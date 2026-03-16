Česko slaví Oscara. Dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu Akademie
Oscara za nejlepší celovečerní dokumentární film získal snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v česko-dánské koprodukci. Ocenění převzali tvůrci během slavnostního ceremoniálu v losangeleském sále Dolby Theatre. Jeden z režisérů a zároveň hlavních protagonistů filmu Pavel Talankin při přebírání ceny vyzval k ukončení všech válek.
„Jménem naší budoucnosti, jménem našich dětí – zastavte všechny války,“ řekl Talankin rusky na pódiu. Tvůrci zároveň připomněli, že dokumentární filmy často upozorňují na útlak ve společnostech, kde političtí lídři potlačují svobodu projevu.
Režisér David Borenstein uvedl, že film vypráví o tom, „jak lze přijít o vlastní zemi“. Podle něj k tomu může dojít ve chvíli, kdy lidé mlčí v situaci, kdy vláda zabíjí vlastní občany nebo kdy oligarchové ovládají média. „Všichni čelíme morálním volbám. A někdy může být i obyčejný člověk silnější, než si myslíme,“ dodal.
Nejvíce ocenění Český lev získal film Franz polské režisérky Agnieszky Hollandové. Scénář napsal Marek Epstein ve spolupráci s Hollandovou. Snímek o pražském židovském německy píšícím spisovateli Franzi Kafkovi z 15 nominací uspěl ve čtyřech kategoriích. Za hlavní roli Kafky byl oceněn Idan Weiss, dále snímek získal cenu za nejlepší scénografii, kostýmy a masky. Tři ocenění ze 13 nominací získal snímek Sbormistr Ondřeje Provazníka. Českého lva za nejlepší celovečerní film získal Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové, proměnil dvě z 11 nominací. Ceny organizátoři předali v pražském Kongresovém centru.
Českého lva za nejlepší film získal Karavan
Velké zadostiučinění
Producent Radovan Síbrt ze společnosti PINK označil ocenění za velké zadostiučinění. „Paša riskoval všechno, co miloval, včetně vlastního života. A dnes stojí na pódiu s Oscarem,“ uvedl. Podle jeho kolegyně Alžběty Karáskové je cena výsledkem obrovského nasazení celého týmu a zároveň momentem radosti i pokory.
Dokument sleduje působení válečné propagandy na ruských školách po zahájení invaze na Ukrajinu. Záběry pořídil právě Talankin, který celý život žil v desetitisícovém městě Karabaš na Urale a pracoval jako učitel na místní základní škole. Po začátku války byl pověřen zavedením nového vzdělávacího programu zaměřeného na podporu ruské armády a organizaci propagandistických akcí.
Festival popkultury Comic-Con Prague letos přilákal rekordní počet návštěvníků. Během tří dnů dorazilo do pražského O2 universa více než 28 tisíc fanoušků, což je nejvyšší návštěvnost za sedm let existence akce. Dosavadní rekord z roku 2023 činil 27 tisíc lidí. Organizátorům se letos zároveň podařilo přivézt i dosud nejvíce zahraničních a domácích hvězd. Program nabídl celkem 16 tematických linií, uvedla za pořadatele Barbora Kloudová.
Součástí jeho práce bylo také natáčet tyto aktivity a materiály odesílat ruskému ministerstvu školství. Talankin se však rozhodl kameru nevypínat a začal dokumentovat i skutečné dění ve škole a ve městě. Později se spojil s režisérem Davidem Borensteinem a společně našli způsob, jak natočený materiál dostat z Ruska.
Film letos už získal také britskou cenu BAFTA za nejlepší celovečerní dokument. Na jeho vzniku spolupracovala dánská produkční společnost Made in Copenhagen a česká společnost PINK. Český koproducent se podílel zejména na zvukové a obrazové postprodukci a pomohl také zajistit bezpečnost hlavního protagonisty.
