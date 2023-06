Šampiony akciových trhů jsou letos technologické firmy s AI. Japonsko a Německo trhly rekord

Světové akcie letos do konce května převážně rostly, nejvíce se dařilo technologickým společnostem. Německé a japonské indexy se dostaly na rekordní hodnoty. Naopak pokles zaznamenaly britské a čínské akcie. Vyplývá to z analýzy společnosti Portu.

"Prvních pět měsíců roku se na akciových trzích neslo ve znamení převážně býčí nálady, kterou ale postupně narušilo několik událostí. Krach několika bank, obavy z recese a napětí ohledně dluhového stropu v USA však investory neodradily. K jejich optimismu navíc přispěl nový fenomén, umělá inteligence," uvedl analytik Portu Marek Malina.

Americký technologický Nasdaq nabobtnal o čtvrtinu

Klíčový index S&P 500 vzrostl podle Maliny od začátku roku o deset procent. Jeho výkonnost však zcela zastínil technologický index Nasdaq Composite, který maže ztráty z roku 2022, v němž odepsal 33 procent. V letošním roce se jeho hodnota zvýšila o čtvrtinu.

Nvidia staví izraelský superpočítač pro umělou inteligenci. Bude jedním z nejrychlejších na světě Zprávy z firem Společnost Nvidia Corp. staví nejvýkonnější superpočítač v Izraeli, který má uspokojit prudce rostoucí poptávku zákazníků po aplikacích umělé inteligence. Systém vycházející z cloudu bude stát stovky milionů dolarů a částečně funkční má být do konce letošního roku. Oznámila to Nvidia, která je nejhodnotnějším výrobcem čipů na světě. ČTK Přečíst článek

Daří se zejména akciím společností, které by mohly těžit z nástupu umělé inteligence. Akcie Googlu si za půl roku připsaly 39 procent, Microsoftu 38 procent, Amazonu 42 procent, Mety 110 procent a Nvidie dokonce 180 procent. Nedařilo se akciím bank a energetických společností kvůli nejistotě na bankovním trhu, respektive klesajícím cenám komodit.

Evropě ulevila nižší hrozba recese

Zahanbit se nenechaly ani evropské akcie. Panevropský index Euro Stoxx 50 letos zatím vzrostl o 12 procent a německý index DAX 40 dosáhl historického maxima. "Nižší ocenění akcií, pozitivní sentiment ze zvládnutí energetické krize a pravděpodobné vyhnutí se recesi v EU tlačí evropské akcie vzhůru. Naproti tomu britský akciový trh reprezentovaný indexem FTSE 100 se nadále potýká s problémy a za prvních pět měsíců roku odepsal 0,6 procenta," uvedl.

Německo upadlo do recese. Poškodí to i Čechy Money Německo, hlavní ekonomický partner Česka, upadlo do recese. Původně se přitom věřilo, že se německé ekonomice povede problémům vyhnout. ČTK Přečíst článek

Japonský index Nikkei 225 vzrostl o pětinu a dosáhl nejvyšší hodnoty za posledních 33 let. Daří se mu díky slabšímu jenu, nízkému ocenění akcií vzhledem k úrokovým sazbám, reformám správy a řízení společností a také investicím Warrena Buffetta do japonských společností.

Čínský index je nejníže za 14 let

Situace v Číně je velmi odlišná. Index Hang Seng je na nejnižší úrovni od finanční krize v roce 2009 a v první polovině letošního roku ztratil 2,7 procenta své hodnoty. Investoři se od druhé největší ekonomiky odvracejí kvůli jejímu pomalému zotavování z pandemie, geopolitickému směřování a omezování vývozu západních technologií, upozornil Malina.

Investoři už Hongkong odepsali. Akcie tam od začátku roku spadly o třetinu Money Hlavní akciový index v Hongkongu je nejníže od finanční krize v roce 2009. Vytrvale klesá už téměř dva roky a za jeho nejnovější potíže může podle analytiků postoj nového správce Hongkongu. Ten podle nich ve své středeční řeči nenastínil žádný konkrétní plán, jak zastavit sílící vliv jiných finančních center v Asii, zejména pak Singapuru. ČTK Přečíst článek

Dařilo se i pražské burze, kde zisky poháněla výkonnost společnost ČEZ, a to navzdory v květnu obnoveným debatám o jejím zestátnění, což stáhlo její ocenění o více jak 100 miliard níže, doplnil analytik XTB Štěpán Hájek. Navzdory horšímu květnu jsou však akcie ČEZ od začátku roku o 29,68 procenta výše na 1002 korun.

Na akciovém trhu je i řada poražených, připomněl Hájek. Například akcie americké společnosti Dish, která začíná doplácet na postupné snižování útrat za prémiové služby, ztratily od začátku roku 54,4 procenta, a jde tak o nejztrátovější akcii indexu S&P 500. Výrazněji propadla také evropská automobilka Volkswagen, která ztrácí podíl na trhu s elektrickými automobily v Číně a doplácí na své cyklické zpomalení. Od začátku roku jsou její akcie o 25,43 procenta níže, podotkl.