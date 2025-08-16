Trump opustil Aljašku s „prázdnýma rukama“, summit byl vítězstvím Putina, uvádí média
Na vojenské základně Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljašce jednali americký prezident Donald Trump se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem. Oba státníci po summitu označili rozhovor za konstruktivní, schůzka trvající přibližně dvě a půl hodiny ale patrně žádné konkrétní výsledky nepřinesla. Dohoda o příměří na Ukrajině oznámena nebyla. Trump nicméně po jednání v rozhovoru s televizí Fox News prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a šéfem Kremlu. Dodal, že sám se jí možná zúčastní. V pondělí se Zelenskyj setká s Trumpem ve Washingtonu.
„Doufám, že porozumění, kterého jsme dosáhli... otevře cestu k míru na Ukrajině,“ řekl podle agentury Reuters Putin po jednání na společné tiskové konferenci s Trumpem. „Očekáváme, že Kyjev a evropské metropole to vše přijmou konstruktivně a nebudou klást žádné překážky, nebudou se pokoušet provokacemi nebo zákulisními intrikami narušit nastolený pokrok,“ dodal podle ruské státní agentury TASS.
Trump později v rozhovoru s Fox News uvedl, že s Putinem hovořil mimo jiné i o možných výměnách území mezi Moskvou a Kyjevem nebo bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Kyjev se zatím k těmto zprávám nevyjádřil.
„Myslím, že to jsou body, o kterých jsme jednali a v zásadě se shodli,“ odpověděl na otázku ohledně možných územních ústupků Rusku a případných amerických bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Dodal, že znepřátelené strany by se rovněž mohly domluvit na další výměně válečných zajatců.
Šéf Bílého domu v rozhovoru se stanicí Fox News také uvedl, že by prezidentu Zelenskému poradil, aby se s Ruskem dohodl. „Podívejte, Rusko je velmoc a oni ne,“ řekl. Dále prohlásil, že zatím nemusí uvažovat o odvetných sekundárních clech pro země nakupující ruskou ropu, kterými dříve několikrát pohrozil.
Trump opustil Aljašku s prázdnýma rukama
Podle britské BBC Trump nicméně na tiskové konferenci po summitu, na které novináři nemohli klást otázky, nepřímo připustil, že několik hodin jednání žádný hmatatelný pokrok nepřineslo. Zdá se, že Trump opustil Aljašku s prázdnýma rukama, napsal komentátor BBC.
Podle amerického politologa Iana Bremmera si Putin užíval, že s ním americký prezident zacházel jako s rovnocenným partnerem. „Od červeného koberce při příjezdu přes oficiální fotografii před nápisem ‚Pursuing Peace‘ (úsilí o mír - pozn. red.) až po srdečná vyjádření na tiskové konferenci,“ řekl Bremmer německému týdeníku Die Zeit.
Trump ruskému vládci poskytl legitimitu, globální pódium, nulovou odpovědnost a nic za to nedostal, napsal v příspěvku na sociální síti X lídr opozičních demokratů v Senátu Chuck Schumer.
Republikáni amerického prezidenta na druhé straně vesměs chválili za asertivní postoj a úsilí o mír, napsal server televize Fox News, která je považována za médium nakloněné Trumpovi.
„Problémem je ruský imperialismus, nikoliv ukrajinská touha žít svobodně. A nezapomínejme, že právě v těchto slovech je skryta i Putinova snaha o návrat bezpečnostní architektury do roku 1997. Do momentu, kdy Česko ještě nebylo součástí NATO,“ reagoval na summit český ministr zahraničí Jan Lipavský.
Trump po summitu v Anchorage na Aljašce telefonicky hovořil s ukrajinským prezidentem Zelenským, šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou, dalšími evropskými politiky nebo lídry členských zemí NATO. Zelenskyj ani nikdo z evropských představitelů na páteční summit na Aljašku pozván nebyl.
Zelenskyj dnes ale oznámil, že se v pondělí setká s Trumpem ve Washingtonu. Uvedl také, že Ukrajina podporuje Trumpův návrh na trojstranné setkání mezi Ukrajinou, USA a Ruskem.
Putinův poradce Jurij Ušakov nicméně řekl, že o schůzce Putina, Trumpa a Zelenského se dosud nejednalo.
Ukrajina se brání celoplošné ruské invazi už čtvrtým rokem, Kyjev už dříve opakovaně souhlasil s americkým návrhem na příměří, Rusko nikoliv. Prezident Zelenskyj opakovaně vyloučil možnost odevzdání ukrajinského území Rusku.