvidí trasu, která není úplně obvyklá. My té trase říkáme výběr z prohlídek, protože zahrnuje tři nejznámější části jindřichohradeckého zámeckého areálu. Jsou to renesanční zelené pokoje, je to středověká černá kuchyně a je to zahradní hudební pavilon rondel,“ uvedl Mikeš. To nejzajímavější z celého zámku tak mohou lidé vidět během 50 minut. Do Velikonoc jsou o víkendech tři prohlídky denně, v 11:00, 13:00 a 15:00, a ve všední dny mimo pondělí jedna, ve 13:00.

8 fotografií v galerii

V hlavní sezoně nabízí zámek, který patří k největším v České republice, šest prohlídkových okruhů. Letos od 1. srpna navíc zaplní druhé patro Adamova stavení velká výstava Veličenstvo před branami o návštěvách habsburských panovníků v Jindřichově Hradci. „Vystavíme opravdu unikáty. Budou tam i repliky korunovačních klenotů, protože když cestuje císař, cestují s ním také klenoty,“ popsal Mikeš.

Pokoje ve druhém patře Adamova stavení se skutečně jmenovaly císařské. Patřilo k výsadám největších rezidencí a některých klášterů, že nabízely luxusně zařízené hostinské pokoje. „Měly sloužit císaři, když projížděl kolem. A skutečně, v těchto našich pokojích skutečně nocoval třeba císař Leopold I. či Karel VI. Takže i tímhle způsobem chceme zpřítomnit ten dojem, jak mohl takový pokoj vypadat,“ dodal kastelán. Dominantou výstavy proto bude i veliké lože s obrovskými nebesy.

Trasa pro rodiče s dětmi

Zámek kromě tradičních prohlídek nabízí v hlavní sezoně také trasu určenou rodičům s dětmi. Prohlídka vede částí přízemního podlaží 400 let staré budovy Adamova stavení. Hlavním hrdinou příběhu je malý hrabě Evžen Karel Černín, který si od svých devíti let psal deníky. Trasa vede také do více než 500 let staré a dodnes funkční černé kuchyně, v níž se návštěvníci dozvědí mnoho zajímavých informací o vaření, stolování i kuchařích a kuchtících.

Jindřichův Hradec je hrad přestavěný na zámek na soutoku Nežárky a Hamerského potoka. Se svou rozlohou 3,5 hektaru je po Pražském hradu a zámku v Českém Krumlově třetím největším zámeckým komplexem České republiky. Loni ho navštívilo 61 tisíc lidí, což je o 1368 více než v roce 2024.

Související

Na černé listině Ferrari. Tyto celebrity si nové auto z Maranella nekoupí

Zdeněk Pečený
Koupit si Ferrari není vždy jen otázka peněz. Zatímco některé modely jsou dostupné každému, kdo si je může dovolit, ty nejexkluzivnější si italská automobilka pečlivě rezervuje pro dlouholeté zákazníky. A pak existují i lidé, kteří se podle zákulisních informací ocitli na neformální „černé listině“ – a nové auto z Maranella už si pravděpodobně nikdy nekoupí. Mezi nimi se objevují i známá jména světového showbyznysu.

Koupit si Ferrari není jen otázka peněz. V některých případech rozhoduje také reputace a vztah se značkou. Automobilka Ferrari totiž dlouhodobě pracuje s poměrně propracovaným systémem zákazníků, který určuje, kdo se dostane k jakému modelu.

Na jedné straně stojí běžní kupci. Pokud má někdo dostatek peněz, může si relativně bez problémů objednat některý ze standardních modelů z aktuální nabídky, byť často s čekací lhůtou.

19 fotografií v galerii

Další úroveň patří stálým klientům značky. Ti mají za sebou několik nákupů a dlouhodobý vztah s dealerem, a právě oni dostávají přednostní nabídky na nové modely nebo limitované edice, které se vyrábějí v omezených počtech a často jsou rozebrány ještě před oficiálním představením.

