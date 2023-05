Lukáš Kovanda: ČEZ těžce krvácí, za poslední týden přišel o 100 miliard své hodnoty. A bude hůř

Akcie energetické společnosti ČEZ se v uplynulém týdnu dramaticky propadly. Ještě ve čtvrtek 11. května uzavíraly obchodování na pražské burze na cenové úrovni 1225 korun za akcii. Včera už to bylo ale jen 1041 korun. To znamená, že ČEZ za pouhý týden přišel o takřka 100 miliard své tržní hodnoty, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Reklama

Co za propadem stojí?

Investory nejprve vyplašilo snížení cílové ceny akcií ČEZ v podání Raiffeissen Bank International. Ta minulý týden ve čtvrtek uvedla, že předpokládá, že akcie ČEZ se bude v květnu 2024 prodávat pouze za 600 korun. To by znamenalo, že ČEZ přijde o dalších zhruba 240 miliard své hodnoty.

Lukáš Kovanda: Akcionáři plačte. Vláda za jediný den připravila ČEZ o 46 miliard korun Názory Vláda dnes připravila ČEZ o 46 miliard korun jeho hodnoty. Dnešní propad akcií ČEZ je reakcí na návrh vlády schválit „lex ČEZ“, zákon, který by usnadnil zestátnění podniku či jeho části. Titulu nepomáhají ani predikce Raiffeisenbanky, která předvídá prudký pád akcií z nynějších 1050 na 600 korun za kus, vysvětluje dnešní energetický výprodej na burze ekonom Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Této prognóze investoři mohou přisuzovat obzvláštní váhu, neboť Raiffeissen Bank International ze 75 procent ovládá českou Raiffeisenbank, jejíž hlavní ekonomka a členka dozorčí rady Helena Horská je zároveň poradkyní premiéra Petra Fialy.

Propastné rozdíly v odhadech vývoje cen akcií ČEZ

Prognóza Raiffeissen Bank International navíc kontrastuje s prognózami ostatních bank a finančních institucí. Například tuzemská Komerční banka v letos v květnu uvedla, že akcie ČEZ se bude v květnu 2024 prodávat za 1393 korun. Podle prognózy J&T Banky taktéž z tohoto měsíce se bude akcie ČEZ v květnu 2024 prodávat za 1303 korun. Rozdíl mezi odhady těchto dvou bank a Raiffeissen Bank International je tedy nebývale propastný, což mezi investory vyvolává jen další otázky a nejistotu.

AKTUALIZOVÁNO: Zisk ČEZ se propadl o desítky procent. Ale dividenda bude rekordní Zprávy z firem Zisk ČEZ propadl v prvním čtvrtletí o 60 procent na 10,8 miliardy korun. Představenstvo polostátního energetického gigantu ale navrhlo rekordní dividendu z loňského zisku ve výši 117 korun na akcii. Firma to uvedla na svých webových stránkách. duk Přečíst článek

Akcie ČEZ se ale v uplynulém týdnu propadly zejména v reakci na středeční legislativní návrh Fialovy vlády. Ta do sněmovny posílá návrh takzvaného „Lex ČEZ“. Podmínkou realizace přeměn u takzvaných kotovaných společností má být souhlas 75 procent akcionářů přítomných na valné hromadě při splnění usnášeníschopnosti, která má přesahovat dvě třetiny základního kapitálu.

Hněv minoritních akcionářů

Stát nyní v ČEZ vlastní zhruba 70 procent akcií, takže nová legislativa má zjevně usnadnit postup blízký takzvanému „squeeze outu“ neboli vytěsnění minoritních akcionářů. Jejich neoficiální mluvčí, Michal Šnobr, návrh „Lex ČEZ“ ostře kritizuje, když jej neváhá označit za přípravu „zločinecké akce“.

„Lex ČEZ“ má tedy zjevně vládě usnadnit zestátnění ČEZ či jeho části po případném rozdělení. Pokud legislativa projde, nebude již potřeba souhlasu 90 procent akcionářů přítomných na valné hromadě, jako je tomu nyní, ale právě jen 75 procent.

Navrhovaná legislativa by tedy zásadně oslabila postavení minoritních akcionářů. Ti by tak při případném výkupu jejich akcií při zestátnění podniku zřejmě nemohli počítat s tak vysokou přirážkou k tržní ceně akcie, jako by to bylo bez přijetí „Lex ČEZ“. Zmíněná prognóza Raiffeissen Bank International evidentně sází na to, že něco takového je poměrně pravděpodobné, pročež právě prognózuje dramatický propad akcií ČEZ v příštích dvanácti měsících.