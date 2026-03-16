Česko slaví Oscara. Dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu Akademie

Pan Nikdo proti Putinovi
Oscara za nejlepší celovečerní dokumentární film získal snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v česko-dánské koprodukci. Ocenění převzali tvůrci během slavnostního ceremoniálu v losangeleském sále Dolby Theatre. Jeden z režisérů a zároveň hlavních protagonistů filmu Pavel Talankin při přebírání ceny vyzval k ukončení všech válek.

„Jménem naší budoucnosti, jménem našich dětí – zastavte všechny války,“ řekl Talankin rusky na pódiu. Tvůrci zároveň připomněli, že dokumentární filmy často upozorňují na útlak ve společnostech, kde političtí lídři potlačují svobodu projevu.

Režisér David Borenstein uvedl, že film vypráví o tom, „jak lze přijít o vlastní zemi“. Podle něj k tomu může dojít ve chvíli, kdy lidé mlčí v situaci, kdy vláda zabíjí vlastní občany nebo kdy oligarchové ovládají média. „Všichni čelíme morálním volbám. A někdy může být i obyčejný člověk silnější, než si myslíme,“ dodal.

Českého lva za nejlepší film získal Karavan

Enjoy

Nejvíce ocenění Český lev získal film Franz polské režisérky Agnieszky Hollandové. Scénář napsal Marek Epstein ve spolupráci s Hollandovou. Snímek o pražském židovském německy píšícím spisovateli Franzi Kafkovi z 15 nominací uspěl ve čtyřech kategoriích. Za hlavní roli Kafky byl oceněn Idan Weiss, dále snímek získal cenu za nejlepší scénografii, kostýmy a masky. Tři ocenění ze 13 nominací získal snímek Sbormistr Ondřeje Provazníka. Českého lva za nejlepší celovečerní film získal Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové, proměnil dvě z 11 nominací. Ceny organizátoři předali v pražském Kongresovém centru.

Velké zadostiučinění

Producent Radovan Síbrt ze společnosti PINK označil ocenění za velké zadostiučinění. „Paša riskoval všechno, co miloval, včetně vlastního života. A dnes stojí na pódiu s Oscarem,“ uvedl. Podle jeho kolegyně Alžběty Karáskové je cena výsledkem obrovského nasazení celého týmu a zároveň momentem radosti i pokory.

Dokument sleduje působení válečné propagandy na ruských školách po zahájení invaze na Ukrajinu. Záběry pořídil právě Talankin, který celý život žil v desetitisícovém městě Karabaš na Urale a pracoval jako učitel na místní základní škole. Po začátku války byl pověřen zavedením nového vzdělávacího programu zaměřeného na podporu ruské armády a organizaci propagandistických akcí.

Festival popkultury Comic-Con Prague letos přilákal rekordní počet návštěvníků. Během tří dnů dorazilo do pražského O2 universa více než 28 tisíc fanoušků, což je nejvyšší návštěvnost za sedm let existence akce. Dosavadní rekord z roku 2023 činil 27 tisíc lidí. Organizátorům se letos zároveň podařilo přivézt i dosud nejvíce zahraničních a domácích hvězd. Program nabídl celkem 16 tematických linií, uvedla za pořadatele Barbora Kloudová.

Součástí jeho práce bylo také natáčet tyto aktivity a materiály odesílat ruskému ministerstvu školství. Talankin se však rozhodl kameru nevypínat a začal dokumentovat i skutečné dění ve škole a ve městě. Později se spojil s režisérem Davidem Borensteinem a společně našli způsob, jak natočený materiál dostat z Ruska.

Film letos už získal také britskou cenu BAFTA za nejlepší celovečerní dokument. Na jeho vzniku spolupracovala dánská produkční společnost Made in Copenhagen a česká společnost PINK. Český koproducent se podílel zejména na zvukové a obrazové postprodukci a pomohl také zajistit bezpečnost hlavního protagonisty.

Severoatlantickou alianci čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci Spojených států nezapojí do zajištění plavby v Hormuzském průlivu, který se Írán snaží zablokovat. V rozhovoru pro deník Financial Times to uvedl americký prezident Donald Trump. K ochraně této klíčové námořní trasy by podle něj měla přispět také Čína. Pokud tak neučiní, Trump pohrozil odložením plánovaného summitu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Napětí v oblasti vzrostlo poté, co Spojené státy spolu s Izraelem zahájily útoky na Írán. Teherán následně začal podnikat kroky směřující k omezení provozu v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází přibližně pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Konflikt už nyní výrazně zasáhl globální energetické trhy a vedl k růstu cen ropy.

Trump už dříve prohlásil, že státy dovážející ropu přes tuto úžinu by měly nést odpovědnost za její bezpečnost. Spojené státy jsou podle něj připraveny pomoci, očekávají však aktivní zapojení spojenců. Řada zemí podle prezidenta zvažuje vyslání válečných lodí, které by spolu s americkým námořnictvem udržely průliv otevřený. Zmínil například Čínu, Francii či Británii.