A pak existuje ještě třetí skupina – lidé, kteří si Ferrari sice koupili, ale vztah se značkou pokazili natolik, že se k dalšímu vozu z Maranella pravděpodobně už nedostanou. Ferrari sice žádný „blacklist“ oficiálně nepřiznává, v automobilovém zákulisí se ale dlouhodobě mluví o tom, že značka velmi pečlivě sleduje chování svých zákazníků. A právě v této neviditelné hierarchii už několik celebrit narazilo.

Justin Bieber: ztracené Ferrari a příliš divoké úpravy

Jedním z nejčastěji zmiňovaných případů je popová hvězda Justin Bieber.

Zpěvák vlastnil výrazně upravené Ferrari 458 Italia, které prošlo radikální přestavbou japonské tuningové firmy Liberty Walk. Auto dostalo široký bodykit, nové lakování i další úpravy, které výrazně změnily původní design.

Ferrari je přitom známé tím, že extrémní aftermarket úpravy příliš netoleruje. Automobilka dlouhodobě tvrdí, že podobné zásahy mohou poškozovat image značky.

Situaci navíc nepomohl ani bizarní incident z roku 2016, kdy Bieber po večírku v Los Angeles údajně zapomněl, kde své Ferrari zaparkoval, a několik dní ho nemohl najít. V médiích se tehdy objevily spekulace, že právě kombinace kontroverzí a radikálních úprav vedla k tomu, že zpěvák už není mezi preferovanými klienty značky.

Ferrari 330 LM/250 GTO Scaglietti z roku 1962 se prodalo za astronomických 42 milionů liber Ferrari 330 LM/250 GTO Scaglietti z roku 1962 se prodalo za astronomických 42 milionů liber Ferrari 330 LM/250 GTO Scaglietti z roku 1962 se prodalo za astronomických 42 milionů liber 10 fotografií v galerii

Deadmau5 a jeho „Purrari“

Ještě otevřenější konflikt s Ferrari měl kanadský DJ Deadmau5.

Jeho Ferrari 458 Italia dostalo polep inspirovaný internetovým meme Nyan Cat a majitel ho přejmenoval na „Purrari“. Součástí úprav byla i parodie na slavné logo s vzpínajícím se koněm.

Ferrari reagovalo právní výzvou, aby DJ polep odstranil a přestal používat upravené logo. Deadmau5 nakonec auto prodal – a ironicky oznámil, že si místo něj koupí Lamborghini.

Celá epizoda se stala jedním z nejznámějších sporů mezi Ferrari a majitelem jeho vozu.

Floyd Mayweather: problém jménem flipping

Legendární boxer Floyd Mayweather Jr. měl ve své garáži jednu z největších sbírek exotických aut mezi sportovci. Nechyběly v ní ani modely jako Ferrari Enzo nebo Ferrari 599 GTO.

Podle automobilových médií ale Ferrari dlouhodobě nelibě nese, když majitelé své vozy rychle prodávají se ziskem. Tento jev se označuje jako „flipping“ a u limitovaných modelů je pro značku citlivým tématem.

Právě kvůli častým prodejům údajně Mayweather postupně přišel o přístup k některým exkluzivním novinkám.

Kritika na Instagramu

Do sporu s Ferrari se dostal také rapper 50 Cent. Na sociálních sítích si totiž veřejně stěžoval na svůj vůz – konkrétně na Ferrari 488 GTB – a naznačil, že má technické problémy. Ferrari je přitom dlouhodobě známé tím, že si velmi hlídá mediální obraz své značky. Podobné veřejné kritiky proto mohou mít pro vztah se značkou nepříjemné důsledky.

Ferrari není jen auto. Je to klub

Celý systém vychází z jednoduché strategie. Ferrari dlouhodobě vyrábí méně aut, než by mohlo prodat, a tím udržuje vysokou poptávku i exkluzivitu značky.

Zároveň si tak může dovolit pečlivě vybírat, kdo bude jejich zákazníkem. Pro běžné kupce je Ferrari luxusní auto. Pro dlouholeté klienty vstupenka do velmi exkluzivního světa limitovaných modelů.

Doporučujeme