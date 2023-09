Akcie na světových trzích posilují. Index S&P 500 si připsal 18 procent

Akcie na světových trzích od začátku roku většinou posilují. Nejsledovanější americký index S&P 500 si do konce srpna připsal 18 procent, index akcií technologických firem Nasdaq Composite zhruba 35 procent. Index akcií z eurozóny Euro STOXX 50 se zhodnotil o 11,5 procenta. Hlavní akciový index v Japonsku dosáhla třicetiletého maxima, po celém světě se dařilo technologickým firmám, vyplývá ze statistik společnosti Portu.

„Americký index S&P 500 vzrostl od začátku roku o 18 procent. Jeho výkon zastínil technologický index Nasdaq Composite, který vymazává ztráty z roku 2022, v němž odepsal 33 procent. V aktuálním roce se jeho hodnota zvýšila již o 35 procenta,„ uvedl analytik Portu Marek Malina. Nejžhavějším artiklem jsou podle něj akcie výrobce čipů Nvidia, které vzrostly v průběhu roku o 245 procent díky čipům pro umělou inteligenci (AI). Daří se ale i dalším podnikům, které těží z nástupu AI.

Například akcie softwarové společnosti Palantir si připsaly 134 procent, akcie Meta Platforms po úsporných opatřeních vzrostly o 137 procent, akcie automobilky Tesla o 139 procent, akcie Amazonu o 61 procent, Alphabetu o 53 procent a společnosti Apple o 50 procent. Naopak se nedaří energetickému sektoru, který byl v předchozích dvou letech vítězem. Od začátku roku je index S&P 500 Energy na nule, dodal Malina.

Japonským akciím se daří

Od začátku roku se daří evropským a zejména japonským akciím. Německý index DAX 40 je se zhodnocením kolem 13 procent poblíž svého maxima. Evropské akcie nedosahují výkonnosti amerických protějšků zejména kvůli nižšímu zastoupení technologických firem v indexech, ale také z důvodu obav ohledně nejasné situace na energetickém trhu, upozornil Malina.

Zároveň jsou podle něj v porovnání s těmi americkými nejlevnější v historii z hlediska ocenění na základě zisku. Britský akciový trh, reprezentovaný indexem FTSE 100, se nadále trápí, od začátku roku odepsal jedno procento. Nadále září hlavní japonský index Nikkei 225, který si od začátku roku připsal už 27 procent a je na více než třicetiletém maximu. Podporuje ho slabší jen, nižší ocenění akcií, nízké úrokové sazby, reformy a také investice amerického miliardáře a filantropa Warrena Buffetta.

Čínským akciím se ale nedaří. Obchodují se na úrovních z éry finanční krize v letech 2007 až 2009 a ziskovost čínských firem klesla na úrovně před deseti lety. Hlavní index CSI 300 odepsal 2,5 procenta, index hongkongské burzy Hang Seng pak devět procent hodnoty. Špatná výkonnost čínských akcií s sebou stahuje také index akcií firem z rozvojových zemí MSCI Emerging Markets, který od začátku roku zpevnil zatím jen o 2,5 procenta. Celosvětový index MSCIWorld si naproti tomu připsal už 15 procent.

