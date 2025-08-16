Nový magazín právě vychází!

Navrhněte kola pro Měsíc, vyzývá NASA. Nenápadný půvab: vítěz utratí víc, než může získat

Umělecký koncept vozítka, které na Měsíci používala posádka lodi Apollo15 v roce 1971.
Umělecký koncept vozítka, které na Měsíci používala posádka lodi Apollo15. NASA, užito se svolením
Josef Tuček
Josef Tuček

Americká vesmírná agentura NASA vyhlásila soutěž pro konstruktéry, kteří navrhnou kola pro budoucí měsíční vozidlo. Může na tom vydělat NASA i světový technický pokrok. Jen účastníci soutěže na tom prodělají. Ale asi jim to nebude vadit.

Soutěž nazvaná Rock and Roll Challenge se nejmenuje podle hudby, nýbrž podle pohybu (kymácení a kutálení) vozítka, k němuž se vztahuje. Je určena technikům a inovátorům z celého světa. Jejich úkolem je vyvinout lehký, pružný a přitom odolný systém kol a pneumatik, který dokáže zvládnout drsný terén Měsíce. Ten je posetý krátery a strmými svahy, leží na něm balvany a pokrývá jej jemný, ale brusný písek. Ke všemu se ještě na něm ve dne a v noci střídají extrémní teploty, protože tam není atmosféra, která by teplo rozváděla.

Vzhledem k tomu, že NASA plánuje trvalou lidskou přítomnost na Měsíci, potřebuje kvalitní a odolné vozidlo, schopné dlouhodobě přepravovat lidi i náklady.

NASA
Aktualizováno

Návrat lidstva na Měsíc dostává trhliny. Z NASA odchází tisíce expertů

Zprávy z firem

Z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) v rámci zeštíhlování vládních úřadů odejde kolem 2150 vysoce postavených zaměstnanců, uvedl server Politico, podle něhož by to mohlo připravit NASA o desítky let zkušeností a znamenat problémy pro vesmírnou politiku Bílého domu, který chce, aby se Spojené státy vrátily na Měsíc. Prezident Donald Trump jmenoval prozatímním ředitelem NASA nynějšího ministra dopravy Seana Duffyho, sdělila agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Jen malá odměna

Cena pro vítěze? 150 tisíc dolarů.

Srovnejme: Náklady na vývoj robotického vozidla Perseverance pro Mars vyšly na 2,2 miliardy dolarů. Vývoj jeho kol (který probíhal od počátku, protože předchozí podvozky se nehodily) tedy musel přijít přinejmenším na desítky milionů dolarů.

Teď je šance, že totéž NASA díky soutěži získá za zlomek ceny. Zato účastníci soutěže zřejmě utratí víc, než mohou vyhrát. Neocenění účastníci nedostanou zpět vůbec nic. Ale i tak mohou vymyslet něco, co třeba bude užitečné pro nějakou jinou příležitost. Neboli technický pokrok díky nim postoupí.

Fotografický snímek vozítka, které na Měsíci používala posádka lodi Apollo15 v roce 1971. NASA, užito se svolením

Dražba meteoritu z Marsu

Čtvrt metráku kamene z Marsu za 110 milionů. Dražba meteoritu z Rudé planety se vydařila

Enjoy

Červeno-hnědo-šedý úlomek je přibližně o 70 procent větší než předtím největší nalezený kus Marsu a představuje téměř sedm procent veškerého marsovského materiálu, který se na Zemi vyskytuje.

ČTK

Přečíst článek

Finančně zajímavá konstrukce

Soutěže tohoto typu jsou založeny na tom, že nabízejí finanční cenu pro toho, kdo vytvoří něco opravdu průlomového. Díky tomu se pak může stát ve svém oboru (a někdy i univerzálně) hodně slavným.

Tyto ceny se někdy označují jako motivační. Nefungují jako veřejné tendry nebo třeba architektonické soutěže, jejichž vítězové nejdříve vybojují zakázku, na ní pak podle smlouvy pracují a vydělají. Pro získání motivační ceny musí nejdřív vytvořit úplně celý požadovaný výstup, a ten se pak teprve posuzuje. Může být přijat, nebo úplně odmítnut.

Donald Trump a Elon Musk

Chce Trump dobýt i Mars? Časově to jaksi nevychází

Enjoy

Při pondělním inauguračním projevu americký prezident Donald Trump uvedl, že američtí astronauti „umístí hvězdy a pruhy (tedy vlajku USA) na planetu Mars“. Vedle sedící technologický miliardář a Trumpův sponzor Elon Musk to přivítal zvednutím obou palců nahoru. Koneckonců, jen on k tomu může dodat potřebnou techniku. Ale co vlastně prezident Trump zamýšlí?