Ohlášená ropa z nouzových rezerv se v Evropě a v Americe dostane na trh až koncem března, zatímco v Asii to bude hned. V aktualizaci svého středečního oznámení o uvolnění rekordních 400 milionů barelů ropy z pohotovostních zásob to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Ta se rozhodla ropu ze zásob uvolnit kvůli dopadům války na Blízkém východě, které paralyzovaly přepravu ropy klíčovým Hormuzským průlivem.

„Nastává chvíle, kdy by Evropa měla pomoci USA“

„Pokud nebude žádná reakce nebo bude negativní, myslím, že to bude pro budoucnost NATO velmi špatné,“ řekl Trump. Americký prezident v minulosti alianci opakovaně kritizoval a naznačoval, že Spojené státy by nemusely automaticky bránit spojence, kteří podle něj nepřispívají dostatečně.

Podle Trumpa nyní nastává chvíle, kdy by měli Evropané Spojeným státům pomoci. Připomněl, že Washington dlouhodobě podporuje Ukrajinu, která se více než čtyři roky brání ruské invazi. „Teď uvidíme, jestli oni pomohou nám,“ uvedl prezident s tím, že o tom má určité pochybnosti.

Na otázku, jakou konkrétní pomoc USA od spojenců očekávají, Trump odpověděl, že by evropské státy měly vyslat především minolovky, kterých mají podle něj více než Spojené státy. Domnívá se také, že plavidlům aliančních zemí v oblasti nic zásadního nehrozí, protože Írán byl podle jeho slov americkými útoky „zdecimován“. Teherán by podle něj mohl způsobit maximálně omezené potíže například nasazením námořních min.

Trump zároveň vyzval Čínu, aby se do zajištění bezpečnosti průlivu aktivně zapojila. Pokud by Peking na výzvu nereagoval, zvažuje podle svých slov odložení plánované schůzky s prezidentem Si Ťin-pchingem, která by se měla uskutečnit ještě tento měsíc.

Dopravu v Hormuzském průlivu mezitím výrazně ochromil pokračující konflikt mezi Íránem a americko-izraelskými silami. Trump přesto opakovaně tvrdí, že válka je prakticky rozhodnutá. Už dříve také slíbil, že Spojené státy začnou lodě proplouvající úžinou doprovázet, aby je chránily před možnými útoky. Dosud se tak ale nestalo.

Podle marketingového ředitele společnosti Active Radio Pavla Renčína měli u publika největší úspěch například herci Mads Mikkelsen, Billy Boyd, Iain Glen, Robert Llewellyn či Claudia Black. Velký ohlas ale sklidili také čeští hosté Jiří Lábus a Jaroslav Satoranský. „Už nyní připravujeme Comic-Con Brno & Junior, který se uskuteční 13. až 15. listopadu,“ dodal Renčín.

Rostoucí věhlas

Rostoucí návštěvnost podle organizátorů potvrzuje, že věhlas pražského Comic-Conu roste i v Evropě. Na festival každoročně přijíždí více fanoušků ze zahraničí, například ze Slovenska, Polska, Německa či Rakouska, ale také z Itálie nebo Španělska. Velký zájem byl tradičně o cosplay soutěže, tedy přehlídky kostýmů inspirovaných postavami z filmů, seriálů či komiksů.

Festival začal v pátek odpoledne slavnostním zahájením v zaplněném hlavním sále O2 universa. Už před jeho startem zaplnili prostory návštěvníci v kostýmech oblíbených fantasy a sci-fi hrdinů. Takzvaní cosplayeři se objevili i na pódiu během úvodního ceremoniálu.

Mezi hosty zahájení byli komiksoví výtvarníci Marco Turini, Simone D’Armini, Mirka Andolfo či Paolo Eleuteri Serpieri. Velký aplaus sklidili také herci z filmové série Policejní akademie – Charlie Schlatter, Lance Kinsey a Michael Winslow. Ocenění publika si vysloužila i herečka, režisérka a bývalá kaskadérka Diana Lee Inosanto nebo Craig Parker, známý ze seriálu Spartakus a trilogie Pán prstenů. Překvapením večera bylo vystoupení Billyho Boyda, představitele hobita Pipina z Pána prstenů, který na pódiu zazpíval a doprovodil se na kytaru.

Velkou pozornost vyvolala také návštěva dánského herce Madse Mikkelsena, známého z filmů Chlast, Casino Royale, Doctor Strange, Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství nebo ze seriálu Hannibal. Stovky návštěvníků využily možnost nechat se s hercem vyfotit nebo získat jeho autogram. Šedesátiletý Mikkelsen v Česku momentálně natáčí s režisérem Martinem Scorsesem film What Happens at Night.

Mezi další hosty patřil například skotský herec Iain Glen, známý rolí Joraha Mormonta v seriálu Hra o trůny. Program Comic-Conu se odehrával ve čtyřech patrech O2 universa, přičemž dvě z nich byla věnována videohrám.

První podobné setkání fanoušků komiksů, sci-fi a fantasy se uskutečnilo ve Spojených státech už v roce 1970. V Česku se vedle pražské akce koná také Comic-Con Junior v Brně, zaměřený více na děti, jehož čtvrtý ročník se uskutečnil loni.

