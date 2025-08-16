Stanislav Šulc: Trumpův řád aneb Nobelova cena dealu
Posledních 15 let sledujeme pokus byznysmenů ovládnout geopolitiku i politiku. Ve světě je toho největším příkladem Donald Trump, u nás se po Andreji Babišovi již dorostli další miliardáři ke stejným choutkám. Tváří se to jako politika, ale politika to není. Je to show. A proto si Donald Trump nikdy nezaslouží svou vysněnou Nobelovu cenu míru. Nanejvýš tak jakousi Nobelovu cenu dealu z jeho golfového resortu Mar-a-Lago.
Donald Trump mírotvůrce? Sen amerického obchodníka s realitami a provozovatele kasin, který toho času zrovna vystupuje v roli amerického prezidenta, se tak snaží působit.
V prvním volebním období to zkoušel na korejském poloostrově. A dopadlo to skvěle. Jeho setkání s diktátorem Kimem bylo jednou z nejsledovanějších událostí historie, bylo hodně selfíček, lajků na sockách, úsměvů, určitě se také spálilo hodně kerosinu, takže i životní prostředí dostalo zabrat, prostě perfektní. A že se situace na korejském poloostrově nehnula ani o píď? To už je prostě jen taková hloupá okolnost, o které se raději ani nemluví.
Nicméně na tu vysněnou Nobelovku, kterou Trump tak strašně závidí Obamovi, to bylo evidetně málo.
Na vojenské základně Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljašce jednali americký prezident Donald Trump se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem. Oba státníci po summitu označili rozhovor za konstruktivní, schůzka trvající přibližně dvě a půl hodiny ale patrně žádné konkrétní výsledky nepřinesla. Dohoda o příměří na Ukrajině oznámena nebyla. Trump nicméně po jednání v rozhovoru s televizí Fox News prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a šéfem Kremlu. Dodal, že sám se jí možná zúčastní. V pondělí se Zelenskyj setká s Trumpem ve Washingtonu.
Znovu… a vůbec ne lépe
Nyní to Donald Trump zkouší opět. S Ruskem na Aljašce, což má mimochodem tolik zábavných i tragických konotací, že by se to sem ani nevešlo. Situace je oproti Koreji jiná. Rusko vede žhavou „obranou“ válku (sic!), která proti korejské situaci má dennodenní oběti a za tři roky stála životy statisíce lidí.
A proti sobě nemá smějícího se diktátora, který má rád seriál Přátelé a svůj džob podědil po tátovi a dědovi a zprvu se k němu moc neměl. Proti sobě má školeného agenta, který se v brutálním prostředí ruských tajných služeb vyšplhal až do úřadu prezidenta. A to jednoho tak nějak zocelí. Když se k tomu přidá notná dávka paranoi posílená pandemickou izolací, nemá to Trump jednoduché.
Trumpovým hlavním cílem při dnešním jednání je dosáhnout příměří ve válce na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo před třemi a půl lety.
Neprohra Donalda Trumpa
A tak se není čemu divit, že vlastně nic moc nedokázal. Respektive nedokázal ani sám předstírat, že něčeho dosáhl. A to už je docela problém. Donald Trump po vzoru svého mentora Roye Cohna nikdy nepřiznal prohru. To ostatně ani nyní, když problém, který měl na Aljašce řešit, prostě a jednoduše navalil na ukrajinského prezidenta.
Ani těch spokojených selfíček se na sockách zase tolik nevyrojilo, ale to je možná jen tím, že Vladimiru Putinovi zase tak moc nesluší a když se snaží o úsměv, působí to spíš děsivě než mile. A navíc, Aljaška je prostě moc blízko na to, aby se spálilo dost kerosinu.
Suma sumárum na Nobelovku to tentokrát (alespoň prozatím) nevypadá.
Na tahu je MAGA
A tak je načase, aby se zase někdo z loajalistů v MAGA probudil a navrhl něco pořádného. Tady je jeden nápad. Pro připomenutí: Nobelovu cenu za mír neuděluje Královská švédská akademie věd jako ostatní nobelovky, ale Nobelův výbor, který je jmenován norským parlamentem.
A tak by mohla vzniknout nová cena, která by se jmenovala třeba Nobelova cena dealu. Byla by určená pro podnikavce, kterým se sice nedaří prosadit nic, ale udělá se kolem toho hodně humbuku, selfíček, má to hodně lajků na sociálních sítích a celkově to je tak nějak vidět.
Takovou cenu by mohlo udílet třeba výbor sídlící v golfovém rezortu Mar-a-Lago. A úplně nejlepší by bylo, kdyby se tomu nejprve neformálně a posléze i oficiálně říkalo Trumpův řád.
