Víkend filmu. Nejvíce nominací na Českého lva mají Bratři, Americe vládne Oppenheimer

Začíná víkend plný předávání filmových cen. V Česku se ocenění dočkají nejlepší snímky a herci v rámci 31. ročníku cen Český lev. Slavnostní večer proběhne již dnes večer od 21:00 na kanálu ČT1. I v USA se budou dít věci. Vítěze pozná nejslavnější filmové ocenění Oscar. Favoritem na získání nejvíce zlatých sošek je loňské životopisné drama Oppenheimer. A kde lze předávání Oscarů zhlédnout?

Česku vládne příběh bratří Mašínů

Nejvíce nominací na Českého lva za loňský rok, celkem 15, získal film Bratři. Snímek režiséra Tomáše Mašína líčí historii odbojové skupiny bratří Mašínů a jejich útěku do Západního Berlína. S počtem 12 nominací následuje detektivní dobový film režiséra Matěje Chlupáčka Úsvit, který se věnuje tématu nejednoznačného pohlaví. Po osmi nominacích mají sci-fi režiséra Roberta Hloze Bod obnovy a černá komedie Přišla v noci, společné režijní dílo Tomáše Pavlíčka a Jana Vejnara.

Ceny předají pořadatelé v sobotu 9. března od 21:00 v pražském Rudolfinu. Slavnostním ceremoniálem provede Marek Eben.

Do závěrečného klání o sošku Českého lva postoupilo 26 titulů v 19 statutárních kategoriích. Režisér Mašín bodoval se sedmi nominacemi i s psychologickým filmem s kriminální zápletkou Němá tajemství. Sedm nominací má také tragikomedie Petra Slavíka Tancuj Matyldo. Šest nominací získal televizní seriál Jana Pachla Volha. V kategorii nejlepší celovečerní hraný film roku 2023 mohou sošku Českého lva získat filmy Bratři, Němá tajemství, Přišla v noci, Tancuj Matyldo a Úsvit. Stejná pětice filmů má i nominace v kategorii nejlepší režie.

Akademici už dříve snímek Bratři nominovali do boje o Oscara v kategorii cizojazyčných filmů. Do užšího výběru se však nedostal.

Nejlepší celovečerní hraný film:

Bratři - producent Petr Bílek

- producent Petr Bílek Němá tajemství - producent Jiří Tuček

- producent Jiří Tuček Přišla v noci - producenti Eva Pavlíčková, Pavel Vácha, Tomáš Pavlíček, Jan Vejnar, Šimon Dvořáček

- producenti Eva Pavlíčková, Pavel Vácha, Tomáš Pavlíček, Jan Vejnar, Šimon Dvořáček Tancuj Matyldo - producentka Nataša Slavíková

- producentka Nataša Slavíková Úsvit - producenti Maja Hamplová, Matěj Chlupáček

Snímek Přišla v noci uspěl letos také v nominacích na Ceny české filmové kritiky, kde může získat ocenění jako nejlepší film, za režii, scénář a pro nejlepšího herce a herečku (Jiří Rendl a Simona Peková). Pořádající Sdružení české filmové kritiky vítěze vyhlásí 3. února.

Při dnešní nominační tiskové konferenci cen ČFTA předali zástupci akademie i nestatutární ceny Českého lva. Cenu za nejlepší filmový plakát obdrželi Robert V. Novák a Zuzana Burgrová za výtvarný návrh filmu Němá tajemství. Cenu filmových fanoušků, udělovanou ČFTA ve spolupráci s filmovým portálem Česko-slovenské filmové databáze, získal vědeckofantastický snímek s kriminální zápletkou Bod obnovy, který na portálu ČSFD obdržel hodnocení nadprůměrných 75 procent.

„Je to velká čest a máme hroznou radost. Když jsme ten film dělali, tak jsme samozřejmě doufali, že bude oceněn i divácky. Myslím, že jsme se snažili udělat něco, co tady ještě nebylo, diváci to ocenili a dává nám to další energii do budoucna,“ řekl režisér Hloz.

Oznámeny byly také nominace na nestatutární Cenu Magnesia za nejlepší studentský film. Získat ji mohou animované filmy Deniska umřela režiséra Philippa Kastnera a Electra režisérky Darji Kaščejevové (Daria Kashcheeva), které jsou zároveň nominovány v kategorii nejlepší animovaný film. Uspět mohou i krátké filmy Doprovázení režiséra Vojtěcha Konečného, Jsme v tom spolu (Anna Wowra) a Osmý den (Petr Pylypčuk). Snímky Jsme v tom spolu a Osmý den mají i nominaci v kategorii nejlepší krátký film. Ocenění pro začínající tvůrce je spojené s finanční odměnou ve výši 100 tisíc korun.