Josef Tuček

Přečíst článek

Proč Lindbergh letěl přes Atlantik

Takovéto technické soutěže už mnohokrát posunuly technický vývoj kupředu. V historii je asi nejznámější Orteigova cena. V roce 1919 ji vyhlásil newyorský hoteliér francouzského původu Raymond Orteig. Nabídl 25 tisíc dolarů (ekvivalent dnešního půl milionu dolarů) tomu, kdo uskuteční bez mezipřistání přelet Atlantského oceánu, konkrétně z New Yorku do Paříže (případně obráceně). Pár letců to zkoušelo, šest z nich při tom přišlo o život. Až v roce 1927 uspěl Charles Lindbergh při letu dlouhém 33 a půl hodiny, při kterém nesměl usnout, jinak by havaroval.

Devět týmů, které se do snahy o získání ceny zapojilo, utratilo za vývoj letadel celkem 400 tisíc tehdejších dolarů. Neboli každý dolar vynaložený na vyplacení ceny vlastně přinesl 16 dolarů investic do nových technologií, které přispěly k možnosti dálkových letů, ale platili je účastníci soutěže. Mimochodem, jen Lindbergh tehdy neprodělal, jeho náklady, asi 18 tisíc dolarů, hrazené z největší části sponzory, cena pokryla a ještě sedm tisíc dolarů zbylo.

Jídelníček z Marsu. Pěstování plodin na rudé planetě má pomoci i pustinám na Zemi

Enjoy

Vizionářský miliardář a fantasta Elon Musk čeká, že za třicet let bude na Marsu žít milion lidí. Vědci jeho prognózu neberou vážně, ale stejně zkoumají, jak by si tam lidé mohli vypěstovat jídlo, aby nebyli závislí na dodávkách ze Země.

Josef Tuček

Přečíst článek

Od letu do vesmíru po čištění moří a vzduchu

Myšlenku motivačních cen převzala ve velkém do svého arzenálu nadace XPRIZE Foundation založená v roce 1994 a financovaná z darů jednotlivců, nadací i korporací.

Asi nejznámější z udělovaných cen XPRIZE se stala ta, která byla v roce 1996 nabídnuta tomu, kdo dvakrát během dvou týdnů vzlétne v letounu do výšky 100 kilometrů, považované za hranici vesmíru. Odměna představovala 10 milionů dolarů a získali ji v roce 2004 konstruktéři soukromého raketoplánu SpaceShipOne. Jejich stroj stál 25 milionů dolarů, které zaplatil počítačový miliardář Paul Allen. Tomu se tedy už náklady nevrátily. Když se připočítají ještě peníze vynaložené neúspěšnými účastníky soutěže, vychází to, že všichni dohromady utratili nějakých 100 milionů dolarů. Vlastně jako v loterii: výhra byla deset milionů, ale „prodaly se losy“ za sto milionů.

Pohled na Zemi z oběžné dráhy, v tomto případě z Mezinárodní kosmické stanice. Takový si na vlastní oči mohou vychutnat kosmičtí turisté.

Chcete letět jako turisté do vesmíru? Co můžete čekat, a co určitě ne

Enjoy

Třídenní kosmický let, při němž se nyní na oběžnou dráhu Země dostali čtyři američtí civilisté, kteří nejsou profesionálními astronauty, popisují média jako milník v dějinách turistických letů do vesmíru, které se tím zase přiblížily veřejnosti. Co tedy můžete, ale co nesmíte čekat, pokud o takovém letu taky sníte? Překážkou paradoxně nemusejí být peníze, ty může zaplatit někdo jiný...

Josef Tuček

Přečíst článek

Peníze pro filantropa

Nadace dodnes vypsala řadu cen. Třeba na vývoj úsporných automobilů, na čištění moře, na malé kosmické rakety nebo na postup ke stažení skleníkového plynu oxidu uhličitého ze zemské atmosféry. Některé projekty se podařily, jiné nikoli a nikdo za ně nic nedostal. Nadace na svém webu oznamuje, že na ceny už vynaložila přes půl miliardy dolarů a díky nim bylo podáno přes devět tisíc patentů.

Další patenty teď možná přinesou i nová kola pro měsíční vozítko. Jenom je nutné, aby si účastníci sami nejdřív sehnali peníze na výzkum. Až pak někdo z nich může dostat odměnu.

Je to vlastně zajímavý postup, kdy filantrop (česky dobrodinec) dosáhne toho, že lidé vydávají peníze na dobrodincovy cíle... No ale funguje to dobře.

Mise Axiom. Když Polák, Maďar a Ind letí na ISS za peníze soukromých společností

Enjoy

K Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) dnes po řadě odkladů odstartovala soukromá mise společnosti Axiom Space.

ČTK

Přečíst článek

Na Měsíci bude rušno. Láká jako základna i jako možný zdroj surovin (na snímku sonda Hakuto-R).

Na Měsíci bude nebývale rušno. Láká jako základna i jako možný zdroj surovin

Money

Josef Tuček

Přečíst článek

