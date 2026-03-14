Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
Okupace je také válka, jen v jiné podobě, říká ukrajinská dokumentaristka ruských zločinů

Válka na Ukrajině
ČTK
nst
nst

Ukrajinská aktivistka a dokumentaristka válečných zločinů Maria Tomak začínala jako novinářka. Později se začala věnovat lidským právům a po ruské anexi Krymu a válce na Donbase začala mapovat válečné zločiny. V rozhovoru pro ČTK řekla, že okupace je také formou války – jen se odehrává jinak než na frontové linii.

Dokumentovat zločiny je podle ní od začátku plnohodnotné ruské invaze v roce 2022 mimořádně obtížné. Sama se této práci věnuje už od roku 2014, kdy Rusko anektovalo Krym. S postupující okupací se ale získávání informací stávalo stále složitějším.

Velkým rizikem je především kontakt mezi lidmi z okupovaných území a zbytku Ukrajiny. „Určitá možnost získávat informace existuje, protože s některými lidmi lze komunikovat přes zabezpečené kanály. Je to ale velmi obtížné a riskantní,“ uvedla Tomak.

Situaci navíc komplikuje přísná kontrola médií v oblastech okupovaných Ruskem. Ty jsou podle ní do značné míry odříznuty od běžného informačního prostoru a obyvatelé se jen obtížně dostávají k informacím zvenčí. Rusko totiž blokuje řadu webových stránek.

„Přesto ale určitou představu máme, zejména díky svědectvím z území, která byla osvobozena. Stačí si připomenout oblasti kolem Kyjeva, které byly osvobozeny v roce 2022, nebo například Izjum v Charkovské oblasti a všechny ty otřesné obrazy, které jsme tam viděli,“ řekla Tomak.

Ruská armáda stále okupuje velkou část Doněcké oblasti, kterou Moskva označuje jako takzvanou Doněckou lidovou republiku. Rusko zde podporovalo proruské separatisty už od roku 2014 a po invazi v roce 2022 region spolu s dalšími částečně okupovanými oblastmi anektovalo. Obyvatelé těchto území čelí omezení základních práv, nuceným přesunům i poškozené infrastruktuře.

Podle Tomak Rusko zadržuje dvě hlavní skupiny lidí: válečné zajatce a civilisty. „Problém je v tom, že civilisty nelze podle mezinárodního humanitárního práva vyměňovat tak, jako je tomu u válečných zajatců,“ upozornila. Přesto se i takové výměny občas uskutečňují, ale jsou velmi složité.

Útok ruského dronu v Kyjevě ČTK

Další problém představuje absence kompletního seznamu zadržovaných civilistů. „Neexistuje ani jeden úplný seznam. Ukrajinské instituce, ombudsman i nevládní organizace se sice snaží takové seznamy vytvářet, ale protože nemáme přístup na okupovaná území, je velmi těžké tyto informace získat,“ uvedla.

Civilní rukojmí jsou podle ní jedním z nejvážnějších problémů války. Neexistuje totiž mechanismus, jak je systematicky vracet domů. Mnozí z nich jsou vystaveni mučení nebo špatnému zacházení a často není jasné, kde se nacházejí.

Ruská propaganda

Velkou roli ve válce podle Tomak hraje také ruská propaganda. „Podle mé zkušenosti začala velmi intenzivně už během událostí na Majdanu v letech 2013 až 2014. Ruské trollí farmy a dezinformační kampaně se tehdy snažily vykreslit ukrajinské protesty jako nacistické povstání a vytvořit obraz ukrajinského demokratického hnutí jako něčeho nebezpečného, zejména pro Evropu,“ řekla.

Evropa podle ní situaci na Ukrajině chápe dnes výrazně lépe než v roce 2014 po anexi Krymu. „Ruská propaganda byla tehdy velmi silná a lidé se tématu často vyhýbali, protože nevěděli, co se tam vlastně děje,“ uvedla. „Dnes si myslím, že Evropa situaci chápe mnohem lépe. Je to vidět i na veřejné podpoře. Už není nutné lidi přesvědčovat, že jde o ruskou agresi.“

Přesto podle ní ve společnosti existuje určitá únava z války. Navzdory tomu ale Ukrajinci stále vnímají velkou míru solidarity ze zahraničí.

