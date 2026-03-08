Recenze: Japonsko potkává českou tradici. ZEM spojuje chutě, které by se jinak nepotkaly
Restaurace ZEM v pražském hotelu Andaz Prague stojí na zajímavém konceptu. Menu kombinuje moderně pojatou českou kuchyni s japonskou izakayou, tedy stylem menších sdílených chodů. Výsledkem je večer, kdy se na stole může potkat hovězí tatarák, tuňákové tataki i kachna s knedlíkem a zelím – a překvapivě to funguje.
Koktejl před večeří
Do restaurace jsme dorazili ještě před oficiální otevírací dobou v šest hodin večer, a tak jsme první drink dali na baru Mez, který je součástí restaurace. Volba padla na koktejl Breakthrough, místní variaci na negroni. Kombinace červeného vermutu, Campari, rybízových tónů a bublinek působí hořkosladce a velmi svěže.
Druhým drinkem byl Socially Digital s marakujou, vanilkovým jogurtem a jemnými bublinkami. Tropičtější a hravější koktejl, který dobře připravil chuťové buňky na první chody z japonské části menu.
Izakaya na úvod
Z předkrmů jsme zkusili kombinaci tuzemské klasiky a japonských inspirací. Na stůl dorazil hovězí tatarák a několik položek z japonské sekce menu. Velmi povedené bylo tuňákové tataki – lehké, čisté a dobře vyvážené. Stejně tak krevetové yakitori z robata grilu nabídlo příjemnou kombinaci sladké glazury a citrusů.
Zaujal i kachní tsukune, tedy japonské masové kuličky na špejli. Právě tato část menu ukazuje, jak koncept restaurace funguje: menší sdílené chody umožňují ochutnat více věcí a zároveň večer nepůsobí příliš těžce.
Kachna v moderním pojetí
Z hlavních chodů jsme zvolili steak ze svíčkové z robata grilu a farmářskou kachnu z části menu nazvané „česká avantgarda“.
Steak byl hezky vyzrálý a správně propečený. Servírování pouze se solí dává vyniknout chuti masa. Kachna s knedlíkem a zelím byla výborná – klasická kombinace v modernějším provedení, kde jednotlivé chutě zůstávají čisté a nepřebíjejí se. Porce ale není nijak velká. Jak ostatně říká šéfkuchař, cílem není hosty zahltit těžkým a hutným jídlem.V našem případě to ale vlastně nevadilo. Díky většímu množství předkrmů jsme od stolu rozhodně neodcházeli hladoví.
Sladká tečka
Dezertní část jsme pojali opět trochu šířeji. Ochutnali jsme výběr sýrů, dezert Sakura, krupicovou kaši i punčák v moderním podání.
Největším překvapením večera byla právě krupicová kaše. V moderním podání s granolou působí jako elegantní reinterpretace klasického dětského jídla. Naopak, sýry nás příliš nenadchly a zůstaly spíše nejslabším momentem dezertní části i celého večera.
Verdikt
ZEM je restaurace, která se snaží spojit dva světy – moderní českou kuchyni a japonskou izakayou. A ve většině případů se jí to daří. Silnou stránkou jsou především menší sdílené chody z japonské sekce, moderní pojetí české klasiky a dobře zvládnutý robata gril.
Výsledkem je večer, který nepůsobí těžce ani formálně, přesto si zachovává úroveň hotelové gastronomie v jednom z nejzajímavějších novějších pražských hotelů.