O nominacích 31. ročníku cen Český lev hlasovalo 195 filmových profesionálů z celkového počtu 380 členů ČFTA, kteří hodnotili 33 celovečerních hraných filmů, 15 dokumentárních filmů vybraných komisí sestavenou ze členů akademie z celkového počtu 31 snímků, osm animovaných filmů a také deset krátkých filmů. Dále akademici hodnotili šest televizních filmů nebo minisérií a 14 seriálů, které byly uvedeny na televizních obrazovkách nebo na internetu.

Vyhraje Barbie?

Nejvýznamnější filmová ocenění na světě, Oscary udílené americkou Akademií filmového umění a věd, budou o nedělní noci předány na slavnostním večeru v Los Angeles. Největší šance na úspěšný večer má snímek režiséra Christophera Nolana o „otci atomové bomby“ Oppenheimer. Americká filmová akademie zlaté sošky uděluje od roku 1929 a letošní ročník předávání Oscarů v sále Dolby Theatre Hollywood bude šestadevadesátý. Večerem bude stejně jako loni, a dohromady už počtvrté, provázet komik Jimmy Kimmel.

Přímý přenos předávání cen Oscar lze v Česku sledovat 11. března na kanále ČT2 od 1:00

Už v lednu byl zveřejněn seznam nominovaných ve 23 kategoriích, z nichž nejprestižnější je kategorie nejlepší film. Na tu si dělají naději mimo jiné tvůrci filmu Oppenheimer, kteří navíc mohou pomýšlet i na dalších 12 Oscarů. V hlavní kategorii figuruje dalších devět kandidátů, nominaci mají například také komedie Barbie a Chudáčci nebo historické drama Zabijáci rozkvetlého měsíce, které kritici považují za spolufavority. Desítku finalistů doplňují snímky Zimní prázdniny, Zóna zájmu, Anatomie pádu, Maestro, Minulé životy a American Fiction (Americká fikce).

Nolanův tříhodinový opus o fyzikovi Robertu Oppenheimerovi však už má za sebou úspěšný večer při předávání Zlatých glóbů, kde proměnil pět z osmi nominací. Oppenheimer by si mohl kromě hlavní ceny odnést také sošku za režii nebo v hereckých a technických kategoriích, neboť film dominoval dosavadní sezóně udílení filmových cen. Například americké Sdružení filmových a televizních herců (SAG) na konci února vyznamenalo jako nejlepšího herce v hlavní roli Ira Cilliana Murphyho, představitele Oppenheimera.

Nominace na Oscary mají také Emily Bluntová, která hrála jeho manželku, a také Robert Downey Jr. za jednu z vedlejších rolí.

Dalšími v pořadí titulů s nejvíce nominacemi jsou komedie Chudáčci režiséra Jorgose Lanthimose, která jich má 11, a s deseti historické drama Zabijáci rozkvetlého měsíce režiséra Martina Scorseseho. Ten si podle médií vysloužil už desátou nominaci na nejlepší režii a jeho film je počtvrté kandidátem na hlavní cenu. Kasovní trhák Barbie posbíral nominací osm, včetně dvou mezi kandidáty na nejlepší filmovou píseň.

Poprvé je také na ocenění za nejlepší výkon herečky v hlavní roli nominovaná žena s kořeny mezi domorodými americkými kmeny. Lily Gladstoneová si nominaci vysloužila za ztvárnění jedné z hlavních rolí ve snímku Zabijáci rozkvetlého měsíce, který zachycuje vraždění původních obyvatel státu Oklahoma na začátku 20. století.

V kategorii zahraničních filmů ani letos není český uchazeč, snímek Bratři se nedostal do užšího výběru zveřejněného v prosinci. Finálovou pětici americké filmové akademie tvoří italský film Já Kapitán, japonské Dokonalé dny, španělské drama Sněžné bratrstvo, britská Zóna zájmu a německé drama Das Lehrerzimmer (Sborovna).

O vítězích rozhoduje přibližně 11 tisíc členů akademie tvořené herci, režiséry, střihači a dalšími pracovníky filmového průmyslu. Loni Oscarům dominovala sci-fi podívaná Všechno, všude, najednou, která proměnila sedm z 11 nominací.