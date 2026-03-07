Vyberte si z našich newsletterů

RECENZE: Skvělé hranolky, ale americké ceny. Stojí pražský Five Guys za to?

RECENZE: Skvělé hranolky, ale americké ceny. Stojí pražský Five Guys za to?

Five Guys
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Pražská gastronomická scéna na něj čekala dlouho. Americký burgerový řetězec Five Guys otevřel svou první českou pobočku loni v prosinci v obchodním domě Máj na Národní třídě. Očekávání byla velká – stejně jako fronty. Ty v prvních týdnech sahaly až ven z podniku a čekání na burger se počítalo na desítky minut.

Do restaurace jsem se proto vydal až teď, kdy už prvotní nápor opadl. Ideální chvíle zjistit, jestli pověst Five Guys skutečně odpovídá realitě.

Jednoduchý koncept

Five Guys stojí na velmi jednoduchém menu. V nabídce jsou v podstatě jen burgery, hranolky a milkshaky. Základní hamburger nebo cheeseburger si ale může každý upravit podle chuti – přidat salát, rajče, grilovanou cibuli, houby nebo třeba jalapeños.

Burger odpovídá přesně tomu, co člověk čeká od amerického fast-casual řetězce: dvě tenčí hovězí placičky, měkká lehce nasládlá houska a výrazná chuť masa s typickou karamelizovanou krustou z grilu. Nejde o kreativní gastronomii ani o „chef’s burger“, ale o jednoduchý koncept, který funguje.

Do Five Guys přicházím v neděli odpoledne. Restaurace je poměrně plná, ale provoz odsýpá rychle. Od objednávky po vydání jídla uběhne zhruba deset minut.

Samotný prostor však působí trochu stísněně. Čekající zákazníci blokují cestu k omáčkám, ubrouskům i dvěma postmixům, kde si hosté sami čepují nápoje. Škoda je i samotného automatu – zatímco v některých modernějších pobočkách Five Guys v zahraničí už najdete dotykové postmixy s širokou nabídkou nápojů, v Praze zůstalo u klasické verze.

Kampa Park

RECENZE: Skrei jako hlavní hvězda. Kampa Park s aktuálním menu znovu ukazuje svou sílu

Enjoy

Je krátce po setmění. Vltava pod Kampou je klidná, světla se lámou o hladinu a z terasy je vidět nasvícený Karlův most. Uvnitř bílé ubrusy, tlumené světlo a ten specifický pocit, že jste na místě, které má historii. Restaurace Kampa Park, která byla nedávno oceněná průvodcem Gault & Millau, si drží reputaci jednoho z nejikoničtějších podniků v Praze.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Silná stránka: hranolky

Jednou z největších předností Five Guys jsou hranolky. Připravují se z čerstvých brambor a porce jsou typicky americké – objednáte kelímek, ale zaměstnanci k němu ještě přisypou pořádnou lopatu hranolek přímo do papírového sáčku.

Zajímavý je jejich původ. V mnoha zemích se Five Guys chlubí používáním lokálních brambor. V Praze ale hranolky vznikají například z brambor dovezených z Německa – což je poněkud překvapivé v zemi, která patří mezi tradiční bramborářské regiony.

Drobným nedostatkem je také absence vlastních toalet nebo alespoň umyvadla. V podniku, kde většina hostů jí rukama, je to poměrně zásadní detail. Pokud si chcete umýt ruce, musíte využít toalety food courtu – a zaplatit dalších dvacet korun.

Knedlíkárna ve Vinohradském parlamentu

RECENZE: Vinohradský Parlament, aneb nedělní večeře ozdobená knedlíky

Enjoy

Nedělní večeře je ideální test restaurace. Neřešíte rychlost oběda ani slavnostní atmosféru víkendu – chcete se najíst dobře, v klidu a bez kompromisů. Vinohradský Parlament tenhle test zvládá po svém: poctivě, bez efektů a s kuchyní, která ví, proč dělá věci tak, jak je dělá.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Americké ceny v Praze

Cheeseburger stojí 275 korun, malé hranolky 125 korun a bezedný nápoj 85 korun. Kombinace burgeru, hranolek a nápoje tak vyjde přibližně na pět set korun.

To už je cena, která se v Praze dostává na úroveň specializovaných burgerových podniků. V bistru Dish Fine Burger Bistro stojí většina burgerů kolem 320 korun, v holešovickém Hillbilly Burger zhruba 275 korun.

V řadě klasických restaurací dnes navíc není problém dát si kvalitní burger kolem 350 korun – jenže tam host dostane servis u stolu, porcelánové nádobí i příbor.

Verdikt

Při současném kurzu dolaru jsou ceny v pražském Five Guys prakticky srovnatelné s těmi ve Spojených státech. Jenže americký zákazník je podle parity kupní síly v průměru zhruba o polovinu bohatší.

Kdyby burger stál v Praze kolem 180 až 190 korun, odpovídalo by to místním poměrům mnohem víc.

Five Guys tak do Prahy přinesl autentický americký burgerový koncept. Burgery jsou dobré, hranolky velmi slušné a celý model funguje přesně tak, jak má. Otázkou ale zůstává, kolik lidí bude dlouhodobě ochotných platit americké ceny za fastfood v českých poměrech.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Hovězí vývar s knedlíčky jako vaří v Lokále.

Ani lunchmeat, ani vepřové ve vlastní šťávě. Jak chutná luxusní konzerva?

