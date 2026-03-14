Lukáš Kovanda: Benzín v Česku může zdražit až k 50 korunám za litr
Válka v Perském zálivu eskaluje. Jak fakticky, tak verbálně. Americký prezident Donald Trump včera uvedl, že Spojené státy bombardovali vojenské cíle ostrova Charg, který představuje srdce íránského ropného průmyslu. Zajišťuje 90 procent ropného exportu země. Pokud by Američané udeřili také právě na ropnou infrastrukturu ostrova, íránská ekonomika se zhroutí na roky. Ale Teherán tím pádem už nebude mít vůbec co ztratit. Proto Spojené státy zatím odolávají naléhání Izraele, který tlačí na to, aby Charg srovnali se zemí kompletně.
Spojené státy podle Trumpových slov přistoupí k širšímu zničení ropné infrastruktury na Chargu, pokud Írán bude dále blokovat Hormuzskou úžinu. Ta je ze zhruba 90 procent uzavřená. Teherán nechává proplout prakticky jen své plavidla, případně třeba indická. Zhusta jde o lodě, které vezou náklad právě z Chargu, často do Číny. Na Chargu se sbíhají ropovody z íránských ropných polí, načež je zde ropa uskladněna, než ji naloží na supertankery, aby mohla putovat ponejvíce právě do Číny.
„Na popel“
Zničení ropné infrastruktury Chargu, jíž v 60. letech minulého století položila základy americká firma Amoco (dnes součást britské BP), by Teherán nemohl ponechat bez odvety, neboť by vskutku šlo o zásah do jeho ekonomického srdce. Írán proto hrozí, že pokud Spojené státy na ropnou infrastrukturu ostrova udeří, zahájí útoky na energetické cíle napříč Perským zálivem – jak cíle, v nichž mají kapitálovou účast Američané, tak i na ty, v nichž ji mají jejich spojenci. Teherán, jak říká, by se tak „na popel“ mohl snažit rozdrtit nejen energetická a ropná zařízení (spolu)vlastněná americkým kapitálem, ale i ta ve vlastnictví firem zemí, které s USA spolupracují. Tím pádem by tedy Teherán napadal zařízení v Saúdské Arábii, Kataru, Bahrajnu, Kuvajtu, Iráku, Spojených arabských emirátech či v Ománu. Celý Perský záliv by vzplanul.
Ceny ropy by v případě amerického úderu na ropná zařízení Chargu mohly vystoupat ke 150 dolarům za barel, cituje list Guradian analýzu britského think-tanku Chatham House neboli Královského institutu mezinárodních vztahů. Pro srovnání, v důsledku invaze Ruska na Ukrajinu v únoru před čtyřmi lety se ceny ropy dostaly nejvýše na necelých 130 dolarů za barel. Cena pohonných hmot v ČR tehdy narostla do blízkosti 50 korun za litr. Takový cenový vývoj v ČR by se tedy mohl zopakovat, pokud nakonec Američané na Charg udeří plošněji, nejen na tamní vojenské cíle.
Válka v Íránu začíná dopadat i na český hypoteční trh. Prudký růst úrokových swapů zdražuje bankám zdroje financování, takže některé už tento týden zvýšily hypoteční sazby až o půl procentního bodu. Pokud by se konflikt v Perském zálivu protáhl a zesílily obavy ze stagflace, mohou hypotéky zdražit ještě výrazněji.
Lukáš Kovanda: Válka v Íránu už zdražuje Čechům hypotéky
Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.
Čím delší, tím tvrdší dopad i na českou ekonomiku. Válku v Perském zálivu nelze podceňovat, varují ekonomové
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.