ČEZ vydělal méně než před rokem. Zisk snížily vyšší odpisy
Energetická skupina ČEZ loni vykázala čistý zisk 27,4 miliardy korun, což je meziročně o 1,7 miliardy korun méně. Pokles tak činil 5,8 procenta. Hlavním důvodem byly vyšší odpisy, vyplývá z výsledků, které dnes společnost zveřejnila.
Navzdory meziročnímu poklesu hospodaření firma překonala své původní odhady pro loňský rok.
Zisk snížily odpisy a levnější elektřina
Za nižším čistým ziskem stály především vyšší odpisy, které meziročně vzrostly o 13,1 miliardy korun. Ovlivnilo je zejména začlenění plynárenské společnosti GasNet, kterou ČEZ koupil v roce 2023. Roli sehrálo také rychlejší odepisování uhelných aktiv.
Provozní zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA) dosáhl 137 miliard korun, což je meziročně asi o 400 milionů méně. Negativně se na něm projevily zejména nižší realizační ceny elektřiny a slabší výsledky obchodování s komoditami.
Naopak pozitivní vliv mělo právě začlenění GasNet, výsledky distribuce elektřiny a prodeje energií i vyšší výroba v jaderných elektrárnách.
Klíčový zisk pro dividendu klesl
Zisk očištěný o mimořádné vlivy, který je rozhodující pro výši dividendy, klesl meziročně o více než tři miliardy korun na 28,1 miliardy korun.
Podle dividendové politiky firmy, která počítá s výplatou 60 až 80 procent očištěného zisku, by letošní dividenda mohla činit přibližně 31 až 42 korun na akcii. Celkově by tak akcionáři mohli dostat 17 až 23 miliard korun.
Definitivní návrh dividendy ale představenstvo zveřejní později a schválit jej musí valná hromada. Loni ČEZ vyplatil dividendu 47 korun na akcii, celkem 25,3 miliardy korun.
Tržby mírně klesly
Provozní výnosy skupiny meziročně klesly o tři procenta na 333,4 miliardy korun.
„Daří se nám naplňovat strategii rozvoje zákaznických segmentů, posilujeme pozici v distribuci a rozšiřujeme aktivity v oblasti plynu. Naše jaderné elektrárny dosáhly historicky nejvyšší výroby elektřiny, když překonaly hranici 32 terawatthodin,“ uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Podle něj výsledky potvrzují stabilitu společnosti v období proměny české energetiky.
Letos ČEZ čeká nižší zisk
Pro letošní rok společnost očekává pokles ziskovosti. Provozní zisk EBITDA by měl dosáhnout 103 až 108 miliard korun a očištěný čistý zisk by se měl pohybovat mezi 27 a 31 miliardami korun.
Investice skupiny loni činily 56,1 miliardy korun, tedy zhruba stejně jako o rok dříve. Dalších 5,8 miliardy korun z dotačních programů firma využila především na posílení distribučních sítí.
Spotřeba elektřiny v distribuční síti ČEZ vzrostla o 1,3 procenta na 34,1 terawatthodiny, zatímco distribuce plynu v síti GasNet, která pokrývá asi 80 procent území Česka, stoupla o sedm procent na 63,3 terawatthodiny.
Skupina ČEZ patří mezi největší energetické společnosti v zemi. Většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží přibližně 70 procent akcií. Vláda ANO, SPD a Motoristů v posledních týdnech oznámila plán na plné ovládnutí firmy, který chce dokončit ještě v tomto volebním období.