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Řízek podle Jana Punčocháře

Praha propadla řízku. Punčochářův Šnycl přivítal 18 tisíc hostů

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Boeing míří na jednu z největších zakázek v historii. Čína může koupit až 500 letadel

Boeing 737 MAX
ČTK
ČTK
ČTK

Americký výrobce letadel Boeing je blízko dokončení jedné z největších zakázek ve své historii. Objednávka až na 500 letadel 737 MAX by měla být oznámena při první státní návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně od roku 2017. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg.

Obě strany také jednají o nákupu letadel s dvěma uličkami, včetně zhruba 100 letounů Boeing 787 Dreamliner a 777x. Dohoda o nákupu těchto letadel by ale měla být oznámená až později.

FOTOGALERIE: Historické snímky Boeingu 747

První Boeing 747 vyjíždí z továrny v Everettu, 30. září 1968 Letecký pohled na továrnu Boeingu v Everettu ve Washingtonu, kde se Boeing 747 vyráběl. Výstavba tohoto zařízení začala v roce 1966 První let letadla Boeing 747, 9. únor 1969 12 fotografií v galerii

Jednání prezidentů

Letadla budou mít významnou úlohu při jednání o obchodní dohodě mezi Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Americký prezident by měl být v Číně na návštěvě od 31. března do 2. dubna. Očekává se, že čínský prezident letos přijede na návštěvu do Washingtonu. Dva informované zdroje ale varovaly, že cesta amerického prezidenta by také mohla být odložena kvůli pokračující válce s Íránem, což by ohrozilo i objednávku letadel.

Pokud se dohoda uskuteční, završí roky jednání mezi Boeingem a čínskými leteckými společnostmi. Zdůrazní také, jak se zájmy prezidentovy obchodní agendy často překrývají se zájmy Boeingu, který je největším americkým vývozcem.

Výroba letadel Airbus

Zisk Airbusu vyskočil o třetinu. Problémy s motory ale dusí dodávky

Zprávy z firem

Evropský výrobce letadel Airbus loni zvýšil upravený provozní zisk o 33 procent na 7,13 miliardy eur (172,6 miliardy korun). Firma to uvedla ve své výsledkové zprávě. Zároveň varovala, že problémy s dodávkami motorů pro letadla A320 brzdí výrobu a následně i předávání těchto strojů zákazníkům. Jen s obtížemi pak Airbus uspokojuje rekordní poptávku po svém nejprodávanějším modelu.

ČTK

Přečíst článek

Čínské letecké společnosti potřebují letadla západní výroby, aby mohly realizovat své růstové plány. Snaží se také zajistit si nové dodávky v době, kdy je na trhu kvůli omezené výrobě nedostatek letadel.

Boeing měl na konci února jen 134 nevyřízených objednávek na letadla z Číny. Společnost měla také 875 objednávek od neidentifikovaných zákazníků, což je kategorie, která někdy zakrývá neoznámené obchody s čínskými zákazníky, upozornil Bloomberg.

Írán pozastavil útoky na okolní země. Na kapitulaci ale zapomeňte, vzkázal Trumpovi Pezeškján

Prozatímní vláda Íránu schválila pozastavení útoků na okolní země
ČTK
ČTK
ČTK

Prozatímní vládnoucí rada Íránu schválila pozastavení útoků na okolní země, pokud z jejich území nepřijde útok, prohlásil podle agentury Reuters íránský prezident Masúd Pezeškján v projevu odvysílaném v íránské státní televizi. Írán ještě dnes podnikl rozsáhlé údery na státy v Perském zálivu, včetně Bahrajnu, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů.

Současná válka na Blízkém východě začala údery Spojených států a Izraele na Írán v sobotu 28.února, při nichž byl zabit i nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.

Pezeškján se za útoky na regionální sousedy omluvil. Trval na tom, že je Teherán zastaví, a naznačil, že byly způsobeny nedorozuměním v řadách ozbrojených složek. Zabití Chameneího a dalších vysokých představitelů podle agentury AP přisoudil ztrátě velení a řízení v ozbrojených složkách v posledních dnech.

Americký prezident Donald Trump

Z naděje hrozba. Ruské elity začínají mít z Trumpa obavy

Politika

Když se Donald Trump loni vrátil do Bílého domu, část ruských zastánců tvrdé linie to přijala s opatrným optimismem. Doufali, že jeho nepředvídatelný a transakční styl politiky by mohl Moskvě pomoci v otázce války na Ukrajině. Po americkém útoku na Írán se však nálada v některých ruských kruzích výrazně změnila, napsala agentura Reuters.

nst

Přečíst článek

Žádná kapitulace

Íránský prezident zároveň prohlásil, že požadavek Spojených států na bezpodmínečnou kapitulaci je sen, který by si s sebou měly vzít do hrobu. Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že s Íránem nebude uzavřena žádná dohoda kromě jeho bezpodmínečné kapitulace. Šéf Bílého domu už dříve řekl, že se chce osobně účastnit výběru íránského lídra a že Washington má na tuto pozici několik kandidátů.

Až do zvolení nového vůdce řídí Írán prozatímní vládnoucí rada, která byla zřízena 1. března. Má tři členy - prezidenta Pezeškjána, šéfa íránské justice Gholámhosejna Mohseního Edžeího a Alírezu Arafího. Arafí je místopředsedou Shromáždění znalců, tedy orgánu, který má pravomoc vybrat nového nejvyššího vůdce, a také členem Rady dohlížitelů - instituce s pravomocí ústavního soudu, která mimo jiné může vetovat zákony a prověřovat kandidáty pro nejrůznější volby.