Tomak v současnosti spolupracuje s organizací Truth Hounds, kde se věnuje monitorování ruského verbování lidí z takzvaného globálního Jihu. Do Prahy přijela jako členka poroty festivalu dokumentárních filmů Jeden svět.

Související

Na černé listině Ferrari. Tyto celebrity si nové auto z Maranella nekoupí

Na černé listině Ferrari. Tyto celebrity si nové auto z Maranella nekoupí
iStock
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Koupit si Ferrari není vždy jen otázka peněz. Zatímco některé modely jsou dostupné každému, kdo si je může dovolit, ty nejexkluzivnější si italská automobilka pečlivě rezervuje pro dlouholeté zákazníky. A pak existují i lidé, kteří se podle zákulisních informací ocitli na neformální „černé listině“ – a nové auto z Maranella už si pravděpodobně nikdy nekoupí. Mezi nimi se objevují i známá jména světového showbyznysu.

Koupit si Ferrari není jen otázka peněz. V některých případech rozhoduje také reputace a vztah se značkou. Automobilka Ferrari totiž dlouhodobě pracuje s poměrně propracovaným systémem zákazníků, který určuje, kdo se dostane k jakému modelu.

Na jedné straně stojí běžní kupci. Pokud má někdo dostatek peněz, může si relativně bez problémů objednat některý ze standardních modelů z aktuální nabídky, byť často s čekací lhůtou.

19 fotografií v galerii

Další úroveň patří stálým klientům značky. Ti mají za sebou několik nákupů a dlouhodobý vztah s dealerem, a právě oni dostávají přednostní nabídky na nové modely nebo limitované edice, které se vyrábějí v omezených počtech a často jsou rozebrány ještě před oficiálním představením.

A pak existuje ještě třetí skupina – lidé, kteří si Ferrari sice koupili, ale vztah se značkou pokazili natolik, že se k dalšímu vozu z Maranella pravděpodobně už nedostanou. Ferrari sice žádný „blacklist“ oficiálně nepřiznává, v automobilovém zákulisí se ale dlouhodobě mluví o tom, že značka velmi pečlivě sleduje chování svých zákazníků. A právě v této neviditelné hierarchii už několik celebrit narazilo.

Justin Bieber: ztracené Ferrari a příliš divoké úpravy

Jedním z nejčastěji zmiňovaných případů je popová hvězda Justin Bieber.

Zpěvák vlastnil výrazně upravené Ferrari 458 Italia, které prošlo radikální přestavbou japonské tuningové firmy Liberty Walk. Auto dostalo široký bodykit, nové lakování i další úpravy, které výrazně změnily původní design.

Ferrari je přitom známé tím, že extrémní aftermarket úpravy příliš netoleruje. Automobilka dlouhodobě tvrdí, že podobné zásahy mohou poškozovat image značky.

Situaci navíc nepomohl ani bizarní incident z roku 2016, kdy Bieber po večírku v Los Angeles údajně zapomněl, kde své Ferrari zaparkoval, a několik dní ho nemohl najít. V médiích se tehdy objevily spekulace, že právě kombinace kontroverzí a radikálních úprav vedla k tomu, že zpěvák už není mezi preferovanými klienty značky.

Deadmau5 a jeho „Purrari“

Ještě otevřenější konflikt s Ferrari měl kanadský DJ Deadmau5.

Jeho Ferrari 458 Italia dostalo polep inspirovaný internetovým meme Nyan Cat a majitel ho přejmenoval na „Purrari“. Součástí úprav byla i parodie na slavné logo s vzpínajícím se koněm.

Ferrari reagovalo právní výzvou, aby DJ polep odstranil a přestal používat upravené logo. Deadmau5 nakonec auto prodal – a ironicky oznámil, že si místo něj koupí Lamborghini.

Celá epizoda se stala jedním z nejznámějších sporů mezi Ferrari a majitelem jeho vozu.

