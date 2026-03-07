RECENZE: Skvělé hranolky, ale americké ceny. Stojí pražský Five Guys za to?
Pražská gastronomická scéna na něj čekala dlouho. Americký burgerový řetězec Five Guys otevřel svou první českou pobočku loni v prosinci v obchodním domě Máj na Národní třídě. Očekávání byla velká – stejně jako fronty. Ty v prvních týdnech sahaly až ven z podniku a čekání na burger se počítalo na desítky minut.
Do restaurace jsem se proto vydal až teď, kdy už prvotní nápor opadl. Ideální chvíle zjistit, jestli pověst Five Guys skutečně odpovídá realitě.
Jednoduchý koncept
Five Guys stojí na velmi jednoduchém menu. V nabídce jsou v podstatě jen burgery, hranolky a milkshaky. Základní hamburger nebo cheeseburger si ale může každý upravit podle chuti – přidat salát, rajče, grilovanou cibuli, houby nebo třeba jalapeños.
Burger odpovídá přesně tomu, co člověk čeká od amerického fast-casual řetězce: dvě tenčí hovězí placičky, měkká lehce nasládlá houska a výrazná chuť masa s typickou karamelizovanou krustou z grilu. Nejde o kreativní gastronomii ani o „chef’s burger“, ale o jednoduchý koncept, který funguje.
FOTOGALERIE: Podívejte se do pražské restaurace Five Guys
Do Five Guys přicházím v neděli odpoledne. Restaurace je poměrně plná, ale provoz odsýpá rychle. Od objednávky po vydání jídla uběhne zhruba deset minut.
Samotný prostor však působí trochu stísněně. Čekající zákazníci blokují cestu k omáčkám, ubrouskům i dvěma postmixům, kde si hosté sami čepují nápoje. Škoda je i samotného automatu – zatímco v některých modernějších pobočkách Five Guys v zahraničí už najdete dotykové postmixy s širokou nabídkou nápojů, v Praze zůstalo u klasické verze.
Je krátce po setmění. Vltava pod Kampou je klidná, světla se lámou o hladinu a z terasy je vidět nasvícený Karlův most. Uvnitř bílé ubrusy, tlumené světlo a ten specifický pocit, že jste na místě, které má historii. Restaurace Kampa Park, která byla nedávno oceněná průvodcem Gault & Millau, si drží reputaci jednoho z nejikoničtějších podniků v Praze.
RECENZE: Skrei jako hlavní hvězda. Kampa Park s aktuálním menu znovu ukazuje svou sílu
Enjoy
Je krátce po setmění. Vltava pod Kampou je klidná, světla se lámou o hladinu a z terasy je vidět nasvícený Karlův most. Uvnitř bílé ubrusy, tlumené světlo a ten specifický pocit, že jste na místě, které má historii. Restaurace Kampa Park, která byla nedávno oceněná průvodcem Gault & Millau, si drží reputaci jednoho z nejikoničtějších podniků v Praze.
Silná stránka: hranolky
Jednou z největších předností Five Guys jsou hranolky. Připravují se z čerstvých brambor a porce jsou typicky americké – objednáte kelímek, ale zaměstnanci k němu ještě přisypou pořádnou lopatu hranolek přímo do papírového sáčku.
Zajímavý je jejich původ. V mnoha zemích se Five Guys chlubí používáním lokálních brambor. V Praze ale hranolky vznikají například z brambor dovezených z Německa – což je poněkud překvapivé v zemi, která patří mezi tradiční bramborářské regiony.
Drobným nedostatkem je také absence vlastních toalet nebo alespoň umyvadla. V podniku, kde většina hostů jí rukama, je to poměrně zásadní detail. Pokud si chcete umýt ruce, musíte využít toalety food courtu – a zaplatit dalších dvacet korun.
Nedělní večeře je ideální test restaurace. Neřešíte rychlost oběda ani slavnostní atmosféru víkendu – chcete se najíst dobře, v klidu a bez kompromisů. Vinohradský Parlament tenhle test zvládá po svém: poctivě, bez efektů a s kuchyní, která ví, proč dělá věci tak, jak je dělá.
RECENZE: Vinohradský Parlament, aneb nedělní večeře ozdobená knedlíky
Enjoy
Nedělní večeře je ideální test restaurace. Neřešíte rychlost oběda ani slavnostní atmosféru víkendu – chcete se najíst dobře, v klidu a bez kompromisů. Vinohradský Parlament tenhle test zvládá po svém: poctivě, bez efektů a s kuchyní, která ví, proč dělá věci tak, jak je dělá.
Americké ceny v Praze
Cheeseburger stojí 275 korun, malé hranolky 125 korun a bezedný nápoj 85 korun. Kombinace burgeru, hranolek a nápoje tak vyjde přibližně na pět set korun.
To už je cena, která se v Praze dostává na úroveň specializovaných burgerových podniků. V bistru Dish Fine Burger Bistro stojí většina burgerů kolem 320 korun, v holešovickém Hillbilly Burger zhruba 275 korun.
V řadě klasických restaurací dnes navíc není problém dát si kvalitní burger kolem 350 korun – jenže tam host dostane servis u stolu, porcelánové nádobí i příbor.
Verdikt
Při současném kurzu dolaru jsou ceny v pražském Five Guys prakticky srovnatelné s těmi ve Spojených státech. Jenže americký zákazník je podle parity kupní síly v průměru zhruba o polovinu bohatší.
Kdyby burger stál v Praze kolem 180 až 190 korun, odpovídalo by to místním poměrům mnohem víc.
Five Guys tak do Prahy přinesl autentický americký burgerový koncept. Burgery jsou dobré, hranolky velmi slušné a celý model funguje přesně tak, jak má. Otázkou ale zůstává, kolik lidí bude dlouhodobě ochotných platit americké ceny za fastfood v českých poměrech.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.