Floyd Mayweather: problém jménem flipping

Legendární boxer Floyd Mayweather Jr. měl ve své garáži jednu z největších sbírek exotických aut mezi sportovci. Nechyběly v ní ani modely jako Ferrari Enzo nebo Ferrari 599 GTO.

Podle automobilových médií ale Ferrari dlouhodobě nelibě nese, když majitelé své vozy rychle prodávají se ziskem. Tento jev se označuje jako „flipping“ a u limitovaných modelů je pro značku citlivým tématem.

Právě kvůli častým prodejům údajně Mayweather postupně přišel o přístup k některým exkluzivním novinkám.

Kritika na Instagramu

Do sporu s Ferrari se dostal také rapper 50 Cent. Na sociálních sítích si totiž veřejně stěžoval na svůj vůz – konkrétně na Ferrari 488 GTB – a naznačil, že má technické problémy. Ferrari je přitom dlouhodobě známé tím, že si velmi hlídá mediální obraz své značky. Podobné veřejné kritiky proto mohou mít pro vztah se značkou nepříjemné důsledky.

Ferrari není jen auto. Je to klub

Celý systém vychází z jednoduché strategie. Ferrari dlouhodobě vyrábí méně aut, než by mohlo prodat, a tím udržuje vysokou poptávku i exkluzivitu značky.

Zároveň si tak může dovolit pečlivě vybírat, kdo bude jejich zákazníkem. Pro běžné kupce je Ferrari luxusní auto. Pro dlouholeté klienty vstupenka do velmi exkluzivního světa limitovaných modelů.

Cizinci míří za svatbou do Prahy. Letní termíny jsou téměř plné

Roste zájem cizinců o svatbu v Praze, letní termíny jsou téměř plné
ČTK
ČTK
ČTK

Některé pražské matriky zaznamenaly rostoucí zájem cizinců o svatbu v Praze. Termíny na letní měsíce mají téměř či zcela plné. Snoubenci také stále častěji projevují zájem o obřad bez dlouhého projevu nebo skromný ceremoniál pouze za přítomnosti svědků. Vyplývá to z informací mluvčích oslovených pražských radnic.

Vysoký zájem cizinců o svatby zaznamenala první městská část. „Matrika Prahy 1 není schopna uspokojit všechny požadavky. Většina termínů je již obsazená,“ uvedla mluvčí úřadu Prahy 1 Karolína Šnejdarová.

Není to jen o historickém centru

Podobný trend se netýká jen historického centra, zájem zaznamenaly i okolní radnice. „Zájem o uzavření sňatku v Praze 3 je oproti minulým létům zvýšený, ve větší míře zejména u cizích státních příslušníků. Termíny máme až do června úplně plné a vzhledem k tomu, že letní měsíce jsou hlavní svatební sezónou, jsou téměř plné termíny až do září,“ uvedl mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.

Podobná je situace v páté městské části. „O sňatky v Praze 5 je velký zájem každým rokem. Nějaké termíny ještě volné jsou, ale rychle se zaplňují. Oproti minulým letům se mění skladba snoubenců, během posledních let stoupá počet snoubenců cizinců z celého světa,“ řekla mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.

Mění se i představy snoubenců o podobě obřadu. „Snoubenci si více než jindy přejí rychlé obřady v obřadní síni bez proslovů. Mimo obřadní místnost oddáváme v objektech prvorepublikových vil ve správním obvodu Prahy 6 nebo v areálu břevnovského kláštera,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Marek Zeman. Podle Šnejdarové se obřady v poslední době konají často pouze za přítomnosti snoubenců a svědků.

Na matrice Prahy 2 letos zaznamenali zvýšený zájem o datum svatby 6. června 2026, které se podle mluvčí Andrey Zoulové obsadilo nejrychleji.

Od roku 2001 mohou úřady snoubence oddávat i na jiných místech než v obřadních síních. V centru Prahy je velký zájem o svatby v palácích a jejich zahradách, na lodích nebo střechách domů. Pravidelně se oddává například na Žižkovské televizní věži, obřady se už konaly například v plavební komoře na Smíchově, v Prokopském údolí, na rozhledně v parku Cibulka a velmi oblíbenými svatebními místy jsou i zoologická a botanická zahrada v Troji.

